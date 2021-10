–

Este jueves un tribunal de Locri ha sentenciado en primera instancia a Mimmo Lucano, ex alcalde de Riace, peque帽o pueblo de la costa j贸nica italiana, a 13 a帽os y dos meses de c谩rcel y a un decomiso de bienes por 700.000 euros. Se le acusa de asociaci贸n delictiva, fraude, extorsi贸n, complicidad e incitaci贸n a la inmigraci贸n ilegal. Una sentencia sorpresiva ya que casi dobla la pena solicitada por la fiscal铆a. 鈥淣o s茅 si hay condenas como 茅sta por cr铆menes de la mafia, esperaba una absoluci贸n鈥, coment贸 Lucano incr茅dulo a la salida del juzgado, mientras dejaba entrever sus sensaciones sobre si habr铆a alg煤n tipo de manejos entre las mafias que trafican con seres humanos y el poder detr谩s de su sentencia.

Riace, en la regi贸n de Reggio Calabria, ha sido conocido internacionalmente por su modelo de acogida de inmigrantes que atendi贸 a cientos de personas y familias. El ex regidor defendi贸 un proyecto propio de convivencia intercultural mientras gobern贸 el municipio. Por diez a帽os, trabaj贸 con su equipo municipal en un proyecto que permiti贸 la reactivaci贸n no solo econ贸mica y social de la zona 鈥攓ue se vaciaba de su poblaci贸n aut贸ctona鈥 sino que promovi贸 la solidaridad con migrantes y refugiados a partir de un profundo car谩cter humanitario. Sin embargo, de acuerdo a la sentencia, la justicia de Locri ha interpretado que la emergencia migratoria que se atendi贸 en Riace con pol铆ticas sociales innovadoras 鈥渟e hab铆a transformado en oportunidad鈥, confundiendo irregularidades administrativas y faltas con organizaci贸n mafiosa.

Bajo el mandato de Mateo Salvini como ministro del Interior el ex alcalde calabr茅s fue denunciado en 2018, arrestado en su domicilio y posteriormente obligado a un exilio pol铆tico 鈥攍e prohibieron volver a Riace鈥 inici谩ndose varias causas contra 茅l en torno a acusaciones por facilitar inmigraci贸n ilegal y malversaci贸n de fondos p煤blicos. En el transcurso del proceso judicial el ministerio excluy贸 a Riace del Sprar, el sistema de protecci贸n para solicitantes de asilo y refugiados.

Meses despu茅s la decisi贸n fue revocada porque el equipo municipal pudo demostrar que se hab铆a autorizado el financiamiento para el trienio 2017-2019, continuando el trienio anterior sin haber impuesto sanciones. Pero para entonces el sistema de acogida de Lucano hab铆a sido pr谩cticamente desmantelado. 鈥淟a gente ha sido trasladada, el da帽o ya est谩 hecho. Pero al menos se reestablece algo de justicia desde el punto de vista administrativo鈥, hab铆a declarado Lucano en 2019.

鈥… una sentencia exorbitante que contrasta totalmente con las pruebas del juicio”, declaran los letrados de Lucano.

Visiblemente afectado y hablando sin filtros frente a simpatizantes y medios de comunicaci贸n Lucano se desahog贸 afuera del juzgado: 鈥淓s inaudito, me condenan por delitos que no comet铆. Esperaba una absoluci贸n鈥. Reconoc铆a no saber qu茅 esperar despu茅s de la sentencia y de una posible apelaci贸n ya que depende de sus abogados a quienes agradeci贸 se帽alando que 鈥渟i no fuera por los abogados de oficio ni siquiera podr铆a pagar los viajes para ir a la Corte Suprema鈥. Por su parte, Giuliano Pisapia y Andrea Dacqua, letrados de Mimmo Lucano, declararon que apelar谩n la sentencia, 鈥… una sentencia exorbitante que contrasta totalmente con las pruebas del juicio鈥. Su compa帽era, Lemlem Tesfahun, tambi茅n ha recibido condena de 4 a帽os y 10 meses de prisi贸n por supuestos delitos relacionados con la gesti贸n de inmigraci贸n.

鈥淣o s茅 vivir sin tener un inter茅s social y pol铆tico, y esta sentencia me deja para siempre marcado de cosas que no he cometido鈥, coment贸 Lucano afuera del juzgado

A pesar de su desconsolaci贸n Mimmo alcanz贸 a reafirmarse en sus convicciones: 鈥淣o s茅 vivir sin tener un inter茅s social y pol铆tico, y esta sentencia me deja para siempre marcado de cosas que no he cometido鈥. Y sigui贸 emocionado: 鈥滶s un momento muy dif铆cil para mi, pero la dignidad y como ciudadano calabr茅s no olvido la solidaridad de todos los que hab茅is estado conmigo…鈥. Su desilusi贸n era tal que lleg贸 a mencionar que se retirar铆a del todo. 鈥淗oy mor铆 por dentro. No hay piedad, no hay justicia鈥 alcanz贸 a decir.

鈥淢immo est谩 triste. Todos aqu铆 esperamos su absoluci贸n, y su libertad. Es un golpe muy duro para nosotros pero ha despertado una gran movilizaci贸n por toda Italia ante esta escandalosa sentencia por incomprensible鈥, afirma Tiziana Barill脿

Por su parte, en comunicaci贸n con El Salto Tiziana Barill脿, periodista y autora del libro Utop铆a de la normalidad. Riace, el modelo de acogida de Domenico Lucano (Icaria, 2018) expresaba su preocupaci贸n por el ex alcalde. 鈥淢immo est谩 triste. Todos aqu铆 esperamos su absoluci贸n, y su libertad. Es un golpe muy duro para nosotros pero ha despertado una gran movilizaci贸n por toda Italia ante esta escandalosa sentencia por incomprensible鈥.

Aseguraba que dado que es una sentencia de primer instancia, todav铆a no definitiva, se tiene esperanza en la apelaci贸n. Sin embargo, no ignora la importancia del aviso que la justicia de Locri quiere dar para criminalizar a la sociedad: 鈥淢i preocupaci贸n es que esta sentencia quiere decir que la solidaridad es delito, y eso no debe ser as铆. En Francia hay tambi茅n un caso similar, el de C茅dric Herrou. Ese es el problema ahora en Riace, Italia, Espa帽a y de toda Europa鈥 acentu贸.

A la periodista italiana le resulta cuando menos parad贸jico que todo esto ocurra a tres d铆as de las elecciones regionales 鈥渆n las que hemos querido participar como lista poniendo en marcha ideas y pr谩cticas que vienen precisamente de la experiencia de Riace, que hoy se quiere condenar鈥.

Apoyo popular

Sin embargo ante el anuncio de la ins贸lita sentencia del ex alcalde calabr茅s, una ola de solidaridad recorre toda Italia desde ayer. Entre los primeros en reaccionar ante la sentencia condenatoria de Lucano ha estado Luigi de Magistris, candidato a la presidencia de la Regi贸n de Calabria en las elecciones regionales del pr贸ximo domingo y lunes. 鈥淢immo Lucano es un hombre justo, s铆mbolo de humanidad y hermandad universal. Nunca se ha apartado ante la demanda de vida de diferentes seres humanos. Para m铆 Lucano es la ant铆tesis del crimen鈥, abog贸 el actual alcalde de N谩poles, quien lleva en sus listas Lucano.

El anuncio de la condena ha levantado otros muchos apoyos de la sociedad italiana como el de Roberto Saviano en sus redes sociales: 鈥淟ucano siempre actu贸 siguiendo el principio de la acogida a toda costa, siempre salv贸 vidas, defendi贸 no solo la suya sino nuestra humanidad haci茅ndonos humanidad solidaria. Cada a帽o en Italia se condenan cientos de personas inocentes que luego ser谩n absueltas. S茅 que as铆 ser谩 para ti tambi茅n. Nunca te rindas鈥.

Conforme la noticia se viralizaba, ayer mismo hubo una concentraci贸n en Mil谩n en apoyo a Mimmo Lucano, y en la tarde del 1 de octubre se esperan actos en Riace, Bolo帽a, Bari, N谩poles, Palermo, Florencia, Pisa y muchas m谩s ciudades italianas. En el Estado espa帽ol, que conoce muy bien la experiencia de acogida de Riace, en Barcelona se ha organizado tambi茅n una concentraci贸n este s谩bado por la ma帽ana.

Asimismo se ha creado una petici贸n que en solo un d铆a ha conseguido m谩s de 130 000 firmas.

