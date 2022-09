–

Por primer vez, las competencias de Prisiones dependen del Gobierno Vasco. Las distintas ramas de la administraci贸n han externalizado sus funciones a los miembros del c谩rtel de consultoras, el inform谩tico y el de comedores. Algunas de estas firmas se encuentran bajo la lupa del organismo regulador vasco, precisamente por irregularidades en materia de contrataci贸n con el Ejecutivo de I帽igo Urkullu, o han sido sancionadas por la CNMC.

Las competencias de Prisiones ya no dependen del Gobierno central, sino de Euskadi. Este cambio en la gesti贸n de un 谩rea crucial de la administraci贸n p煤blica ha colocado a las consultoras afines al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el centro de una nueva pol茅mica debido a pr谩cticas de externalizaci贸n de dudosa 茅tica. As铆 se desprende de un contrato para la gesti贸n penitenciaria adjudicado a la consultora Iberm谩tica el 12 de septiembre por parte del ente p煤blico EJIE, la Sociedad Inform谩tica del Gobierno Vasco. Si bien la licitaci贸n estaba valorado en 141.630 euros, la oferta econ贸mica de la consultoras fue de 105.889 euros, varios miles de euros por debajo de las presentadas por sus competidoras: Deloitte e Inetum.

En este momento, Iberm谩tica e Inetum est谩n siendo investigadas desde la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) por irregularidades en la adjudicaci贸n de contratos. Precisamente, contratos de la EJIE, quien acaba de iniciar otro proceso con las mismas consultoras vinculadas a presuntas tramas de corrupci贸n y un largo historial clientelar. Por ejemplo, Deloitte, una de las conocidas como ‘Big Four’, fue sancionada el a帽o pasado por la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El motivo, integrar un c谩rtel que manipul贸 contratos en Euskadi en connivencia con la Administraci贸n P煤blica Vasca, seg煤n reconoce la consultora en sus alegaciones judiciales.

El contrato de la EJIE adjudicado a Iberm谩tica tiene por objeto los 鈥渟ervicios de consultor铆a para la elaboraci贸n del Plan Director de Sistemas de Informaci贸n de la gesti贸n penitenciaria de Euskadi鈥. Consiste en aportar 鈥渟ervicios de dise帽o y apoyo a la estrategia corporativa en materia TIC de la Consejer铆a de Igualdad, Justicia y Pol铆ticas Sociales, para la gesti贸n penitenciaria y el organismo Aukerak鈥. La agencia de reinserci贸n social del Gobierno Vasco, Aukerak, hereda las funciones y parte del personal de un organismo estatal llamado Trabajo Penitenciario y Formaci贸n para el Empleo.

No es el primer contrato

Todav铆a no se ha adjudicado el contrato del Departamento de Igualdad, Justicia y Pol铆ticas Sociales que tiene como concepto la asistencia t茅cnica para la 鈥渆laboraci贸n de un plan estrat茅gico de infraestructuras de las Instituciones Penitenciarias de Euskadi鈥, y que cuenta con un presupuesto de 308.550 euros destinado a la 鈥渁sistencia t茅cnica para la elaboraci贸n del Plan Estrat茅gico 2022-2030 de los Centros penitenciarios de la Comunidad Aut贸noma del Pa铆s Vasco鈥. Sin embargo, la licitaci贸n ha recibido una 煤nica oferta por parte de Idom, tambi茅n sancionada el a帽o pasado con 640.000 euros por integrar el c谩rtel de consultoras que se repart铆an contratos de la Administraci贸n P煤blica Vasca.

Tambi茅n est谩 pendiente de adjudicar el contrato de la EJIE para 鈥渟uministros y servicios para la renovaci贸n de la infraestructura de red de Justicia penitenciaria鈥, con un presupuesto de 544.500 euros y al que aspiran ocho licitadores cuyas ofertas se har谩n p煤blicas el 14 de octubre. En este caso el contrato consiste en 鈥渁cometer la renovaci贸n de la red LAN de los centros penitenciarios de Bizkaia y Araba鈥.

Por otro lado, el segundo mayor contrato en materia de prisiones que hab铆a licitado el Gobierno Vasco, cuyo objeto es el abastecimiento de los economatos, result贸 desierto en su primera convocatoria. En la segunda convocatoria ha presentado oferta la sevillana Plataforma Femar, pero la mesa de contrataci贸n se ha decantado por la valenciana Same Ships Suppliers.

No obstante, la firma sevillana Femar es la encargada del 鈥渟uministro de materias primas para la alimentaci贸n de las personas internas de los Centros Penitenciarios de Martutene, Basauri y Zaballa鈥. En 2014 se vio envuelta en un caso de corrupci贸n entre militares que se hab铆an apropiado de fondos destinados a comida para los estudiantes universitarios de la residencia San Hermenegildo de Sevilla.

Por 煤ltimo, el 鈥渟uministro de productos de limpieza y aseo para los centros penitenciarios鈥 fue adjudicado a Gaska Garbitasuna Higiene, vinculado al Grupo Gasca, miembro del c谩rtel de comedores escolares de Euskadi sancionado en 2016 por la AVC.

Recientemente se ha conocido que Lakua no prev茅 medidas contra firmas que ama帽aron licitaciones p煤blicas o llevaron a cabo pr谩cticas 鈥渃olusorias鈥. Seg煤n las declaraciones del consejero de Econom铆a, Pedro Azpiazu, el gobierno no 鈥渄eber铆a adoptar medida alguna鈥 en esta materia pese a que afectan a contratos con administraciones p煤blicas. No sorprende, pues el Gobierno vasco, y concretamente el PNV, asienta gran parte de su gesti贸n en externalizar funciones p煤blicas a firmas privadas que han formado parte de tres c谩rteles distintos: el de las consultoras, el de las inform谩ticas y el de los comedores.

