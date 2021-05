–

De parte de ANRed May 21, 2021

El fútbol argentino está lleno de historias, sentimientos, talentos y clubes, que luchan para superarse y enseñar valores a la sociedad. En nuestra primera entrega de «Conociendo nuestro fútbol», viajaremos a la provincia de Córdoba y descubriremos al Club Atlético River Plate de La Falda, fundado el 6 de agosto de 1953 y participa de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. En la actualidad, 200 deportistas defienden esta camiseta, cuentan con 50 u 80 socios y brindan contención a más de 150 jóvenes, adultos y veteranos. Además del fútbol, se practica fútbol femenino, hockey femenino, gimnasia y ritmos. Por Mariano Peralta.

Por diferentes motivos (incluido que la Liga quedó acéfala), River Plate de La Falda desapareció en 1999. Con ayuda de la personería jurídica que tiene el club, se volvió a recuperar en 2013. Los allegados y simpatizantes describen esta etapa como «muy dolorosa». El verde césped se llenó de yuyos o arbustos, en el predio jugaba y entrenaba un equipo de rugby.

¿Cómo es la relación con la sociedad de La Falda?

– La relación es muy buena y va mejorando cada vez más. Si bien es un barrio humilde y postergado en los últimos años, nos hemos integrados con deportistas de todos los lugares, la Municipalidad, que aporta mucha ayuda, y la colaboración de gente o comercios.

En la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, el equipo rojiblanco compite en Primera División y Reserva en fútbol masculino y femenino. Además cuenta con categorías formativas (Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Octava) y Senior o Veteranos, que participan de un torneo no oficial junto a elencos de Punilla Centro y Norte. En su palmares cuenta con innumerables campeonatos en divisiones inferiores y los títulos de Primera División en 1970, 1971, 1986, 1991 y 1999.

Tres jugadores, con pasos por la institución, llegaron al fútbol profesional de AFA:

Odilio «petiso» Reynoso: Vistió las camisetas de Talleres de Córdoba (participó del partido de Pele en la Boutique) y Lanús.

Pablo Ledesma: Estuvo de chico y luego se lo llevó River Plate. Pasó por Talleres, Boca Juniors, Catania (ITA), Colón, Patronato, Alvarado y Messina (ITA). Se le ofreció volver a jugar al club, por seis meses, pero eligió acompañar a Riquelme y es entrenador de la Sexta División del xeneixe

Juan Carlos Maldonado: Actualmente se encuentra en el plantel. En su carrera jugó en Belgrano de Córdoba (fue parte de la Promoción del 2011), Instituto, Oriente Petrolero (Bolivia) y equipos del fútbol chileno. Además se casó y formó familia con Rebecca Schuster, alemana e hija de Bernd Schuster (ex-jugador de la Selección de Alemania, Barcelona y compañero de Diego Maradona).

Por su trabajo en formativas, muchos jugadores han tenido pruebas en diferentes cuadros del país y han quedado. Los hijos de Juan Carlos Maldonado, Benjamín y Samuel se encuentran en Vélez Sarsfield y River Plate respectivamente. Joaquin Luchini (River Plate), Abril Loyola (fútbol femenino de Instituto) y Benjamín González (un niño de ocho años que firmó por Belgrano de Córdoba) son otros jóvenes, que llevarán los valores y enseñanzas del club en su sueño de ser profesionales.

Otros sucesos que marcaron la historia del cuadro de Punilla: El plantel de Racing de Córdoba (1980), con Gasparini y Ramos entre otros, se presentó a jugar en el Estadio Norberto Bertazzo. Grandes equipos solían venir a realizar sus trabajos de pretemporada (Unión, Estudiantes y Ferro por ejemplo)

¿Cómo vive el club y su presupuesto con la dura pandemia que azota?

– Es difícil marcar cómo se manejó la institución. Somos un equipo muy humilde. Al lado de haber perdido al club, en 1999, la pandemia tuvo poca relevancia. Los socios o colaboradores (varían los aportes y lo hacen más con el corazón) no son muchos, entre 50 y 80. En la pandemia no cobramos la cuota porque no teníamos servicios para ofrecer. Nuestro presupuesto varía según la cuota social, ayuda municipal, sponsors, publicidades y colaboraciones. Los gastos en competencia también son muchos: Inscripción, cuotas, carnets, revisación médica de todos nuestros jugadores y jugadoras, árbitros, policía e indumentaria.

En su historia, River Plate (La Falda) vivió momentos de alegrías y tristezas. Recuperó su predio, volvió a ser un club, conformó una comisión directiva provisoria luego de varias intervenciones, salió campeón y se ilusiona con participar nuevamente del Torneo Federal Regional Amateur de AFA, realizar obras, incorporar disciplinas, enseñar valores y seguir creciendo en nuestro querido fútbol.

Agradecimiento a la gente del club River Plate de La Falda por su predisposición y participación. Desearles lo mejor para lo que viene.

De Mariano Peralta (@mh_peralta)

Fotos: River Plate de La Falda (Facebook) / Estadios cordobeses

Fuente: http://www.marianoperalta.net/2021/05/conociendo-nuestro-futbol-river-plate.html?m=1