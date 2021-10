–

De parte de Paco Salud October 30, 2021 83 puntos de vista







CONGRESO DE CONSTITUCION DE LA CNT

CONGRESO DE CONSTITUCIÓN DE LA C.N.T. Celebrado en Barcelona del 30 de

Octubre al 1 de Noviembre de 1910

PRIMERA PONENCIA

TEMA 3º ¿ES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA PARA EL SINDICALISMO QUE LA

SOLIDARIDAD OBRERA PASE A SER UNA CONFEDERACIÓN NACIONAL?

DICTAMEN:

«Que se constituya una Confederación General del

Trabajo Española, integrándola temporalmente todas aquellas Sociedades no

adheridas a la U.G.T., en la condición de que una vez constituida la

Confederación General del Trabajo Española se procure llegar a un acuerdo entre

las dos Federaciones a fin de unir toda la clase obrera en una sola

organización.

TEMA 11º UNA VEZ ORGANIZADA LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO, ¿PRECISA

LA CONSTITUCIÓN DE FEDERACIONES DE OFICIO Y SIMILARES?

TEMA 13º CONVENIENCIA DE QUE LOS OBREROS ESTÉN ORGANIZADOS POR ARTES Y

OFICIOS.- QUE LOS OFICIOS SIMILARES O CONCURRENTES A UN OBJETIVO COMÚN

ESTABLEZCAN FEDERACIONES

… poniendo a discusión los temas 11 y 13 de la primera ponencia,

aprobándose por unanimidad los dictámenes de mayoría relativas a estos temas, o

sea que una vez organizada la Confederación es de suma necesidad la

constitución de Federaciones de Oficio y similares.

SEGUNDA PONENCIA

TEMA 4º MANERA DE PUBLICAR UN DIARIO SINDICALISTA ÓRGANO DE LA

CONFEDERACIÓN

DICTAMEN:

La Comisión estima de imprescindible necesidad la publicación de un

periódico diario que sea un verdadero defensor de la clase trabajadora; pero,

no obstante, cree que las circunstancias económicas por que hoy atraviesa la

organización sindicalista no son a propósito para acometer tan magna empresa de

propaganda. Sin embargo, desea que el Congreso conceda atribuciones al Consejo

Directivo de la Federación, para que una vez conocido el número de

colectividades adheridas estudie el medio más práctico de llevar a efecto la

obra de fundación del periódico. Con tal objeto, en el próximo Congreso o

antes, si fuese posible presentará un resumen de sus trabajos que serán basados

en la más estricta realidad de la situación. En tanto esto no sea, el Congreso

debe acordar que «Solidaridad Obrera» pueda publicarse con regularidad semanal,

en mayor tamaño aún que ahora, a fin de que pueda prestar mayor atención al

gran desarrollo que la organización trabajadora y las luchas sociales van tomando

actualmente en España.

TEMA 6º ¿LA PROPAGANDA SINDICALISTA PUEDE DAR MAYORES RESULTADOS QUE

COMPENSEN DE LOS ESFUERZOS Y ENERGÍAS EMPLEADOS? EN CASO AFIRMATIVO, ¿QUÉ FORMA

Y MANERAS SE CREE MÀS PRÁCTICAS PARA ALCANZAR DICHO RESULTADO?

DICTAMEN:

La Comisión reconoce que la propaganda sindicalista sí puede dar mayores

resultados que los obtenidos hasta ahora. Para ello propone los siguientes

medios al Congreso:

1º Crear en todas las poblaciones donde sea posible, grupos dedicados

únicamente a la divulgación de los principios sindicalistas entre la clase

trabajadora, especialmente entre la juventud obrera. Estos grupos deberán

servir también de escuela educativa para constituir un plantel de compañeros

aptos para dirigir la palabra al público en los mítines, explicar conferencias,

escribir en los periódicos y todas las demás formas de la acción sindical.

2º Publicar hojas escritas sencillamente para repartir gratis a todos los

explotados del taller, del campo y de la mina. Serán sufragados los gastos de estas

hojas por un prorrateo especial y único de un céntimo por federado cuyo importe

puede quedar siempre en fondo puesto que las hojas serán vendidas a 25 céntimos

el ciento a los grupos o compañeros quienes se encargarán de su distribución en

las diversas localidades.

3º Editar con el mismo fondo recaudado para las hojas folletos de buena y

clara propaganda sindicalista que serán vendidos a un precio que nunca podrá

exceder de 5 céntimos a fin de hacer más factible la divulgación.

Caso de que el Congreso se encuentre conforme con este dictamen, la

Comisión estima preciso se constituya dentro del Consejo Directivo de la

Federación Nacional un comité de propaganda para encargarse de llevar a la

práctica estas decisiones, así como también las demás que puedan ser

necesarias, siempre que estén en concordancia con el criterio expuesto en estas

resoluciones.

TEMA 10º NECESIDAD DE ESTABLECER ESCUELAS DENTRO DE LOS SINDICATOS OBREROS.

MANERA PRÁCTICA DE LLEVARLO A EFECTO

DICTAMEN:

La Comisión se muestra en un todo conforme con que las Sociedades o

Federaciones Locales aborden la fundación inmediata de escuelas para educación

de los trabajadores. Como método de enseñanza creemos más práctico que las

escuelas estén inspiradas en la divulgación racional de los conocimientos

científicos y en la aplicación de la enseñanza técnico-profesional, para hacer

de los alumnos obreros a la vez que hombres despojados de todos los prejuicios

y defensores de sus derechos, trabajadores aptos para conquistar dignamente en

la actual sociedad el salario preciso a satisfacer sus más perentorias

necesidades. Por tanto, a fin de realizar estos deseos, se encarece de las

colectividades aludidas en el primer párrafo, que se impongan cuotas

extraordinarias para hacer posible la creación de escuelas merced al propio

esfuerzo de la clase trabajadora organizada.

Puestos a discusión y después de hablar varios compañeros, se aprueba lo

siguiente:

1º Que es indispensable la creación de un diario sindicalista órgano de la

Confederación; pero en vistas de la situación económica por que atraviesan los

Sindicatos obreros, prestar todo el apoyo posible al periódico que se viene

publicando, «Solidaridad Obrera».

2º Crear grupos de jóvenes obreros que se dediquen a la propaganda

sindicalista y repartir con frecuencia hojas encaminadas al mismo objeto.

3º Dentro de los Comités se nombrarán Comisiones que se preocupen de la

creación de escuelas.

TERCERA PONENCIA

TEMA 1º EL SINDICALISMO A BASE MÚLTIPLE

El Congreso se pronuncia por la acción directa sobre la base múltiple, con

dispensa en ciertos casos de la obligación imprevista.

TEMA 14º MODO DE ALCANZAR LA ASOCIACIÓN DE LOS OBREROS DE UN MISMO OFICIO Y

ABOLICIÓN DEL TRABAJO A DESTAJO

Se divide en dos partes para mejor discusión, una sobre la asociación y

otra sobre la abolición del destajo. Apruébase la primera en la siguiente

forma:

Que cada Sindicato imponga en su reglamento un artículo por el que se

obligue a todo asociado a sindicar a su familia en la Sociedad del oficio que

le corresponda, en la Varia o en la más afín, y, además, todo obrero venga

obligado a hacer propaganda activa en favor de la asociación de los

trabajadores.

Se pasa a la segunda parte del tema 14º, que por no haber emitido dictamen

la Ponencia, se ha hecho suya el ponente compañero Marcet, de Sabadell. Tras

pequeña discusión, y después de rechazar una proposición, se aprueba la

siguiente:

Para abolir el trabajo a destajo se emplearán todos los medios que aconseja

la acción directa para salir airosos de nuestros propósitos, como son: boicotaje,

el sabotaje, etc., en las materias necesarias a la casa donde se entable la

lucha.

TEMA 15º ¿CUÁL MEDIO SE CREE MÁS EXPEDITO PARA IMPEDIR QUE TRABAJEN LOS

MENORES DE 14 AÑOS DE AMBOS SEXOS?

Se decide también prohibir a rajatabla el empleo de mano de obra infantil.

CUARTA PONENCIA

TEMA 5º ¿EL SINDICALISMO HA DE SER COMO MEDIO O COMO FIN A LA EMANCIPACIÓN

OBRERA?

DICTAMEN:

El Congreso declara que:

Constituyendo el Sindicalismo la asociación de la clase obrera para

contrarrestar la potencia de las diversas clases poseedoras asociadas, no debe

considerársele como una finalidad social, no debe ser interpretado como un

ideal, sino como un medio de lucha entre los dos antagónicos intereses de

clase, como una fuerza para recabar de momento todas aquellas ventajas que

permitan a la clase trabajadora poder intensificar esta lucha dentro del

presente estado de cosas, a fin de conseguir con esta lucha intensificada la

emancipación económica integral de toda la clase obrera, mediante la

expropiación revolucionaria de la burguesía tan pronto como el Sindicalismo, o

sea la asociación obrera, se considere bastante fuerte numéricamente y bastante

capacitada intelectualmente para llevar a efecto la expropiación de aquellas

riquezas sociales que arbitrariamente detente la burguesía y la consiguiente

dirección de la producción.

TEMA 8º LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES HA DE SER OBRA DE LOS

TRABAJADORES MISMOS. ¿CUÁL ES LA ÚNICA Y VERDADERA INTERPRETACIÓN QUE DEBE

DARSE A ESTA FRASE?

DICTAMEN:

Como una obligación, como un imperativo, como una síntesis, como una

concepción clara y terminante del futuro, la grandiosa Internacional proclamó y

afirmó de rotunda manera que la «emancipación de los trabajadores ha de ser

obra de los trabajadores mismos». Y de nadie más. Verdad axiomática, no

necesitará demostración, como no la necesitan las verdades cuya fuerza

probatoria surge de su propio enunciado.

Aquella Internacional de grato recuerdo y gloriosa vida, que fue simiente y

riego fecundo, que trazó un mundo nuevo y dio ideas, luz para generaciones

enteras, tiene en su haber como honra más meritoria y orgullo más encomiable,

la noble sinceridad de sus principales hombres, quienes aun no siendo

trabajadores manuales, tuvieron la franqueza de decir a los obreros de todo el

mundo que la emancipación no podría venirles sino de ellos mismos, de su propio

y personal esfuerzo.

¡Fuera engaños! ¡Fuera tutelas! Haga explosión la verdad en todos los

cerebros y sépase de una vez para siempre que el trabajador no debe esperar

nada de nadie, sino de si mismo. La sinceridad de las declaraciones y

procedimientos de las grandes figuras de la Internacional, resulta de una

verdad paradójica, pues es chocante que haya habido hombres que a si mismos se

condenasen haciendo que los trabajadores sólo creyesen en si propios y supiesen

de antemano que su emancipación no deberían esperarla de ajena voluntad sino de

su esfuerzo personal y colectivo.

Y es que si como hombres puede haber -y hay- muchos capaces de sentir como

propia la causa de los trabajadores y hacer tanto por la emancipación de éstos

como ellos mismos, como clase no es posible que los no pertenecientes a la

obrera puedan tener interés hondo por la emancipación de los asalariados. Esto

no es todo. Cabe que haya quienes anhelen desaparezca del mundo la presión y la

miseria. Pero lo que no cabe es que sea verdad que haya quienes intenten

emancipar a los trabajadores presentándose como tutores y procuradores de

ellos.

Contra estas tutelas ponía en guardia la Internacional a los obreros al

decirles que su emancipación tenía que ser la obra de ellos mismos, porque en

realidad para emanciparse es preciso, indispensable, estar emancipado de todo

tutor o procurador, que incompatibles son los tutelajes y la emancipación, ya

que mientras no se esté emancipado del tutor se tiene quien lo mande y lo

domine y quien pueda engañarlo y explotarlo.

La emancipación es el resultado inmediato de la emancipación moral, y no

alcanzará la primera el que moralmente siga siendo esclavo de éste o del otro

individuo. Y esclavo es el que no piensa por si, ni obra espontáneamente con

arreglo a su raciocinio y por su esfuerzo directo.

Que los hombres de la Internacional tuvieron razón al advertir a los

trabajadores que su emancipación había de ser su propia obra lo demuestra el hecho

de que a pesar de la divulgación de ese axioma y de lo conocido que es en el

mundo entero, aún hay millares y millares de trabajadores que confían en su

emancipación mediante la labor de otros hombres -trabajadores o no-, empleando

medios indirectos en vez del directo explícitamente indicado en la frase que

sirve de encabezamiento a este esbozo.

No es la obra de ellos mismos cuando encargan de su emancipación a otros;

ni es posible se emancipen quienes empiezan por estar sometidos a las buenas o

malas intenciones, a los acertados o disparatados actos de otros, a la voluntad

perezosa o activa de los demás, a las conveniencias particulares o no de otros.

La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de ellos mismos; y

agregaremos con Farga Pellicer «que esta afirmación está fundada en el hecho de

que no hay institución ni clase social alguna que por la obrera se interese»,

todas las que del monopolio y de la explotación viven sólo procuran eternizar

nuestra esclavitud.

Desde luego, se echa de ver que nadie puede tener interés en la

emancipación de los trabajadores fuera de estos mismos, por cuanto que esa

emancipación es de carácter económico y conseguida la cual caen forzosa e

inevitablemente todos los privilegios, todas las ventajas de que en el actual

régimen social disfrutan cuantos no son obreros. Y al decir esto no es posible

olvidar que los obreros llamados intelectuales sufren en su mayoría penurias

parecidas a las de los manuales, pero como entre ellos se reclutan los

políticos, los vividores de toda especie, escalando no pocos de los puestos de

privilegio, en general no tienden a la destrucción del régimen y antes bien lo

consolidan y aún procuran servirse de los manuales para esos encumbramientos

que les hacen placentera y grata vida.

Raro es el obrero manual que se emancipa del salario dentro del régimen

actual, y aunque hay quienes pasan de explotados a explotadores y de manuales a

intelectuales y por lo consiguiente a privilegiados, a políticos, a empleados,

a sostenedores del presente sistema político-social, en general se puede decir

que sólo los obreros manuales son los verdaderamente interesados en la

abolición de todos los privilegios, de toda explotación y de toda forma de

opresión. Los obreros intelectuales que a un ideal individual de encumbramiento

sustituyan el de emancipación colectiva pueden naturalmente formar en las filas

de los manuales contribuyendo a la emancipación moral de los trabajadores con

su inteligencia, pero siempre teniendo entendido que pues la emancipación de los

trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos, ellos no han de figurar

entre nosotros como nuestros emancipadores ni a ellos hemos de confiar nuestra

emancipación que ha de ser -tiene que ser- nuestra propia obra.

La emancipación económica de los trabajadores es algo que nadie ha tenido

en cuenta hasta que la Internacional la proclamó bravamente. Habráse podido

tender a mermar el poderío de los señores feudales para robustecer el real;

habráse podido disminuir el poder real en beneficio de las clases medias;

habráse podido llegar a la república aboliéndose la autoridad de los monarcas,

pero en todos esos cambios realizados mediante el esfuerzo de los trabajadores

que han sido el cuerpo y el brazo dirimidor de las contiendas, la situación

económica del obrero ha seguido siempre lo mismo. Explotado ayer y hoy y

siempre.

No se niega con esto el progreso moral e intelectual que los cambios

políticos han acarreado para los trabajadores. Su esfuerzo para beneficiar a

otras clases ha mejorado su condición y los han colocado en situación de

hombres y los han colocado en situación de poder anhelar su emancipación

económica que era algo que permanecía nebuloso, algo que ha confundido en todos

los tiempos – aún hoy muchos confunden- con determinadas libertades políticas.

Y si bien en todas las épocas hubo alzamientos de carácter económico,

propósitos de implantar un sistema comunista de vida, en general esos

propósitos tenían en su contra las tendencias autoritarias de los mismos

rebeldes, su organización revolucionaria con caudillos y jefes.

Y no es posible la emancipación de los trabajadores en tanto éstos tengan

un emancipador, un jefe, por cuanto que aun logrando vencer a los sustentadores

del régimen, no harían más que instaurar otro régimen de privilegios en el que

resultarían privilegiados los emancipadores, los jefes. Que no es posible

abolir los privilegios con organismos en que el privilegio exista, por cuanto

no es posible la emancipación sino como obra de los trabajadores mismos. La

emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos.

Tengamos esto presente los asalariados en todo momento.

Se presenta una proposición incidental por algunos compañeros. La ponencia

la acepta como conclusión al dictamen, y se pasa a votación siendo aprobada por

unanimidad, con una aclaración del compañero Ávila. Después de esto es aprobada

la siguiente proposición incidental en sustitución al dictamen de la ponencia:

El Congreso declara que la emancipación de los trabajadores será obra de

los trabajadores mismos. Por tanto reconoce que los sindicatos que integran la

Federación Nacional sólo pueden estar constituidos por los obreros que

conquistan su jornal en las empresas o industrias que explotan la burguesía o

el Estado. No obstante, y como aclaración a lo anterior, debe considerarse

exentos de esta clasificación a aquellos obreros que por su trabajo pueden

perjudicar directamente a la organización sindical.

TEMA 12º MODO DE LOGRAR EL ABARATAMIENTO DE LOS ALQUILERES Y SUPRESIÓN DE

LOS ODIOSOS DEPÓSITOS

DICTAMEN:

Habiendo acordado esta Federación en su anterior Congreso adoptar la acción

directa como medio de lucha más eficaz, así como acordó la creación de

Sociedades de resistencia contra el inquilinato, acuerdo que no puedo cumplirse

porque en el momento de llevarlo a la práctica, causa mayor y de humanidad hizo

cesar en su actuación a Solidaridad Obrera; considerando que el privilegio de

la propiedad privada se basa en la fuerza; considerando que la fuerza económica

de la burguesía sólo puede ser vencida por un hecho revolucionario de la clase

obrera organizada; el congreso declara la urgente necesidad de aplicar la

acción directa obrera contra esta fuerza económica burguesa, exteriorizándola

en forma de boicot contra los propietarios que se nieguen a suprimir el

depósito en sus contratos de arrendamiento; y a este efecto el Congreso

preconiza una activa campaña en los periódicos sindicalistas, a fin de

interesar al gran público en esta cuestión y crear una corriente de opinión

vigorosa para que obligue a los propietarios a la rebaja de alquileres, sin

perjuicio de que en caso extremo y como supremo recurso negarse

sistemáticamente toda la clase obrera organizada al pago de los susodichos

alquileres, mediante la huelga general de inquilinos.

Formar en todas las provincias que se crea conveniente Sociedades de

Inquilinato, debiendo este Sindicato tener en sus estatutos un artículo en el

que todos los obreros que en él forman parte vienen obligados a pertenecer en

sus sociedades de Oficios Varios.

QUINTA PONENCIA

TEMA 2º MEDIOS DE OBTENER LA JORNADA DE OCHO HORAS.- SALARIO MÍNIMO

DICTAMEN:

Difícil le es a esta ponencia concretar el medio de conseguir la

disminución a ocho horas, cuando tantos y tantos obreros trabajan aún diez y

doce horas. El carácter nacional de este Congreso implica que las resoluciones

que se tomen tengan el mismo carácter expansivo; más claro, que los acuerdos

que se aprueben afecten y favorezcan a todos los obreros domiciliados en

España; estas circunstancias que tanto nos han de favorecer en lo sucesivo en

nuestras luchas futuras, es lo que hoy hace más difícil, como decíamos, nuestra

labor.

¿Cómo emplear el mismo medio, por ejemplo, los oficios que hoy trabajan

nueve horas y los obreros del campo, esos infelices esclavos modernos, que antes

que aparezca el sol caminan pesadamente con el corazón al hombro, con el cual

van a castigar a la madre tierra para hacerla producir esos sabrosísimos y

necesarios frutos que después ellos no han de consumir?

Los diferentes caracteres, las distintas costumbres de los pueblos, hacen

que los obreros trabajen y luchen de distintos modos, y en diferentes

condiciones. Esta ponencia cree, pues que el medio más factible para conseguir

la jornada de ocho horas, es procurar emprender una activa y enérgica campaña

en favor de dicha jornada hasta llevar al convencimiento del obrero en sus

beneficios.

Respecto al jornal mínimo, esta ponencia entiende que no debe el Congreso

tomar acuerdo sobre el particular, pues la máquina social tiene un engranaje

tan complejo que nada resolvería el aumento de salario, pues resultaría que

como cada día aumenta el precio de los productos, el jornal mínimo aquí

acordado resultaría incapaz de cubrir nuestras necesidades al poco tiempo;

además, cree esta ponencia que logrando la reducción de jornada, lo que

implicaría el aumento de brazos, es el mejor medio para que los obreros por si

mismos, no trabajen a menos precio que el necesario para su bienestar.

Recomendar a todos los sindicatos obreros que en cuantos actos celebren

aboguen para llevar al convencimiento de los explotados la conveniencia de la

jornada de ocho horas, por considerar que la rebaja ha de ser el principio de

nuestra emancipación. Una vez que el obrero se crea capacitado en las

diferentes regiones para imponer tal reforma, decretar, por medio de la

Confederación, la conquista de las ocho horas, a la cual han de contribuir

todos los obreros.

Respecto al jornal mínimo, como hemos dicho antes, esta ponencia cree no

debe el Congreso legislar sobre ello, por creer que nada resolvería, dadas las

diferentes condiciones en que se produce y consume en las distintas regiones.

TEMA 7º LA HUELGA GENERAL, PARA QUE SURTA EFECTOS DE EFICAZ DEFENSA DEL

PROLETARIADO, ¿PUEDE SER PACÍFICA O HA DE SER ESENCIALMENTE REVOLUCIONARIA? EN

TODO CASO, ¿EN QUE FORMA CREE EL CONGRESO DEBE EMPLEARSE PARA SU SEGURO EFECTO?

DICTAMEN:

Es este un problema arduo, pavoroso y de actualidad. La ponencia suscribe,

al hacer de él un estudio lo más concienzudo posible, dentro del lapso de

tiempo relativamente corto de que dispone, ha de declarar francamente,

brutalmente, aunque la frase sea dura, que la huelga general ha de ser

esencialmente revolucionaria. ¿Por qué? Por las siguientes razones.

La huelga general, al cruzarse de brazos en un momento dado los trabajadores,

trae como consecuencia un trastorno tan grande dentro de la marcha de la actual

sociedad de explotados y explotadores, que imprescindiblemente habrá de causar

una explosión, un choque, entre las fuerzas antagónicas que hoy luchamos por la

vida, pues así como la tierra, si dejase de girar sobre su eje chocaría con

cualquier otro astro, nosotros, al dejar de laborar, chocaríamos con todos

aquellos que no quieren que salgamos del círculo de hierro en que estamos

metidos.

La huelga general pacífica es imposible que pueda ser duradera. Figuraos lo

que sucedería en un hogar proletario cuando a los pocos días quizá al día

siguiente del paro, si se acabaran las escasas provisiones de boca con que se

contara; lanzaríase aquel trabajador a buscarlas fuera de casa, se uniría con

otros que estuvieran en el mismo caso; y como no habiendo producido estos días

y holgando también los expendedores de los mercados, no habría donde

adquirirlas legalmente (en caso favorable de disponer de fondos para ello),

tendrían que dirigirse a esos grandes sitios de acaparación, a esos grandes

almacenes abarrotados de género, que a veces se pudre mientras muchos

desheredados caen desfallecidos por la abstinencia. Mas como esos almacenes son

de propiedad privada, la fuerza pública viene obligada, dentro del actual

estado de cosas, a defenderlos, y de ahí resultaría uno de los muchos choques

que una huelga general trae consigo.

La huelga general ha de ser revolucionaria, porque los guardadores del

orden, para guardarlo, no conocen o no ponen en práctica otros medios que los

de perseguir y encarcelar a los más activos, a los que llevan desde un

principio la dirección de la lucha, y el resto de los obreros ha de protestar

de la práctica de estos medios, y esta protesta debe ser violenta, pues de lo

contrario, en lugar de vencer a los tiranos inmolarían nuevas víctimas.

Otros mil argumentos podríamos aducir en favor del carácter revolucionario

de una huelga general, pero creyendo que durante la discusión del presente

dictamen se expondrán a la consideración del Congreso, a él dejamos su

exposición.

Teniendo que ser revolucionaria la huelga general, ¿cuándo ha de ser

llevada a la práctica para su completo éxito? He aquí el problema. Hasta ahora

se ha hecho uso varias veces de dicha arma; pero declaremos que es un arma tan

grande, de resultados tan contradictorios si no se emplea con conocimiento de

causa, que podría ser, quizá causa de nuestro rebajamiento moral. Y para que

esto no suceda, la ponencia dictaminadora cree:

Que una huelga general no debe declararse para alcanzar un poco más de

jornal o una disminución en la jornada, sino para lograr una transformación

total en el modo de producir y distribuir los productos. Para esto es preciso

una fuerte conexión entre todos los obreros, no de una región sino de las

distintas regiones que integran la nación española; para que la huelga sea

general en la verdadera aceptación de la palabra, quizá en la única aceptación,

cuando dejen de producir al unísono todos los asalariados de un mismo país; aunque

esto no sea óbice para que, cuando los trabajadores estemos bien compenetrados,

la huelga general universal, que será el día que empiece a brillar la luz de la

justicia.

Empero esto no suceda, y concretándonos a España, la experiencia nos ha

enseñado que la huelga general en una sola localidad, si bien no nos causa

grandes perjuicios porque demostramos nuestro espíritu de lucha y nuestros

deseos de emancipación, lo cual ya es, como dijo un burgués, «un aldabonazo que

damos a las puertas burguesas»; en cambio hemos de confesar que, localizada la

huelga general en un punto y estando el resto de los obreros de la nación en

pasividad completa, las fuerzas públicas, al servicio de la burguesía, se

congregan en aquel lugar, siendo fácil relativamente a los gobiernos sofocar la

rebelión.

Creemos, pues, que la huelga general, para su completo éxito, debe llevarse

a la práctica cuando los obreros federados en la Confederación nacional estén

capacitados para llevar a feliz término la renovación de las malas condiciones

en que hoy se trabaja. No obstante, pueden darse, y se dan, casos en que la

burguesía o los gobiernos, por su conducta egoísta, obliguen al obrero a

declarar una huelga general en una localidad o en una región, y creemos, para

estos casos, que el comité local sea el encargado de resolverlo, y estudiar si

debe extenderse a la nación, y únicamente, en un caso concreto, y como

conclusión, debe el Congreso acordar ir a la huelga general: en caso de

aventuras guerreras, pues en ellas el proletariado únicamente pierde sangre y

no gana nada.

TEMA 9º CUANDO ESTANDO UNA SOCIEDAD FEDERADA EN LUCHA ES ATROPELLADA POR LA

POLICÍA O LA FUERZA PUBLICA, ¿QUE ACTITUD HAN DE ADOPTAR LAS DEMÁS SECCIONES

FEDERADAS?

DICTAMEN:

Esta ponencia cree que el enunciado del tema que se le ha confiado debe

modificarse en el sentido de incluir bajo una denominación común a la policía y

a todos los demás cuerpos armados del Estado, Provincia o Municipio. Diferencia

esencial entre unos y otros no existe. Ciertas Diputaciones y Municipios, cuya

vida económica se lo permite, se han creado cuerpos particulares para tener

amparados por la fuerza los intereses y los principios autoritario-capitalistas

que representan. El Municipio y la Diputación descansan, por la práctica

heredada en su ambiente burgués y por las leyes que les dieron vida, en los

privilegios sociales, hallándose, además, constantemente bajo la mirada

inquisitiva del Estado, que no tolera nunca que se haga, por organismos

oficiales subordinados a él, obra disolvente de los dogmas fundamentales de la

sociedad burguesa, a saber: la «Propiedad», origen fecundo de la prosperidad de

unos pocos y de la miseria y la muerte de millones de humanos, y la

«Autoridad», elemento poderoso esencial para perpetuar tan cruel situación. Por

estos motivos, pues, el Municipio y la Diputación tienen fuerza armada para

imponer su poderío en casos corrientes y, para los de mayor importancia, acuden

a su celoso vigilante, el Estado, en demanda de los cuerpos armados que posee,

comunes a todo el territorio nacional.

Podemos admitir, en consecuencia, que la misión de todos los elementos

armados de que dispone el mundo oficial, es idéntica en el fondo; si en algo

varía es en los grados de su potencia, de su radio de acción. Englobados ellos

en uno solo y verdadero, antes de proseguir fijémonos sucintamente en la

expresión «fuerza pública», que figura en esta tema, para demostrar el erróneo

empleo que se le da. La palabra pública, puesta, al igual que en el presente

caso, como adjetivo, quiere decir, según el Diccionario Etimológico de la

Lengua Castellana, de Roque Barcia, y el de la Academia Española, «lo que

pertenece a todo el pueblo».

Ahora bien, lo que se ha dado en llamar «fuerza pública», por un

convencionalismo de los que tanto se cultivan en las modernas democracias,

¿pertenece realmente a todos los que componen un país cualquiera?. Por lo que

hemos indicado ya, se ve que la más importante de sus funciones consiste en

imponer el cumplimiento de las leyes sancionadoras de la desigualdad social y

protectoras de la explotación humana. Puede haber, y hay en realidad, aún en la

actual sociedad de propietarios, cosas que son verdaderamente públicas, como

por ejemplo los servicios de alumbrado público, de fuentes públicas, de

jardines públicos, etc., porque esta luz, este agua y estos aromas pueden

disfrutarlos absolutamente todos los hombres, tanto si no poseen un céntimo

como si son millonarios.

Cuando los intelectuales burgueses apologistas de esta sociedad ven que los

trabajadores rechazamos sus teorías encaminadas a que aceptemos los organismos

armados sustentadores de la misma, se esfuerzan por convencernos de que no sólo

sirven de amparo a lo que ellos llaman «prosperidad económica del país», sino

que también son una salvaguardia personal de todos sus hijos, incluso los más

humildes.

Es tan contradictoria la realidad con esta afirmación, que precisamente

debido a ello se ha presentado a este Congreso el tema de que tratamos; ya

tendremos, por lo tanto, ocasión de ver manifestada su falsedad. De momento nos

limitaremos a recordar, sencillamente, el hecho revelado por toda la prensa

mundial de que la llamada «fuerza pública» de la República Argentina ha

amparado y protegido a los potentados y a los hijos de los potentados que no

hace mucho destrozaron, incendiaron y asesinaron en las moradas particulares de

los trabajadores y en sus centros sindicales. Es decir, cumplió una vez

más,pero con mayor cinismo, su papel de protectora de los intereses y

principios de la burguesía en contra de los del proletariado.

Queda evidentemente demostrado, salvo error de esta ponencia, que está

dispuesta a rectificar si tal cosa se le demuestra, que es falsamente aplicada

la frase «fuerza pública» y que todos los cuerpos armados oficiales deben

incluirse en la denominación de «fuerza armada burguesa».

Teóricamente sostienen todos los gobernantes, tanto más cuanto más

democracia pregonan que en las luchas entre trabajadores y burgueses se

inclinarán hasta cierto punto del lado de los obreros, por la gran simpatía que

por ellos sienten, pero que pasando de dicho punto deberán mantenerse neutrales

para que se ventile la cuestión entre los dos elementos en guerra, pues un

gobierno, al intervenir resueltamente a favor de alguno de ellos, mostraría un

parcialismo en el que no debe incurrir, porque según ha dicho recientemente

Briand, el presidente del Consejo de ministros de Francia, interpretando el

platonismo de todos los gobiernos liberales, «deben gobernar para toda la

nación y no solamente para una clase».

Pero, paralelas a este deseo oratorio, y como demostración plena de que el

capital es una fuerza inmensamente superior al Poder, por el cual ha de estar

servido de una manera o de otra, se deslizan los gobernantes, alardeando de

interpretar fielmente la ley y cumplirla (lo cual reconocemos nosotros que, en

muchos casos, es cierto) en largas series de consideraciones sobre los

servicios públicos de atención ineludible, sobre la libertad del trabajo, sobre

le orden público, etc., que al traducirlas en hechos hacen que intervengan en

la lucha de clases dificultando, cortando, hipócritamente o brutalmente, según

les convenga, no a los dos combatientes a la vez, como algún incauto podría

pensar, sino al más débil de ellos, al trabajador.

Y esto sucede en las muchas ocasiones en que, como ya hemos indicado, las

autoridades dicen cumplir y realmente cumplen las leyes. Pero, ¿es que acaso no

se han hecho éstas por y para los capitalistas? Los trabajadores de los tiempos

modernos sabemos positivamente qué clase de principios morales, políticos y

económicos han nutrido las inteligencias de los confeccionadores de leyes, y no

ignoramos, ni nos sorprenden, aunque las repudiamos firmemente, las

consecuencias de su obra.

Calcúlese, pues, las mil injusticias que ocurrirán cuando los gobiernos

violentan la ley o pasan sencillamente por encima de ella, como sucede

frecuentemente cuando de trabajadores se trata. Días pasados dijo Canalejas,

queriendo justificar la intervención de la fuerza pública armada en la última

huelga de mineros bilbaínos, que ello se acordó porque, en vista de lo

excitadas que se iban poniendo las pasiones, su presencia en el lugar de la

lucha tenía el influjo de elemento moderador. Esta palabra se deriva de

moderación, que en correcto castellano significa «templanza en las acciones

políticas y morales». Pues bien, con los batallones y las ametralladoras que

mandó el gobierno a Bilbao, ¿a quién pretendía infundir templanza?. ¿A los

patronos, para que depusieran su actitud de extremada intransigencia a la

exigua demanda de los obreros? No, porque ellos se desvivieron solicitando la

intervención del ejército. ¿La quería infundir exclusivamente al más débil de

los dos combatientes, al trabajador, para que en pleno dominio de la templanza

que le inspirarían las máquinas de guerra y la fuerza armada, se le amortiguase

el vigor indispensable para la lucha, iniciándosele en su ánimo el vencimiento

moral, para luego, como resultado matemático, darse por vencido materialmente

al capitalismo?. Si. Por encima de todos los razonamientos que pudiésemos

aportar para demostrarlo, hay el examen frío y analítico de los hechos que así

lo dan a entender de una manera concluyente.

Los gobiernos liberales practican su pregonada neutralidad poniendo todo el

apoyo de sus hombres armados al servicio de la parte más fuerte de los combatientes

sociales, la burguesía y haciendo declaraciones contrarias a los trabajadores y

pronunciando frecuentes amenazas, con todo lo cual contribuyen poderosamente a

mermar la fuerza moral de los huelguistas y a la prolongación de los

conflictos, constituyendo este último uno de los medios más disimulados y

eficaces para que sean derrotados, pues las autoridades saben de sobras que la

miseria económica a que está sometido el proletariado imposibilita el prolongar

con éxito las huelgas. Además, los gobernantes y la burguesía no

temen, el que estas luchas pudieran eternizarse, no; lo que les llega a

preocupar hondamente es el criterio sindicalista revolucionario que las inspire

y el cariz enérgico y general que ellas puedan tomar.

Debemos persuadirnos de que no sólo la neutralidad de los gobernantes es

puro engaño sino que lo es también la benevolencia que algunos dicen dispensar

a los trabajadores. Una prueba clara de esto la tenemos en lo ocurrido con

motivo de la huelga de ferroviarios habida en París estos últimos días. El

gobierno radical-socialista de la nación, haciendo protestas de amor al

proletariado, ha tenido una idea ingeniosa que no sabemos se le hubiese

ocurrido a ningún otro gobernante para derrotar a los trabajadores. Hallándose

en plena huelga y no siendo posible tomar a cualquier pobre diablo como

esquirol, porque la índole del trabajo exigía conocimientos técnicos

indispensables, llamó al servicio activo militar a todos los huelguistas

reservistas para, una vez incorporados a filas, obligarles al caso raro de

tener que hacer de esquiroles de si propios. Y de este modo hemos tenido

ocasión de anotar para la historia el hecho de que un Briand, el ayer jefe

socialista propagador de la huelga general, ha pretendido rendir a los

huelguistas con las penas bárbaras e inicuas del código de justicia militar.

¿Cómo era posible que el gobierno ni tan siquiera guardara neutralidad en

la contienda si se hacía el ensayo de una huelga de ferrocarriles, dato

pavoroso para la seguridad del mundo capitalista?. ¿Era cuerdo esperar que se

mantuviese verdaderamente neutral en una lucha de los trabajadores

ferrocarrileros (entre los cuales se cuentan guardabarreras que cobran, parece

increíble, cinco francos al mes) contra sus explotadores, en cuyo primer

término figuran los del Consejo de Administración de los Ferrocarriles del

Norte de Francia (la empresa que primero sufrió la huelga) que se llaman

Eduardo Rothschild, barón Gustavo Rothschild, barón Alfredo Rothschild, barón

Enrique Rothschild, barón Jaime Armando Rothschild, Lord Rothschild y el barón

Lambert, suegro de uno de los barones citados, siendo además esta familia dueña

de la Banca de Francia y de los Ferrocarriles del Este, París, Lyon,

Mediterráneo; de Cintura, de Madrid, Zaragoza, Alicante; del Sud de Austria; de

las minas de la Grand’Combe y de la de Peñarroya; de seguros sobre la vida, de

incendios, de máquinas y de otros muchos?. ¿Cabía ni suponer tan sólo que los

revolucionarios transportados (por oportunismos de la burguesía moderna que

tiene habilidad suma en aprovechar las ambiciones personales) a la condición de

gobernantes, no apoyarían al monstruo capitalista, que tiene poder absoluto

para devorarlos?

Pero no obstante las amenazas del gobierno, los trabajadores sindicados

contestaron al llamamiento a filas con la brava consigna, que fijaron impresa

por toda la capital, de «¡No obedezcamos la orden de movilización! ¡Viva la

huelga!». Y la cumplieron.

Debido a esa manera especialísima de entender la neutralidad en los

conflictos entre obreros y burgueses, se han visto ahora soldados

ferrocarrileros como en otras ocasiones se vieron soldados electricistas,

soldados impresores, soldados panaderos, soldados tranviarios, etc., y andando

los tiempos, conforme los asalariados vayan adquiriendo conciencia de clase y

luchen, quizás se vean también soldados modistos o vendedores de pastillas de

café con leche en los cinematógrafos y teatros.

La fuerza armada burguesa interviene siempre en estas luchas con carácter

nocivo para los obreros, aún cuando no pase al terreno del atropello, y para

dejar esto bien demostrado hemos escrito lo precedente. Debemos prepararnos,

pues, para estar a la defensiva en todos los casos, hacernos acopio de la

inteligencia, de voluntad y de organización para los ataques (que no podrán

acabar nunca, mientras no llegue el triunfo) dirigidos al corazón de la

sociedad capitalista.

Hasta hoy los obreros organizados acostumbraban a mirar con cierta

pasividad los atropellos que la fuerza armada burguesa cometía con las

sociedades en lucha, ya porque los unos consideraban, faltos de criterio, que

eran incidentes casi fortuitos, aislados, sin ninguna relación íntima con la

lucha entre el burgués y el obrero, ya porque los otros, los conscientes, al

observar la indiferencia de las masas obreras juzgaban casi imposible cualquier

acción seriamente enérgica. pero en este Congreso, que tal vez sea el origen de

una gran fuerza proletaria, bueno será que demos el paso inicial de afirmar una

nueva actitud para lo futuro.

Contra el atropello cometido a una Sociedad federada en lucha podría esta

ponencia recomendar muchas y excelentes armas, como por ejemplo acudir ante el

pueblo con el mitin, hojas, carteles, y números extraordinarios de nuestro

órgano en la prensa, emprender el boicotaje, el sabotaje (que tanto preocupa

hoy en día), la huelga del oficio afectado por el atropello y la huelga general

revolucionaria; todo esto podríamos recomendar, pero a la vez juzgamos que los

organismos obreros no deben incurrir en el error de los legisladores, que confeccionan

leyes y más leyes para quedar luego incumplidas, porque al chocar con la

realidad de la vida no responden en nada a las necesidades, a las palpitaciones

imperiosas de la misma.

Precisamente el tema de que venimos tratando es de una tal particularidad,

que para resolverlo debe de tenerse en cuenta un factor importantísimo: la

excitación de los trabajadores causada por el supuesto atropello. ¿Y cómo es

posible en cosas que interesan al sentimiento de un modo capital tomar

resoluciones de antemano?. ¿Acaso es factible predecir los grados de

indignación que causará un atropello, desconociendo los caracteres de crueldad

que haya revestido, si ha habido motivo provocador del mismo y otros detalles

de interés, para que sometamos a la deliberación del Congreso determinadas,

concretas, definidas y detalladas actitudes?

Pongamos dos breves ejemplos prácticos, retratados de la vida real, en

apoyo de nuestro parecer. Cuando un agente autoritario al tratar de cachear a

un obrero huelguista e indicarle éste que debe ponerse los guantes para

efectuarlo, le contesta a bofetadas, es evidente que comete un atropello;

igualmente se comete un atropello cuando, ha ocurrido en diferentes países,

masas de obreros van en manifestación por las calles, contra aventuras del gobierno

que se juzgan de ruina y muerte para el pueblo y aparece repentinamente un

nutrido grupo de agentes autoritarios que, sin previo aviso dispara contra la

masa, cayendo hombres, mujeres y hasta niños (estos sublimes inocentes que los

legisladores no se han atrevido a llevarlos al cadalso) vilmente asesinados por

las balas burguesas.

Los dos casos constituyen un atropello, es muy cierto; pero es tan grande

su diferencia que también deberían ser grandemente diferentes los acuerdos que

respecto a los mismos pudieran tomarse.

Esta ponencia cree, por consiguiente, que la Federación, ante el atropello

cometido con alguna sociedad en lucha, debe abandonar la actitud casi

tradicional en las sociedades obreras, de pasividad y de lamentos estériles

para las víctimas, trocándola por una acción decidida cuya especificación de

detalles y potencia de desarrollo lo determinarán inflexiblemente las

circunstancias que concurran en los acontecimientos.

En resumen; afirma esta asamblea, si a bien lo tiene que, en el futuro, los

gobernantes que atropellen por medio de su fuerza armada a alguna de las

hermanas federadas, se encontrarán, no con las lágrimas , sino con la actuación

resuelta de esta Federación; y, además que se cree ocioso definir actitudes

venideras, por lo que deja el camino bien expedito para llegar a los más

grandes y vivísimos caracteres de energía en la protesta, según fuese la

magnitud del atropello.

Se aprueba la siguiente proposición incidental:

Proponemos a la asamblea que no sólo apruebe la conclusión leída sino que

como primer acto de propaganda de la Federación Nacional se haga una gran

tirada del dictamen y se reparta en toda España.

OTRAS PROPOSICIONES ACORDADAS

TRABAJO DE LA MUJERLa ponencia entiende que dada la constitución física de

la mujer, este Congreso debe considerar como inhumano el trabajo que ésta

efectúa, ya sea en la carga y descarga y en otros trabajos cuyo esfuerzo es

superior a su constitución. Nosotros consideramos que lo que ha de constituir

precisamente la redención moral de la mujer -hoy supeditada a la tutela del

marido- es el trabajo que ha de elevar su condición de mujer al nivel del

hombre, único modo de afirmar su independencia.

Además, hemos de considerar que la disminución de horas de trabajo de

muchos de nosotros la debemos indirectamente al penoso trabajo de las mujeres

en las fábricas; mientras tanto que muchos de nosotros permitimos que nuestras

compañeras se levanten de la cama antes de las cinco de la mañana y nosotros

permanezcamos descansando. y cuando la mujer acaba de derramar su sangre por

espacio de doce horas, para mantener los vicios de un explotador, llega a su

casa y en lugar de un descanso se encuentra con un nuevo burgués -compañero-

que con la mayor tranquilidad espera que haga los quehaceres domésticos.

Por consiguiente, como conclusiones la ponencia expone al Congreso:

1º Abolición de todo trabajo que sea superior a sus fuerzas físicas.

2º Entendiendo que para lograr su independencia la mujer necesita del

trabajo y por consiguiente éste es penoso y mal retribuido. Proponemos:

1º Que el salario responda a su trabajo con idéntica proporción al del

hombre.

2º Que sea deber de las entidades que integran la Confederación Nacional

del Trabajo Española, se comprometan a hacer una activa campaña para asociar a

las mujeres y para disminuir las horas de labor.

3º Esta ponencia determina que no debe permitirse bajo ningún concepto que

trabaje un mes antes de su parto y hasta un mes después de haber dado a luz.

REGLAMENTO PROVISIONAL

Que, tras su lectura fue aprobado y acordaron apareciera en el periódico

«SOLIDARIDAD OBRERA».

La ponencia acepta lo propuesto por Lostau: «el compañero Lostau, delegado

de los Cerrajeros de obras, de Barcelona, impugna el reglamento de la

Federación, opinando que ésta ha de ser titulada Confederación».

FORMA DE ORGANIZAR A LOS AGRICULTORES

Esta ponencia reconoce que como medio para organizar a los obreros

agrícolas debe llevarse cuanto antes a la práctica el acuerdo relacionado con

la forma de reorganizar y asociar a los obreros dispersos. Al mismo tiempo

recomienda a los congresistas como medio eficaz para cooperar a la unión de los

agricultores, se ponga en práctica por los oficios afines a éstos el boicot

contra todos aquellos patronos que tengan jornaleros no asociados.

CONCURRENCIA DE DOS SOCIEDADES DEL MISMO OFICIO EN MISMA LOCALIDAD DENTRO

DE LA FEDERACIÓN

La Ponencia Revisora de Credenciales del Segundo Congreso de Solidaridad

Obrera, tiene a bien presentar el siguiente dictamen con relación a los de las

Sociedades de Obreros Tipógrafos y Obreros Mecánicos. Cumpliendo el acuerdo del

primer Congreso Regional de Solidaridad Obrera, que dice: «que a partir de la

fecha del acuerdo no puede la Confederación Regional reconocer personalidad a

ninguna entidad de las que se formen habiendo ya otras del mismo oficio»,

teniendo en cuenta que en las dos Sociedades objeto del presente dictamen

concurre esta circunstancia y considerando, por último, que no hay motivos para

rectificar dicho acuerdo, procede la no admisión en el presente Congreso de dichas

entidades

Se da lectura al acuerdo recaído en este mismo asunto en el Congreso

anterior. Castillo dice no se cumple el acuerdo del anterior Congreso de que no

pueden existir dentro de la Federación dos entidades del mismo oficio de una

localidad. El delegado de los sombreros fullistas manifiesta que puesto que el

acuerdo del anterior Congreso dice que dentro de la federación se dará

preferencia siempre que existan dos sociedades del mismo oficio a la que sea su

norma de conducta más afín a la táctica que sigue Solidaridad, no cabe

discusión, siendo el Consejo quien estudie este asunto.

BOICOT AL PERIÓDICO «EL DILUVIO»

Se presenta una proposición del compañero Salud pidiendo se declare el

boicot a «El Diluvio» por su labor realizada contra los obreros, dándose

lectura a un artículo del mismo, aprobándose el boicot con un voto en contra.

PROTESTA POR EL ALARDE DE FUERZAS DESPLEGADO POR LA AUTORIDAD CON MOTIVO DE

LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONGRESO

Siendo aprobada por unanimidad.

SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS DE SABADELL

Se da lectura a un telegrama recibido de Sabadell pidiendo la declaración

de la huelga general revolucionaria como solidaridad a la que ellos sostienen

según el acuerdo tomado anteriormente.

Se aprueba otra proposición declarando las simpatías con que ve el Congreso

la lucha sostenida por los compañeros de Sabadell, por la energía y decisión

con que sostienen sus derechos contra sus explotadores.

SANIDAD

Lectura de una proposición declarando haber visto con satisfacción la nueva

orientación dada por el doctor Queraltó y el Congreso Internacional Sobre la

Tuberculosis, dando preferencia para curar la tuberculosis a la acción social

sobre la terapéutica.

ESPERANTO

Proposición para que se adopte y recomiende a los sindicatos el estudio del

Esperanto.

SIMPATÍA HACIA FERROVIARIOS FRANCESES

Manifestando su simpatía hacia los ferroviarios franceses y condenando la

conducta adoptada por el gobierno francés con ocasión de la última huelga de

dichos compañeros.

LABOR DE SOLIDARIDAD OBRERA

Viendo con satisfacción la labor realizada por Solidaridad Obrera, y muy

principalmente desde el anterior Congreso.

HUELGA DE BARCELONA Y SABADELL

Aprobando las gestiones de las comisiones de huelga de Barcelona y

Sabadell.

COMISIÓN PRO-PRESOS

El compañero Herreros da lectura de una carta de los presos por los sucesos

de julio, lamentándose del abandono en que se encuentran y pidiendo que

Solidaridad Obrera nombre una comisión pro-presos, compuesta exclusivamente de

obreros, pues no le merece confianza la nombrada actualmente en sustitución de

la obrera, y de la que forman parte el delator Bonet; al mismo tiempo recuerda

el compromiso de los diputados que hicieron uso de la palabra en el mitin de la

plaza de Armas del Parque, en el cual se comprometieron a hacer obstrucción a

los presupuestos de no concederse la amnistía; mas en vista de no haber

realizado esa labor debe de nuevo encargarse de ella la Federación, así como

nombrar otras comisiones en las demás provincias, nombramiento que deben llevar

a efecto dos Comités locales pertenecientes a la Federación Nacional, lo que es

aprobado por unanimidad.

PROTESTA POR LOS ATROPELLOS COMETIDOS POR EL GOBIERNO Y LA BURGUESÍA DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA

Al quedar constituida Solidaridad Obrera en Confederación Nacional del Trabajo,

acuerda manifestar en la prensa obrera mundial la indignación con que ha visto

las medidas inicuas, legales y extralegales, que el Gobierno de la República

Argentina ha empleado en contra de los trabajadores y su organización, por lo

que recomienda a las sociedades adheridas hagan una intensa propaganda de

protesta cada vez que se repitan hechos parecidos afirmando al mismo tiempo su

absoluta convicción de que, a pesar de las violencias de todos los gobiernos,

no podrá haber paz en la tierra hasta que los trabajadores ayudados por los

grandes cerebros videntes del porvenir, tengamos la suficiente fuerza para

aniquilar a la desigualdad económica y a todos sus defensores.

CUOTA

Sobre la cuota que deben pagar las Secciones, se acuerda que lo marque el Comité

para el próximo Congreso, y mientras tanto se continué pagando lo que

actualmente pagan las Secciones. Ávila pregunta si las Federaciones que

sostienen el periódico han de pagar también tres céntimos por cada uno de sus

federados. Después de hacer uso de la palabra varios compañeros se acuerda no

abonen más que dos céntimos.

LUGAR DE RESIDENCIA DEL COMITÉ CENTRAL

Se acuerda por unanimidad que sea en Barcelona hasta el próximo Congreso.

Se acuerda para el próximo Congreso, en primer término, la proposición de los

compañeros albañiles, que dice «¿Qué responsabilidad cabe al trabajador en su

trabajo?»

SOLIDARIDAD CON LOS HUELGUISTAS DE SABADELL

Proponemos al Congreso acuerde como medida de solidaridad a los huelguistas

sabadellenses que todos los delegados presentes lleven al ánimo de sus

respectivas entidades el deber ineludible que tienen de cumplir los acuerdos de

las asambleas de delegados de Solidaridad Obrera de Barcelona, de auxiliar

materialmente a los huelguistas.

Que si el próximo viernes no se ha solucionado la huelga, cumplan los

huelguistas el acuerdo de abandonar en masa la población de Sabadell. Y que si

con motivo de este último acuerdo las fuerzas burguesas atropellasen a estos

compañeros, el Comité de la Confederación de Barcelona dé cumplimiento al

acuerdo tomado en la sesión de anoche y que se refiere a este caso concreto.

CNT – AIT Puerto Real