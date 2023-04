Con motivo del décimo aniversario de las Unidades de Defensa de las Mujeres de la YPJ en el norte y este de Siria, enviamos nuestros saludos solidarios, fuerza y energía a las luchadoras de la YPJ, que cada día resisten con su coraje y determinación en la lucha por una vida liberada y autodeterminada contra las políticas coloniales de los estados y la violencia patriarcal.

La base y la teoría de la revolución de las mujeres es la de la rosa que se defiende a sí misma

Fueron y son las Unidades de Defensa de las Mujeres del YPJ las que liberaron Kobane y muchas otras ciudades como Raqqa del ISIS, permitiendo así a las mujeres construir sus propias instituciones que representan sus voces y perspectivas. Son las YPJ las que siguen defendiendo los logros de la revolución de las mujeres en el norte y el este de Siria contra cualquier ataque del Estado fascista turco y sus milicias.

Como unidades autónomas de defensa de las mujeres, las YPJ se organizan para terminar con cualquier política de exterminio contra las mujeres como medio sistemático de guerra y para defender su hogar, su tierra, a sus madres y padres, a sus hermanxs, parientes, vecinxs, a la gente de la región, la revolución en Rojava y sus logros. Con su lucha por una vida libre y por la liberación de la mujer, las YPJ inspiran a muchos movimientos feministas de todo el mundo y se han convertido en un símbolo de resistencia. Muchas internacionalistas se han unido a las Unidades de Defensa de las Mujeres en la lucha contra la opresión patriarcal y por una vida libre. Como parte de la revolución de las mujeres, las YPJ desempeñan un papel importante en la construcción y defensa de alternativas al sistema mundial patriarcal-capitalista actual.

En los últimos diez años, han participado en la construcción de estructuras autónomas de mujeres y, como parte de la Revolución de Rojava en el norte y el este de Siria, han construido una alternativa social: un proyecto de autonomía democrática, feminista y ecológico de base. La diversidad y el potencial que la revolución de las mujeres ha desarrollado desde entonces es también lo que vemos en el YPJ.

Fundadas el 4 de abril de 2013, ahora se han convertido en una fuerza diversa a la que se han unido mujeres kurdas, árabes, asirias, armenias y de muchas otras partes del mundo. Nos demuestran que la autodefensa significa ante todo organizarse para resistir juntas a los ataques patriarcales y luchar por una alternativa. Hoy, 4 de abril, celebramos el 10º aniversario del YPJ en el cumpleaños de Abdullah Ocalan. Con su filosofía, que hoy resuena en todo el mundo como Jin Jiyan Azadî (Mujer Vida Libertad), desempeñó un importante papel en la creación de unidades de defensa de las mujeres en el corazón de Medio Oriente, luchando por la liberación de la mujer en todo el mundo.

Queremos recordar y conmemorar a todas aquellas que han dado su vida en esta lucha. Con ellas en el corazón, seguimos luchando por una vida libre y autodeterminada en dignidad. En memoria de ellas, queremos publicar el discurso de Şehîd Jiyan Tolhildan. Pronunció este discurso el año pasado en el Foro de Mujeres con motivo del 10º aniversario de la revolución en el norte y el este de Siria. De regreso del foro, Jiyan Tolhildan, junto con Roj Xabûr y Barîn Botan, fue asesinada deliberadamente por un dron turco el 22 de julio de 2022. Su lucha, sus palabras y su fuerza siguen acompañándonos:

Saludamos a este foro y saludamos a todas las mujeres de Siria, de Oriente Medio y de todo el mundo. Expresamos nuestro respeto a todxs lxs mártires, que lucharon por la libertad y la democracia, a las madres, compañerxs y niñxs de lxs mártires y saludamos a aquellxs que han sacrificado una parte de su cuerpo, que fueron heridos por defender la revolución.

Hace unos días celebramos el 10º aniversario de la revolución del 19 de julio. Vuestro trabajo de 10 años, ha flocerido en todos sus colores con todas las nacionalidades, religiones y culturas. Por eso conmemoramos una vez más a todxs lxs mártires de esta revolución, y como comandantas y luchadoras de YPJ nos inclinamos ante ellxs.

Cada sociedad tiene su historia, y esas historias están llenas de heroínas y pioneras. Son esas sociedades, especialmente la sociedad kurda, la sociedad árabe, y la sociedad turca e iraní, con quienes convivimos en esta región. Siempre existieron sus pioneros históricos y su momento es hoy en Rojava, Kurdistán.

Lo que se ha desarrollado con el papel pionero de mujeres como Besê, Sara y Zarîfe; lo que ha sido creado hoy en Rojava, con el papel pionero de Warşîn, Jînda, Roksan y Tolhildan Raman, Sosîn Bîrhat, Şîlan Cûdî. Quienes se sacrificaron a sí mismas, sus cuerpos, para así poder fortalecer a todas las sociedades, que hoy luchan contra el sistema de opresión, el Estado y el hombre.

En toda Rojava, las YPJ fueron avanzando paso a paso en los pueblos y ciudades con unos pasos muy modestos, con solo su filosofía de defender la propia existencia y la sociedad, y fueron avanzando hacia toda la región de Siria, haciendo frente a los brutales ataques mercenarios, que en nombre del Islam, en nombre de la creación del estado entre Irak y Damasco asesinaron a todxs lxs que encontraban a su paso. Nosotras también vimos las imágenes. Estas luchadoras nos han liberado de tal violencia, brutalidad y mentalidad. ¿Qué tipo de situación crearon para esta sociedad?

Si miramos hoy a todos los continentes del mundo realmente el sistema de Estado-nación no ha dejado nada para la mujer y la sociedad. Además de nuestra autodefensa y nuestra lucha. Sólo así se puede crear un individuo y una sociedad libres.

Por esta razón hoy felicitamos sinceramente a todas las mujeres que forman parte del corazón de esta revolución. Y hoy decimos como YPJ: Miles de mujeres y madres que con el trabajo y esfuerzo de 10 años, transformaron esta tierra con sus propias manos, e hicieron sagrada la revolución. Por esta razón hubo grandes sacrificios, tantos que podríamos hablar de ellos durante horas para mencionarlos a todos. Cada madre, familia y cada niña tomaron responsabilidad. Quien tuvo la fuerza suficiente para hacerlo, tomó un arma y tomaron, desinteresadamente, su lugar en el frente de batalla sin mirar atrás, sin distinguir: es alguien árabe, siríaco, turcomano, asirio, sirio, iraquí, de Oriente Medio o son mujeres del mundo.

La ética, el camino de la sociedad política se ha convertido en el único camino. Vivimos para ello, luchamos para ello, y también caeremos mártires para ello. Sin dudarlo jamás. Porque el pensamiento y la filosofía de la Nación Democrática, fue ideado como un regalo de libertad por Abdullah Öcalan. Esta semilla había sido sembrada hace 50 años en Kurdistán, en Oriente Medio y en todo el mundo.

Hoy, en Rojava, se ha abierto una oportunidad de que podamos liberarnos del fascismo de los Estados-nación, de que podamos liberarnos de la cultura del genocidio, de la cultura de la violación, de la cultura de la compraventa. Decimos: somos mujeres, nosotras existimos sin que nadie meta sus manos en mi cuerpo sin que se hagan cargo de mi idioma, sin aniquilar mi sexo como mujer.

Fuimos testigos de lo que ISIS hizo en Irak y Siria. Esta acción que estamos organizando hoy aquí es una acción muy democrática y natural. Hace 10 años esto no hubiera sido posible. Las mujeres no tenían confianza entre ellas en este nivel y no era fácil que las mujeres trabajaran juntas fácilmente, realizaran acciones. Porque el sistema del estado-nación, en nombre del nacionalismo en nombre de la religión, en nombre de otras culturas creó una fragmentación total, no solo en nuestros pensamientos y almas, también en nuestros cuerpos. Por eso la ideología de la autodefensa, en las YPJ, proviene de su fuerza natural, democrática e igualitaria. No hace diferenciación. Como he dicho, las YPJ empezaron en sus propios pueblos y ciudades y se organizó con mujeres árabes, con mujeres siríacas, con mujeres asirias, con mujeres caldeas, se organizaron en el frente tomaron las armas. Porque no se puede defender a la sociedad sin una autodefensa organizada, ni seríamos capaces de defender a las mujeres sin estar organizadas.

Hoy miramos a los continentes de este mundo, a la sociedad europea, por supuesto, tuvieron sus heroína y pioneras que alcanzaron la libertad que hoy hoy llamamos individual. Si miramos a las sociedades del continente africano y la situación de las mujeres están sin defensa, sí, están muy bien informados, y luchan y no están de acuerdo con todo, pero no tienen un sistema para llegar a todas las mujeres de este continente. Hoy miramos también a las mujeres de Oriente Medio, su nivel no es bajo, cuántas de ellas se convirtieron en pioneras, pero cuando su sociedad y su cuerpo fueron atacados, fueron vendidas como esclavas. ISIS vendió y compró tantas niñas y mujeres kurdas, árabes, armenias y asirias como cautivas. Esto no ocurrió hace miles de años, sino en los últimos 10 años. Esto no se hizo de manera oculta sino ante los ojos del público mundial. Nadie dijo nada al respecto, excepto las mujeres y algunos movimientos democráticos y feministas. Quienes realizaron acciones en contra, por supuesto que lo vimos. Quienes estuvieron al lado de las mujeres del norte y este de Siria y consideraron a las YPJ como su propio ejército. ¿Hoy quiénes además de madres, mujeres y niñas ven tanta violencia en Afganistán? Hoy las mujeres ya lo han dicho en el encuentro.

El dolor que sufre la mujer en su personalidad, lo sufre toda la sociedad.

La mentalidad de autodefensa es muy débil. Durante miles de años la defensa ha sido puesta en manos de los hombres. Y los hombres, los habéis visto en Shengal en la persona del KDP y del estado Iraquí, cuando llegó el ISIS incluso antes de que se escuchara un “Allahu Akbar” huyeron sin mirar atrás, dejando a las mujeres y a la sociedad. 5 años después, cuando Raqqa y finalmente Deir er-Zor fueron liberadas de los mercenarios, que llevó a cabo todas las formas posibles de violencia en nombre de la religión del Islam. Las mujeres que fueron liberadas expresaron claramente: “Hemos deseado morir mil veces, deseábamos morir, pero eso no estaba en nuestras manos mientras estuviéramos en manos de los mercenarios”. Todo esto lo hemos visto en imágenes, vídeos y películas.

Pero hoy nos enfrentamos a peligros aún mayores, porque la conciencia sobre la autodefensa como cultura todavía no llegó a cada casa, a cada sociedad. Todavía no se convirtió en la tarea de cada mujer.

Por eso es fácil hacer planes a puerta cerrada, trazar líneas en los mapas, y cuando éstos se implementan, no preguntan a la humanidad ni a las mujeres. Las mujeres mismas sufren el daño. Su pensamiento y sus opiniones no están representados, Pero son ellas las que son compradas y vendidas, violadas y asesinadas. Hoy vemos lo mala que es realmente la situación de la mujer en los Estados democráticos.

Por lo tanto, me gustaría decir esto aquí no solo como un discurso, sino que nuestras madres se pongan de pie y hablen. Qué abnegación y sacrificio han vivido; con sus propias manos, con miles de hijas de este país, han creado otra ciudad al lado de cada ciudad. Esta es nuestra creencia para la defensa de todas las mujeres.

En este país, miles de mujeres jóvenes descansan en paz en un cementerio de mártires, porque creyeron que esta revolución tendría éxito. Que este sistema de nación democrática con la mujer al frente sería una realidad. Ellas acudieron al frente con esta convicción y creían en ello. Nuestras madres bailaron Govend para nosotras. Ellas lucharon por la humanidad. Primero y sobre todo por todas las mujeres.

Esa misión por sí sola es sagrada pero después de eso: será nuestra primera y principal tarea construir la cultura de la autodefensa en todos los hogares. Por este motivo, la revolución de Rojava

del norte y este de Siria atrajo la atención de todo el mundo. Vinieron mujeres internacionalistas de todo el mundo, y tomaron parte en esta revolución y cayeron mártires por ella. Tal vez su número no sea tan alto, pero la idea se ha difundido.

El ejército de las YPJ enfrenta hoy tareas y responsabilidades aún mayores, porque las amenazas a la revolución por parte de los Estados nacionales se ha hecho aún más grave. Desde el primer día de la revolución, nos dijeron: “Esto no llegará a un mes, se terminará en un año, no tendrá mucho futuro, no tenían fe, eran incrédulos.“ Bajo estes eslóganes nos atacaron y anunciaron nuestro último aliento. Los cuerpos de miles de mujeres fueron vendidos en los mercados, también fueron regalados.

Estos hechos de aquí deben llegar a todas las sociedades, a todas las naciones y a todas las religiones que gracias al papel pionero de la mujer fueron creadas la igualdad, la libertad y la fraternidad.

Porque las mujeres son pacíficas en su esencia, no abogan por la guerra, pero si su cuerpo y su sociedad es atacada, ellas serán las primeras, antes que nadie, que guerrearán al más alto nivel con todos los métodos, tácticas y técnicas, no inclinarán la cabeza, porque el sello de la esclavitud se ha roto, las mujeres ya no aceptan rendirse, ni vivir como esclavas o sumisas. En Bakur, en Bashur y Rojava, en todo el mundo Las mujeres fueron capturadas y asesinadas, pero nunca se entregaron. Se defendieron a sí mismas con todas sus posibilidades. Por lo tanto, estamos muy contentas de que se realice este foro, en el que todos los colores y voces de Siria están representados. También se está llevando a cabo la participación de mujeres de Oriente Medio y de todo el mundo.

Le decimos al mundo entero: No estamos atacando a nadie, pero si todo el mundo nos ataca, entonces lucharemos hasta el último aliento, hasta la última gota de nuestra sangre. No aceptaremos nada más que nuestra legítima defensa.

Nadie puede destruir esta revolución mientras haya una comandanta o una luchadora. Esa era la convicción de Sosîn Bîrhat, Tolhildan Raman, Şîlan Goyî y Sozdar Cûdî, quienes hasta el final estuvieron en las primeras filas por la defensa del individuo libre y la sociedad libre, sacrificándose a sí mismas.

Para que nuestras madres y todas las niñas puedan vivir con seguridad en esta revolución. Estamos preparadas para resistir cualquier ataque. Esto no es algo que se acaba de decir. Hoy nosotras como YPJ, tenemos un deber con las mujeres de Afrin, Serekaniye y Gire Spi. Hasta que no liberemos estas regiones, no traigamos de vuelta a estos refugiados, a estas madres, niñas y mujeres, no descansaremos. Solo habrá un trabajo para nosotras, y es poder liberar de nuevo esas regiones. ¿Cómo las madres y las mujeres pueden vivir junto a sus vecinos en paz? Esto será nuestra tarea y nuestro trabajo.

Agradezco de nuevo a este foro. y saludo con respeto a los mártires de la revolución. Caminamos sobre sus pasos. Felicito de nuevo a las mujeres del mundo de Oriente Medio, Siria y norte y este de Siria por este foro. Nosotras como YPJ renovamos nuestra convicción con este foro y todas estas mujeres.

Mientras persistan los ataques a la nación de mujeres, seguiremos empuñando las armas.

Paso a paso, frente a frente liberaremos esta región, lo prometemos a nuestros amigos y enemigos:

Esta revolución será una realidad para las mujeres y para todo el mundo.