Recientemente, un grupo de trabajadores afiliados a la CNT-AIT de Fraga, han constituido una Secci贸n Sindical en la empresa CITESA, en el centro de trabajo situado en el Pol铆gono industrial El Segre de Lleida.

Una Secci贸n Sindical est谩 formada por el conjunto de afiliad@s de un sindicato en una empresa o centro de trabajo y su finalidad es la defensa de sus derechos e intereses en el 谩mbito de la empresa. Recordamos que es un 贸rgano contemplado en el sistema legal de representaci贸n de l@s trabajadores y trabajadoras. Es conveniente distinguir en este punto entre Representaci贸n Sindical (formada por las secciones sindicales) y Representaci贸n Unitaria (comit茅s de empresa y delegados de personal).

Nuestro Sindicato la CNT/AIT rechaza la participaci贸n en elecciones sindicales y, por tanto, no forma parte de los comit茅s de empresa. Consideramos que 茅stos carecen de legitimidad y la experiencia ha demostrado sobradamente que no son 煤tiles para la defensa de los derechos de lxs trabajadorxs. De hecho se han demostrado muy 煤tiles para todo lo contrario. Debemos recordar que el comit茅 de empresa puede firmar, y as铆 lo hace, medidas que afectan a toda la plantilla sin el consentimiento de esta. Hablamos de ERE, ERTE, modificaciones colectivas de las condiciones de trabajo y un largo etc茅tera. No hay necesidad de que esos acuerdos sean refrendados por la mayor铆a de la plantilla y, es m谩s, poco les importa si la mayor铆a est谩 en contra. Por otro lado, la firma de determinados acuerdos por parte del comit茅 de empresa implica la veracidad de las causas que motivan la adopci贸n de medidas por parte de la empresa, lo cual hace muy complicado que lxs trabajadorxs afectados por la misma puedan ganar una hipot茅tica demanda. En este escenario se entiende por qu茅 las empresas se sienten muy c贸modas con este tipo de representaci贸n.

La alternativa sindical de la CNT/AIT son las Secciones Sindicales y la Asamblea de Trabajadores/as para la defensa de sus intereses. A trav茅s de la Secci贸n Sindical hacemos llegar nuestras reivindicaciones a la empresa y denunciamos cualquier vulneraci贸n de derechos que pueda producirse.

Nuestras Secciones Sindicales tienen una organizaci贸n horizontal y la toma de decisiones se realiza de forma asamblearia. Practicamos la democracia directa.

Para conseguir nuestros objetivos usamos la acci贸n directa, la solidaridad y el apoyo mutuo. 脡stas han demostrado ser las 煤nicas herramientas efectivas y, por tanto, las 煤nicas a las que temen las empresas por situarse fuera de su control y manipulaci贸n.

De momento, la Secci贸n Sindical de CNT/AIT tiene como primer objetivo informar a todos los trabajadores/as de CITESA, de todas las irregularidades en materia de derechos laborales en la que la empresa est谩 incurriendo, para que tomen conciencia y se organicen en la Secci贸n Sindical y lo hagan, para mejorar sus condiciones de trabajo individuales y colectivas, sin necesidad de Elecciones Sindicales, sin Comit茅s de Empresa, sin liberad@s sindicales; desde un Sindicato independiente de cualquier injerencia pol铆tica y no subvencionado.

CNT/AIT Federaci贸 Local de Fraga

CNT/AIT

Federaci贸n Local de Fraga

P潞 Barr贸n-Cegonyer, 6, 3潞, C.P. 22520 Fraga

Tlf. 626492992, fraga@cntait.org

http://bajocincalibertario.blogspot.com.es

https://www.facebook.com/CNT-AIT-Fraga-824038131322025