March 6, 2022

MEMORIA HISTÓRICA | Granollers | Fotos: CNT Granollers | Extraído del cnt nº 429.

El pasado 19 de julio desde CNT Vallès Oriental y la Assemblea Llibertària de la comarca organizamos un acto de conmemoración del 85º aniversario de la Revolución Social llevada a cabo durante la Guerra Civil.

Un centenar de personas nos reunimos en la plaza Maluquer i Salvador de Granollers. La exposición «El Granollers obrer i revolucionari (1850-1936)» ponía luz a la memoria histórica de la ciudad. El acto empezó de manera musical y distendida con La Garibanda interpretando himnos obreros clásicos: «A las barricadas», «Hijos del pueblo», «la Internacional», «Bella Ciao»…

Después se presentó la jornada, dando lugar a tres ponencias muy interesantes:

Sonia Turón, compañera de CNT L’Hospitalet, historiadora y presidenta de la Fundación Anselmo Lorenzo, empezó explicando el buen trabajo que hacen desde la fundación. Explicó y elogió el papel que llevaron a cabo «Mujeres Libres», organización que trató muchas y diversas cuestiones que afectaban a las mujeres y a toda la sociedad, señalando la historiadora que muchas de las aportaciones que hicieron todavía tienen un vigor y una vigencia actuales. «Quien lucha por la libertad tiene medio camino hecho», afirmó cuando manifestió la impresión que le causaba ver en las fotografías de aquella época de guerra a tantas mujeres luchadoras milicianas aparecer con una sonrisa.

Just Cases, compañero de CNT Terrassa, electricista y profesor de historia, explicó algunas de las cuestiones que encontraba más relevantes de aquel momento de levantamiento popular contra el golpe de estado militar. Explicó cómo toda aquella fuerza y capacidad de acción que tuvo el pueblo no fue fruto de un momento espontáneo, sino de un proceso evolutivo de maduración, cambios y acumulación de fuerzas de un movimiento sindicalista –y no solo sindicalista– que hacía décadas que se organizaba. Cases consideraba que, igual que el anarcosindicalismo de la época fue cambiando y adaptándose a las circunstancias y los acontecimientos –manteniendo sus valores, principios y objetivos–, en la actualidad también tenemos que reflexionar y analizar las situaciones para hacer los cambios que sean convenientes.

Carlos Taibo, para terminar, escritor y profesor de ciencias políticas jubilado, compartió cinco reflexiones muy interesantes sobre aquellos hechos de hace 85 años, con la mirada puesta en el futuro. Además de impulsar colectivizaciones y que trabajadores y trabajadoras tomen el control en empresas y lugares de trabajo, habría que pensar como sociedad qué trabajos y procesos productivos tendría sentido mantener y cuáles abandonar o reconvertir. Una cuestión muy obvia hoy en día, cuando existen tantos trabajos inútiles o directamente perjudiciales y tenemos delante una crisis ecológica, energética y de recursos muy grave. También mencionó, sin querer entrar en juicios morales sobre las personas que protagonizaron esos momentos, cómo una parte del sector dirigente del movimiento anarcosindicalista entró en dinámicas de funcionar de manera separada de las bases del movimiento.

Se tomaron decisiones estratégicas que ahora mirando atrás se pueden ver claramente equivocadas. Mencionó cómo en muchas ocasiones era la gente de las bases la que avanzaba e iniciaba procesos revolucionarios. Acabó con una reflexión sobre la importancia que tuvo el elemento de los valores y la cultura rural anticapitalista –de donde provenía el proletariado de las ciudades– en combinación con el elemento de la ideología obrera anticapitalista, en la formación de aquel suelo fértil revolucionario.

Hay que poner en valor, recordar y elogiar las buenas obras de aquellos y aquellas que nos preceden. También estudiar las situaciones y ver y entender los errores, para aprender de ellos. ¡Alimentemos la memoria histórica, no como fuente de nostalgia, sino como herramienta de conocimiento y reflexión, como herramienta de futuro!

El passat 19 de juliol des de la CNT Vallès Oriental i l’Assemblea Llibertària de la comarca vam organitzar un acte de commemoració del 85è aniversari de la Revolució Social duta a terme durant la Guerra Civil.

Un centenar de persones ens vam reunir a la plaça Maluquer i Salvador de Granollers. L’exposició «El Granollers obrer i revolucionari (1850-1936)» posava llum a la memòria històrica de la ciutat. L’acte va començar de manera musical i distesa amb La Garibanda interpretant himnes obrers clàssics: «A las barricadas», «Hijos del pueblo», «la Internacional», «Bella Ciao»…

Després es va presentar la jornada, donant lloc a tres ponències molt interessants:

Sonia Turón, companya de CNT L’Hospitalet, historiadora i presidenta de la Fundación Anselmo Lorenzo, va començar explicant la bona feina que fan des de la fundació. Va explicar i elogiar el paper que van dur a terme «Mujeres Libres», organització que va tractar moltes diverses qüestions que afectaven les dones i tota la societat, assenyalant la historiadora que moltes de les aportacions que van fer encara tenen un vigor i una vigència actuals. «Qui lluita per la llibertat té mig camí fet», va afirmar quan va manifestar la impressió que li causava veure a les fotografies d’aquella època de guerra tantes dones lluitadores milicianes aparèixer amb un somriure.

Just Cases, company de CNT Terrassa, electricista i professor d’història, va explicar algunes de les qüestions que trobava més rellevants d’aquell moment d’aixecament popular contra el cop d’estat militar. Va explicar com tota aquella força i capacitat d’acció que va tenir el poble no va ser fruit d’un moment espontani, sinó d’un procés evolutiu de maduració, canvis i acumulació de forces d’un moviment sindical —i no només sindical— que feia dècades que s’organitzava. Cases considerava que, igual que l’anarcosindicalisme de l’època va anar canviant i adaptant-se a les circumstàncies i els esdeveniments —mantenint els seus valors, principis i objectius—, en l’actualitat també cal que reflexionem i analitzem les situacions per fer els canvis que siguin convenients.

Carlos Taibo, per acabar, escriptor i professor de ciències polítiques jubilat, va compartir cinc reflexions molt interessants sobre aquells esdeveniments de fa 85 anys, amb la mirada posada al futur. A més d’impulsar col.lectivitzacions i que treballadors i treballadores prenguin el control a empreses i centres de treball, caldria com a societat pensar quins treballs i processos productius tindria sentit mantenir i quins abandonar o reconvertir. Una qüestió molt òbvia avui en dia, quan existeixen tantes feines inútils o directament perjudicials i tenim al davant una crisi ecològica, energètica i de recursos gravíssima.

També va mencionar, sense voler entrar en fer judicis morals sobre les persones que van protagonitzar aquells moments, com una part del sector més dirigent del moviment anarcosindicalista va entrar en dinàmiques de funcionar de manera separada de les bases del moviment. Es van prendre decisions estratègiques que ara mirant enrere es poden veure clarament equivocades. Va mencionar com en moltes ocasions era la gent de les bases la que avançava i iniciava processos revolucionaris. Va acabar amb una reflexió sobre la importància que va tenir l’element dels valors i la cultura rural precapitalista —d’on provenia el proletariat de les ciutats— en combinació amb l’element de la ideologia obrera anticapitalista, de cara a formar aquell sòl fèrtil revolucionari.

Cal posar en valor, recordar i elogiar les bones obres d’aquells i aquelles que ens precedeixen. També estudiar les situacions i veure i entendre els errors, per aprendre’n. Alimentem la memòria històrica, no com a font de nostàlgia, sinó com a eina de coneixement i reflexió, com a eina pel futur!