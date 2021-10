–

De parte de Terraindomite October 9, 2021 123 puntos de vista

COVID-19 es una enfermedad de la sangre y los vasos sangu铆neos. El 鈥淪ARS-CoV-2鈥 [鈥渧irus鈥 quimera de laboratorio, en realidad una prote铆na sint茅tica Spike] ataca el revestimiento de los vasos sangu铆neos humanos y hace que se filtren a los pulmones.

Los protocolos de tratamiento actuales (por ejemplo, ventilaci贸n invasiva) son activamente da帽inos para los pacientes, aceleran el estr茅s oxidativo y causan VILI (lesiones pulmonares inducidas por el ventilador) graves. El uso continuado de ventiladores en ausencia de cualquier beneficio m茅dico probado constituye un asesinato en masa. COVID-19 no es una neumon铆a viral, es una endotelitis vascular y ataca el revestimiento de los vasos sangu铆neos, en particular los peque帽os capilares alveolares pulmonares, lo que provoca la activaci贸n y desprendimiento de c茅lulas endoteliales, coagulopat铆a, sepsis, edema pulmonar y s铆ntomas similares al SDRA. Esta es una enfermedad de la sangre y los vasos sangu铆neos: el sistema circulatorio. Cualquier neumon铆a que cause es secundaria a eso.

En casos graves, esto conduce a sepsis, co谩gulos de sangre e insuficiencia org谩nica m煤ltiple, incluido da帽o hip贸xico e inflamatorio a varios 贸rganos vitales, como el cerebro, el coraz贸n, el h铆gado, el p谩ncreas, los ri帽ones y los intestinos.

Algunos de los hallazgos de laboratorio m谩s comunes en COVID-19 son d铆mero D elevado, tiempo de protrombina elevado, prote铆na C reactiva elevada, neutrofilia, linfopenia, hipocalcemia e hiperferritinemia, que esencialmente coinciden con un perfil de coagulopat铆a e hiperactivaci贸n del sistema inmunol贸gico / agotamiento de las c茅lulas inmunitarias. .

COVID-19 puede presentarse como casi cualquier cosa, debido al amplio tropismo del 鈥淪ARS-CoV-2鈥 para varios tejidos en los 贸rganos vitales del cuerpo. Si bien su presentaci贸n inicial m谩s com煤n es una enfermedad respiratoria y s铆ntomas similares a los de la gripe, puede presentarse como inflamaci贸n cerebral, enfermedad gastrointestinal o incluso ataque card铆aco o embolia pulmonar.

COVID-19 es m谩s grave en personas con comorbilidades espec铆ficas, como obesidad, diabetes e hipertensi贸n. Esto se debe a que estas afecciones implican disfunci贸n endotelial, lo que hace que el sistema circulatorio sea m谩s susceptible a infecciones y lesiones por este 鈥渧irus鈥 en particular.

La gran mayor铆a de los casos de COVID-19 son leves y no causan una enfermedad significativa. El 80% de los casos son leves y el 20% son graves o cr铆ticos. Sin embargo, esta proporci贸n solo es correcta para los casos conocidos, no para todas las infecciones. El n煤mero de 鈥渋nfecciones鈥 reales es mucho, mucho mayor. En consecuencia, la tasa de mortalidad y morbilidad es menor. Sin embargo, COVID-19 se propaga muy r谩pidamente, lo que significa que hay un n煤mero significativo de pacientes gravemente enfermos y cr铆ticamente enfermos que aparecen en un corto per铆odo de tiempo.

En aquellos que tienen sepsis cr铆tica inducida por COVID-19, hipoxia, coagulopat铆a y SDRA, los tratamientos m谩s comunes son la intubaci贸n, los corticosteroides inyectados y los anticoagulantes. Este no es el tratamiento correcto para COVID-19. En la hipoxia severa, los cambios metab贸licos celulares hacen que el ATP se descomponga en hipoxantina, que, tras la reintroducci贸n de ox铆geno, hace que la xantina oxidasa produzca toneladas de radicales altamente da帽inos que atacan los tejidos. Esto se llama lesi贸n por isquemia-reperfusi贸n, y es la raz贸n por la que la mayor铆a de las personas que utilizan un ventilador est谩n muriendo. En las mitocondrias, la acumulaci贸n de succinato debido a la sepsis hace exactamente lo mismo; cuando se reintroduce el ox铆geno, produce radicales super贸xido. No se equivoque, la intubaci贸n matar谩 a las personas que tienen COVID-19.

La etapa final de COVID-19 es la peroxidaci贸n lip铆dica severa, donde las grasas en el cuerpo comienzan a 鈥渙xidarse鈥 debido al da帽o causado por el estr茅s oxidativo. Esto impulsa la autoinmunidad. Los l铆pidos oxidados aparecen como objetos extra帽os para el sistema inmunol贸gico, que reconoce y forma anticuerpos contra OSE, o ep铆topos espec铆ficos de oxidaci贸n. Adem谩s, los l铆pidos oxidados se alimentan directamente de los receptores de reconocimiento de patrones, provocando a煤n m谩s inflamaci贸n y convocando a煤n m谩s c茅lulas del sistema inmunol贸gico innato que liberan enzimas a煤n m谩s destructivas. Esto es similar a la fisiopatolog铆a del lupus.

La patolog铆a de COVID-19 est谩 dominada por el estr茅s oxidativo extremo y el estallido respiratorio de neutr贸filos, hasta el punto en que la hemoglobina se vuelve incapaz de transportar ox铆geno debido a que el hierro hemo es extra铆do del hemo por el 谩cido hipocloroso. Ninguna cantidad de ox铆geno suplementario puede oxigenar la sangre que qu铆micamente se niega a unirse al O2.

Las contramedidas existentes son inadecuadas para frenar la propagaci贸n de lo que es un 鈥渧irus en aerosol y potencialmente transmitido por aguas residuales鈥, y constituyen una forma de teatro m茅dico.

Tanto los medios de comunicaci贸n como el establecimiento m茅dico han suprimido varias intervenciones distintas de las vacunas a favor de las vacunas y los costosos medicamentos patentados.

Las autoridades han negado la utilidad de la inmunidad natural contra COVID-19, a pesar de que la inmunidad natural confiere protecci贸n contra todas las prote铆nas del 鈥渧irus鈥, y no solo una.

Peligros de la 鈥渧acuna鈥 COVID-19

Las vacunas har谩n m谩s da帽o que bien. El ant铆geno en el que se basan estas vacunas, SARS-CoV-2 Spike, es una prote铆na t贸xica. El 鈥淪ARS-CoV-2 鈥減uede tener ADE o potenciaci贸n dependiente de anticuerpos; Es posible que los anticuerpos actuales no neutralicen las cepas futuras, sino que las ayuden a atacar las c茅lulas inmunitarias. Adem谩s, la vacunaci贸n durante una pandemia con una vacuna con fugas elimina la presi贸n evolutiva para que un virus se vuelva menos letal.

Las 鈥渧acunas鈥 para COVID-19 no inmunizan y no previenen la infecci贸n o la transmisi贸n. Son vacunas con 鈥渇ugas鈥. Esto significa que eliminan la presi贸n evolutiva sobre el virus para que sea menos letal. Tambi茅n significa que los vacunados son portadores perfectos. En otras palabras, quienes est谩n vacunados son una amenaza para los no vacunados, no al rev茅s.

Todas las vacunas COVID-19 actualmente en uso se han sometido a pruebas m铆nimas, con ensayos cl铆nicos muy acelerados. Aunque aparentemente limitan las enfermedades graves, se desconoce el perfil de seguridad a largo plazo de estas vacunas.

Algunas de estas llamadas 鈥渧acunas鈥 utilizan una nueva tecnolog铆a no probada que nunca antes se hab铆a utilizado en vacunas. Las vacunas tradicionales utilizan virus debilitados o muertos para estimular una respuesta inmunitaria. Las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech no lo hacen. Se supone que consisten en una inyecci贸n intramuscular que contiene una suspensi贸n de nanopart铆culas lip铆dicas llenas de ARN mensajero. La forma en que generan una respuesta inmune es fusion谩ndose con c茅lulas en el hombro del receptor de la vacuna, someti茅ndose a endocitosis, liberando su carga de ARNm en esas c茅lulas y luego utilizando los ribosomas en esas c茅lulas para sintetizar prote铆nas Spike del SARS-CoV-2 modificadas in situ.

Estas prote铆nas Spike modificadas luego migran a la superficie de la c茅lula, donde est谩n ancladas en su lugar por un dominio transmembrana. El sistema inmunol贸gico adaptativo detecta la prote铆na viral no humana que expresan estas c茅lulas y luego forma anticuerpos contra esa prote铆na. Esto pretende conferir protecci贸n contra el 鈥渧irus鈥, al entrenar al sistema inmunol贸gico adaptativo para reconocer y producir anticuerpos contra el pico en el 鈥渧irus鈥 real. Las vacunas J&J y AstraZeneca hacen algo similar, pero usan un vector de adenovirus para la entrega de material gen茅tico en lugar de una nanopart铆cula lip铆dica.

El pico de 鈥淪ARS-CoV-2鈥 es una prote铆na altamente pat贸gena por s铆 sola. Es imposible exagerar el peligro que presenta la introducci贸n de esta prote铆na en el cuerpo humano.

Los fabricantes de vacunas afirman que la vacuna permanece en las c茅lulas del hombro y que el pico de 鈥淪ARS-CoV-2鈥 producido y expresado por estas c茅lulas a partir del material gen茅tico de la vacuna es inofensivo e inerte, gracias a la inserci贸n de prolina en la secuencia de pico para estabilizarlo en la conformaci贸n de prefusi贸n, evitando que el Spike se active y se fusione con otras c茅lulas. Sin embargo, un estudio farmacocin茅tico de Jap贸n mostr贸 que las nanopart铆culas lip铆dicas y el ARNm de la vacuna Pfizer no permanec铆an en el hombro y, de hecho, se bioacumulaban en muchos 贸rganos diferentes, incluidos los 贸rganos reproductivos y las gl谩ndulas suprarrenales, lo que significa que Spike modificado se est谩 expresando bastante literalmente por todo el cuerpo. Estas nanopart铆culas lip铆dicas pueden desencadenar anafilaxia.

El ARN mensajero normalmente se consume inmediatamente despu茅s de que se produce en el cuerpo, y un ribosoma lo traduce en una prote铆na. El ARNm de la vacuna COVID-19 se produce fuera del cuerpo, mucho antes de que un ribosoma lo traduzca. Mientras tanto, podr铆a acumular da帽os si no se conserva adecuadamente. Cuando un ribosoma intenta traducir una hebra da帽ada de ARNm, puede estancarse. Cuando esto sucede, el ribosoma se vuelve in煤til para traducir prote铆nas porque ahora tiene un trozo de ARNm pegado, como una tarjeta de encaje en un viejo lector de tarjetas perforadas. Todo debe limpiarse y sintetizarse nuevos ribosomas para reemplazarlo. En c茅lulas con baja renovaci贸n de ribosomas, como las c茅lulas nerviosas, esto puede conducir a una reducci贸n de la s铆ntesis de prote铆nas, efectos citop谩ticos y neuropat铆as.

En un estudio se encontr贸 que los anticuerpos anti-Spike funcionan como autoanticuerpos y atacan las propias c茅lulas del cuerpo. Aquellos que han sido inmunizados con vacunas COVID-19 han desarrollado co谩gulos de sangre, miocarditis, s铆ndrome de Guillain-Barr茅, par谩lisis de Bell y brotes de esclerosis m煤ltiple, lo que indica que la vacuna promueve reacciones autoinmunes contra el tejido sano.

El pico de 鈥淪ARS-CoV-2鈥 no solo se une a ACE2. Se sospechaba que ten铆a regiones que se un铆an a basigina, integrinas, neuropilina-1 y tambi茅n a lipopolisac谩ridos bacterianos. El pico de 鈥淪ARS-CoV-2鈥, por s铆 solo, puede potencialmente unirse a cualquiera de estas cosas y actuar como un ligando para ellas, desencadenando una actividad celular no especificada y probablemente altamente inflamatoria.

SARS-CoV-2 Spike contiene un inserto PRRA inusual que forma un sitio de divisi贸n de furina. La furina es una proteasa humana omnipresente, lo que la convierte en una propiedad ideal para la espiga, lo que le confiere un alto grado de tropismo celular. Ning煤n coronavirus similar al SARS de tipo salvaje relacionado con el 鈥淪ARS-CoV-2鈥 posee esta caracter铆stica, lo que lo hace muy sospechoso y quiz谩s un signo de manipulaci贸n humana.

La espiga del 鈥淪ARS-CoV-2鈥 tiene un dominio similar a un pri贸n que mejora su patogenia.

El Spike S1 RBD puede unirse a prote铆nas de uni贸n a heparina y promover la agregaci贸n amiloide. En los seres humanos, esto podr铆a provocar Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy, Alzheimer prematuro o varias otras enfermedades neurodegenerativas. Esto es muy preocupante porque el SARS-CoV-2 S1 es capaz de da帽ar y penetrar la barrera hematoencef谩lica y penetrar en el cerebro. Tambi茅n es capaz de aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencef谩lica a otras mol茅culas.

Si alguien es vacunado con ARNm basado en el pico de la cepa inicial de Wuhan de SARS-CoV-2, y luego se infecta con una futura cepa mutada del virus, puede enfermarse gravemente. En otras palabras, es posible que las vacunas potencien la enfermedad en vez de reducirla.

Hay un precedente de esto en la historia reciente. La vacuna Dengvaxia de Sanofi para el dengue fracas贸 porque caus贸 sensibilizaci贸n inmunol贸gica en personas cuyo sistema inmunol贸gico no conoc铆a el dengue.

Se nos ha dicho que las vacunas de ARNm del SARS-CoV-2 no se pueden integrar en el genoma humano, porque el ARN mensajero no se puede convertir de nuevo en ADN. Eso es falso. Hay elementos en las c茅lulas humanas llamados retrotransposones LINE-1, que de hecho pueden integrar ARNm en un genoma humano mediante transcripci贸n inversa end贸gena. Debido a que el ARNm utilizado en las vacunas est谩 estabilizado, permanece m谩s tiempo en las c茅lulas, lo que aumenta las posibilidades de que esto suceda. Si el gen del pico de 鈥淪ARS-CoV-2鈥 est谩 integrado en una porci贸n del genoma que no es silencioso y en realidad expresa una prote铆na, es posible que las personas que toman esta vacuna expresen continuamente el pico de 鈥淪ARS-CoV-2鈥 de sus c茅lulas som谩ticas para el resto de sus vidas.

Al inocular a las personas con una vacuna que hace que sus cuerpos produzcan Spike in situ, se les inocula una prote铆na pat贸gena. Una toxina que puede causar inflamaci贸n a largo plazo, problemas card铆acos y un mayor riesgo de c谩ncer. A largo plazo, tambi茅n puede conducir a una enfermedad neurodegenerativa prematura.

Absolutamente nadie debe ser obligado a tomar esta vacuna bajo ninguna circunstancia y, de hecho, la campa帽a de vacunaci贸n debe detenerse de inmediato.

Existe una vasta y espantosa conspiraci贸n criminal que vincula directamente tanto a Anthony Fauci como a Moderna con el Instituto de Virolog铆a de Wuhan.

Los investigadores de la vacuna COVID-19 est谩n directamente vinculados a cient铆ficos involucrados en la tecnolog铆a de interfaz cerebro-computadora (鈥渘eural lace鈥), uno de los cuales fue acusado de aceptar fondos de subvenciones de China.

Investigadores independientes han descubierto nanopart铆culas misteriosas dentro de las vacunas que se supone que no deben estar presentes.

Toda la pandemia se est谩 utilizando como excusa para una vasta transformaci贸n pol铆tica y econ贸mica de la sociedad occidental que enriquecer谩 a los que ya son ricos y convertir谩 al resto de nosotros en siervos e intocables.

La vacuna y el virus fueron fabricados por las mismas personas.

En 2014, hubo una moratoria en la investigaci贸n de ganancia de funci贸n del SARS que dur贸 hasta 2017. Esta investigaci贸n no se detuvo. En cambio, se subcontrat贸 y las subvenciones federales se lavaron a trav茅s de ONG.

Ralph Baric es vir贸logo y experto en SARS en UNC Chapel Hill en Carolina del Norte. A esto se refer铆a Anthony Fauci cuando insisti贸, ante el Congreso, que si se estaba llevando a cabo alguna investigaci贸n de ganancia de funci贸n, se estaba llevando a cabo en Carolina del Norte.

Eso fue mentira. Anthony Fauci minti贸 ante el Congreso, lo que constituye un grave delito.

Ralph Baric y Shi Zhengli son colegas y han coescrito art铆culos juntos. Ralph Baric fue el mentor de Shi Zhengli en sus t茅cnicas de manipulaci贸n de ganancia de funci贸n, particularmente el paso en serie, lo que da como resultado un virus que parece haberse originado naturalmente. En otras palabras, armas biol贸gicas disimuladas. El pase en serie en ratones humanizados con hACE2 puede haber producido algo como SARS-CoV-2.

El financiamiento para la investigaci贸n de ganancia de funci贸n que se llev贸 a cabo en el Instituto de Virolog铆a de Wuhan provino de Peter Daszak. Peter Daszak dirige una ONG llamada EcoHealth Alliance. EcoHealth Alliance recibi贸 millones de d贸lares en subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud/Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (es decir, Anthony Fauci), la Agencia de Reducci贸n de Amenazas de Defensa (parte del Departamento de Defensa de EE. UU.) Y los Estados Unidos Agencia para el Desarrollo Internacional. NIH/NIAID contribuyeron con unos pocos millones de d贸lares, y DTRA y USAID contribuyeron cada una con decenas de millones de d贸lares para esta investigaci贸n. En total, fue m谩s de cien millones de d贸lares.

EcoHealth Alliance subcontrat贸 estas subvenciones al Instituto de Virolog铆a de Wuhan, un laboratorio en China con un historial de seguridad muy cuestionable y personal poco capacitado, para que pudieran realizar una investigaci贸n de ganancia de funci贸n, no en su elegante laboratorio P4, sino en un nivel -2 laboratorio donde los t茅cnicos no usaban nada m谩s sofisticado que quiz谩s una redecilla, guantes de l谩tex y una m谩scara quir煤rgica, en lugar de los trajes de burbujas que se usan cuando se trabaja con virus peligrosos. Los cient铆ficos chinos en Wuhan informaron que los animales de laboratorio los mord铆an y orinaban de forma rutinaria. Por qu茅 alguien subcontratar铆a este trabajo peligroso y delicado a la Rep煤blica Popular de China, un pa铆s infame por los accidentes industriales y las explosiones masivas que se han cobrado cientos de vidas, est谩 completamente fuera de mi comprensi贸n, a menos que el objetivo sea iniciar una pandemia a prop贸sito.

En noviembre de 2019, tres t茅cnicos del Instituto de Virolog铆a de Wuhan desarrollaron s铆ntomas consistentes con una enfermedad similar a la gripe. Anthony Fauci, Peter Daszak y Ralph Baric supieron de inmediato lo que hab铆a sucedido, porque existen canales de comunicaci贸n entre este laboratorio y nuestros cient铆ficos y funcionarios.

El 12 de diciembre de 2019, Ralph Baric firm贸 un Acuerdo de transferencia de material (esencialmente, un NDA) para recibir materiales relacionados con la vacuna de ARNm de Coronavirus en copropiedad de Moderna y NIH. No fue hasta un mes despu茅s, el 11 de enero de 2020, que China supuestamente nos envi贸 la secuencia de lo que se conocer铆a como SARS-CoV-2. Moderna afirma, de forma bastante absurda, que desarrollaron una vacuna funcional a partir de esta secuencia en menos de 48 horas.

Stephane Bancel, el actual CEO de Moderna, fue anteriormente el CEO de bioMerieux, una corporaci贸n multinacional francesa especializada en tecnolog铆a de diagn贸stico m茅dico, fundada por Alain Merieux. Alain Merieux fue una de las personas que jug贸 un papel decisivo en la construcci贸n del laboratorio P4 del Instituto de Virolog铆a de Wuhan.

La secuencia dada como m谩s cercana al SARS-CoV-2, RaTG13, no es un virus real. Es una falsificaci贸n. Se hizo ingresando una secuencia gen茅tica a mano en una base de datos, para crear una historia de portada de la existencia de SARS-CoV-2, que es muy probable que sea una quimera de ganancia de funci贸n producida en el Instituto de Virolog铆a de Wuhan, y fue filtrado por accidente o liberado intencionalmente.

El reservorio animal de SARS-CoV-2 nunca se ha encontrado.

Esta no es una 鈥渢eor铆a de la conspiraci贸n鈥. Es una conspiraci贸n criminal real, en la que las personas conectadas con el desarrollo del ARNm-1273 de Moderna est谩n directamente conectadas con el Instituto de Virolog铆a de Wuhan y su investigaci贸n de ganancia de funci贸n por muy pocos grados de separaci贸n, si es que hay alguno. La conexi贸n est谩 bien establecida.

La teor铆a de la fuga de laboratorio ha sido suprimida porque tirar de ese hilo lleva a uno a concluir inevitablemente que hay suficiente evidencia circunstancial para vincular a Moderna, los NIH, el WIV y tanto la vacuna como la creaci贸n del virus juntos. En un pa铆s sensato, esto habr铆a llevado inmediatamente al mayor caso de RICO [鈥淩acketeer Influenced and Corrupt Organizations鈥, infiltraci贸n mafiosa y organizaci贸n corrupta] y genocidio del mundo. Anthony Fauci, Peter Daszak, Ralph Baric, Shi Zhengli y Stephane Bancel, y sus c贸mplices, habr铆an sido acusados y procesados con toda la severidad que sus cr铆menes exigen. En cambio, se otorgaron miles de millones de d贸lares de nuestros impuestos a los perpetradores.

El FBI allan贸 Allure Medical en Shelby Township al norte de Detroit para facturar seguros por 鈥渃uras fraudulentas de COVID-19鈥. 驴El tratamiento que estaban usando? Vitamina C intravenosa. Un antioxidante. Lo cual, como se describi贸 anteriormente, es un tratamiento completamente adecuado para la sepsis inducida por COVID-19 y, de hecho, ahora es parte del protocolo MATH + avanzado por el Dr. Paul E. Marik.

La FDA prohibi贸 la ranitidina (Zantac) debido a la supuesta contaminaci贸n por NDMA (N-nitrosodimetilamina). La ranitidina no solo es un bloqueador H2 utilizado como anti谩cido, sino que tambi茅n tiene un poderoso efecto antioxidante, eliminando los radicales hidroxilo. Esto le da utilidad en el tratamiento de COVID-19.

La FDA tambi茅n intent贸 sacar de los estantes la N-acetilciste铆na, un suplemento de amino谩cidos y antioxidante inofensivo, lo que oblig贸 a Amazon a eliminarlo de su tienda en l铆nea.

Esto nos deja con una pregunta escalofriante: 驴la FDA suprimi贸 a sabiendas los antioxidantes 煤tiles para tratar la sepsis por COVID-19 como parte de una conspiraci贸n criminal contra los ciudadanos estadounidenses?

El sistema est谩 cooperando y facilitando su labor a los peores criminales en la historia de la humanidad, y est谩 reprimiendo activamente tratamientos y terapias sin vacunas para obligarnos a inyectar los productos de estos criminales en nuestros cuerpos. Esto es absolutamente inaceptable.

Desarrollo de la vacuna COVID-19 y v铆nculos con el transhumanismo:

Esta secci贸n trata sobre algunos aspectos m谩s especulativos de la pandemia y la reacci贸n del establecimiento m茅dico y cient铆fico a ella, as铆 como los v铆nculos inquietantes entre los cient铆ficos involucrados en la investigaci贸n de vacunas y los cient铆ficos cuyo trabajo involucr贸 la fusi贸n de la nanotecnolog铆a con c茅lulas vivas.

El 9 de junio de 2020, el Departamento de Justicia acus贸 a Charles Lieber, un investigador de nanotecnolog铆a de Harvard con d茅cadas de experiencia, por fraude. Charles Lieber recibi贸 millones de d贸lares en subvenciones del Departamento de Defensa de los EE. UU., espec铆ficamente los think tanks militares DARPA, AFOSR y ONR, as铆 como NIH y MITRE. Su especialidad es el uso de nanocables de silicio en lugar de electrodos de pinza de parche para monitorear y modular la actividad intracelular, algo en lo que ha estado trabajando en Harvard durante los 煤ltimos veinte a帽os. Se afirm贸 que hab铆a estado trabajando en bater铆as de nanocables de silicio en China, pero ninguno de sus colegas puede recordar que haya trabajado en tecnolog铆a de bater铆as en su vida; toda su investigaci贸n se ocupa de la bionanotecnolog铆a, o la combinaci贸n de nanotecnolog铆a con c茅lulas vivas.

La acusaci贸n fue por su colaboraci贸n con la Universidad Tecnol贸gica de Wuhan. Hab铆a hecho una doble inversi贸n, en contra de los t茅rminos de sus subvenciones del Departamento de Defensa, y hab铆a tomado dinero del 鈥減lan de los mil talentos鈥 de la Rep煤blica Popular China, un programa que el gobierno chino utiliza para sobornar a los cient铆ficos occidentales para que compartan informaci贸n de I + D patentada que puede ser aprovechada por el EPL [Ej茅rcito Popular de Liberaci贸n, o Ej茅rcito Rojo, las fuerzas armadas chinas]para obtener una ventaja estrat茅gica. .

Los propios art铆culos de Charles Lieber describen el uso de nanocables de silicio para interfaces cerebro-computadora, o tecnolog铆a de 鈥渆ncaje neural鈥 (BCI). Sus art铆culos describen c贸mo las neuronas pueden endocitar nanocables de silicio completos o partes de ellos, monitoreando e incluso modulando la actividad neuronal.

Charles Lieber fue un colega de Robert Langer. Junto con Daniel S. Kohane, trabajaron en un art铆culo que describe andamios de tejido artificial que podr铆an implantarse en un coraz贸n humano para controlar su actividad de forma remota.

Robert Langer, ex alumno del MIT y experto en administraci贸n de f谩rmacos nanotecnol贸gicos, es uno de los cofundadores de Moderna. Su patrimonio neto es ahora de $ 5,1 mil millones de d贸lares gracias a las ventas de la vacuna mRNA-1273 de Moderna.

Las bibliograf铆as de Charles Lieber y Robert Langer describen, esencialmente, t茅cnicas para la mejora humana, es decir, el transhumanismo. Klaus Schwab, el fundador del Foro Econ贸mico Mundial y el arquitecto detr谩s del llamado 鈥淕ran Reinicio鈥, ha hablado durante mucho tiempo de la 鈥渃ombinaci贸n de biolog铆a y maquinaria鈥 en sus libros.

Desde estas revelaciones, investigadores independientes han llamado la atenci贸n de que las vacunas COVID-19 pueden contener nanopart铆culas de 贸xido de grafeno reducidas. Los investigadores japoneses tambi茅n han encontrado contaminantes inexplicables en las vacunas COVID-19.

El 贸xido de grafeno es un ansiol铆tico. Se ha demostrado que reduce la ansiedad de los ratones de laboratorio cuando se inyecta en sus cerebros. De hecho, dada la propensi贸n del SARS-CoV-2 Spike a comprometer la barrera hematoencef谩lica y aumentar su permeabilidad, es la prote铆na perfecta para preparar tejido cerebral para la extravasaci贸n de nanopart铆culas del torrente sangu铆neo y al cerebro. El grafeno tambi茅n es muy conductor y, en algunas circunstancias, paramagn茅tico.

En 2013, bajo la administraci贸n de Obama, DARPA lanz贸 la Iniciativa BRAIN; BRAIN es un acr贸nimo de Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies. Este programa implica el desarrollo de tecnolog铆as de interfaz cerebro-computadora para el ej茅rcito, particularmente sistemas inyectables no invasivos que causan un da帽o m铆nimo al tejido cerebral cuando se extraen. Supuestamente, esta tecnolog铆a se usar铆a para curar a soldados heridos con lesiones cerebrales traum谩ticas, el control cerebral directo de las pr贸tesis e incluso nuevas habilidades como controlar drones con la mente.

Se han propuesto varios m茅todos para lograr esto, que incluyen optogen茅tica, magnetogen茅tica, ultrasonido, electrodos implantados y estimulaci贸n electromagn茅tica transcraneal. En todos los casos, el objetivo es obtener la capacidad de lectura o lectura y escritura de las neuronas, ya sea estimul谩ndolas y sonde谩ndolas o haci茅ndolas especialmente sensibles a la estimulaci贸n y al sondeo.

Sin embargo, la noci贸n del uso generalizado de la tecnolog铆a BCI (鈥淏rain-Computer Interface鈥), como el dispositivo Neuralink de Elon Musk, plantea muchas preocupaciones sobre la privacidad y la autonom铆a personal. Leer de las neuronas ya es bastante problem谩tico por s铆 solo. Las interfaces inal谩mbricas cerebro-computadora pueden interactuar con la infraestructura GSM inal谩mbrica actual o futura, creando problemas de seguridad de datos neurol贸gicos. Un pirata inform谩tico u otro actor malintencionado puede comprometer dichas redes para obtener datos del cerebro de las personas y luego explotarlos con fines nefastos.

No obstante, un dispositivo capaz de escribir en neuronas humanas, no solo leer de ellas, presenta otro conjunto de preocupaciones 茅ticas a煤n m谩s serias. Una BCI que sea capaz de alterar el contenido de la mente con prop贸sitos inocuos, como proyectar una pantalla en el centro visual de su cerebro o enviar audio a la corteza auditiva, tambi茅n ser铆a te贸ricamente capaz de alterar el estado de 谩nimo y la personalidad, o quiz谩s incluso subyugando la voluntad misma de alguien, haci茅ndolo completamente obediente a la autoridad. Esta tecnolog铆a ser铆a el sue帽o h煤medo de un tirano. Imag铆nese soldados que disparar铆an a sus propios compatriotas sin dudarlo, o siervos indefensos que se contentan con vivir literalmente en perreras.

Las ICC podr铆an usarse para alterar sin escr煤pulos las percepciones de cosas b谩sicas como emociones y valores, cambiando los umbrales de saciedad, felicidad, ira, disgusto, etc. de las personas. Esto no es intrascendente. Un BCI podr铆a alterar todo el r茅gimen de comportamiento de una persona, incluidas cosas como suprimir su apetito o deseo de pr谩cticamente cualquier cosa en la Jerarqu铆a de necesidades de Maslow.

Todo es posible cuando tienes acceso directo al cerebro de alguien y su contenido.

Estas cosas pueden sonar bien para ti si eres un tirano, pero para la gente normal, la idea de que la autonom铆a personal sea anulada hasta tal punto es espantosa.

Para los ricos, los cordones neuronales ser铆an una bendici贸n inigualable, d谩ndoles la oportunidad de mejorar su inteligencia con neuropr贸tesis (es decir, un 鈥渆xocortex鈥) y de entregar 贸rdenes irresistibles directamente a las mentes de sus sirvientes con BCI aumentado, incluso f铆sica o sexualmente, 贸rdenes abusivas que normalmente rechazar铆an.

Si la vacuna es un m茅todo para introducir subrepticiamente un BCI inyectable en millones de personas sin su conocimiento o consentimiento, entonces lo que estamos presenciando es el surgimiento de un r茅gimen tir谩nico como nunca antes se hab铆a visto en la faz de este planeta, uno que tiene la plena intenci贸n para despojar a cada hombre, mujer y ni帽o de nuestro libre albedr铆o.

Nuestros defectos son los que nos hacen humanos. Una utop铆a a la que se llega quitando el libre albedr铆o de las personas no es una utop铆a en absoluto. Es una pesadilla demon铆aca. Adem谩s, las personas que nos gobiernan son del tipo de la Tr铆ada Oscura a quienes no se les puede confiar tal poder. Imag铆nese ser golpeado y agredido sexualmente por un psic贸pata rico y poderoso y verse obligado a sonre铆r y re铆rse porque su cord贸n neural no le da m谩s remedio que obedecer a su amo.

Las 茅lites est谩n avanzando con esta tecnolog铆a sin dar a las personas ning煤n espacio para cuestionar las ramificaciones sociales o 茅ticas, o para establecer marcos regulatorios que aseguren que nuestra voluntad personal y nuestra autonom铆a no sean anuladas por estos dispositivos. Lo hacen porque sue帽an en secreto con un futuro en el que puedan tratarte peor que un animal y ni siquiera puedas defenderte. Si se permite que este plan maligno contin煤e, significar谩 el fin de la humanidad tal como la conocemos.

Conclusiones:

La pandemia actual fue producida y perpetuada por la 茅lite mediante el uso de un virus dise帽ado en un laboratorio chino de guerra biol贸gica conectado con el PLA, con la ayuda de d贸lares de los contribuyentes estadounidenses y la experiencia francesa.

Esta investigaci贸n se llev贸 a cabo bajo el eufemismo absolutamente rid铆culo de la investigaci贸n de 鈥済anancia de funci贸n鈥, que supuestamente se lleva a cabo para determinar qu茅 virus tienen el mayor potencial de propagaci贸n zoon贸tica y vacunar preventivamente o protegerse contra ellos.

La investigaci贸n de ganancia de funci贸n/ganancia de da帽o, tambi茅n conocida como 鈥淚nvestigaci贸n de preocupaci贸n de uso dual鈥, o DURC, es una investigaci贸n de armas biol贸gicas con otro nombre que suena m谩s amigable, simplemente para evitar el tab煤 de llamarlo por lo que realmente es. Siempre ha sido una investigaci贸n de armas biol贸gicas. Las personas que est谩n llevando a cabo esta investigaci贸n comprenden completamente que est谩n tomando pat贸genos silvestres que no son infecciosos para los humanos y los hacen m谩s infecciosos, a menudo recibiendo subvenciones de los think tanks militares que los animan a hacerlo.

Estos vir贸logos que realizan este tipo de investigaciones son enemigos de sus semejantes, como los bomberos pir贸manos. La investigaci贸n del GOF nunca ha protegido a nadie de una pandemia. De hecho, ahora ha comenzado uno, lo que significa que su utilidad para prevenir pandemias es realmente negativa. Deber铆a haber sido prohibido en todo el mundo, y los locos que lo realizan deber铆an haberse puesto camisas de fuerza hace mucho tiempo.

Ya sea a trav茅s de una filtraci贸n o una liberaci贸n intencional del Instituto de Virolog铆a de Wuhan, una cepa mortal del SARS ahora es end茅mica en todo el mundo, despu茅s de que la OMS, los CDC y los funcionarios p煤blicos primero minimizaron los riesgos y luego intencionalmente incitaron el p谩nico y los encierros que pusieron en peligro a las personas, su salud y sus medios de vida.

Esto fue luego utilizado por la clase aristocr谩tica absolutamente depravada y psicop谩tica que nos gobierna como una excusa para obligar a la gente a aceptar un veneno inyectado que puede ser un agente de despoblaci贸n, un agente de control mental/pacificaci贸n en forma de 鈥減olvo inteligente鈥 inyectable o ambos en uno. Creen que pueden salirse con la suya armando el estigma social del rechazo a las vacunas.

Sus motivos son claros y obvios para cualquiera que haya estado prestando atenci贸n. Estos megal贸manos han asaltado los fondos de pensiones del mundo libre. Wall Street es insolvente y ha tenido una crisis de liquidez en curso desde finales de 2019. El objetivo ahora es ejercer un control f铆sico, mental y financiero total y de espectro completo sobre la humanidad antes de que nos demos cuenta de c贸mo nos han extorsionado estos man铆acos.

La pandemia y su respuesta sirvieron para m煤ltiples prop贸sitos para la 茅lite:

Ocultar una depresi贸n provocada por el saqueo usurero de nuestras econom铆as realizado por capitalistas rentistas y propietarios ausentes que no producen absolutamente nada de valor para la sociedad. En lugar de que tengamos un Occupy Wall Street Part II muy predecible, las 茅lites y sus t铆teres tuvieron que presentarse en la televisi贸n y presentarse como salvadores sabios y todopoderosos en lugar de la camarilla merodeadora de despreciables piratas que son.

Destruir las peque帽as empresas y erosionar a la clase media [ni qu茅 decir de la baja]

Transferir billones de d贸lares de riqueza del pueblo a los bolsillos de multimillonarios especuladores.

Participar en el uso de informaci贸n privilegiada, comprar acciones de empresas de biotecnolog铆a y vender en corto las empresas f铆sicas y las empresas de viajes, con el objetivo de colapsar el comercio y el turismo cara a cara y reemplazarlo por el comercio electr贸nico y la servitizaci贸n.

Creando un casus belli para la guerra con China, anim谩ndonos a atacarlos, desperdiciando vidas y tesoros estadounidenses y llev谩ndonos al borde del armaged贸n nuclear.

Establecer marcos tecnol贸gicos y de bioseguridad para el control de la poblaci贸n y las 鈥渃iudades inteligentes鈥 tecnocr谩tico-socialistas donde los movimientos de todos son rastreados desp贸ticamente, todo en anticipaci贸n de la automatizaci贸n generalizada, el desempleo y la escasez de alimentos, utilizando la falsa apariencia de una vacuna para obligar a la cooperaci贸n.

Cualquiera de estas metas constituir铆a una cruel violaci贸n de la sociedad occidental. Tomados en conjunto, son una inversi贸n completa de nuestros valores m谩s preciados.

驴Cu谩l es el prop贸sito de todo esto? Uno solo puede especular sobre los motivos de los perpetradores, sin embargo, tenemos algunas teor铆as.

Las 茅lites est谩n tratando de subir la escalera, borrar la movilidad ascendente de grandes segmentos de la poblaci贸n, eliminar a los oponentes pol铆ticos y otros 鈥渋ndeseables鈥, y poner al resto de la humanidad a raya, racionando nuestro acceso a ciertos bienes y servicios que ellos han considerado 鈥渄e alto impacto鈥, como el uso de autom贸viles, el turismo, el consumo de carne, etc. Naturalmente, seguir谩n teniendo sus propios lujos, como parte de un estricto sistema de castas similar al feudalismo.

驴Por qu茅 est谩n haciendo esto? Sencillo. Las 茅lites son neomalthusianas y creen que estamos superpoblados y que el agotamiento de los recursos colapsar谩 la civilizaci贸n en unas pocas d茅cadas. Su creencia no est谩 necesariamente equivocada. Estamos superpoblados y consumimos demasiados recursos. Sin embargo, orquestar una toma de poder tan espantosa y asesina en respuesta a una crisis que se avecina demuestra que no sienten nada m谩s que el mayor desprecio por sus semejantes.

Para aquellos que est谩n participando en esta repugnante farsa sin ning煤n entendimiento de lo que est谩n haciendo, tenemos una palabra para ustedes. Detenganse. Est谩 causando un da帽o irreparable a su pa铆s y a sus conciudadanos.

Para aquellos que est茅n leyendo esta advertencia y tengan pleno conocimiento y comprensi贸n de lo que est谩n haciendo, y c贸mo da帽ar谩 injustamente a millones de personas inocentes, tenemos algunas palabras m谩s鈥 no tendr谩s tu Nuevo Orden Mundial. Nos aseguraremos de eso.

astillasderealidad