–

De parte de A Las Barricadas March 24, 2022 91 puntos de vista

ALB.- Explicadnos brevemente el proceso que ha llevado a crear esta organizaci贸n

Apoyo Mutuo Arag贸n es el resultado de un proceso de casi tres a帽os tras varias experiencias anteriores que no fructificaron.

Un ejemplo fue AUNAR, intento de coordinaci贸n de personas procedentes de los m谩s variados 谩mbitos anarquista y anarcosindicalistas a nivel aragon茅s. Se intent贸 una organizaci贸n amplia pero demasiado informal y desapareci贸 al poco tiempo.

Tras ello, naci贸 Apoyo Mutuo Arag贸n. Durante un tiempo hemos venido funcionando como un grupo de personas reducido con unas visiones, inquietudes y planteamientos comunes. Pero ten铆amos claro que no quer铆amos quedarnos ah铆.

Tomando el esp铆ritu de otras organizaciones similares y partiendo del llamado manifiesto “Construir pueblo fuerte para posibilitar otro mundo“, nos propusimos la tarea de comenzar a andar en la construcci贸n de una organizaci贸n formal, implantada en el territorio aragon茅s, que suponga un hogar pol铆tico para sus militantes, de la que sacar fuerzas, y en la que construir un programa para la inserci贸n social de nuestras posiciones. Esta vez, hemos optado por trabajar m谩s despacio pero con paso firme, y entre personas totalmente comprometidas y que, por regla general, venimos tambi茅n de otras experiencias organizativas.

As铆, comenzamos elaborando un medio de difusi贸n, un bolet铆n, llamado Colectividad, con el que tratamos de dar un espacio a distintas voces del territorio aragon茅s y que nos ha supuesto, a su vez, una forma de conectarnos con distintas experiencias esparcidas por el territorio. Continuamos materalizando todas esas voces en un encuentro p煤blico al que denominamos Colectiviza! 2021. Aquel encuentro dio lugar a un proceso de ampliaci贸n de Apoyo Mutuo Arag贸n, que culmin贸 en la celebraci贸n de nuestro primer congreso el pasado 26 de Febrero en Ejea de los Caballeros. De ah铆, salimos con el esbozo de esa organizaci贸n pol铆tica que nos proponemos,con muchas fuerzas y con un camino por recorrer.

ALB.- 驴C贸mo se estructurar谩 AM a nivel funcional y territorial?

En principio vamos a ser una organizaci贸n federal con n煤cleos en diversas zonas que no tienen por qu茅 ser una localidad, si no un grupo de varias, o una comarca. Hay un Consejo que sirve para coordinarnos y la idea es, aparte de congresos, mantener una din谩mica de formaci贸n y debate constante que incluya encuentros como el citado Colectiviza.

ALB.- 驴Cu谩l es el rol que tiene la mujer dentro de AM? 驴Las co-vocal铆as no son un sobreesfuerzo para las mujeres militantes de la organizaci贸n?

Dentro de Apoyo Mutuo las mujeres nos proponermos organizarnos en un ala no mixta, en un consejo no mixto, y desde ah铆 nos proponemos construir, de forma com煤n, nuestra propia visi贸n y tratar las problem谩ticas que nos son propias.

En Apoyo Mutuo Arag贸n hacemos un an谩lisis por el cual entendemos que sobre la mujer existen una serie de desigualdades estructurales. Estas desigualdades conllevan tambi茅n una diferencia de poder dentro de los espacios pol铆ticos. Por ejemplo en cuanto al peso que tenemos (las mujeres) dentro de las organizaciones pol铆ticas, la diferencia de poder hist贸rica en la toma de decisiones o la diferencia de presencia en los puestos de responsabilidad.

Las coportavoc铆as son una herramienta que creemos suponen un ataque o una forma de revertir esta problem谩tica. Son tambi茅n una forma de asegurar que la visi贸n y la voz de las mujeres, est谩 presente y representada en todos los niveles de la organizaci贸n.

A las coportavoc铆as le a帽adimos una segunda herramienta, que es el derecho a veto por parte del consejo de mujeres. Entendemos el derecho a veto como la capacidad de reformular las decisiones desde el consejo no mixto, y entendemos que cuando el mismo es ejercido, debe suponer una reflexi贸n y un aprendizaje para toda la organizaci贸n.

Esto lo establecemos como un principio, el principio de co-representaci贸n, y un derecho, el derecho a veto. Es cierto, que el primer principio puede suponer un sobreesfuerzo para las mujeres miliantes de Apoyo Mutuo, por eso, establecemos que este mismo sea respetado siempre y cuando sea posible. Pero creemos que no s贸lo debemos medirlo y cuantificarlo en forma de esfuerzo, si no tambi茅n en forma de, como ya se ha dicho, revertir una desigualdad estructural que podr铆a verse reflejada en nuestra organizaci贸n, y una forma de trasladar nuestras visiones a toda la organizaci贸n.

ALB.- 驴Cu谩l es la funci贸n de una organizaci贸n pol铆tica libertaria? 驴qu茅 puede hacer Apoyo Mutuo Arag贸n que no pueda hacer un grupo de afinidad? 驴en qu茅 pueden mejorar los movimientos sociales con nuevas organizaciones estrat茅gicas?

Una organizaci贸n pol铆tica libertaria deber铆a ser un lugar donde hacer confluir toda la riqueza de las ideas antiautoritarias. Una base de participaci贸n real m谩s all谩 de las organizaciones pol铆ticas electoralistas, anquilosadas en la mera din谩mica de sumar votos. Aspiramos por lo pronto a ser una organizaci贸n m谩s amplia. La idea es crecer y no quedarnos en el mero colectivo constituido por un grupito 铆nfimo de militantes.

La din谩mica de algunas organizaciones anarquistas en los 煤ltimos a帽os ha sido lamentable en el sentido de complacerse en el gueto como si eso fuera algo positivo, en no proyectarse en todos los 谩mbitos sociales. Hay que plantear como un objetivo primordial hacer intervenci贸n p煤blica y decir que la pol铆tica es tambi茅n cosa de la gente libertaria.

En este sentido nos parece fundamental generar una din谩mica propositiva, de generaci贸n de alternativas, en la que la cr铆tica y la autocr铆tica ser铆an fundamentales. Tambi茅n cubrir la realidad territorial aragonesa y no quedarnos en el eterno centralismo de la capital Zaragoza.

ALB.- Os defin铆s confederalistas democr谩ticos, 驴esto se enmarca en la tradici贸n libertaria o os est谩is adscribiendo al paradigma kurdo? 驴Cu谩l es vuestra opini贸n sobre el municipalismo libertario?

En el seno del movimiento Kurdo, hubo, por decirlo de alguna manera, un cambio de paradigma a ra铆z de los planteamientos que comenz贸 a hacer Abdullah 脰calan despu茅s de su captura en 1999. Hay quien dice que este cambio de paradigma estuvo influenciado por los planteamientos de Murray Bookchin. Aqu铆 脰calan comenz贸 a tomar una mirada m谩s cr铆tica del estado y del poder, a desarrollar un paradigma de democracia, ecolog铆a y liberaci贸n de la mujer.

En los 煤litimos tiempos, hemos visto como en Rojava, en el norte de Siria, pero mucho antes tambi茅n en Bakur, Candil y en las monta帽as con la guerrila Kurda, este paradigma, el confederalismo democr谩tico, se ha venido desarrollando y materalizando. En AM creemos que hay muchas l铆neas de nuestros planteamietos y nuestras visiones, que convergen en muchas cosas con los planteamientos del movimiento kurdo.

Sin duda, el Confederalismo Democr谩tico es una inspiraci贸n y un ejemplo, tambi茅n la experiencia del movimiento de liberaci贸n kurdo. El c贸mo consiguen llegar a tener unos planteamientos comunes y compartidos, el c贸mo consiguen llegar a un contexto de realizar y mantener una revoluci贸n en Rojava, recordemos en un contexto de guerra y ataques constantes hacia ella, los avances y dificultades a los que se enfrentan, el desarrollo diario, en definitiva, su aprendizaje y su visi贸n, es algo que nos tiene que valer de inspiraci贸n, y es algo que entendemos muy valioso y sobre lo que debemos aprender y mirar desde una mirada alejada del colonialismo y del occidentalismo.

Nos empapamos de esa inspiraci贸n, entendiendo que no planteamos trasladar el confederalismo democr谩tico cual copia y pega a nuestro territorio y a nuestro contexto. si no que, como decimos, nos proponemos aprender de 茅l, de su experiencia, y adaptarla a nuestra realidad.

A su vez, no es nuestra 煤nica referencia. Nuestro primer encuentro Colectiviza tambi茅n fue una declaraci贸n de intenciones.

Bebemos de la rica experiencia colectivista,del legado del anarcosindicalismo, pero tambi茅n hemos aprendido, por un lado, de experiencias fracasadas (hay personas que tomaron parte en candidaturas electorales amplias) y del bagaje de movimientos sociales diversos.

ALB.- Otra cosa que nos resulta de inter茅s es la cuesti贸n territorial. Hemos visto 煤ltimamente su importancia en nuevas candidaturas como Teruel Existe o Soria Ya, que atraen bastante descontento por el olvido cr贸nico de las instituciones del mundo rural. Adem谩s vemos que entre vuestas premisas est谩 la defensa de la pluralidad ling眉铆stica aragonesa. As铆 pues, 驴como se puede revertir el Zaragozacentrismo para que no fagocite las comarcas?

Es fundamental entender que Arag贸n son muchas realidades, no solo una capital que hace de n煤cleo que condiciona a toda la riqueza y pluralidad del resto del territorio. M谩s que nada porque el olvido del medio natural en nuestra tierra, m谩s all谩 del aprovechamiento econ贸mico, es antol贸gico.

Ha habido un cierto desprecio a lo rural que incluye a sus habitantes, a la cultura y la lengua. Pero, asimismo, cuando se ha intentado incluir a ese 谩mbito de lo que han llamado la Espa帽a vaciada, solo se ha pensado en proyectos “a lo grande” que para nada piensan en quienes viven ese medio y que son muy da帽inos ambientalmente. Proyectos como sembrar todo el territorio de centrales fotovoltaicas o e贸licas o dilapidar millonadas en que esqu铆en cuatro pijos.

Para quien no conozca nuestra tierra, aclarar que la mayor parte del territorio aragon茅s es rural, y como tal sufre esas problem谩ticas que decimos, y que tienen que ver con el expolio al que nos vemos sometidas, el abandono y la falta de recursos que tenemos en comparaci贸n con las ciudades, entre ellas Zaragoza, las pol铆ticas que han venido desarrollandose y que atacan a la vida en el medio rural, y esa visi贸n hist贸rica de desprecio, en pro del desarrollismo, que se ha intentando imponer. Ante eso, son muchos los movimientos que est谩n surgiendo en defensa del territorio y de la vida en los pueblos.

Es necesario que los escuchemos y que nos unamos a ellos, tratando de aportar soluciones y planteamientos para estas problem谩ticas que vayan acompa帽adas de una mirada anticapitalista, feminista y ecolog铆sta y de propuestas de descentralizaci贸n de la vida y la econom铆a, cuestionando siempre el t谩ndem estado-capital.

Asimismo necesitamos un Arag贸n multiling眉e y multicultural, que valore y defienda su cultura, que no se deje invisibilizar, que rechace la estigmatizaci贸n y defienda la diversidad ling眉铆stica y que entienda que ahora tambi茅n nuestras paisanas hablan wolof, rumano, roman铆,谩rabe,amazigh, mandar铆n, quechua y otras muchas lenguas y realidades que han tra铆do consigo las muchas personas que, durante las migraciones internacionales que han tenido lugar este comienzo de siglo, vinieron aqu铆.

ALB.- 驴Ten茅is relaciones con otras organizaciones?

De momento tenemos un embri贸n de relaciones con muchas organizaciones e individualidades. Pero nuestros lazos, por afinidad y trabajo en com煤n son con organizaciones como Embat en Catalunya, Nafarroa Ekosoziala o Apoyo Mutuo en Madrid. No hay propiamente una relaci贸n org谩nica, esta est谩 por construir, pero s铆 una gran afinidad.

ALB.- Decidnos por 煤ltimo, 驴qu茅 forma tendr谩 ese Arag贸n confederalista?

Un Arag贸n confederalista, por lo pronto, pondr谩 un pie en el campo, deber铆a ser profundamente ecologista entendiendo la ecolog铆a como un todo social. Tambi茅n deber铆a cambiar la creaci贸n de divisiones artificiales en comarcas y provincias que no responden a la realidad del territorio. El municipio deber铆a constituir la base asamblearia y no hacer de menos a los m谩s peque帽os si no establecer lazos de solidaridad que mejoren la vida del com煤n.

Todo esto adem谩s vendr铆a acompa帽ado, aunque creemos que ser铆a consecuencia natural de lo anterior, de un trabajo por la soberan铆a alimentaria y energ茅tica. Dos aspectos de la vida sobre los que la poblaci贸n de a pie hemos perdido totalmente el control.

Tambi茅n ser铆a un Arag贸n profundamente social, de atenci贸n a la diversidad funcional, afectiva y sexual. En este sentido tomar铆amos uno de los postulados b谩sicos de la democracia directa: la sociedad de libres e iguales.

Algunas de estas premisas pueden parecer conquistas sociales que ya tenemos, pero la avalancha de pensamiento autoritario que estamos padeciendo apunta a un retroceso en derechos y creemos que ampliar el marco de los mismos ser铆a fundamental.