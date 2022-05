–

De parte de Traficantes May 31, 2022 73 puntos de vista

Charla Congelar 贸vulos para retrasar el embarazo: una perspectiva criopol铆tica con Thomas Lemke y Sara Lafuente Funes

La reproducci贸n asistida ha transformado c贸mo pensamos, hacemos e imaginamos la reproducci贸n. En menos de medio siglo, la fecundaci贸n in vitro ha pasado de ser experimental a ser una forma rutinaria de quedarse embarazada que ha dado lugar a millones de beb茅s. En la 煤ltima d茅cada una nueva t茅cnica ha sido introducida en las cl铆nicas reproductivas que modifica no ya el modo en que podemos pensar la reproducci贸n si no la fertilidad en s铆 misma: la congelaci贸n de 贸vulos para 鈥減reservar fertilidad鈥. Este tratamiento conecta el mundo de la reproducci贸n asistida con el de la criopreservaci贸n, permitiendo que nos preguntemos sobre qu茅 significa la creciente tendencia de intentar 鈥渃ongelar el tiempo鈥 a trav茅s de 鈥渟uspender la vida鈥 (en su sentido m谩s biol贸gico).

La congelaci贸n de 贸vulos trae consigo una promesa fundamental: poder preservar la fertilidad y retrasar el embarazo al momento 贸ptimo o m谩s deseado por aquellas que puedan pagarse un tratamiento que, hoy por hoy, sigue siendo costoso. Congelar 贸vulos, adem谩s, tiene consecuencias fundamentales para la forma en que se estructuran los mercados reproductivos: por un lado, ahora buscan clientes en todas las mujeres en edad reproductiva (no solo las que buscan un embarazo), por otro, facilita la movilidad de los 贸vulos 鈥渄onados鈥, haciendo que el mercado en torno a estos pueda escalar su producci贸n de beneficio, dando una vuelta de tuerca a su comercializaci贸n (y exportaci贸n). 驴Qu茅 supone la expansi贸n de estos mercados? 驴C贸mo se relaciona con la actual crisis reproductiva? 驴Y con otras crisis como la de cuidados o incluso la clim谩tica?

El proyecto de investigaci贸n 鈥淧ostponer el embarazo, extender la fertilidad鈥 aborda estas cuestiones desde una perspectiva feminista y criopol铆tica dentro del marco m谩s amplio de una investigaci贸n en torno a las llamadas 鈥淐riosociedades鈥 centrada en estudiar la 鈥渧ida suspendida鈥 a trav茅s de explorar pr谩cticas de criopreservaci贸n en diferentes contextos y lugares de Europa. La perspectiva 鈥渃riopol铆tica鈥 bebe de Foucault y busca conectar las racionalidades que se ponen en juego en el campo de lo reproductivo con aquellas que aparecen tambi茅n para dar respuesta a otras crisis caracter铆sticas del momento actual, como por ejemplo la clim谩tica y el uso de congelaci贸n en las estrategias de conservaci贸n de biodiversidad (con la instauraci贸n de grandes bancos de semillas como el de Svalbard, o la creciente aparici贸n de bancos de ADN congelado de animales en peligro de extinci贸n).

El pr贸ximo 7 de Julio Thomas Lemke introducir谩 brevemente la perspectiva criopol铆tica y el modo en que estas pr谩cticas forman parte de una 鈥減ol铆tica de suspensi贸n鈥: congelamos para 鈥渆xtender el presente鈥, a la par que eludimos (o no logramos) intervenir aqu铆 y ahora sobre lo que produce las crisis que conforman nuestros presentes (y que afectar谩n de forma clave al futuro). Por su parte, Sara Lafuente presentar谩 los resultados de esta investigaci贸n en torno a la congelaci贸n de 贸vulos, con la idea de abrir un espacio para debatir y pensar juntas la relevancia pol铆tica de este nuevo giro de los mercados (reproductivos y m谩s all谩) y del papel que la congelaci贸n de 贸vulos puede tener para la crisis reproductiva.