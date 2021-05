May 4, 2021

Con una l贸gica extractivista, los se帽ores feudales que controlan Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Uber han construido de facto un imperio ‘online’

En el marco de la pandemia de Covid-19 millones de seres humanos asisten de manera pasiva a la instauraci贸n de un totalitarismo tecno-sanitario-plutocr谩tico integral de tal magnitud, que hace que las distop铆as de ciencia ficci贸n del colaborador de la CIA George Orwell (1984) y Aldous Huxley ( Un mundo feliz) se queden cortas, y que los totalitarismos cl谩sicos parezcan apenas ejercicios de aprendices primitivos.

Seg煤n Naomi Wolf (Ten Steps to Fascism: Authoritarianism in a Pandemic), EEUU transita ya el d茅cimo de los 10 pasos hacia el fascismo: el Estado ha fusionado al gobierno con las megacorporaciones financieras, tecnol贸gicas y farmac茅uticas de una manera similar a la del fascismo italiano, utilizando la crisis sanitaria como veh铆culo para justificar la supresi贸n/abolici贸n de los derechos humanos inalienables y civiles; pero no es s贸lo una guerra contra la libertad sino contra los seres humanos.

Antes Soshana Zuboff hab铆a acu帽ado la noci贸n capitalismo de vigilancia y C茅dric Durand, con su libro Tecno-feudalismo, coloc贸 la econom铆a pol铆tica de la dominaci贸n digital en el contexto de la evoluci贸n hist贸rica del capitalismo, demostrando c贸mo el Consenso de Was颅hington termin贸 haciendo met谩stasis con la ideolog铆a californiana de los pioneros del Silicon Valley; una ideolog铆a parecida a la revoluci贸n schumpeteriana de destrucci贸n creativa, pero con 颅esteroides.

Seg煤n Durand, las plataformas del big tech se han convertido en feudos que se benefician de un vasto territorio digital poblado de datos con servicios que hoy se consideran indispensables; con una l贸gica extractivista aplicada al desarrollo del big data, los se帽ores feudales que controlan Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Uber han construido de facto un imperio online. Dominan sus haciendas y tambi茅n al Estado y, a decir de Durand, el futuro can铆bal del liberalismo parece estar dominado por la era de los algoritmos.

En el capitalismo de vigilancia, los datos, convertidos por algoritmos en inteligencia artificial (IA), constituyen el factor ordenador de la econom铆a y la principal fuente de poder y riqueza. Lo que en la 茅poca feudal representaba la tierra, y posteriormente el capital industrial y la propiedad intelectual, hoy son los datos de la vida personal (emociones, h谩bitos, gustos, movimientos corporales, pensamientos 铆ntimos), que, recopilados y transformados por la IA en productos de predicci贸n, se venden en mercados de futuro del 颅comportamiento.

Volviendo a los 10 pasos que seg煤n Naomi Wolf conducen al fascismo (entre ellos, la invocaci贸n de una amenaza externa o interna, el desarrollo de una fuerza paramilitar, las restricciones a la prensa, la subversi贸n del Estado de derecho), desde marzo del a帽o pasado, montado y usando como pretexto una crisis sanitaria, EEUU ha llegado a ese estadio.

Autora de best-sellers, entre ellos El fin de Am茅rica: carta de advertencia a un joven patriota e Indignaci贸n: sexo, censura y criminalizaci贸n del amor, Wolf ha mostrado c贸mo las epidemias de enfermedades infecciosas (c贸lera, tifus) fueron explotadas en el siglo XIX por el imperio brit谩nico para aplastar libertades e invadir la intimidad de las personas, como ocurre ahora con las medidas de excepci贸n de los reg铆menes corona, basadas en el abuso de la prueba PCR y el viciado protocolo Drosten (ver cormandrostenreview.com y https://cutt.ly/MbxbjYQ).

Al respecto, Wolf ha criticado las medidas y leyes de emergencia en muchas entidades estadunidenses, que con el sello de un estado policial suspendieron el debido proceso legal; cerraron empresas, escuelas, parques y playas ; impusieron multas a quien no llevara mascarillas al aire libre y restricciones al derecho de reuni贸n; proyectan pasaportes de vacunas que se saltan la Cuarta Enmienda de la Constituci贸n, permitiendo al gobierno y a las corporaciones tecnol贸gicas ( big tech) inmiscuirse en la privacidad m茅dica y crear un estado de vigilancia digital integral.

Ha cuestionado tambi茅n la supresi贸n de la libertad de expresi贸n, la censura, las amenazas, la marginaci贸n y el ataque a la reputaci贸n de m茅dicos y cient铆ficos que disienten con los experimentos masivos en seres humanos con vacunas basadas en genes sin un consentimiento informado (C贸digo de Nuremberg), por las grandes corporaciones tecnol贸gicas y el magnate Bill Gates, as铆 como el secuestro de la ciencia en aras del biofascismo y para beneficio de grandes intereses farmac茅uticos.

Seg煤n Wolf, para servir a los intereses de ese biofascismo 鈥搑epresentado por la nueva normalidad del Foro Econ贸mico Mundial de Davos, el paso 10 m茅dico-fascista鈭, las plataformas del Proyecto de Seguimiento Covid y la Universidad Johns Hopkins, patrocinadas por Michael Bloomberg y Bill Gates con respaldo de la Organizaci贸n Mundial de la Salud, han manipulado la verdad y proporcionado datos no verificados que afectan directamente a los mercados de valores.

Y lo m谩s grave, el nuevo biofascismo es una guerra contra los seres humanos y las cualidades que nos hacen humanos; las mascarillas 鈥搎ue pueden producir severos da帽os f铆sicos, s铆quicos y sociales, ver doi.org/10.3390/ijerph18084344鈭, rompen la capacidad de relacionarnos cara a cara y disfrutar del contacto humano, e implementar la escuela v铆a plataformas de aprendizaje a distancia de big tech, viola los derechos de los ni帽os y garantiza que no sepan c贸mo comportarse en el espacio humano, un espacio no mediado o vigilado por la tecnolog铆a.

Hoy, las amenazas a la libertad, que en 2001 se justificaban con el terrorismo y antes con el comunismo, tiene un nuevo vestido: la pandemia sanitaria con mutaciones estacionales ad eternum鈥 De all铆 que, a juicio de Wolf, recuperar el espacio y la cultura anal贸gicos 鈭抏l contacto humano鈭 sea hoy la gran fuerza revolucionaria de resistencia a esa forma de biofascismo integral y para recuperar la libertad humana.

La Jornada