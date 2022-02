–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 23, 2022

Avui com tantes altres vegades la industria de la mort, producci贸 i venda d鈥檃rmament estant contents, estant fent passar a la gent que o som prorussos o som de “de la llibertat, OTAN”, uns i altres son fills de la por, de la fabricaci贸, cada vegada m茅s d鈥檃rmes….fins…Sols podem dir NO! deixar de participar en aquesta cursa cap al desastre i somiar que la UTOPIA 茅s una fita possible, recordem el fi de la “mili” obligat貌ria, el vot femeni, el matrimoni gai…

