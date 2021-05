–

Las asambleas de las comunidades de Puente Madera y Jalapa del Marqués, la Campaña Global ‘El Istmo es Nuestro’, habitantes de Santa María Mixtequilla y de la Ciudad Ixtepec rechazaron los procesos de consulta indígena llevados a cabo por el gobierno federal para la instalación de parques industriales en el Istmo de Tehuantepec, en el contexto de la construcción del Corredor Interoceánico. Las consultas fueron realizadas entre los días 1° y 16 de mayo en las comunidades de San Blas Atempa, Ciudad de Ixtepec y Santa María Mixtequilla.

“Rechazamos la imposición y simulación de consultas indígenas para la instalación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar/Parques Industriales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, señalaron en un comunicado de prensa.

Las comunidades hacen un llamado a los medios de comunicación para que no repliquen la información difundido por el gobierno de que las comunidades aprueban, por medio de consultas, los parques industriales. “Esto es una completa mentira, los pueblos no hemos avalado ninguna consulta, puesto que en esta serie de consultas a modo, en las comunidades no ha participado ni el 5% de la población”, sostienen.

Las tomas de decisiones, afirman, están en las manos de autoridades municipales y agrarias “quienes previamente han dialogado a puertas cerradas con el gobierno estatal y federal como es el caso de Ixtepec, o han facilitado la falsificación de actas de asamblea como en San Blas Atempa”.

Las comunidades que firman el comunicado responsabilizan al director de la procuraduría agraria de Tehuantepec, Luis Alberto Paredes Jiménez, “por usar su cargo público para presionar y avalar los procesos de consulta y despojo de tierras a los pueblos indígenas, así mismo a todos los gobiernos municipales, instancias estatales y federales que han participado en estas consultas a modo y han generado un clima de división, conflicto y violencia al interior de las comunidades”.

Destrucción

En San Blas Atempa, municipio del cual hace parte la comunidad de Puente Madera, los comuneros fueron empujados a entrar en el programa de ordenamiento territorial y en el programa de certificación de tierras, de manera que poseen el certificado parcelario de sus tierras, que les da la condición de propietarios. Sin embargo, en el proceso de certificación fueron resguardadas tierras de uso común que pertenecen a toda la comunidad. No obstante, es justamente en estas tierras de uso común donde quieren implementar un parque industrial.

“El Monte El Pitayal es el único lugar donde todavía podemos ver en el Istmo especies como el venado cola blanca, caballos salvajes, una variedad de coyote, hay dos yacimiento de agua muy importantes, hay iguanas, hay una diversidad de fauna y flora que son importantes no solamente para nuestra comunidad sino para todo el Istmo. Aunque ellos cataloguen nuestras tierras como salitrosas y que tienen un valor insignificante para ellos, nosotros no las vemos así, hacen parte de un ecosistema en nuestra región y no queremos romper esta cadena de ecosistemas”, explica el agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar en una rueda de prensa, realizada en la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), en Ciudad de México.

De acuerdo con el agente, utilizando firmas falsas de comuneros lograron la aprobación para la implementación del parque en el área de uso común de la comunidad. “Nuestras tierras de uso común no son negociable. Las vamos a defender con la vida si es necesario”, dijo Salazar.

La asamblea permanente de Puente Madera sostuvo en el comunicado que hace “responsable al presidente municipal de San Blas Atempa y líder estatal del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), Antonino Morales Toledo, de cualquier amenaza, intimidación y daño que le pueda”.

Llamado

En los días 19 y 20 de junio se realizará en la comunidad de Puente Madera, en el municipio de San Blas Atempa, un encuentro para reunir a los pueblos del Istmo de Tehuantepec que están siendo afectados por el Corredor Interoceánico.

“Nos oponemos rotundamente al desarrollo neoliberal que pretende continuar industrializando la región en favor de las grandes empresas privadas nacionales e internacionales que al paso de sus promesas de progreso y bienestar, se transforman en despojo, hambre e injusticia, precarizando la vida de los pueblos que habitamos la región y de los modos de vida que nos han hecho re-existir a lo largo de todos los embates del gobierno y las empresas”, dicen las comunidades.