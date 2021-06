–

El Congreso Nacional de Kurdist谩n (KNK, Kongreya Netewey卯 ya Kurdistan锚) envi贸 una carta a las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, en contestaci贸n al contenido de una 鈥渋nvestigaci贸n鈥 publicada por el Observatorio Universitario de Terrorismo (OUT), perteneciente al Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de esa casa de estudios, la cual fue publicada en el mes de mayo con el nombre: 鈥淧KK en Europa: pasado, presente y 驴futuro?鈥.

El material difundido por el OUT no s贸lo presenta errores hist贸ricos y anal铆ticos sobre el surgimiento y los objetivos del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK), sino que se empecina en presentar al PKK como una 鈥渙rganizaci贸n terrorista鈥 que 鈥渉a intimidado y eliminado cualquier otra entidad pol铆tica que no comparta sus propuestas鈥, y que para obtener dinero y financiamiento comete una serie de acciones 鈥渋l铆citas鈥, que califican como una aut茅ntica 鈥渆conom铆a criminal鈥 basada en el 鈥渆l secuestro de turistas extranjeros, ataques a oficinas diplom谩ticas y ONG鈥檚 turcas en Europa y ataques suicidas鈥. Desde el Observatorio se acusa directamente al Partido de 鈥渋ntimidar a gobiernos extranjeros, traficar con personas, estar vinculado al narcotr谩fico y de tener 鈥榗ampos de entrenamiento鈥 en Alemania, Suiza y B茅lgica鈥.

La contundente respuesta del KNK no se hizo esperar, ya que consideran que afirmaciones de este tipo no s贸lo afectan al Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n, sino a todo el pueblo kurdo que se encuentra asediado por la persecuci贸n, la guerra, y las pol铆ticas de exterminio que lleva adelante principalmente Turqu铆a, dentro y fuera de las fronteras de ese pa铆s.

Cabe destacar que del trabajo publicado llamativamente como 鈥渋nvestigaci贸n鈥 por el OUT, y del material adaptado y replicado en sus redes sociales, no surge ning煤n tipo de fuentes escritas u orales, ni bibliograf铆a de consulta que sustente ninguna de las acusaciones formuladas.

El KNK pidi贸 explicaciones a las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata y alert贸 que la difusi贸n de este tipo de material s贸lo promueve pol铆ticas de odio y alimenta el racismo contra el pueblo de Kurdist谩n.

A continuaci贸n publicamos la carta completa enviada por el KNK a las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata:

Se帽or Presidente

Universidad Nacional de La Plata

Arq. Fernando Tauber

S/D

De nuestra mayor consideraci贸n y en car谩cter de representantes del Congreso Nacional del Kurdistan (KNK) nos vemos en la obligaci贸n de dirigimos a Usted a efectos de plantear la siguiente situaci贸n:

En mayo del presente a帽o, desde el espacio que se ha denominado Observatorio Universitario de Terrorismo (OUT), el cual se enmarca en el Departamento de Seguridad y Defensa del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y parte del Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI), public贸 una serie de informes presentados como 鈥榠nvestigaciones acad茅micas鈥, uno de ellos bajo el nombre: 鈥PKK en Europa: pasado, presente y 驴futuro?鈥, cuyo contenido fue adaptado y replicado en sus redes sociales entre el 24 y el 26 de mayo pasado. Dicho material lleva la firma del se帽or Ignacio Teruel y la se帽ora Mara Samantha Cruz Garc铆a, ambos Licenciados en Relaciones Internacionales e Investigadores en el 脕rea de Europa del OUT, y de la Lic. en Relaciones Internacionales, Mar铆a Fernanda Alarc贸n a cargo del Dise帽o y la correcci贸n editorial.

Debemos decir que consideramos ofensivas e irresponsables, las afirmaciones realizadas en esta 鈥渋nvestigaci贸n鈥, ya que no s贸lo involucran a una organizaci贸n y a sus miembros y adherentes 鈥揺n este caso, al Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK) integrante de nuestro Congreso junto a otros 46 partidos pol铆ticos y organizaciones de la sociedad civil- sino a un pueblo que ha decidido organizarse y establecerse a trav茅s de sus distintos partidos y de cientos de organizaciones, como un aut茅ntico Movimiento de Liberaci贸n nacional. Nos estamos refiriendo a un Movimiento que desde el a帽o 2005 se encuentra organizado en la Uni贸n de Comunidades del Kurdistan (KCK), surgido desde la necesidad vital de existir y defender los derechos identitarios, hist贸ricos, culturales, sociales y pol铆ticos de una naci贸n cercana a los 45 millones de personas, pero que su proyecto pol铆tico de paz y democracia no se restringe a un origen 茅tnico. Estamos hablando de un pueblo originario asentado hace miles de a帽os en la Alta Mesopotamia, que ha sido fragmentado sucesivamente durante el siglo XX, en las cuatro partes en las que fue dividido su territorio y que hoy se encuentra bajo el dominio colonial de los Estados de Turqu铆a, Ir谩n, Irak y Siria. Un Movimiento cuya di谩spora se calcula que supera el mill贸n y medio de personas, diseminadas en todos los continentes pero que por diversos factores, una gran mayor铆a ha encontrado refugio en Europa, luego de verse obligados a emigrar por la persecuci贸n, la guerra y el exterminio a los que fueron y son expuestos por su origen y/o sus ideas pol铆ticas, y que tambi茅n en su gran mayor铆a decidieron ejercer su derecho a organizarse.

A煤n en este contexto, debemos decir que existe una voluntad y una necesidad imperiosas en nuestros pueblos, de construir sociedades aut贸nomas y democr谩ticas que nos permitan tener una vida digna y en paz. Creemos necesario recordar que por estos d铆as y desde el a帽o 2012, el Movimiento kurdo conduce en Medio Oriente, espec铆ficamente en Rojava (Kurdistan oeste) un proceso orientado en este sentido, cuyas bases irrenunciables son la liberaci贸n de las mujeres, la democracia participativa, la ecolog铆a y el cuidado del medio ambiente y la convivencia pac铆fica entre los pueblos que habitan la regi贸n. Es un proceso complejo, que no est谩 ni alejado ni exento de dificultades y contradicciones, ya que se est谩 llevando adelante en un escenario de guerra y de m煤ltiples disputas originadas en intereses coloniales y trasnacionales, que obliga a organizar y garantizar la defensa no s贸lo del territorio sino de la vida de sus habitantes, expuestos a continuos ataques por parte de facciones yihadistas que han sido nuevamente infiltradas en la zona y a los constantes bombardeos de la aviaci贸n turca sobre la poblaci贸n civil, incluso sobre los campos de refugiados, en franca violaci贸n del derecho internacional humanitario.

En Rojava, son millones de kurdas y kurdos -entre los que por supuesto, debido a una larga historia de luchas en com煤n, se encuentran miembros y simpatizantes del Partido de Trabajadores de Kurdistan- junto a 谩rabes, asirios, turcomanos, armenios, persas y chechenos, arameos, circasianos, musulmanes, cristianos, alev铆es y yezidis entre otros, los que se han visto por primera vez respetados e incluidos en el paradigma del Confederalismo Democr谩tico y por esta raz贸n, han decidido adoptarlo como modelo 茅tico para sus vidas y pol铆tico para el gobierno de sus territorios, muy alejado e incluso en las ant铆podas de cualquier pensamiento y pr谩ctica fundamentalista que se les pretenda imputar y menos a煤n, basado en el terror que esta 鈥渋nvestigaci贸n鈥 les atribuye.

Llamativamente este proceso, sus actores y sus circunstancias se omiten en la 鈥渋nvestigaci贸n鈥 mencionada, lo cual hace que inevitablemente caiga en errores hist贸ricos y anal铆ticos cuya 煤nica finalidad pareciera ser la justificaci贸n a ultranza de la decisi贸n de los Estados Unidos y de la Uni贸n Europea -a pedido expreso de Turqu铆a en el a帽o 2004- de incluir al Partido de los Trabajadores de Kurdistan en la lista de 鈥榦rganizaciones terroristas鈥; una decisi贸n que ha costado la vida de miles de personas y que se sigue sosteniendo pese a las reiteradas demandas a nivel nacional e internacional 鈥搃ncluso desde varios pa铆ses que integran la UE- para que sea excluido de dicha lista. Al respecto, existe una vasta jurisprudencia acumulada en base a los fallos de las Cortes Internacionales que considera infundada esta medida, no s贸lo por las caracter铆sticas y el enmarque geogr谩fico del conflicto, sino por considerarla una decisi贸n que responde a objetivos espec铆ficos de la pol铆tica interior del Estado turco y a objetivos geoestrat茅gicos en el contexto de las guerras que las principales potencias de Occidente est谩n librando indirectamente en la regi贸n.

Tanto el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, como el Tribunal de Casaci贸n de Bruselas, B茅lgica, desestimaron las presentaciones judiciales que acusaban al PKK de ser una organizaci贸n terrorista, rechazo compartido en reiteradas ocasiones y a trav茅s de distintas acciones y recursos, por otros organismos internacionales competentes en la materia. Esta informaci贸n es de acceso p煤blico y se puede obtener con una simple b煤squeda por internet. Lamentamos que trat谩ndose de una 鈥渋nvestigaci贸n acad茅mica鈥 hecha p煤blica y producida nada menos que en el marco de un 鈥淥bservatorio de Terrorismo鈥, se haga menci贸n superficialmente a ello, en una peque帽a nota al pie de p谩gina sin ninguna otra especificaci贸n.

Afirmar que el Partido de los Trabajadores del Kurdistan es una 鈥organizaci贸n terrorista鈥, basada en la 鈥violencia y el terror鈥, que 鈥ha intimidado y eliminado cualquier otra entidad pol铆tica que no comparta sus propuestas鈥 y que para obtener dinero y financiamiento comete una serie de acciones 鈥il铆citas鈥 que califican como una 鈥econom铆a criminal鈥, lo consideramos lisa y llanamente, infame. Pero no conformes con ello, en otros p谩rrafos de la 鈥渋nvestigaci贸n鈥 se insiste en caracterizar al PKK como una 鈥organizaci贸n terrorista radical etno-nacionalista鈥, cuyas t谩cticas son 鈥el secuestro de turistas extranjeros, ataques a oficinas diplom谩ticas y ONG鈥檚 turcas en Europa y ataques suicidas鈥. Desde el Observatorio se acusa directamente al Partido de 鈥intimidar a gobiernos extranjeros, traficar con personas, estar vinculado al narcotr谩fico y de tener 鈥榗ampos de entrenamiento鈥 en Alemania, Suiza y B茅lgica鈥.

Estamos perplejos ante semejantes acusaciones. Nos resulta habitual 鈥揳unque no menos indignante- recibirlas por parte de los Estados y los gobiernos que nos someten y utilizan esos mismos argumentos para asesinar a nuestro pueblo, pero no podemos aceptar ni dejar de expresar nuestro repudio, cuando estas mismas afirmaciones enmascaradas de 鈥渋nvestigaci贸n鈥 universitaria, son generadas desde una Alta Casa de Estudios y avaladas por una Universidad Nacional que se destaca no s贸lo por su prestigio acad茅mico, sino por la promoci贸n de valores democr谩ticos, pensamiento cr铆tico y la defensa irrestricta de los Derechos Humanos. Una Universidad que de muchas maneras nos ha recibido con los brazos abiertos y nos ha brindado sus espacios e infraestructura para dar a conocer nuestra situaci贸n, estrechar v铆nculos fraternos con su comunidad y que incluso, desde distintas Facultades, a trav茅s de sus miembros directivos, ha manifestado p煤blicamente su solidaridad y el apoyo a la causa de nuestro pueblo.

Entendemos que abordar la cuesti贸n kurda y analizar las acciones y lineamientos pol铆ticos del gran abanico de organizaciones que en el presente participan de la vida pol铆tica en Medio Oriente, no es una tarea sencilla. Pero consideramos que los contenidos e informaciones que se generen y se divulguen desde este y cualquier otro 谩mbito acad茅mico, en un tema tan delicado y sensible que la Academia ha decidido convertir en objeto de estudio, ameritan redoblar el esfuerzo de comprensi贸n y la utilizaci贸n de fuentes de informaci贸n confiables, comprobables y fidedignas.

Nos preguntamos cuales podr铆an ser las motivaciones de esta 鈥渋nvestigaci贸n鈥, que comienza haciendo alusi贸n entre otros, a un episodio ocurrido recientemente en la sede de la Sociedad Turca de Suiza (ITT) en la comuna de R眉mlang, en el cual se vincula e incrimina directamente al Partido de los Trabajadores de Kurdistan, sobre la exclusiva base de publicaciones period铆sticas efectuadas en medios de comunicaci贸n extranjeros, en su gran mayor铆a afines al gobierno turco, pero que en ning煤n caso se sustentan ni en el reconocimiento de esas acciones por parte de la organizaci贸n se帽alada ni en prueba alguna ofrecida a la Polic铆a suiza ni a la investigaci贸n judicial iniciada, que pueda determinar con tal grado de contundencia, que el PKK haya estado implicado en los hechos dirigidos contra el se帽or 艦eref Y谋ld谋z, actual Director de la ITT. Asimismo, se afirma categ贸ricamente que las razones por las que la organizaci贸n cometi贸 ese y otros ataques anteriores contra la integridad material y f铆sica del se帽or Y谋ld谋z, se deben al proceso judicial en curso iniciado por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en Turqu铆a contra el Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP).

Al respecto es necesario se帽alar que desde su conformaci贸n en el a帽o 2012, muchos han sido los intentos del AKP para ilegalizar y disolver el Partido Democr谩tico, lo cual no es de extra帽ar en el contexto de la realidad pol铆tica de Turqu铆a, trat谩ndose de la tercera fuerza en el Parlamento turco, 煤nica oposici贸n real al partido gobernante y leg铆timo representante de todas las minor铆as en el pa铆s. El HDP es una alianza progresista de partidos y organizaciones sociales, diversas y democr谩ticas, que hoy enfrenta el encarcelamiento de m谩s de diez mil de sus integrantes y adherentes, entre ellos sus m谩ximos representantes, todos ellos acusados en forma id茅ntica bajo los cargos de 鈥減ropaganda y pertenencia a una organizaci贸n terrorista鈥 entendi茅ndose esto en el discurso oficial, como una acusaci贸n directa de actuar como una extensi贸n del Partido de los Trabajadores de Kurdistan. Los ataques contra el Partido Democr谩tico y sus activistas pol铆ticos consisten en allanamientos ilegales y destrozos en sus oficinas y domicilios particulares, redadas simult谩neas en distintos puntos del pa铆s, principalmente nocturnas y el asesinato de sus miembros, el m谩s reciente ocurrido el 18 de junio pasado, que termin贸 con la vida de nuestra compa帽era Deniz Poyraz, cuyo asesino, con fuertes vinculaciones al Partido gobernante y entrenado militarmente por Turqu铆a para combatir contra los kurdos, en las 谩reas ocupadas por el ej茅rcito turco desde enero de 2018 al este y norte de Siria, declar贸 ante la polic铆a que cometi贸 este hecho porque 鈥渙dia al PKK鈥. Esa es una parte de la verdad, en un trasfondo mucho m谩s complejo donde el asesinato de Deniz Poyraz encarna las consecuencias atroces de impulsar y sostener estos discursos que s贸lo favorecen a quienes se oponen a la democratizaci贸n y pacificaci贸n del pa铆s.

En relaci贸n a lo anteriormente se帽alado preguntamos, 驴cu谩les son los fundamentos para afirmar que el HDP y el DBP (Partido de las Regiones Democr谩ticas Kurdas) 鈥渟on dos ramas pol铆ticas del PKK鈥? 驴Cu谩l ser铆a esa 鈥渋mportante informaci贸n鈥 que supuestos 鈥渁ntiguos miembros del PKK鈥 habr铆an 鈥渆ntregado a las autoridades turcas鈥 para demostrar los v铆nculos de la organizaci贸n鈥 con ambos Partidos? Nos llama la atenci贸n que el 鈥淥bservatorio鈥 dependiente de su 贸rbita, se promocione como un espacio que llama 鈥渁 abrir el debate y la reflexi贸n sobre el fen贸meno del terrorismo鈥 y que para ello realice 鈥渋nformes peri贸dicos basados en un mapeo de fuentes abiertas鈥, pero que sin embargo en esta 鈥渋nvestigaci贸n鈥 haga menci贸n s贸lo a informaci贸n clasificada propia de los servicios secretos de inteligencia y no de una investigaci贸n acad茅mica sobre un conflicto internacional.

A partir de la lectura profunda del trabajo presentado, hemos observado con mucha preocupaci贸n y tambi茅n con curiosidad, que toda esta serie de afirmaciones, se帽alamientos y conclusiones, se ha hecho pr谩cticamente sin citar referencia alguna a fuentes escritas u orales ni bibliograf铆a ad hoc que permitan cotejar el origen y la veracidad de la informaci贸n proporcionada, a excepci贸n de un estudio al que hemos podido acceder en la web 鈥搉o sin dificultad- luego de apelar a m煤ltiples par谩metros de b煤squeda y que corresponder铆a a un trabajo realizado por un ex jefe de polic铆a de inteligencia criminal y antiterrorista de Turqu铆a, sobre el cual parece haberse estructurado esta 鈥渋nvestigaci贸n鈥 y al cual se la ha asignado categor铆a de verdad. La cita clara y ordenada de las diferentes fuentes consultadas y utilizadas deber铆an ser requeridas no s贸lo en virtud del rigor acad茅mico que debiera presentar una publicaci贸n de este tipo, sino tambi茅n por la gravedad de las categorizaciones all铆 impartidas.

Queremos se帽alar con algunos ejemplos menores quiz谩s, el desconocimiento acerca de la organizaci贸n que decididamente se se帽ala como 鈥渢errorista鈥: en principio, el PKK jam谩s se 鈥渁utoproclam贸 como vocero del pueblo turco鈥 (p谩g.3) y por otro lado, en el Partido de los Trabajadores de Kurdistan, no existe la figura de 鈥淪ecretario General鈥 y mucho menos que pueda ser atribuida al Se帽or Abdullah 脰calan. Sobre la situaci贸n del Se帽or 脰calan, leg铆timo representante del pueblo kurdo, que ha estado confinado en solitario en la Isla- prisi贸n de Imrali durante los 煤ltimos 22 a帽os y a quien se le impide hasta el contacto con sus familiares directos e incluso con sus abogados, es mucho lo que podr铆amos decir, pero nos vamos a detener en sus lineamientos pol铆ticos, que han sido de enorme influencia para la lucha del pueblo kurdo organizado en el Movimiento de Liberaci贸n de Kurdistan y que aqu铆 se presentan absolutamente tergiversados y distorsionados.

Es inexacto y anacr贸nico afirmar que el objetivo de Abdullah 脰calan es 鈥渙btener la independencia de Kurdistan鈥 y que el PKK busca 鈥渋ndependizarse de un Estado para formar uno propio, o anexar territorio de un Estado a otro鈥. Seguido a eso, se expresan una serie de argumentos que contradicen por completo todo lo se帽alado anteriormente, y que incluso podr铆an ser v谩lidos para rechazar de plano la calificaci贸n de 鈥渙rganizaci贸n terrorista鈥 atribuida al PKK. Pero del modo expresado s贸lo da cuenta de la inconsistencia de la teor铆a f谩ctica que esboza este trabajo y las publicaciones vinculadas.

Nos resulta alarmante que en una 鈥渋nvestigaci贸n鈥 que reconozca la existencia de pol铆ticas represivas por parte del Estado turco, encarcelamientos, torturas, persecuciones, personas forzadas al exilio, eliminaci贸n de los kurdos en la representaci贸n parlamentaria y proscripci贸n de sus partidos pol铆ticos, desplazamientos internos forzados de millones de personas, junto a la utilizaci贸n de armas qu铆micas contra la guerrilla, violaci贸n del Derecho Internacional y acciones ilegales en Ir谩n e Irak (falt贸 agregar Siria), y que al mismo tiempo reconoce que pese a 鈥渓as muestras de buena voluntad por parte de la organizaci贸n hacia el di谩logo y la paz, el gobierno de Turqu铆a mantiene su posici贸n de buscar la exterminaci贸n del PKK鈥, despu茅s de todo ello, 驴c贸mo es posible que los autores de la investigaci贸n, sigan empe帽ados en afirmar que el Partido de los Trabajadores de Kurdistan surgido en el seno mismo de ese pueblo agredido y constantemente amenazado de masacres, genocidios y pol铆ticas de 鈥渓impieza 茅tnica鈥, sea una organizaci贸n terrorista asemejada a Al Qaeda o al Estado Isl谩mico? Frente al detalle de todos estos hechos perpetrados por el Estado turco contra el pueblo kurdo les preguntamos: 驴En qu茅 lugar cabr铆a el derecho de la autodeterminaci贸n de los pueblos contemplada en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y adoptados en la Asamblea General de las Naciones Unidad hace ya m谩s de 50 a帽os? 驴Y d贸nde entonces, el derecho a la autodefensa que tienen los pueblos v铆ctimas de estas pol铆ticas y de la ocupaci贸n ilegal de sus territorios?

Les invitamos a leer los libros de Abdullah 脰calan 鈥搈uchos de ellos de libre circulaci贸n y f谩cil acceso en espa帽ol- o rastrear los cientos de an谩lisis y art铆culos 鈥搕ambi茅n en espa帽ol- que abordan el Confederalismo Democr谩tico, la historia del PKK, y la actual lucha de los pueblos de Kurdist谩n. Tambi茅n son de p煤blico conocimiento las iniciativas, campa帽as y acciones de solidaridad internacional llevadas a cabo en todo el mundo, del mismo modo que las declaraciones p煤blicas realizadas por intelectuales y acad茅micos de reconocida trayectoria, artistas, dirigentes y activistas pol铆ticos de todos los continentes comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos, la causa del pueblo kurdo y en favor de una soluci贸n pac铆fica, sostenida y real del conflicto.

No consideramos que sea necesario coincidir en t茅rminos ideol贸gicos en este asunto, y mucho menos que nuestra preocupaci贸n y nuestra demanda afecte de alg煤n modo el derecho a la libertad de expresi贸n e informaci贸n ni interfiera en la debida libertad de c谩tedra que les asiste; simplemente apelamos a la responsabilidad 茅tica al momento de hacer p煤blicos trabajos de este tipo, para evitar generar aquellos da帽os irreparables que produce la generaci贸n y reproducci贸n de informaci贸n sesgada, maliciosamente tergiversada e incluso err贸nea, que termina respondiendo a intereses alejados e incluso opuestos, a una Instituci贸n de la excelencia acad茅mica que caracteriza la entidad que Usted preside.

Por todo lo expuesto, solicitamos respuestas concretas sobre la 鈥渋nvestigaci贸n鈥 en cuesti贸n y en consecuencia esperamos que esta Universidad adopte las medidas y acciones necesarias para compensar el perjuicio y reparar de alg煤n modo, lo que consideramos un agravio.

Solicitamos que la Universidad a trav茅s de su representaci贸n y de las v铆as dispuestas a tales efectos, manifieste p煤blicamente y de manera perentoria su posici贸n frente a los dichos impartidos en esta y otras publicaciones relacionadas y elaboradas por el 鈥淥bservatorio鈥, parte integrante del Instituto de Relaciones Internacionales dependiente de esta Instituci贸n, sin perjuicio de que las personas responsables de la 鈥渋nvestigaci贸n鈥 respondan ante las autoridades acad茅micas, las motivaciones y objetivos espec铆ficos de este trabajo, que no han sido manifiestos en el cuerpo del mismo.

En la convicci贸n profunda de que solo la uni贸n y la hermandad entre los pueblos nos acercar谩 a la posibilidad de transformar el mundo en el que vivimos, castigado por la violencia extrema, las injusticias y la explotaci贸n en todo los 贸rdenes de la vida, es que hacemos este pedido, ya que consideramos que las publicaciones que se han hecho en torno a este tema, conducen exactamente hacia caminos contrarios.

Lo saludamos atentamente,

KNK, B茅lgica, junio de 2021.

