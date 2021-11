–

De parte de CNT Madrid November 18, 2021 82 puntos de vista

En el sector de la comunicación las trabajadoras sufrimos una paradoja: en los medios estamos al quite de la actualidad, la comentamos y la analizamos. Eso incluye cubrir y seguir de cerca muchos conflictos laborales (siempre que nos dejen). A pesar de ello, muchas profesionales (periodistas, maquetadoras, infografistas, conserjes, técnicos…) a menudo ignoramos cuáles son nuestros propios derechos y cómo los podemos defender.

En la Sección de Prensa y Comunicación de CNT Madrid nos hemos dado cuenta. El trabajo en Acción Sindical nos ha permitido entender y descubrir que muchas de las dudas que nos pueden surgir en nuestra empresa se pueden resolver consultando el convenio colectivo que se nos aplique. Revisarlo también sirve para detectar un sinfín de irregularidades que podamos estar sufriendo.

Ya sabemos que la situación de los medios de comunicación es de extrema precariedad. Lo sabemos y lo padecemos. Periódicos en papel o digital, televisiones, revistas o radios se nutren desde hace años de compañeras en situación de fraude de ley, en condición de falsos autónomos.

Aunque los convenios no les abriguen, en la Sección de Prensa y Comunicación de CNT Madrid entendemos que no podemos construir la casa por el tejado. Por eso, lanzamos esta nueva campaña, #ConoceTuConvenioPrensa, para que entendamos qué es un convenio, cuál se nos aplica, y cuáles son los más habituales en el sector y en Madrid. También respondemos a algunas de las preguntas más frecuentes que hemos recibido en los últimos meses.

Esta guía se suma a la serie de Documentos de Medios de Comunicación que la Sección de Prensa y Comunicación de CNT Madrid lleva confeccionando desde 2017. Son estos:

Es hora de romper con la situación de inestabilidad y vulnerabilidad en la comunicación. Solo una clase trabajadora organizada puede garantizar un periodismo más digno. A continuación puedes leer algunas de las preguntas más frecuentes sobre convenios en el sector de medios de comunicación.

Si tienes más dudas, puedes ponerte en contacto con la Sección de Prensa y Comunicación de CNT Madrid o bien afiliarte para organizarte con tus iguales. Puedes escribirnos a prensa_medios@madrid.cnt.es.

Ahora, hablemos de convenios.

¿Qué es un convenio?

Es un ‘acuerdo’ entre trabajadoras y empresarios de una empresa o sector en el que se recoge una serie de derechos, como por ejemplo vacaciones, días de asuntos propios, organización horaria, funciones laborales, tablas salariales por grupos, etc.

Es imprescindible que tod@s conozcamos nuestro convenio para evitar posibles engaños o fraudes.

¿Cómo funcionan?

La representación de la plantilla negocia con el empresario para elaborar el convenio colectivo o sectorial de turno. Lamentablemente, la escasa implantación de sindicatos en el sector hace que muchas trabajadoras no puedan participar directamente en estas negociaciones.

Para muestra, un botón: en mayo de 2019 esta sección sindical denunció cómo los sindicatos mayoritarios habían aprobado y firmado el VI Convenio Colectivo de Prensa Diaria en el que se cronificaba la precariedad: había categorías profesionales con un salario mínimo por debajo del salario mínimo interprofesional.

Este mismo año la nueva subida del salario mínimo provocó que esa precariedad cronificada todavía se acentuase más.

¿Cuáles son los convenios más habituales en el sector de medios y en la comunicación?

El sector de los medios de comunicación suele organizarse en base a dos convenios principales: el de prensa diaria y el de prensa no diaria, aunque en este segundo caso hay que destacar que está en desuso y prácticamente sin actualizar desde 2013. Pero no son los únicos a tener en cuenta.

Existe también el convenio sectorial para empresas de radiodifusión, y los grandes grupos de comunicación pueden dirimir los acuerdos laborales con sus trabajadores a través de convenios propios. Es el caso de Unidad Editorial, Prisa, Europa Press, EFE, Radio Televisión Española o ABC.

En lo relativo a las empresas de comunicación más pequeñas y con varias actividades, la cosa se complica. Hay que prestar especial atención en estos casos, pues pueden enmarcarse en convenios con condiciones aún peores que las que nos corresponden en realidad, una situación irregular que podría incurrir en un fraude de ley y, por tanto, ser denunciable.

A continuación, algunos de los convenios más representativos:

¿Cómo puedo ver cuál es mi convenio en medios de comunicación?

La primera opción es mirar tu contrato de trabajo. Suele recogerse en una cláusula concreta no muy escondida, normalmente la séptima. Si tienes dificultades, puedes ponerte en contacto con la Sección de Prensa y Comunicación de CNT Madrid.

En algunos casos, el convenio no figura en el contrato, pero tienes otros recursos: acudir, por ejemplo, al Departamento de Recursos Humanos de tu empresa, lo cual es recomendable si no hay ningún conflicto abierto. Si en tu empresa hay una sección sindical, también te podrá ayudar.

En muchos casos, las empresas también alojan sus convenios en una web interna (intranet). Además, debes saber que la aprobación de un convenio, por pequeña que sea la empresa, siempre figura en el Boletín Oficial del Estado.

Igualmente, puedes encontrar el convenio vigente buscando la razón social de tu empresa en el buscador del BOE o de otros registros como el REGCON (Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad).

¿Y cómo sé que la empresa está aplicando el convenio correcto?

Si sospechas que tu empleador no está aplicando el convenio adecuado, lo primero de todo es confirmar que es así.

En los convenios colectivos siempre se debe tener en cuenta el ámbito temporal (tiempo de vigencia) y el ámbito territorial y funcional (sectores y lugares). Por ejemplo, el convenio de Prensa Diaria actual entró en aplicación en 2019 y su vigencia termina el 31 de diciembre de 2021, según se expone en su artículo 4.

En muchos casos, la caducidad de estos convenios se vincula a prórrogas automáticas hasta que se firma uno nuevo.

Los convenios colectivos pueden ser de empresa (como el convenio colectivo del diario El Mundo, el convenio colectivo de RTVE o el de Grupo Prisa Radio) o sectoriales (nacionales, autonómicos, provinciales y hasta locales o comarcales). Entre estos últimos, a nivel estatal, nos encontramos con el convenio de Prensa Diaria (diarios, periódicos, impresos o digitales) o el convenio de Prensa No Diaria (revistas, magacines, publicaciones con otra periodicidad). También, el convenio estatal de Artes Gráficas, el de empresas de publicidad o el de técnicos de producción audiovisual.

¿Puedo tener varios convenios?

El de empresa se aplica antes que el sectorial o que el Estatuto de los Trabajadores en algunas materias, como salarios (y horas extras) u organización de la jornada.

Eso no quiere decir que el convenio de Prensa Diaria no se te aplique si en el convenio de tu empresa se dicen ya algunas cosas sobre nóminas y horarios: simplemente, el convenio de Prensa Diaria solo tendrá sus puntos conflictivos ‘suspendidos’ en tu caso, aunque haya entrado en vigor después.

¿Y ninguno?

Si en tu empresa no se aplica ningún convenio colectivo, ni de empresa ni sectorial, entonces te es de aplicación el Estatuto de los Trabajadores.

Pues creo que no está aplicando el correcto…

Si el convenio que existía en la empresa ha agotado todas sus posibles prórrogas y en la empresa no existe representación de la plantilla, lo idóneo es que un grupo de profesionales se afilie a su sindicato CNT más cercano para constituir una sección sindical y poder abrir una interlocución con la dirección de la empresa.

Esto es muy importante: ten claro que la empresa no puede decidir a voluntad qué convenio aplica. Este debe aplicarse en función de la actividad económica que la empresa declare hacer ante las administraciones.

¿Qué derechos contiene mi convenio?

Conocer tu convenio es muy importante porque aquí se recogen varios de tus derechos. Puede que la empresa no los esté respetando y no lo sepas, o puede que en el futuro deje de respetarlos y tengas que organizarte y reclamar para defenderlos.

Por ejemplo, en el convenio de Prensa Diaria aparecen los distintos grupos profesionales, que dependen de las labores que el trabajador realice, con un salario mínimo para cada uno de ellos. Es muy común, tanto en medios como en otros sectores, que la empresa te aplique un grupo profesional que no te pertenece, para pagar menos en salarios.

También se regulan las horas extraordinarias que, según reza el convenio, “serán compensadas preferentemente por descanso” pero que tienen que ser abonadas de un modo u otro. Si cuentas con un contrato en prácticas, una modalidad común para muchos comunicadores, puedes comprobar qué sueldo te corresponde.

Asimismo, puedes consultar de cuántas horas máximas anuales puede ser tu jornada, con cuánta antelación te tiene que avisar tu jefe de un cambio de horario o de descansos o cómo se deben organizar tus vacaciones.

¿Qué diferencias hay entre los distintos convenios del sector?

En la segunda parte de esta campaña haremos un análisis comparado de los distintos convenios más habituales en los medios de comunicación o en el ámbito de la comunicación. Tan importante es revisar tu convenio para ser consciente de los derechos que la empresa debe garantizarte como saber las diferencias entre las distintas normativas.

Por ejemplo: en el convenio de Prensa Diaria el trabajador cobra el 70% del sueldo base durante el primer año, mientras que en el de Prensa no Diaria es el 85%. En este último convenio y en el de Radiodifusión Comercial Sonora, existen dietas reguladas para comidas que no aparecen en el de Prensa Diaria. En Atresmedia, el permiso de maternidad regulado por el Estatuto de los Trabajadores se amplía a 18 semanas.

En cuanto a fallecimiento de un familiar, el convenio de Prensa Diaria solo recoge dos días si no es necesario un desplazamiento, hasta el segundo grado de consanguineidad; en el de no diaria son cuatro, haya o no desplazamiento, en el primer grado. La Agencia EFE lo amplía a cuatro y seis si se necesita un viaje.

Algunos convenios, además, recogen ‘extras’, derechos adquiridos, que es bueno conocer para reclamarlos llegado el momento. En EFE, la dirección deberá garantizar una evaluación de salud periódica a los trabajadores del turno de noche. En Europa Press, ninguna información tiene que firmarse si el redactor considera que va en contra de su ideología. Y el de prensa no diaria recoge pluses por transporte, natalidad y nupcialidad.