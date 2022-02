–

Els discursos pol铆tics dels partits juguen a l鈥檈spectacle medi脿tic i est猫tic. Convertir en transcendentals temes superflus i anecd貌tics per tal construir un relat que en el que sustentar la seva posici贸. Focs d鈥檃rtifici d鈥檜na pol铆tica que se鈥檔 diu general, quan realment en podrien dir superficial. Una quota m茅s a cobrir en la societat de l鈥檈spectacle que anunciava Guy Debord, que pugui respondre a les necessitats de connectar amb el m贸n d鈥檃quells que la contemplen.

Una distracci贸 que ens amaga una batalla cultural i pol铆tica exercida de forma constant i aclaparadora. Aquesta es dirigeix contra la principal resist猫ncia a l鈥檈xpansi贸 neoliberal, la comunitat. La individualitat avan莽a, acompanyada de l鈥檈goisme i l鈥檃茂llament social, per tal de dibuixar un m贸n a l鈥檃bast de la influ猫ncia exercida pel poder. Sense connexi贸 amb les nostres ve茂nes, els discursos d鈥檕di i depredaci贸 entren a les nostres vides. Per un costat assimilem els valors del capital, milions de persones sense recursos arreu del m贸n aspiren i somien a esdevenir milionari, i per altra mirem amb por aquells que ens envolten. El dibuix que ens volen imposar 茅s clar, la vida 茅s una jungla de tots contra tots, i les desigualtats resultats de l鈥檈sfor莽 personal.

脡s aix铆 com es fomenten campanyes criminalitzadores contra les m茅s pobres, les immigrants, les dissidents sexuals, les identitats de g猫nere diverses, les okupes, i en general contra tot all貌 que surt fora dels par脿metres desitjats pel capital. Per貌 aquests atacs ens mostren tamb茅 el cam铆 a rec贸rrer de cara a combatre l鈥檃bans dels discursos de l鈥檕di i la por. Buscar la seguretat col路lectiva a trav茅s de comunitats fortes. La resposta a un vell debat pol铆tic a l鈥檈squerra, que sorgeix de manera espont脿nia i natural.

En el passat els explotats econ貌mics es trobaven a la f脿brica o al camp, esdevenint la seva condici贸 laboral l鈥檈ix en com煤 que els forjava com a col路lectiu, la classe obrera. Amb la reconversi贸 econ貌mica capitalista a occident, el model productiu ha variat, for莽ant el debilitament de la identificaci贸 amb la classe. Aquesta a m茅s ha estat refor莽ada per una ofensiva brutal des dels entorns culturals, dissipant aquelles identitats que posen en perill el poder.

El lloc com煤 des d鈥檕n bastir les resist猫ncies i projectar les alternatives al capitalisme 茅s el territori. Els barris i pobles s贸n els espais de trobada on unir les sinergies entre les desposse茂des. D鈥檃questa manera sorgeixen peri貌dicament moviments, que parteixen d鈥檃questa realitat, com a puntes de llan莽a per la dignitat i els drets socials. Fa deu anys el 15M va arrelar precisament a les places, punt de trobada f铆sics. I quan aquest va cr茅ixer es van despla莽ar les acampades del centre als barris de les grans ciutats. De forma intu茂tiva s鈥檃nava a fer pol铆tica all脿 on es podia incidir de forma directa, formant part de la comunitat.

De la mateixa manera es pot observar en els moviments socials m茅s importants que hem viscut en els 煤ltims anys a Catalunya, el proc茅s independentista i la lluita per l鈥檋abitatge. Aquest 煤ltim ha fet un creixement important铆ssim en els 煤ltims anys, tant a escala qualitativa, com quantitativa, amb origen en la Plataforma d鈥橝fectats per la Hipoteca (PAH), que va ser un dels col路lectius que m茅s va cr茅ixer amb el cicle del 15M. Aquesta va acabar condicionada per interessos partidistes i el joc pol铆tic d鈥檃lguns dels seus militants m茅s destacats. Les que menys es van veure afectades per aquesta deriva van ser justament les PAH鈥檚 que van sorgir en pobles i ciutats petites. Per貌 del mateix sentiment de la PAH van comen莽ar a sorgir a partir del 2016 els sindicats de barri, un nou actor en la lluita per l鈥檋abitatge que posa el focus en els barris.

Aquesta estrat猫gia ha fet possible una incid猫ncia molt m茅s gran, creant cada cop m茅s sindicats arreu del territori catal脿, fins a arribar a barris i pobles on anteriorment no hi havia hagut cap moviment social destacable. Els sindicats d鈥檋abitatge han esdevingut eines important铆ssimes a l鈥檋ora de vertebrar comunitat entre les classes m茅s baixes, generant un orgull de pertinen莽a a la classe i al territori al qual es pertany. Lluny de discursos sectaris i amb una pr脿ctica pragm脿tica, per貌 combativa, han portat la lluita a sectors socials als quals els moviments socials no havien pogut mobilitzar. Generant un subjecte pol铆tic representatiu d鈥檃quelles m茅s castigades pel capital. Posar el territori al centre permet aglutinar la diversitat d鈥檌dentitats existents a una societat sota un sol paraig眉es combatiu. D鈥檃questa manera es pot percebre com lluites aparentment diferents de la de l鈥檋abitatge s鈥檈ntrelliguen en aquests pols de lluita que s贸n els sindicats.

Un altre exemple on l鈥檕rganitzaci贸 territorial ha pogut superar l鈥檈scenari de pol铆tica institucional ha estat el moviment independentista. Un moviment de masses a Catalunya, per貌 que els diferents partits havien pogut canalitzar. Aix貌 canvia amb el refer猫ndum de l鈥1 d鈥檕ctubre del 2017. Els partits majoritaris i la Generalitat es van intentar rentar les mans, donant la consigna a les organitzacions que controlaven de no for莽ar la situaci贸. Per貌 la ciutadania els va passar per sobre, amb un exercici d鈥檃utoorganitzaci贸 espectacular es va fer possible aquella votaci贸, amb el sorgiment dels Comit猫s en Defensa del Refer猫ndum (CDR). No nom茅s aix貌, sin贸 que la for莽a demostrada va fer que aquest evolucionessin i es multipliquessin per tot el territori, sorgint a la gran majoria de municipis catalans. Els CDR鈥檚 han estat un actor clau en la radicalitzaci贸 del conflicte portant-lo al carrer i polititzant una part de l鈥檌ndependentisme cap a l鈥檈squerra transformadora. Aquestes estructures populars s贸n les que durant el confinament van desenvolupar les xarxes de suport mutu per assegurar les necessitats m茅s b脿siques de les seves comunitats.

En resum, en un moment en qu猫 part de l鈥檈squerra es perd en lluites sobre identitats, el territori esdevenen un pol d鈥檜nitat i pol铆tica real. Un espai on trobar-se a partir de la realitat local, amb capacitat de realitzar canvis que afecten la vida de les persones. I quelcom important, la de generar una identitat basada en una pertinen莽a amplia i diversa, per貌 partint de diferents opressions. En el territori es troba la lluita per l鈥檋abitatge, el feminisme, l鈥檃ntiracisme, el sindicalisme i l鈥檃lliberament nacional, cada lluita impregnant a les altres i radicalitzant les pr脿ctiques. Un cam铆 per lluitar i un horitz贸 cap on caminar.