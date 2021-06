–

Uno es excesivamente amante de las teor铆as de la conspiraci贸n, lo cual no quita que podemos creernos casi cualquier cosa viniendo de las 茅lites econ贸micas y pol铆ticas. Cabe recalcar, lo cual no es nada balad铆, que dichas 茅lites no poseen unos intereses necesariamente comunes, ni constituyen un frente 煤nico a nivel global, lo cual viene a echar por tierra las teor铆as excesivamente generalistas. El caso es que me entero, recientemente, de la existencia de un libro titular La verdad de la pandemia. Qui茅n ha sido y por qu茅, o algo similar en su subt铆tulo. Ya la denominaci贸n de una tesis como La verdad de鈥 hace que se nos disparen todas las alarmas contra-conspiranoias, pero seamos justos, tal vez se trata de imposiciones editoriales para vender m谩s ejemplares. Dicha obra viene a sostener que los culpables de la terrible crisis sanitaria, que el mundo viene sufriendo desde hace a帽o y pico, son claro las 茅lites mundiales en combinaci贸n con el Estado chino. 隆Ay los chinos, nos comen los chinos! Dicho conspiraci贸n, fundamentadada en el Covid-19, agotados otros medios, tendr铆a como objetivo acabar con la Administraci贸n Trump. Pero, 隆ag谩rrense los machos!, como el virus no ser铆a suficiente, se ha alentado a movimientos como el Black Lives Matter o el antifascista para alentar los disturbios e incendiar las calles, ya que todo el mundo saber que los movimientos sociales son abiertamente est煤pidos. Alguien puede preguntarse tambi茅n por qu茅 diablos querr铆an dichas 茅lites, que al parecer seg煤n la autora del libro s铆 constituyen un decidido frente 煤nico, acabar con el inefable Trump. No voy a insistir en la respuesta, que pasa al parecer porque el fulano ultrarreaccionario exhabitante de la Casa Blanca vendr铆a a ser un obst谩culo para implantar un gobierno mundial de corte, 隆ag谩rrense los machos!, social-dem贸crata o social-comunista. Obs茅rvese que podr铆a haberse dicho 芦de corte autoritario禄, aunque no creo que Trump lo haya sido menos que otros gobiernos, pero no, la terminolog铆a no parece casual.

No creo que dicho libro pase de ser una teor铆a de la conspiraci贸n m谩s, pero para el caso me llaman la atenci贸n varias cosas. Primero, la ya apuntada tendencia del ser humano a creer seg煤n qu茅 cosas, casi, casi, de forma aprior铆stica. Segundo, y ya entramos en el terreno de lo flagrante, cuando queremos creer por supuesto dichas teor铆as, pero qu茅 casualidad, que se adaptan como un guante a nuestras ideas previas. Es decir, en este caso, creo que la utilizaci贸n de ciertos apelativos, como socialista o comunista, nos puede dar una idea del p煤blico al que va dirigida la teor铆a de la conspiraci贸n. Por 煤ltimo, da tambi茅n algo de pavor el hecho de que lo que parecen creencias puras y duras, tal vez jugando con medias verdades o medias mentiras, se disfracen de 芦esp铆ritu cr铆tico禄. No obstante, seamos justos, se trata de un terreno difuso donde hay que juzgar, por supuesto, por el rigor de lo expuesto. Sigamos con la crisis sanitaria, que algunos ha denominado sin m谩s, de una forma harto peculiar, como 芦plandemia禄, y tambi茅n con la posibilidad o no de teor铆as de la conspiraci贸n. Vaya por delante que el aut茅ntico esp铆rituo cr铆tico pasar por no aceptar sin m谩s la informaci贸n que tantas veces viene confeccionada desde una sociedad, efectivamente, jerarquizada y con demasiados intereses, pero tampoco supone creer alegremente cualquier cosa 芦alternativa禄. Hay demasiados interrogantes sobre una crisis sanitaria, cuya existencia es innegable, con la p茅rdida de demasiadas vidas y cuyas consecuencias sociales las pagan como siempre los m谩s vulnerables. Recientemente, El Salto Diario se ha negado a publicar un art铆culo llamado 芦Covid-19, a帽o uno. Balance de una pesadilla autoritaria y de una gesti贸n fracasada禄, que convierto en enlace para que cada uno juzgue su contenido, la veracidad de sus datos y de su perspectiva antiautoritaria, se est茅 de acuerdo o no con una visi贸n creo que alejada de toda teor铆a de la conspiraci贸n, sobre una crisis que genera demasiadas dudas.

Por supuesto, en su derecho est谩 El Salto a rechazar lo que les venga en gana, pero la cosa es sospechosa cuando el autor ya hab铆a publicado varios textos en dicho medio y exist铆a un compromiso previo para tambi茅n hacerlo con este 煤ltimo. Entre otras excusas, se encontraba la respuesta de El Salto aludiendo a que la mezcla de an谩lisis cient铆fico con opiniones pol铆ticas es incompatible con la l铆nea del medio; y creo que esto solo puede generar ardor de estomago o invitar a la carcajada. Si en los grandes medios es imposible encontrar una informaci贸n y una discusi贸n libres, fi茅monos de los que se dicen progresistas e independientes. No deber铆a ser dificil, si de verdad somos honestos, poner el rotulito de que el medio no comparte necesariamente la opini贸n del autor y, por supuesto, iniciar un verdadero debate, con nuevos art铆culos, con rigor, profundidad, pol茅mica y pluralidad de miras. Para acabar, quisiera aclarar que El Salto es algo as铆 como la continuaci贸n de otro peri贸dico llamado Diagonal, que llegu茅 a leer con cierta frecuencia. Creo que nunca abandon茅 mi postura cr铆tica acerca de estas publicaciones de izquierda, que se dicen independientes y aseguran estar incluso autogestionadas y ser la voz de los movimientos sociales; pero la gota que colm贸 el vaso fue su absoluto silencio sobre las insurrecciones sociales al inicio de la crisis en la Venezuela chavista. Es decir, si las protestas se producen en administraciones de derechas, por supuesto inundamos la publicaci贸n de informaci贸n acerca de la esperanza para el cambio social, pero cuando el objeto de la protesta son gobiernos 芦revolucionarios禄 de 芦izquierdas禄 guardamos silencio, ya que los manifestantes est谩n manipulados o directamente a sueldo de la burgues铆a o de no s茅 muy bien qu茅. La cosa lleg贸 al punto que mand茅 un texto a Diagonal con el t铆tulo 芦驴Qu茅 est谩 pasando en Venezuela?芦, que no solo ignoraron, sino que llegaron a publicar una carta con id茅ntico encabezado, pero por supuesto desprendida de toda cr铆tica al chavismo e identificando los disturbios con la reaccionaria burgues铆a. En su momento, amigos anarquistas de Venezuela me dijeron, sin pruebas definitivas acerca de este caso de Diagonal, que les estaba llegando que el chavismo estaba dando dinero a ciertos medios y fuerzas pol铆ticas izquierdistas en Europa. Tampco hice mucho caso, ya que me pareci贸 algo conspiranoico, ya que uno adolece de esp铆ritu cr铆tico incluso con los que le son afines. Lo dicho, que fluya la informaci贸n, a ver si defendemos de verdad la maltratada libertad de expresi贸n y que cada cual se forme la opini贸n que quiera.

Juan C谩spar