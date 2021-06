–

De parte de Lobo Suelto June 24, 2021 66 puntos de vista

Semblanza de Horacio Gonz谩lez



No hay, en nuestras tierras, rastreador de textos y texturas mas avezado que 茅l. Tiene en la cabeza la carta topogr谩fica de las fronteras de los lenguajes de la historia de la cultura. Despliega la ret贸rica del glosador con pasi贸n historicista: reaviva y entrecruza las napas de los textos m谩s lejanos entre s铆. Ge贸logo de la cultura que lee como un loco se adentra en la irresoluci贸n vital de los textos. Sustrae sus restos como espigador de la cultura. Horacio Gonz谩lez, Director de la Biblioteca Nacional, desde el a帽o 2005, lleva sus propios t铆tulos en los bolsillos: de baqueano y de lenguaraz al mismo tiempo.

No hay estaci贸n, enclave, istmo o cruce de pasajes de la trama cultural argentina que nuestro baqueno no conozca bien y no se precie de glosar. 驴C贸mo hizo? 驴C贸mo ha recorrido tanto libro? 驴Acaso, guarda un lazo invisible con los profetas que el desierto les revela secretos? Alguna vez se le ha escuchado decir en p煤blico que 芦La naci贸n es la infinita tolerancia a los lenguajes禄. Incluso a escrito que: 鈥渓a Biblioteca Nacional es un hilo interno del despliegue de la Naci贸n argentina鈥. Y para Gonz谩lez la naci贸n son sus textos como 鈥渃lavijas de la cultura sobre la materia amorfa de la vida鈥. Pero todo texto es una l铆nea de frontera: 鈥淭odo lo que un texto nos puede querer decir, es de lo que 茅l se nos escapa o sobra鈥, escribe en Historia de la Biblioteca Nacional. Estado de una pol茅mica. Aventurarse en la memoria de la cultura ser谩 para Gonz谩lez siempre un rebasamiento entre l铆neas textuales que tantean al presente.

Morador de las fronteras, Gonz谩lez, se contela en un tiempo pre帽ado: la generaci贸n de 1968. Su gran compadre ha sido Nicol谩s Casullo. Se reconoce su brillo junto a otras luminarias de esa generaci贸n: Juan Jos茅 Saer, Nestor Perlonghuer, Rofolfo Fogwill, Beatriz Sarlo, Maria Moreno, Cesar Aira, Germ谩n Garcia, Jorge Panesi, Josefina Ludmer, Eduardo Gr眉ner, Alcira Argumedo, Am茅rico Crist贸falo, Luis Guzman鈥

Ahijado de dos grandes ret贸ricos de la naci贸n, David Vi帽as y Le贸n Rozitchner, aunque podr铆a ser Ezequiel Martinez Estrada su inspirador m谩s profundo, y Paul Groussac y Jorge Luis Borges sus fantasmas de toda la vida. Sin embargo, si se lo apura puede ser que Gonz谩lez conteste que quiso ser el Coronel Lucio. V. Mansilla. 驴Pero qui茅n no quiere ser Mansilla? Darse ma帽a en el invierno de la vida ostentando como el autor de Una excursi贸n a los indios ranqueles:

Flexibilidad de car谩cter para encontrarme a gusto, alegre y contento, lo mismo en los suntuosos salones del rico, que en el desmantelado rancho del pobre; lo mismo cuando me siento en el谩sticas poltronas, que cuando me acomodo alrededor del flamante fog贸n del humilde y paciente soldado.

Es que la elasticidad con que los textos se le ofrecen a Gonz谩lez para tramar una praxis de la cultura evoca esa antropolog铆a de las pampas que Mansilla nos primeriz贸 a todos con gran arte al punto de encontrar la civilizaci贸n en la barbarie:

Estos b谩rbaros, dije para mis adentros, han establecido la ley del Evangelio, hoy por ti, ma帽ana por m铆, sin incurrir en las utopias del socialismo: la solidaridad, el valor en cambio para las transacciones; el cr茅dito para las necesidades imperiosas de la vida y el jurado civil; entre ellos se necesitan especies para las permutas, cr茅dito para comer.

Porque si Mansilla fue el h茅roe antropol贸gico que descubre el socialismo entre los indios ranqueles, cuyo exterminio funda la naci贸n argentina, Gonzalez, es el hombre que piensa -en el hoy- una naci贸n socialista. 鈥淢elanc贸lico鈥 lo llam贸 Horacio Verbitsky sin darse cuenta que tambi茅n hablaba de s铆 y de su trabajo de sepulturero. Ni Gonzalez ni Vertbisky saben c贸mo finalizar el duelo de una 鈥減atria socialista鈥 sin melancolizarse. Pero, 驴qui茅n lo sabe salvo que sea un canalla declarado?

La melancol铆a es el desamor que, tambi茅n, recrea lo acaecido y lo eleve como textos culturales y potencia temporal de las sociedades. Hay en la praxis de Gonz谩lez, en su escritura y en su pol铆tica de la Biblioteca Nacional, una 芦vigilia operante禄 como lo ha encumbrado Carlos Astrada al gaucho errante Mart铆n Fierro. Como baqueano, Gonz谩lez, abre con la guada帽a lenguaraz de sus lecturas la mara帽a irresuelta de los textos de la naci贸n. Dejando, sin embargo, que todo se vuelva a mezclar de otro modo ni bien cruzamos el pasadizo abierto. 芦Es una aguja de marear humana; su mirada marca los rumbos y los medios rumbos, con la fijeza del cuadrante鈥, asi ha descripto Mansilla al mejor baqueano.

La cultura del baqueano

鈥淣o hay arroyo, no hay manantial, no hay una laguna, no hay un monte, no hay un m茅dano, donde no haya estado personalmente para determinar yo mismo su posici贸n aproximada y hacerme baqueano, comprendiendo que el primer deber de un soldado es conocer palmo a palmo el terreno donde alg煤n d铆a ha detener necesidad de operar鈥. De esta manera Mansilla se autodefine a s铆 mismo como rastreador de caminos, como soldado pero tambi茅n como pol铆tico. Gonz谩lez no ha sido inmune a esta m谩xima mansillezca. Al punto de crearse la necesidad de actualizar y publicar una Historia de la Biblioteca Nacional, para operar y trazar efectos en sus incursiones de director.

Hacer la historia del recinto de 鈥渓as quimeras literarias del pa铆s鈥, glosando sus percances y adversidades institucionales, sus querellas administrativas y tecnol贸gicas, es para Gonz谩lez 鈥渓legar al n煤cleo vivo de la pol茅mica sobre la cultura nacional鈥. En esta Historia de la Biblioteca expresa m谩s que nunca un tema que lo desvela: el drama de habitar el Estado. Es que la naturaleza burocr谩tica del Estado es tambi茅n una forma de archivo como lo son las bibliotecas. Por eso, para Gonz谩lez, la Biblioteca Nacional, es una 鈥渦rdimbre que recuerda el procedimiento entero del Estado鈥. Se es parte del Estado, que adem谩s, en su faz represiva -siempre latente por ser la infraestructura de su poder-, durante la 煤ltima dictadura militar, destruy贸 la idea de revoluci贸n, eliminando a una generaci贸n y melancolizando a los sobrevivientes. Habitar el Estado es una dimensi贸n dram谩tica de lo imposible, de lo que se resiste a una resoluci贸n final simplona. Acaso, un imposible que se parece mucho a la memoria de la cultura a trav茅s de los textos que Gonz谩lez practica en su escritura fronteriza.

La direcci贸n de Gonz谩lez, en la Biblioteca, ha asumido este imposible y desde all铆 ha producido no pocas pol茅micas: gremiales, bibliotecol贸gicas, administrativas, intelectuales y pol铆ticas. Con la noci贸n de 鈥渓ibro viviente鈥, que Gonz谩lez ha tomado del pensamiento de Antonio Gramsci, hace de ella un instrumento que verifica en la Biblioteca Nacional un pensamiento cultural emancipador. Quiz谩 con el deseo de retomar el 铆mpetu de proferimiento y organizaci贸n de las primeras bibliotecas anarquistas de principios de siglo XX, en Latinoam茅rica, y que, en nuestro pa铆s, la experiencia m谩s reciente fue la Biblioteca Popular Florentino Ameghino, de Venado Tuerto, durante los 煤ltimo a帽os de la la 煤ltima dictadura militar, dirigida por un grupo de j贸venes del pueblo, de donde surgi贸, luego, la actual Facultad Libre de Rosario.

El redescubrimiento de un libro borroneado en la memoria social se trenza con lecturas que hackean los 鈥渟oportes鈥 de las nuevas tecnolog铆as. El libro se reactualiza hasta moldearse en un materialismo sensible de actos bibliotecarios: reediciones de libros fundantes, diarios y revistas con pol茅micas mal enterradas; meditaciones medi谩ticas de libros perdidos; trucos tecnol贸gicos listos para un museo estrafalario de la memoria editorial; expendedoras autom谩ticas de libros-bolsillo echando unos centavos en la ranura; retornos de la ret贸rica p煤blica mediante payadas asamblearias, tertulias intelectuales, arengas culturales y expoliaciones petulantes; rescate de partituras silenciadas que han diagramado la historia nacional; fabulaciones cinematogr谩ficas de la sociedad actual que hace historia鈥 Y un sin fin de materia glosadora y aut贸noma de los libros como 鈥渙bjetos supervivientes鈥 con que la biblioteca recrea a sus nuevos lectores. Se trata de 鈥渦n vitalismo adherido a los documentos鈥, como lo nombra el propio Gonz谩lez, en su Historia de la Biblioteca:

Cuando decimos que hay una voz sepultada en los documentos puede consistir en una explicita primera persona que despeja su intimidad en un escrito o, por el contrario, en un rumor acallado, una mudez que reclama int茅rpretes, que puede haber tenido varias interpretaciones y llega a nosotros con esas alteraciones, esos balcuceos, la indescifrable resistencia a perder su impenetrable singularidad.

De este modo recrea una praxis cultural que act煤a con un 鈥減reservadurismo situado鈥. Los libros que la biblioteca decide revivir son los desechos del pasado que permanecen en las napas profundas del presente. Como esos f贸siles en la oscuridad del desierto que iluminados por la luna se convierten en fosforescencias errantes y que los paisanos llaman 鈥渓uz mala鈥. Son nuestras 鈥渋luminaciones profanas鈥, en los campos pampeanos, que alumbran recodos insospechados cuando nos movemos. El 鈥渓ibro viviente鈥 que se desplaza como luz mala junto con nosotros forja una ret铆cula de conexiones significativas entre restos lejanos e independientes. Gonz谩lez rastrea los desechos para crear el presente. Porque como testimonia el astr贸nomo chileno Gaspar Galaz, en el documental de Patricio Guzm谩n, Nostalgia de la luz:

El presente no existe. Todas las experiencias que vivimos en la vida ocurren en el pasado. Incluso, las sensoriales. Todo est谩 un tiempo atr谩s, aunque sean milen茅simas de segundos. Las se帽ales de lo que ocurre se demoran en llegar a la percepci贸n. El presente absoluto m谩s cercano es el de la mente. Y ni siquiera. Porque cuando pienso algo, la se帽al se ha demorado entre mis sentidos y mi pensamiento. Nos acostumbrados a vivir en el pasado. El presente es una l铆nea muy delgada que si la soplamos un poco se destruye.

Por eso al presente hay que estarlo reiventando todo el tiempo. De ah铆, que Gonz谩lez , lleve a la Biblioteca la gran consigna de su libro Restos pampeanos: 鈥渞ecorrer con empe帽o rastreador鈥. Este af谩n astron贸mico con los textos que traman la naci贸n le permite reconocer que nuestra 鈥渃onciencia esta rellena -como estopa- de textos ajenos鈥. La autoconciencia de Gonz谩lez es un enredo de pasajeros clandestinos que trafican los restos de las contiendas culturales argentinas. Y las citas, como nos ha ense帽ado, Walter Benjamin, 鈥渟on como salteadores de caminos que irrumpen armados y despojan al ocioso paseante de su convicci贸n鈥.

A esta autoconciencia clandestina del instante de peligro por la traficaci贸n de los textos para la creaci贸n incesante del presente de una naci贸n, Gonz谩lez, la llama 鈥渓ectura ontol贸gica鈥. Una lectura que resulta un hecho social por lo que arrastra y enuncia. De ah铆, que Gonz谩lez ha desarrollado las dotes de gran glosador. Funci贸n cultural no menor. Glosador de las redes invisibles que comporta y transporta una cultura consigo misma y su alteridad. Por m谩s que Gonzalez sea un Doctor en Sociologia sus lecturas de brillante fabulador lo reubican en el lugar del autodidacta y de la sabia 鈥渄octa ignorancia鈥 emancipadora. Porque la 鈥渆ficacia literaria solo puede surgir de la relaci贸n entre acci贸n y escritura鈥, como nos ense帽a Benjamin.

La cultura del lenguaraz

鈥淓l lenguaraz no puede traducir literalmente, tiene que hacerlo libremente, y para hacerlo como es debido ha de ser muy penetrante鈥, nos adelanta Mansilla, en su Excursi贸n. Es que no hay reciprocidad y equivalencias entre las lenguas o los ideolectos. Hay, en cambio, desplazamientos, reinterpretaciones o contrainterpretaciones. La traducci贸n que hace el lenguaraz es el reino de la diferencia y la infinita tolerancia a los lenguajes. Como en la lengua de Sassure y como en la naci贸n de Gonz谩lez.

Gonz谩lez ha visibilizado en la escena p煤blica un habla estatal muy distinta al idioma ceremonial de otros funcionarios de la cultura. En una entrevista que le hice en el 2008, en medio del conflicto agropecuario con el gobierno, Gonz谩lez me explica que: 鈥淯na biblioteca tiene que tener un trato fino con su 茅poca; pero, al mismo tiempo, debe pronunciar las palabras que se escuchan en su 茅poca. Tiene que pertenecer al mundo de la cr铆tica鈥. Porque para 茅l: 鈥淓l lector surge en el entrecruzamiento de las pol茅micas que ocurren en toda sociedad. La pol茅mica es c贸mo leer, c贸mo interpretar los legados, c贸mo hablar鈥. Es as铆 que: 鈥淟a Biblioteca debe preservar sus bienes pero no debe preservarse de usar un habla cr铆tica. Un habla cr铆tica no supone ser sediciosa, ni facciosa, ni tangencial, ni tendenciosa; sino que conservando su pluralismo debe de exigir del lenguaje su m谩ximo鈥.

Es consabido que lo que caracteriza a Gonz谩lez a es una habla oscura. 鈥淓nigm谩tico ensayista, oscuro y barroco鈥, le espeta Beatriz Sarlo en, La audacia y el c谩lculo. 鈥淓s que desde temprano me persigue el fantasma de un escribir dif铆ficil鈥, confiesa el propio Gonz谩lez, en Ret贸rica y locura. Sin embargo, Plat贸n en el Fedro ha encontrado el salvoconducto de la man铆a que une la adivinaci贸n, con la locura y 茅sta con la fuerza pol铆tica. Esta ret贸rica pol铆tica oracular es la que habla Gonz谩lez. Inspirada fuertemente en el lenguaje de Ezequiel Martinez Estrada. Pero, al contrario de lo que se cree la voz prof茅tica del or谩culo se adquiere bajo los efectos de la lucidez de que el destino no est谩 resuelto. Se sabe que no se lo puede saber todo. Por lo tanto no se lo dice todo, y por eso de lo dice a medias. El enigma planteado en el or谩culo no es una sobredeterminaci贸n futurol贸gica si no un presente de decisi贸n que libera y federaliza los caminos a tomar.

Como dijo Napole贸n: 鈥淓n la guerra dos tercios deben conced茅rsele al c谩lculo y uno a la casualidad鈥. Ese blanco de azar, ese no saber del todo el desenlace ofrece la posibilidad a los seres humanos de inventar un pensamiento y un hacer que lo sustraigan a la sobredeterminaci贸n y la repetici贸n. La ret贸rica oracular es la dicci贸n de una pol铆tica de emancipaci贸n. Apela a la potencia del ser parlante y su capacidad de decisi贸n.

Si Gonz谩lez renuncia a una 鈥渉u铆da feliz del laberinto鈥 como testimonia en Ret贸rica y Locura es porque en su estilo copioso, murmurante y enigm谩tico est谩 implicada una praxis cultural que le permite huir deseoso de la abstringencia de la lengua materna y reelaborar 鈥渓a oscura sensualidad de un decir exc茅ntrico鈥, que todo libertario desea. Gonz谩lez habla una nueva dicci贸n estatal en las fronteras del Estado. Es su manera de trazarle los l铆mites a la abstringencia estatal y dejar un aire de imaginaci贸n p煤blica y social para entregarse 鈥渁 la felicidad renovada de una antropolig铆a de la vida cotidiana鈥.

Estas resultan las l铆neas ret贸ricas de una pr谩xis cultural destotalizadora como pol铆tica p煤blica en el coraz贸n de la Biblioteca Nacional. Que si tendr铆amos que definir a las apuradas la llamar铆amos: cultura de frontera. Una cultura de la mezcla, del mestizaje. Cultura del lenguaraz criollo que trenza lo alto con lo bajo, lo noble con lo espurio, lo lejano con lo cercano, lo b谩rbaro con lo civilizado. Artesan铆a donde todos los elementos y registros son iguales y distintos al mismo tiempo y, sin embargo, se teje una elocuencia sensible y estrat茅gica.

No tanto porque el mestizaje produzca un nuevo artefacto cultural, sino porque las marcas f矛sicas de la memoria cultural colectiva cuando son meditadas siembran una singularidad de sentido. Benjamin dir谩 una 鈥渃onstelaci贸n cr铆tica鈥 donde es preciso que un fragmento del pasado despierte al presente. Gonz谩lez esboza, de esta manera, una teor铆a de la cultura argentina para despuntar los actos bibliotecarios en acciones culturales y creaciones intelectuales como instrumentos de intervenci贸n en la vida p煤blica del momento pol铆tico. Retomando en ello a Paul Groussac, antiguo director de la Biblioteca Nacional, Gonzalez, propone reformular la teor铆a bibliotecol贸gica mediante una praxis cultural historizada de las bibliotecas p煤blicas. Como me dijo en aquella entrevista: 鈥淚ntentamos hacer una Biblioteca que no s贸lo espera los lectores sino que los crea interviniendo en los debates p煤blicos de la 茅poca鈥.

Liberar y federar

Si hubo en Francia una cultura de la conversaci贸n que se instruy贸 en los salones literarios y las noches proletarias donde se cocinaron sus revoluciones, nosotros relucimos, en nuestras llanuras, una cultura del lenguaraz -mezcla de indios y conquistadores- que debati贸 su revoluci贸n en tertulias criollas. Revoluci贸n que en medio de las armas pens贸 y fund贸 una 鈥渃asa de libros鈥: una biblioteca p煤blica con funci贸n educativa al modo de una sociedad de debate. 鈥淟os libros est谩n a mano para dirimir disputas鈥, dijo su fundador Mariano Moreno. Se trat贸 de la 鈥渋lustraci贸n popular鈥 como una de las t谩cticas revolucionarias.

Por eso Gonz谩lez llega a decirme que: 鈥淯na biblioteca no es contraria a una guerra鈥. Algo que luego ratificar谩 en Historia de la Biblioteca Nacional: 鈥淟a biblioteca surge de una interrupci贸n excepcional, del acontecimiento impensado de la guerra, si bien es claro que las mentes cultivadas la preparaba desde antes鈥. En 1810 lo que hoy conocemos como el Colegio Nacional de Buenos Aires se hab铆a convertido en un cuartel y no hab铆a donde educarse. Gonzalez, me cuenta que:

Groussac se pregunta c贸mo es posible una biblioteca cuando esta amenazado todo el campo pol铆tico, social y cultural; por qu茅 raz贸n en una guerra se funda una biblioteca. La subsistencia penitente de la Biblioteca Nacional durante 200 a帽os es un intento de explicar c贸mo se funda una biblioteca en una guerra pero como una Biblioteca no es contraria a una guerra, no es el otro polo de la guerra; sino c贸mo est谩 entrelazada con los tejidos b茅licos de cualquier mundo que le sea contempor谩neo. Porque la fantas铆a que redea a todo biblioteca desde tiempos inmemoriales es su destrucci贸n.

Y rematando el fantasma de la bibliocast铆a agrega: 鈥淣o se puede moralizar sobre la destrucci贸n hay que dejar siempre flotando la hip贸tesis de que se puede entrar en una guerra y la biblioteca puede ser destruida鈥. Gonz谩lez asume el concepto de biblioteca revolucionaria que 鈥渟e basa no en la circulaci贸n de libros en los espacios de lectura y edici贸n previsibles, sino en actos bibliotecarios, cuya validez la explica un estado de convulsi贸n y guerra鈥, insiste, a帽os despu茅s, en Historia de la Biblioteca Nacional.

En una direcci贸n morenista, groussaquiana y nacional popular al mismo tiempo, lo que Gonz谩lez verifica es el 鈥渆stado de una pol茅mica鈥: si hay un lector, hay un espectador de una historia, que tambi茅n protagoniza. La Biblioteca act煤a como archivo imaginante de los ciclos hist贸ricos de la naci贸n y sus proyectos de emancipaci贸n. La praxis cultural de la Biblioteca bien podr铆a ser una 鈥渋luminaci贸n profana鈥 que despierte las pol铆ticas culturales oficiales del ciclo kirchnerista.

* Texto publicado en el revista Mancilla N潞 2, abril 2012.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado