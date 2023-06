–

Rasmus H盲stbacka propone la construcci贸n de los llamados <<sindicatos de clase>>, independientes de la pol铆tica izquierdista, derechista y centrista. H盲stbacka es miembro del sindicato sindicalista sueco SAC.

En Estados Unidos y Europa, los movimientos laborales han estado en crisis durante 30 a帽os o m谩s. Los empleadores atacan constantemente a los trabajadores 鈥揹irectamente en el lugar de trabajo o indirectamente a trav茅s de pol铆ticas neoliberales鈥 mientras que los movimientos laborales son incapaces de defenderse bien, con algunas excepciones. Una excepci贸n en los EEUU es el Sindicato de Maestros de Chicago, y en Suecia, el Sindicato de Trabajadores Portuarios. Los sindicatos y los TIM est谩n ganando conflictos locales tanto en Europa como en los EEUU, pero casi nunca se trata de conflictos en toda la industria.

La izquierda pol铆tica suele afirmar que las soluciones a la crisis de los movimientos obreros se encuentran dentro de la izquierda. Esta visi贸n es t铆pica de los socialdem贸cratas, otros partidos de izquierda y muchos grupos extraparlamentarios. Como sindicalista, tengo una opini贸n diferente.

Mi opini贸n es que se pueden desarrollar soluciones mientras se construyen sindicatos autogestivos abiertos a toda la clase trabajadora. La palabra autogestion significa en este caso, que los sindicatos est谩n controlados por la base. Los sindicatos de clase son abiertos en el sentido de que reciben a los trabajadores en general, es decir, a todos los que no son empleadores ni jefes. La frase Wobbly para esta idea es 鈥Un Gran Sindicato鈥.

En resumen, la visi贸n sindicalista es que las soluciones pueden ser desarrolladas por trabajadores sindicalizados en los centros de trabajo. Los trabajadores deben construir sindicatos de clase. Nadie m谩s puede hacerlo por ellos.

El sindicato de clase鈥

Como individuos, los trabajadores pueden ser engranajes en la maquinaria econ贸mica. Sin embargo, colectivamente, pueden detener la econom铆a y dictar nuevas condiciones necesarias para que vuelva a funcionar. Al organizarse en el trabajo, los trabajadores pueden desarrollar la capacidad para obtener mejoras a corto plazo y, en 煤ltima instancia, deshacerse de los jefes y administrar los lugares de trabajo ellos mismos. Entonces, la producci贸n puede cambiarse radicalmente de acuerdo con las necesidades humanas y adaptarse al ecosistema. Esto sentar铆a las bases para sociedades igualitarias en todo el mundo.

En la actualidad, los trabajadores est谩n divididos de innumerables formas. El camino a seguir es reunir siempre a m谩s compa帽eros de trabajo, independientemente de su afiliaci贸n sindical. Adem谩s, la tarea es difundir los lazos de solidaridad 鈥揹e un lugar de trabajo a otro, dentro y entre industrias, as铆 como entre el lugar de trabajo y la comunidad alrededor. Esto es sindicalismo o, si se quiere, simplemente sentido com煤n.

鈥n contraste con la izquierda

Mientras que la izquierda pol铆tica tiende a multiplicarse a trav茅s de la divisi贸n, los sindicatos de oficios tienen el potencial de unir a muchos contra unos pocos ricos y poderosos. Incluso cuando los izquierdistas se unen de alguna manera, persiste un problema: la izquierda ofrece un camino hacia la integraci贸n o la automarginaci贸n. La izquierda parlamentaria tiende a integrar a los trabajadores en la colaboraci贸n de clase con el estado y el mundo empresarial. Ese es un callej贸n sin salida.

Luego tenemos la izquierda extraparlamentaria, como decimos en Europa. En los EEUU, puede referirse a grupos de izquierda que no aspiran a puestos en el Congreso o la C谩mara, sino que act煤an 煤nicamente fuera de los 贸rganos federales y estatales. La izquierda extraparlamentaria tiende a marginarse de los trabajadores. Eso tambi茅n es un callej贸n sin salida. Por el contrario, los sindicatos de base tratan que los trabajadores escuchen y movilicen a sus compa帽eros de trabajo. Entonces, los trabajadores actuar谩n por y para s铆 mismos como colectivo. Para maximizar la unidad de los trabajadores y la capacidad de acci贸n colectiva, los sindicalistas enfatizan que todos los sindicatos deben ser independientes de la izquierda pol铆tica y 鈥損or supuesto, independientes tambi茅n de la derecha y el centro.

驴Abrazar a los nazis?

He defendido los sindicatos abiertos de clase durante unos diez a帽os. Dos objeciones se plantean constantemente en debates, reuniones y en l铆nea. La primera objeci贸n me parece bastante extra帽a, pero la segunda es razonable. La primera objeci贸n la plantean los izquierdistas y se puede resumir en la pregunta: 驴Quieres abrazar a los nazis? No estoy bromeando. Esta pregunta se plantea una y otra vez. Es casi como si muchos izquierdistas tuvieran una visi贸n en blanco y negro de sus compa帽eros de trabajo: Eres izquierdista como yo o probablemente eres nazi.

Desear铆a poder darle un enlace a una cr铆tica izquierdista desarrollada de los sindicatos de clases. Pero durante diez a帽os s贸lo he encontrado reacciones de ira y confusi贸n. De todos modos, mi respuesta a la objeci贸n de 鈥渁brazar a los nazis鈥 es la siguiente. Los valores b谩sicos de los sindicatos sindicalistas son la solidaridad en el trabajo, la democracia sindical y la independencia de todas las organizaciones religiosas y pol铆ticas. Si los valores de un hom贸fobo o racista se expresan en el trabajo, entonces es una violaci贸n de la solidaridad. Por lo tanto, la persona no puede ser miembro del sindicato. Asimismo, no pueden ser miembros las personas que no respeten la democracia o la independencia del sindicato. Solo por razones de seguridad, los nazis no pueden unirse al sindicato. En el caso de SAC, nuestro sindicato es oficialmente feminista y antirracista.

M谩s all谩 del claustro radical

La segunda objeci贸n a la construcci贸n de sindicatos abiertos de clase la plantean los sindicalistas que creen firmemente en la visi贸n poscapitalista del sindicalismo. 驴Qu茅 pasa si muchos no creyentes se unen al sindicato? 隆Eso socavar铆a la capacidad del sindicato para abogar y luchar por la visi贸n! Solo puedo repetir dos puntos que he hecho en forma impresa.

Primero, asumo que ustedes, que son fuertes creyentes, tienen fuertes argumentos a favor de la visi贸n poscapitalista. Los animo a involucrarse con sus compa帽eros de trabajo y tener discusiones. 隆Argumenta tu caso! Estoy contigo. No nos escondamos en un claustro radical.

En segundo lugar, a煤n m谩s importante que presentar argumentos es que los miembros del sindicato participen en la lucha de clases. La lucha de clases es escuela pr谩ctica y alimentadora de la sed para la libertad. Es una escuela en el sentido de que los trabajadores que se organizan en el trabajo comenzar谩n el proceso de descubrir c贸mo funciona el mundo. En este proceso, los trabajadores probablemente anhelen m谩s libertad en el trabajo y en la vida en general. As铆, la visi贸n crece tanto en el cerebro como en el coraz贸n, por as铆 decirlo, y se refleja en los sindicatos autogestionarios a trav茅s de los cuales los trabajadores est谩n expandiendo su poder y libertad.

驴La izquierda no vale nada?

Muchos izquierdistas se ofenden cuando abogo por sindicatos independientes de la izquierda, como si estuviera afirmando que toda la izquierda no vale nada. No lo estoy.

La mir铆ada de grupos y publicaciones de izquierda podr铆a servir como los llamados grupos de afinidad. Los anarquistas siempre han hecho una distinci贸n entre grupos de afinidad y organizaciones de clase. Los grupos de afinidad son peque帽os grupos de amigos o camaradas anarquistas cercanos que tienen aproximadamente las mismas opiniones. Esta no es la base para la organizaci贸n de clases y tampoco es la intenci贸n. Por lo tanto, los anarquistas tambi茅n son activos en sindicatos sindicalistas u otros movimientos populares (como organizaciones de inquilinos, coaliciones contra la guerra y movimientos ambientales).

Los grupos y publicaciones de izquierda pueden servir como grupos de afinidad 鈥損ara educaci贸n y an谩lisis, para eventos culturales y un sentido de comunidad. Pero no son veh铆culos para la lucha de clases.

Una marcha paciente hacia adelante

En mi opini贸n, la idea sindicalista es la idea m谩s razonable sobre c贸mo los trabajadores pueden unirse como clase, usar su poder econ贸mico y tomar el control de sus vidas y comunidades. Pero las ideas no son nada sin la paciente labor en el lugar de trabajo. Terminar茅 este art铆culo con dos recomendaciones de sitios web dedicados a los aspectos pr谩cticos de la organizaci贸n. El primero es Organizaci贸n del Trabajo y el segundo Notas Laborales.

El art铆culo se basa en un ensayo m谩s extenso del sitio web Znetwork. Ambos textos se basan en el pr贸ximo libro de H盲stbacka, Swedish syndicalism. El libro ya est谩 disponible gratis en l铆nea y ser谩 publicado en formato f铆sico en 2023 por Federativ Publishing House.

Publicado originalmente en el sitio web del Industrial Worker, Let鈥檚 Build Class Unions, el 27 de enero 2023.

Foto de Julia Lindblom. Estocolmo. el 1o de mayo de 2022. Pancarta sostenida por miembros de la rama industrial local de trabajadores de la construcci贸n (en sueco: Stockholms Byggsyndikat).