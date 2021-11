–

De parte de CGT De Galicia November 2, 2021

Este conflito colectivo abrangue as novas condici贸ns da bolsas rurais e as cl谩usulas incorporadas pola porta de atr谩s xs compa帽eirxs rurais da 煤ltima consolidacici贸n, nas que se remarca que o traballador 芦comprometerase a aportar o veh铆culo adecuado para o desempe帽o das funci贸ns禄. A nosa campa帽a de denuncia xa comezara no 2020 diante da Inspecci贸n de Traballo que nos instou a a acudir ao xulgado ante as nosas denuncias masivas. As铆 o fixemos, e logo de que Correos non aceptou a nosa conciliaci贸n previa, celebrada o pasado 20 de outu颅 bro, dende CGT presentamos Conflito Colectivo pola modificaci贸n que introduc铆u Correos nos contratos do persoal que entrou como fixo no eido rural na 煤ltima consolidaci贸n e nas novas bolsas de rurais.

Que por medo del presente escrito, vengo presentar solicitud DE CONCILIACION ADMINISTRATIVA PREVIA A LA JUDICIAL ANTE LA INTERPOSICI脫N DE UN CONFLICTO COLECTIVO, conforme a lo establecido en el art铆culo 156.1 de la Ley 36/2011 de la jurisdicci贸n Social POR EL AJUSTAMIENTO A LA LEGAUDAO DE LA CL脕SULA NOVENA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO OEL PERSONAL RURAL DONDE SE CONCRETA LA OBLIGACI脫N DE APORTACI脫N DE VEH脥CULO.

Dende CGT entendemos que a cl谩usula novena dos novos contratos 茅 unha cl谩usula abusiva, posto que carga @s traballadores/as con toda a responsabilidade da aportaci贸n dun veh铆culo indeterminadamente禄adecuado禄,sen especificar en ning煤n momento a que tipo de veh铆culo se refire e que caracter铆sticas debe ter. Esta cl谩usula,a pesar de ter sido incorporada nos novos contratos dxs compa帽eirxs que entraron na 煤lti颅ma adxudicaci贸n, xa se est谩 tentando aplicar pola porta de atr谩s a outro persoal, como no caso dun compa 帽eiro funcionario da contorna da Coru帽a, onde se lle recordan, por escrito, certas supostas obrigas relacionadas con esta cl谩usula incluso insinu谩ndolle a 芦extinci贸n do contrato禄. 脡 dicir: que Correos pretende, en calquera momento, considerar que o veh铆culo no que levas repartindo 15 anos agora non serve e debes achegar outro, baixo a ameaza de despido ou decaemento da bolsa, como xa fixeron verbalmente co persoal eventual con contratos en zonas rurais a comezos de outubro e logo tive颅 ron que recuar. CGT non vai consentir este atropelo e este abuso.

Outra das actuaci贸ns denunciadas 茅 que a empresa quere que @s traballadores/as realicemos as modificaci贸ns de seguridade pertinentes nos nosos veh铆culos para que cumpran a normativa. Mediante ameazas e/ou coacci贸ns tratan de que nos fagamos cargo de t贸dolos custos. Coa formaci贸n das novas bolsas houbo nume rosas chamadas a compa帽er@s ameazando que deb铆an achegar un veh铆culo 芦adecuado禄 ou poder铆an decaer da bolsa. CGT xa denunciamos multitude de veces que non cabe realizar ningunha modificaci贸n a un turismo para habilita lo para o transporte de mercador铆as, simplemente non 茅 posible legalmente e que non debemos transportar ning煤n obxecto fose do maleteiro. Loita que desde CGT vimos desenvolvendo desde hai anos.

En definitiva, CGT denunciamos todas estas pr谩cticas abusivas por parte da directiva que tratan de trasladar ao persoal a responsabil dade de algo exclusivo de Correos; a garant铆a da seguridade da s煤a actividade laboral.

Secci贸n Sindical de CGT en Correos 鈥 A Coru帽a