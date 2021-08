–

AMERICA

LATINA en movimiento – 11/06/2021

Traducción del inglés:

Arrezafe

Estrategia y dogma

Para decretar la

abolición de la tradicional esclavitud en sus posesiones del Caribe,

los ingleses previeron un tipo de esclavitud que los nuevos esclavos

desearían. El 10 de junio de 1833, un miembro del Parlamento, Rigby

Watson, resumió claramente la idea:



“Para hacerlos

trabajar y crearles el gusto por los lujos y las comodidades, primero

se les debe enseñar a desear, poco a poco, aquellos objetos que

pueden alcanzarse mediante el trabajo. Existe una constante que va de

la posesión de lo necesario hasta el deseo de los lujos que, una vez

alcanzados éstos, se volverán necesidades en todas las clases

sociales. Esta es la clase de evolución por la que han de pasar los

negros, y este es el tipo de educación al que deben estar sujetos”.

En 1885, el senador Henry

Dawes de Massachusetts, reconocido como un experto en cuestiones

indígenas, informó sobre su última visita a los territorios

Cheroqui que aún quedaban. Según este informe:



“…no había una

familia en toda esa nación que no tuviera un hogar propio. No había

pobres ni esa nación debía un dólar a nadie. Los cheroquis

construyeron su propia capital, sus escuelas y sus hospitales. Sin

embargo, el defecto del sistema es evidente. Han llegado tan lejos

como como han podido porque la propiedad de sus tierras es común…

No existe egoísmo entre ellos, algo básico para la civilización.

Hasta que este pueblo no decida aceptar que sus tierras deben ser

divididas entre sus ciudadanos para que cada uno pueda poseer la

tierra que cultiva, no harán muchos progresos…”

Naturalmente, la opinión

de los administradores del éxito ajeno prevalecerá y las tierras

cheroquis serán divididas y generosamente ofrecidas a sus habitantes

en forma de propiedad privada. Exactamente la misma receta

privatizadora llevada a cabo en México por Dictador Porfirio Díaz

contra el sistema de producción comunal para emular el éxito

estadounidense, cuyo mérito fue dejar sin tierras al ochenta por

ciento de la población rural, lo que conduciría años después en

la Revolución Mexicana.

En 1929, Samuel Crowther,

periodista patrocinado por la United Fruit Company (y amigo de Henry

Ford), informó que en América Central:



“la gente trabaja

sólo cuando se les obligaba. No están acostumbrados, porque la

tierra les da lo poco que necesitan… Así pues, el deseo por las

cosas materiales es algo que debe cultivarse… Nuestra publicidad

tiene el mismo efecto que en Estados Unidos y está calando en la

gente común, porque cuando aquí se desecha una revista, la gente

recoge sus páginas publicitarias para decorar las paredes de las

chozas de paja. He visto los interiores de las cabañas completamente

cubiertos de páginas de revistas estadounidenses… Todo esto está

surtiendo efecto en el despertar del deseo de consumo en la gente”.

Samuel Crowther

consideraba El Caribe como un lago del imperio estadounidense,

protector y guía del destino de sus países para gloria y desarrollo

de todos.

La por entonces reciente

derrota política de la Confederación proesclavista se desquitó con

varios triunfos culturales e ideológicos. Todos ellos pasaron

inadvertidos. En tiempo récord se levantaron cientos de monumentos a

los “héroes” derrotados, se hicieron películas idealizando a

los defensores de la esclavitud, y las teorías sobre la raza

superior en peligro de extinción inundaron los escritorios de

políticos y generales.

Una de estas victorias

secretas consistió en idealizar a los amos y demonizar a los

esclavos. En lenguaje moderno, los patrones y los asalariados. Por

eso, generación tras generación, Estados Unidos celebrará el

Memorial Day (en memoria de los caídos en las guerras) y el

Veterans Day (en honor a los excombatientes de esas guerras

imperialistas), todo en nombre de la defensa y la libertad, una copia

exacta de la retórica de los esclavistas del sur que se expandieron

sobre territorios indios, mexicanos y ultramarinos y forjaron el

nuevo imperio estadounidense.

Memorial Day es

un título abstracto, Veterans Day es algo más concreto.

Pero para los trabajadores no habrá Día de los Trabajadores, y

menos aún el primero de mayo, día en que el mundo entero recuerda

la masacre de trabajadores que, en Chicago y en todo el país,

reclamaban el derecho a las ocho horas laborales. Para olvidar tan

inconveniente detalle, el presidente Grover Cleveland hará oficial

el Labor Day (Dia del trabajo), en septiembre, casi en las

antípodas de mayo, como si existiese trabajo sin trabajadores. Esto

supondrá otro solapado triunfo de los esclavistas derrotados en la

Guerra Civil dos décadas atrás: los negros, los pobres, los de

abajo, los que trabajan, no sólo son holgazanes inferiores –y a

decir del futuro presidente Theodore Roosevelt, perfectamente

idiotas–, sino que también son muy peligrosos, sobre todo por su

número y por esa costumbre de proponer sindicatos. Los amos

(estadounidenses blancos), los de arriba, los sacrificados en el

altar del champagne, son quienes crean trabajo con sus inversiones.

Son quienes, cada tanto, deben ser protegidos por sus protegidos: las

iglesias y los militares (en Estados Unidos mediante el culto al

veterano de guerra “protector de nuestra libertad”, y en América

Latina mediante los militares encargados de corregir los errores de las

democracias mediante sangrientas dictaduras).

El sanguinario dictador Augusto Pinochet con el criminal Henry Kissinger





Para la vieja tradición

esclavista, para los amos de lo que el viento se llevó, pero que siempre vuelve, los verdaderos responsables del progreso, de la

estabilidad, de la paz y de la civilización son los amos de las

plantaciones, los empresarios de las industrias que controlan y benefician principalmente al sistema dominante. Son la élite

del pueblo elegido y representan todo eso que los sucios y mal

hablados esclavos (ahora blancos asalariados venidos de la pobre

Europa) quieren destruir.

Los orígenes del

consumismo como expresión alternativa del esclavismo, fueron

rápidamente ocultados por aparentes derrotas, como la sufrida

en la Guerra civil estadounidense. Tras el trauma nazi en la admirada

Alemania de Hitler, las potencias colonialistas del norte occidental

(retaguardias y garantes de transnacionales como la United Fruit

Company, Standard Oil, Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell, Nestlé, ITT,

Ford, Pepsi, etc.) abandonaron la antigua retórica que justificaba

sus invasiones e intervenciones por la inferioridad racial de los

países negros y mestizos. Mientras las potencias colonialistas se

encontraban ocupadas en la guerra, una docena de países

latinoamericanos, desde Argentina hasta Guatemala, recuperaron sus

democracias.





Eso fue hasta que la

nueva “ayuda” de Washington terminó por imponer una nueva ola de

dictaduras junto a la zanahoria del consumo como un acto de fe, como

un dogma indiscutible sobre cualquier otra dimensión humana.

Micropolítica y

desmovilización

Durante la Guerra fría,

las potencias noroccidentales, vencedoras de la Segunda Guerra,

borraron de sus discursos la palabra negros y la

sustituyeron por comunistas. Este enroque

lingüístico tenía la ventaja de que podía ser aplicado a

cualquiera y a piacere, sin importar su color de piel y así,

de paso, se evitaba un lenguaje inconveniente para que los imperios

–que no querían ya ser denominados como tales– pudieran

continuar haciendo lo mismo que habían hecho en los últimos siglos.

Gracias a la militarización de los países latinoamericanos por

parte de Washington, en menos de dos décadas se frustraron todas las

revoluciones democráticas en la región y una decena de dictaduras

fueron reinstaladas en esos países para asegurar el “orden en el

caos” (pieza lingüística heredada del período en que los indios

y los negros eran el problema), ahora bajo la doctrina de la

Seguridad Nacional y en defensa de la libertad y la democracia.

La nueva excusa de una

lucha contra el comunismo, por otra parte irrelevante en la región,

se complementó con otro sustituto del racismo anterior: las naciones

subdesarrolladas tenían “culturas enfermas” y “raíces

torcidas”. A todo aquel que decidió reivindicar las culturas

colonizadas, como mi amigo Eduardo Galeano, se le calificó de “perfecto idiota latinoamericano” y se le responsabilizó por el

subdesarrollo de esos países e incluso del reiterado argumento de la

vieja escuela expansionista de Estados Unidos sobre territorios

indios, mexicanos y luego ultramarinos de que “fuimos atacados primeros y tuvimos que

defendernos”, fue arrojado sobre los colonizados como un bombardeo

más, como una enfermedad psicológica de los otros, los

subdesarrollados, los pobres, que están como están porque se

autocompadecen. Del imperialismo y de las múltiples intervenciones

militares y económicas, de los bloqueos y de los saqueos llevados a cabo por las

poderosas corporaciones privadas, nada.

En Estados Unidos, la

comunidad hispana ni siquiera pudo tener un Malcolm X. Cualquiera que

se aproximara lo más mínimo, cualquiera que pensara diferente y se

atreviera a publicarlo fue demonizado como “comunista” o

“antiamericano”. Los “coloridos híbridos” fueron

adoctrinados con discursos acerca el éxito, la libertad y la

democracia, sin importar en absoluto que la amplia mayoría de ellos alcanzara

nunca ni la una ni la otra, sino un rosario de dogmas ideológicos y

propagandísticos colmados de odio contra sus hermanos y hermanas que

permanecieron en las repúblicas bananeras, un odio mayor aún contra

los pobres del sur, esos “ilegales que quieren invadir esta gran

nación”.





No siempre fue así. Hace

un siglo, en Estados Unidos hubo organizaciones como la American

Anti-Imperialist League [Liga Antiimperialista Americana] que

protestaron contra las intervenciones en Cuba, y Filipinas y hasta

tse posicionaron a favor de Augusto Sandino en Nicaragua. Entre los

antiimperialistas hubo escritores como Mark Twain, feministas

como Jane Addams y hasta un millonario como Andrew

Carnegie. Más recientemente, la guerra en Vietnam provocó

diversas protestas y movilizaciones que, aunque tuvieron algún

efecto, pronto fueron neutralizadas por la reacción neoconservadora

a base de millones de dólares y una poderosa red logística

enraizada en las grandes corporaciones, en varias iglesias y en el

gobierno.

Ahora, estos movimientos

son prácticamente inexistentes, aún cuando las movilizaciones por

una mayor justicia racial se hayan incrementado. Un factor decisivo ha

sido la desmovilización de la conciencia internacional, como la que

en su momento resumió el boxeador Mohammed Alí:



“¿Por qué me

exigen que me ponga un uniforme y vaya a tirar bombas sobre gente

morena en Vietnam mientras que los negros en Louisville son tratados

como perros y se les niegan los derechos humanos básicos?”



Por el contrario, hay promocionados raperos que ahora venden una conveniente rebeldía, una rebeldía de

cocaína y tóxicas obscenidades, personajes, creados ad hoc

por el sistema que, en sus canciones, no paran de presumir de los

millones de dólares que poseen y de los que los perdedores carecen.

Todo ello parece tratarse de otra multimillonaria campaña de los

servicios secretos, de esas tan conocidas y abundantes en el pasado.

Ahora, los movimientos antirracistas de Estados Unidos no organizan

marchas ni protestas contra el racismo internacional de las grandes

potencias mundiales que interfieren a placer en las naciones más

débiles. Como si ya no hiciera falta. Este divorcio es estratégico,

como la fragmentación de la sociedad y del pensamiento, distraído

en problemas micropolíticos.

A

veces la vergüenza y la maldad se visitan y posan juntas para la

mentira. Pero la hemeroteca, implacable, se encargará de desmontar

la farsa. En la primera foto, Bob Menéndez (senador demócrata

cubano-americano) sonríe, mientras Yotuel (ex Orisha) hace la L de

libertad.

Nada nuevo. Poco antes de

la Revolución Americana, los gobernadores lo tenían claro, y en sus epístolas dejaron constancia de cómo, para evitar que negros, indios y blancos

pobres continuasen conviviendo y trabajando peligrosamente unidos, se

inoculó el odio racial. Así, los blancos pobres llegaron a

distinguir más claramente el color de piel de sus vecinos, pero no la opresiva

condición social a la que pertenecían ambos. Se liquidaron las

rebeliones de los oprimidos sustituyéndolas por el odio racial

promovido desde arriba por los opresores.

La otra estrategia, en

este caso cuidadosamente planificada, consistió en secuestrar

legítimas reivindicaciones. En el siglo XIX, Rebecca Latimer Felton,

feminista, educadora y senadora en 1922, revindicó el linchamiento

en masa de los negros para que no hicieran caer en tentación a las

doncellas blancas. En el siglo XX el publicista y manipulador de la

opinión publica, Edward Bernays, secuestró el movimiento feminista

para vender más cigarrillos con sus “antorchas de libertad”

[mujeres fumando en la publicidad]. Más recientemente, se

reivindicaron y financiaron desde Washington los otrora peligrosos

movimientos indígenas, ahora en contra de los gobiernos

desobedientes como en Ecuador y Bolivia. En el resto del continente,

la CIA secuestró movimientos rebeldes financiando “sindicatos

libres”, colectivos de estudiantes disidentes, libros y medios de

centro izquierda, fundando y financiando cursos universitarios

para “crear líderes responsables”.

La

primera senadora de Estados Unidos fue una descarada supremacista

blanca. Rebecca Latimer Felton fue la última propietaria de esclavos

del Congreso de los Estados Unidos y abierta defensora del

linchamiento.

La misma estrategia de

dividir-y-secuestrar continúa reproduciéndose hoy entre “grupos

rebeldes”. Para resolver el viejo conflicto racial, se olvida la

injusticia internacional, que aunque históricamente se sustentó en

el racismo, siempre sirvió a intereses menos coloridos. Ciertos aspectos de la retórica supremacista blanca se sustituyeron por el odio

nacionalista. Causas micropolíticas (derecho a usar este o aquel

baño, apoyo a la matemática negra discriminada en la NASA, derecho

de los homosexuales a ser soldados) pueden ser justas y necesarias,

pero han perdido la conciencia global, la visión del injusto marco

general en el que se insertan sus demandas.

El consumismo es otra

fragmentación y confinamiento del pensamiento, de las emociones y los

deseos en un estrecho marco que, no sólo impide pensar en los otros

pueblos que lo sufren, sino que imposibilita cualquier cambio individual en

los pueblos que supuestamente se benefician de ese tóxico y adictivo

anestésico. De manera similar, el racismo y el clasismo

internacional se reproducen en catástrofes olvidadas, como los

derramamientos de petróleo en países pobres de África o de América

latina. Se reproduce en el olvido de la opinión pública de la

destrucción medioambiental y del cambio climático causado por las

potencias mundiales y sufrido, sobre todo, por los países pobres. Se

reproduce en el odio por los desplazados de las guerras promovidas

por “dictaduras amigas” y por una economía que desecha a los

seres humanos cuando ya no le sirven. Se reproduce en el siempre

convenientemente fomentado odio entre los de abajo, que no logran

acceder al consumo prometido por el dogma y la publicidad.