March 9, 2023

En portada: Durante movilizaci贸n en febrero del 2022, integrantes del CSIM derrumban el monumento 鈥淟os constructores鈥 ubicado en Morelia, Michoac谩n. La raz贸n de la acci贸n, argumentan, es que dicho s铆mbolo representa el racismo y despojo contra las comunidades ind铆genas del estado.

Persecuci贸n, criminalizaci贸n, detenciones y asesinatos. Distintos rostros de la violencia arrecian en m煤ltiples geograf铆as de M茅xico, a la par del avance de megaproyectos de infraestructura: trenes para el despojo, gasoductos, miner铆a, deforestaci贸n y muchas otras amenazas que se ciernen, sobre todo, contra comunidades ind铆genas de todo el pa铆s.

Es en ese contexto que, durante los d铆as 4 y 5 de marzo, la red de pueblos, naciones, tribus, barrios y colectivos que convergen en el Congreso Nacional Ind铆gena (CNI), reunidos en Tehuac谩n, Puebla, retomaron los trabajos de la Asamblea Nacional para compartir la palabra, analizar las realidades y proponer estrategias para hacer frente a lo que, sostienen, son diferentes mecanismos de violencia de parte del narcoestado mexicano y las empresas.

M谩s de 400 asistentes, miembros de 25 pueblos originarios procedentes de una veintena de Estados de la rep煤blica, se dieron cita para conversar sobre la violencia institucional, del crimen organizado, la relaci贸n entre ambos actores y su confluencia con la implementaci贸n de los proyectos capitalistas.

Durante las pr贸ximas semanas, presentaremos una serie de ocho entrevistas y di谩logos con participantes de la reciente Asamblea. Con esto, pretendemos esbozar un peque帽o vistazo de las distintas realidades que se espejean a lo largo y ancho del territorio mexicano y que resisten a las violencias en sus distintas expresiones.

En esta primera entrega, compartimos la experiencia de las comunidades ind铆genas aglutinadas en el Consejo Supremo Ind铆gena de Michoac谩n (CSIM), quienes mantienen la lucha por construcci贸n de autonom铆a, a la par del aumento en la violencia del crimen organizado, el avance de monocultivos y la implementaci贸n de estrategias de cooptaci贸n del Estado.

El largo camino en la construcci贸n de autonom铆a

El arribo de una comisi贸n bastante nutrida, integrada por m谩s 40 personas, fue la respuesta, desde el CSIM, a la convocatoria realizada por el CNI para participar de los trabajos de la Asamblea Nacional.

El CSIM es una organizaci贸n en la cual convergen representaciones y autoridades de m谩s de 65 comunidades originarias de distintos pueblos: pur茅pechas, nahuas, otom铆s y mazahuas de la regi贸n occidente del pa铆s.

Entre los asistentes, dialogamos con Alejandro Cort茅s, oriundo de la comunidad pur茅pecha de Santa Fe de la Laguna, Michoac谩n, quien resalta que el proceso actual del CSIM es un paso m谩s en la larga historia de lucha en la regi贸n por la construcci贸n de la autonom铆a de las comunidades ind铆genas.

鈥淣osotros entendemos la autonom铆a como un proceso que lleva varias etapas (鈥) el principal objetivo es lograr la autonom铆a y libre determinaci贸n鈥, asevera Cort茅s desde el inicio de la entrevista.

Para contextualizar, apunta que el Consejo Supremo es producto de un esfuerzo organizativo que tiene sus or铆genes en la d茅cada de 1970, inspirado en diferentes movimientos rurales y campesinos que nacieron con la meta de defender los derechos de los pueblos ind铆genas y la defensa de sus territorios.

Alejandro Cort茅s detalla que el objetivo compartido entre las comunidades del CSIM es fortalecer la vida comunal, 鈥渆n donde la Asamblea es la m谩xima autoridad y es la que toma las decisiones (鈥) para poder lograr lo que nosotros llamamos una vida mejor, una vida comunal de justicia plena鈥.

Frente al despojo

La lucha de las comunidades de la regi贸n pur茅pecha se enfrenta a diversas amenazas. Entre ellas destaca el proceso de expansi贸n de la agroindustria mediante la voracidad de monocultivos como el aguacate y las bayas (popularmente conocidos como berries: ar谩ndanos, frambuesas y zarzamora), sobre todo, para la exportaci贸n a Estados Unidos.

De acuerdo a cifras del sector agroindustrial, estos productos ocupan el segundo y tercer lugar de exportaciones mexicanas, lo cual, en conjunto, solo en el a帽o de 2020, alcanz贸 un valor de m谩s de 6 mil millones de d贸lares.

En el caso particular de las bayas, un estudio para el mapeo de la expansi贸n de la agroindustria en tierra ejidales de Michoac谩n, publicado en octubre de 2022, encontr贸 que dicha producci贸n, la cual depende cada vez m谩s de los sistemas de invernadero, ha transformado las 谩reas agr铆colas para satisfacer la demanda extranjera alterando los patrones locales de uso de la tierra y los recursos h铆dricos.

鈥淧rincipalmente es el aguacate, pero tambi茅n est谩n los berries, son los que han ocasionado tambi茅n desplazamiento. Incluso de mucha gente que vive o que trabaja en condiciones de esclavitud. Son jornadas largas y no les pagan lo que deber铆an, trabajan en condiciones muy precarias鈥, complementa Cort茅s sobre el escenario del despojo por la agroindustria.

El integrante del CISM enfatiza que esta es una realidad compartida entre las poblaciones que integran el Consejo. Otro ejemplo de ello es el caso de su comunidad, Santa Fe de la Laguna, donde denuncia la invasi贸n de tierras por parte de peque帽os propietarios, 鈥減articulares del municipio de Quiroga鈥, a quienes se帽ala como responsables del cambio de uso de suelo, la deforestaci贸n y la transformaci贸n de tierras para la producci贸n agr铆cola intensiva.

Esto ha generado conflictos que han desembocado en violencia contra las comunidades. As铆 lo muestra el caso del asesinato de Jes煤s Miguel Ger贸nimo, quien se desempe帽aba como Jefe de Tenencia en la comunidad de Ich谩n, en la regi贸n conocida como la Ca帽ada de los Once Pueblos.

Cort茅s no duda en se帽alar a la agroindustria como la responsable del crimen, debido a que 鈥溍﹍ se opuso a que las parcelas se siguieran rentando a las empresas agroindustriales, y pues ah铆 es donde plantan los berries. Entonces es otro problema, el asesinato de l铆deres, comuneros que defienden la tierra鈥, lamenta.

Pedro Pascual Cruz, coordinador de la Ronda Comunal de Ocumicho, Michoac谩n, fue asesinado el s谩bado 10 de diciembre del 2022. La comunidad pur茅pecha se ha movilizado para exigir justicia por el crimen.

El caso m谩s reciente es el de Alfredo Cisneros, miembro de la comunidad de Sicuicho, quien fue asesinado debido a las denuncias que interpuso, como Comisariado de Bienes Comunales, ante el avance de la deforestaci贸n en los territorios pur茅pechas.

Lamentablemente, la respuesta de las empresas fue la violencia, pues 鈥渆s una zona aguacatera. Ah铆 hay varios grupos del crimen organizado, grupos paramilitares que act煤an con total libertad鈥, denuncia Cort茅s.

Seguridad, comunitaria

Debido al incremento de la violencia en la regi贸n, las comunidades ind铆genas promueven la gesti贸n de armas, armamento y otras herramientas para equipar a sus 贸rganos de seguridad comunitarios, donde destaca la figura de la ronda comunal.

Seg煤n Cort茅s, la ronda es una agrupaci贸n ancestral, es la manera tradicional de resguardar la seguridad y, en pocas comunidades, como la suya, en Santa Fe de la Laguna, prevalece hasta la actualidad.

Una de las caracter铆sticas de este cuerpo de seguridad es que, a diferencia de los elementos policiacos, quienes la integran son personas pertenecientes a la comunidad y no perciben ning煤n salario, sino ejercen un trabajo voluntario para resguardar a la poblaci贸n ind铆gena. Sin embargo, actualmente, los miembros de la ronda comunal no cuentan con el reconocimiento de las autoridades estatales, lo cual implica que no se les permite la portaci贸n de armas y est谩n expuestos a detenciones de otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional.

Miembros del CSIM bloquean diversos puntos carreteros en Michoac谩n para exigir respeto a sus procesos organizativos y justicia por los asesinatos de tres de sus integrantes. Febrero, 2023.

Alejandro Cort茅s se帽ala su preocupaci贸n debido al avance del crimen organizado y, a la par, por la entrada en vigor, en 2022, de las reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad P煤blica de Michoac谩n, impulsada por el gobernador del Estado, Alfredo Ram铆rez Bedolla.

Cort茅s reclama que las comunidades no fueron consultadas respecto a dichas reformas, a pesar de que ahora el Estado les presiona para contar con su anuencia en la implementaci贸n. 鈥淓n esencia, el Estado asume el control total de la seguridad y relega al 煤ltimo t茅rmino a la Asamblea General de la Comunidad. O sea, las decisiones ya no las toma, en la cuesti贸n de seguridad, las asambleas generales, las toma el gobierno del Estado con los mandos policiacos que tienen, la Secretar铆a de Seguridad鈥, detalla.

鈥淓s la 煤nica forma que se pueden defender y como pueden garantizar la seguridad de las comunidades鈥, refiere Cort茅s sobre la importancia de sus instituciones comunitarias. 鈥淓s la 煤nica garant铆a que tenemos de una defensa comunal real, porque las otras organizaciones son f谩ciles de cooptar鈥, argumenta.

Cort茅s asevera que las reformas impuestas representan 鈥渦n obst谩culo para el proceso en b煤squeda de autonom铆a鈥, esto debido a que, argumenta, lo que est谩 en juego es la seguridad de las comunidades ante el avasallamiento de las empresas y el crimen organizado.

驴Autonom铆as?

El miembro del CSIM asevera que, actualmente, un frente en disputa que se gesta ante el Estado mexicano es el que corresponde al derecho que tienen las comunidades ind铆genas a recibir y gestionar, de manera directa y sin injerencia del gobierno, los recursos p煤blicos contemplados en el presupuesto local.

鈥淓l presupuesto directo entendido como un medio para lograr esta autonom铆a, no como un fin鈥, ataja Cort茅s. La raz贸n de ello, argumenta, es que de esta manera, con los recursos que les corresponden, las comunidades puedan fortalecer las instituciones comunales emanadas de la organizaci贸n de cada poblaci贸n ind铆gena. Entre estas figuras destacan los Consejos de Gobierno Comunal, jueces tradicionales, adem谩s de los responsables por resguardar el territorio de las comunidades, tales como los comisariados de bienes comunales y las rondas comunitarias; todas, 贸rganos independientes de la estructura del Estado mexicano.

Integrantes del CSIM se manifiestan en la Ciudad de M茅xico en defensa de las autonom铆as ind铆genas y contra la criminalizaci贸n de sus procesos organizativos. Septiembre, 2022.

Cabe resaltar que, pese a que en marzo de 2021 se public贸 la Ley Org谩nica Municipal del Estado de Michoac谩n, donde el legislativo local prometi贸 el reconocimiento legal al ejercicio del derecho al presupuesto directo de las comunidades ind铆genas, en los recovecos de la norma se encuentran candados como el que enuncia expl铆citamente el art铆culo 116, donde establece que solo 鈥減odr谩n ser reconocidas las autoridades ind铆genas, de aquellas comunidades previstas en el cat谩logo de pueblos y comunidades ind铆genas del Instituto Nacional de Pueblos Ind铆genas (INPI)鈥.

Para Cort茅s, esto evidencia una estrategia de control de parte del Estado. 鈥淎horita vemos que hay, para el gobierno, procesos de autonom铆a 鈥榖uenos鈥 y 鈥榤alos鈥. Nosotros somos los malos, porque no estamos recibiendo l铆nea del gobierno del Estado, porque no estamos dentro de la agenda del gobierno federal, ni del gobierno estatal y porque no nos pueden controlar鈥, argumenta.

Al mismo tiempo, enuncia otras acciones por parte de actores locales para frenar el proceso organizativo del CSIM. Por ejemplo, lo que sucede en municipios como Erongar铆cuaro y Ciudad Hidalgo, donde los ediles, pertenecientes al partido Morena, el mismo que controla los gobiernos estatal y federal, han interpuesto demandas de amparo para evitar a las comunidades ind铆genas el acceso al presupuesto directo.

鈥淰amos en contra de cualquier partido pol铆tico鈥, enfatiza Cort茅s sobre el car谩cter apartidista de las comunidades que integran el Consejo. Al mismo tiempo, denuncia que la respuesta del Estado es la promoci贸n de grupos que, bajo el discurso de la construcci贸n de autonom铆a, est谩n proponiendo una alternativa que es del lado del gobierno.

Cort茅s se refiere al trabajo del Frente por la Autonom铆a de Consejos y Comunidades Ind铆genas, organizaci贸n que promovi贸 la Ley Org谩nica Municipal de Michoac谩n. Dicha agrupaci贸n tambi茅n remiti贸 sus observaciones a la reforma de la ley de seguridad estatal, como evidencia la exposici贸n de motivos de la iniciativa. 鈥淓st谩n obstaculizando el trabajo, porque llegan a las comunidades a dividir (鈥), descalificar el trabajo que nosotros estamos haciendo, pretenden aislar a nuestro movimiento鈥, acusa Cort茅s.

Ante ello, el ind铆gena pur茅pecha se帽ala que las comunidades integrantes del CSIM continuar谩n implementando movilizaciones, como la toma de carreteras y marchas para exigir el cumplimiento de sus demandas, as铆 como un alto a la violencia y justicia por los asesinatos de sus autoridades.

Es el caso del crimen contra Alfredo Cisneros, donde a petici贸n de la comunidad de Sicuicho, se realizar谩n protestas para exigir la investigaci贸n y justicia en el homicidio. 鈥淣osotros no hacemos nada sin que las autoridades sean las que promuevan y eso es parte de la autonom铆a, la democracia comunal, comunalicracia le llamamos nosotros鈥, asevera.