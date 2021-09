–

De parte de Lobo Suelto September 23, 2021 91 puntos de vista

Frenar la derecha como consigna, mantra, meme. Como algo que hay que decir frente al desconcierto. Porque siempre hay que decir algo en pol铆tica, porque flasheamos compromiso, porque de otra manera no somos casi nada. No tenemos likes, ni amigos, ni cogemos.

Frenar la derecha de manera termo, dando batallas culturales de otros, siendo gato de la jefa, haciendo caso 驴Hay algo m谩s de derecha que delegar el estado de 谩nimo? Derecha modo de vida, c谩lculo permanente, posteo obediente.

No te import贸 frenar a la derecha en Guernica cuando quemaban los ranchos de las pibas, ni en todos los desalojos que siguieron. Ni en Andalgal谩, ni Tucuman cuando asesinaron al Negrito, ni Unidad 24 de Varela. No te import贸 frenar la derecha cuando la bonaerense desapareci贸 a Facundo. Ni la derecha judicial, medi谩tica y pol铆tica cubri茅ndose entre s铆, embarrando todo, atacando con toda crueldad a la mam谩, a los abogados, a la familia. No te importo tu derecha cuando vigilanteabas al que ten铆a que salir a laburar porque no le quedaba otra, a la que necesitaba aire porque ya no pod铆a m谩s, al que iba para lo del tranza buscando una soga, una astilla, algo. 驴Por qu茅 te importa frenar la derecha ahora?

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado