July 7, 2021

Por Mumia Abu-Jamal

Para muchas personas, el nombre de Consuewella Africa es, como el de muchos de los Africas, intercambiable, porque si no has convivido con ellos ¿Cómo podrías conocerlos? Consuewella, conocida como Swella por sus hermanos y hermanas de MOVE, era una mujer que radiaba fuerza y confianza. Mis memorias de ella me hacen reír entre dientes y también reflexionar.

Una vez cuando yo estaba en un autobús que iba por la Avenida Powelton, la vi asoleándose en el calor del verano, rodeada por bebés. Rápidamente agarré mi cámara y le hice clic. Ella se lanzó contra mí por la intrusión, echándome palabrotas con una furia.

Después le hice varias entrevistas. Una en particular se destaca, no tanto por mi pregunta, la cual no me acuerdo bien, sino por su respuesta. Ella describió a la gente de MOVE como “los hijos de Dios”. ¡Los hijos de Diós! ¿Quién podría olvidar esto?

Swella era la madre de dos niñas, Tree y Netta, y un niño, Lobo. ¿Las niñas? ¿Ustedes se acuerdan del 13 de mayo de 1985? De nuevo, ¿quién lo puede olvidar? Tree y Netta se encontraban entre los hombres mujeres, niñas y niños masacrados, martirizados y bombardeados por el gobierno de la Ciudad del Amor Fraterno y sus co-conspiradores federales y militares.

Hace poco supimos que las universidades más destacadas de la región han estado jugando con los huesos de las hijas de Consuewella, no durante años, sino durante décadas. ¿Qué es lo que esto hubiera hecho a su madre, Swella? No tenemos que imaginar porque un doctor la examinó en sus horas finales y no encontró problema alguno físicamente. ¿Cómo le hubiera afectado su coraje, su ira absoluta?

Consuewella era la Ministra de Confrontación de MOVE y batalló dentro y fuera de las prisiones para promover las convicciones de la organización. Ella luchó por la libertad durante toda su vida adulta. Y recientemente, después de que salió la noticia del humillante uso de los huesos de sus hijas, también ha luchado por la libertad de este comentador. Consuewella Africa se recuerda siempre.

Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal.

—(c)’21 maj

28 de junio de 2021

Audio grabado por Noelle Hanrahan, http://www.prisonradio.org

Circulación por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducción Amig@s de Mumia en México

Escríbe una carta a Mumia. Sólo aceptan cartas escritas en un papel blanco, sin dibujos o algo de color.

Smart Communications/PADOC

Mumia Abu-Jamal (#AM-8335) @ SCI Mahanoy

P.O. Box 33028 St. Petersburg, FL 33733