De parte de CNT September 4, 2022 222 puntos de vista

OTRAS MIRADAS | Ilustraci贸n de Txus| Extra铆do del cnt n潞 431

La persecuci贸n constante de sindicalistas en estados del sur global por defender sus territorios ante la barbarie de nuestros modelos de consumo, debe llevarnos a una respuesta sindical proporcionada en solidaridad.

Rehuir el nutricionismo, el hedonismo gastron贸mico o el ambientalismo como objetivos en s铆 mismos, una constante a tener en cuenta en la b煤squeda de la mejora de nuestra salud laboral y comunitaria, priorizando la humanizaci贸n radical de las relaciones de intercambio y creando foros de di谩logo amplios, diversos y emocionalmente seguros.

Hace a帽os que tenemos claro que nuestra estructura de producci贸n, distribuci贸n y consumo debe ser superada cualitativa y cuantitativamente -incluido el modelo existente en los grupos de consumo agroecol贸gico- para evitar din谩micas que reproduzcan una vez m谩s la precariedad de trabajadoras y trabajadores del campo, del mar y de amplios sectores de la transformaci贸n agroalimentaria sostenible (por la VIDA que generan). En estos contextos alternativos se agravan tambi茅n, en algunos casos, las desigualdades de clase y no se consigue la participaci贸n amplia de vecinas y vecinos, bien por desconexi贸n con el marco discursivo, bien por prioridades de unos y otros o por condiciones de pobreza estructural de los hogares.

El modelo productivo y de distribuci贸n convencional nos enferma conscientemente, atentando contra el sistema sanitario p煤blico.

Para hablar de consumo cr铆tico y transformador debemos poner en valor tambi茅n que el concepto de sostenibilidad -Slow, Km0, ecol贸gico, natural, turismo sostenible- est谩 siendo fagocitado de manera radical por el marco capitalista y por sectores socioecon贸micos privilegiados, que sostienen discursos individuales de consumo, pero tambi茅n de salud o educaci贸n presuntamente alternativa. Todo ello apoyado por la multiplicaci贸n de t茅cnicos de lo sostenible, haci茅ndonos dif铆cil discernir entre sus prioridades -la de los t茅cnicos- y las del conjunto, a trav茅s de organizaciones subvencionadas que presuntamente se encuentran al servicio de la responsabilidad productiva global. Tenemos un ejemplo claro y doblemente fraudulento en el marco conceptual del turismo rural y sostenible estimulado por un discurso universitario, institucional o patronal que obvia, por ejemplo, las condiciones laborales de explotaci贸n y precariedad legalizada que no podemos entender como sostenibles para la vida, as铆 como convirtiendo los destinos de este tipo de viajes en un contexto elitista e inasumible para la clase trabajadora, creando adem谩s graves problemas de acceso a la vivienda.

No es menos cierto que en nuestra organizaci贸n y fruto de complejas circunstancias, hemos ido abandonando poco a poco el ramo agroalimentario y el medio rural, estando 茅stos vinculados directamente al concepto de salud ambiental que hist贸ricamente ha estado presente en CNT. Es por ello que la reconstrucci贸n de redes s贸lidas de informaci贸n y de distribuci贸n, con herramientas log铆sticas eficientes y precio justo, pero tambi茅n con control comunitario de todo el proceso productivo y no solo de las propiedades o carencias del producto final, nos obliga a buscar una ruptura de la dicotom铆a consumidor/productor. Podremos as铆 estrechar los lazos de solidaridad, de confluencia humana y sindical en nuestros lugares, contando tambi茅n con un comercio local reflexivo e integrador del discurso comunitario, democratizando en la pr谩ctica el acceso a un modelo de consumo que mejore la vida de todas, no solo de una 茅lite, y huyendo del paternalismo de estado, soluci贸n que la estructura de servicios sociales nos tiene preparada ante la pobreza que ellos mismos generan.

S铆 que campa a sus anchas, sin embargo, en nuestros pueblos, la patronal agroganadera explotadora, en ecol贸gico y disfrazada de sindicalismo progresista, sindicalismo vinculado en algunos casos y demag贸gicamente a redes internacionales que luchan por la Soberan铆a Alimentaria. Es as铆 que nuestros peque帽os n煤cleos y sindicatos rurales debieran ser mimados al extremo, teniendo como objetivo fundamental la construcci贸n de identidades productivas sustentables, siendo la identidad productiva y cultural excluyente la coartada bajo la que se aparean el control econ贸mico y pol铆tico de nuestras comarcas, con finas redes clientelares en las que todos y todas quieren su trozo.

Tenemos claro que el modelo convencional de distribuci贸n -supermercados, grandes mercados de distribuci贸n, peque帽os franquiciados de los pueblos鈥 鈥 del que participamos activamente es criminal y nos est谩 enfermando, siendo inyectados millones de euros de dinero p煤blico a trav茅s de la PAC, generando en la sociedad una visi贸n enga帽osa de los precios de coste, inasumible para las personas que intentan trabajar en conexi贸n con su medio natural y humano fuera del circuito subvencionado.

Existen modelos ya avanzados, como el de algunos AMAP (Asociaci贸n para la Conservaci贸n de la Agricultura Campesina) franceses en los que la b煤squeda de la superaci贸n de esa dicotom铆a productor/consumidor est谩 consolidada, teniendo adem谩s muy en cuenta qu茅 es lo que tienen que decir las personas que se manchan las manos con la tierra o en el mar, personas que no son siempre escuchadas para integrar las necesidades que sus dificultades demandan. Es conveniente recordar tambi茅n el modelo de Agricultura Sostenida por la Comunidad (Urgenci) o la puesta en valor de aquellos Sistemas de Participaci贸n Comunitaria (SPG) como ejemplo pr谩ctico de buen hacer, integrando en el proceso herramientas tan 煤tiles en lo pedag贸gico como los comedores comunitarios (residencias de mayores, escuelas鈥) con proyectos educativos en s铆 mismos.

Debemos crear alternativas reales y democr谩ticas en las condiciones de producci贸n y de acceso a la alimentaci贸n y a los bienes necesarios para la vida, tal y como nuestro organizaci贸n viene haciendo hist贸ricamente.

En otro orden, el sentimentalismo inmovilista o la nostalgia inactiva sobre el medio rural y sus herramientas productivas buc贸licas de anta帽o, nos llevan inexorablemente al paternalismo de estado subvencionado, al clientelismo representativo y patronal. En otro, el dogmatismo en el que en muchos casos nos instalamos nos permite reposar pl谩cidamente en la inacci贸n, pero facilitando el asentamiento de la estructura neoliberal y la desaparici贸n de decenas de interesantes proyectos incipientes que est谩n ya repartidos por todo el territorio, proyectos que carecen del apoyo en la cotidianidad: financiaci贸n, log铆stica, sost茅n humano鈥

Es por ello que debemos crear alternativas reales y democr谩ticas en las condiciones de producci贸n y de acceso a la alimentaci贸n o a los bienes -a su propiedad- necesarios para la vida tal y como nuestro organizaci贸n viene haciendo hist贸ricamente, alternativas que hagan palpable una propuesta m谩s necesaria que nunca en un contexto donde la soberan铆a alimentaria y energ茅tica son inexistentes, poniendo en serio peligro la vida. No podemos seguir haciendo uso de un modelo de producci贸n en el que utilizamos la tierra como matriz extractiva, arranc谩ndole todo aquello que necesitamos sin reflexionar sobre el da帽o que producimos en nuestras compras y las necesidades superfluas que generamos.

Debemos de arrancarle al poder productivo la cobertura de las necesidades vitales con la lucha pol铆tica, pero tambi茅n con propuestas log铆sticas y econ贸micas. La responsabilidad individual y colectiva ha de llevarnos al abandono progresivo de las entidades financieras y de las redes de producci贸n y comercializaci贸n convencionales en todos los 谩mbitos, siendo que existen ya alternativas reales ante las que tenemos algo que decir.

Nuestro modelo de Sindicato de Oficios Varios (SOV) es un modelo 贸ptimo para romper con el corporativismo y la visi贸n compartimentada que existe ante los h谩bitos de consumo, potencial hist贸rico y organizativo que debemos aprovechar para sensibilizar sobre estas problem谩ticas, en las que el sector agroalimentario debiera funcionar como una herramienta educativa en consumo cr铆tico y transformador de primer orden, cuidando en nuestra organizaci贸n aquellos n煤cleos o peque帽os sindicatos de los pueblos que aborden un trabajo sindical al servicio de un modelo productivo y de consumo sustentable y, como consecuencia, de una sociedad rural respetuosa, diversa, libre e igualitaria.