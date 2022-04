–

La miner铆a de Bitcoin y su consumo de energ铆a es un tema muy controvertido y el m谩s utilizado para frenar el avance de la 煤nica soluci贸n monetaria pac铆fica del mundo.

Cada vez m谩s titulares sensacionalistas tachan la miner铆a de Bitcoin de desastre energ茅tico y medioambiental.

Adem谩s de los titulares, posturas pol铆ticas cada vez m谩s ofensivas se han dirigido hacia Bitcoin, con personajes como Elizabeth Warren, Janet Yellen, Joe Manchin y Donald Trump criticando a la moneda.

鈥淣o se consume ese tipo de energ铆a, para tener dinero depositado en un banco o en un fondo de inversi贸n,鈥 Warren sentencia incorrectamente, expresando preocupaci贸n acerca de bitcoin.

A pesar de todas las implicaciones negativas contra la miner铆a de Bitcoin, varios investigadores, universidades y organizaciones de todo el mundo se han dado a la tarea de investigar el consumo de energ铆a y el impacto ambiental de esta actividad. Los resultados de sus hallazgos se condensar谩n y abordar谩n en este art铆culo.

Las narrativas actuales sobre el consumo de energ铆a son incorrectas

En innumerables ocasiones se ha comparado el consumo energ茅tico de Bitcoin con el de pa铆ses enteros como Argentina o Suecia.

Sin embargo, como comenta Lyn Alden, fundadora de Lyn Alden Investment Strategy, muchas industrias de alrededor del mundo tambi茅n consumen m谩s energ铆a que muchos pa铆ses, como Google, Amazon, Netflix y Facebook.

Todos los a帽os salen noticias en contra de la miner铆a de Bitcoin, sin embargo las t谩cticas de alarmismo de los medios de comunicaci贸n y de los pol铆ticos insinuando que el consumo de energ铆a de Bitcoin est谩 destruyendo nuestro planeta, es evidente cuando se compara con el consumo de energ铆a global.

Seg煤n el Centro de Finanzas Alternativas Cambridge (CCAF) de la Universidad de Cambridge, Bitcoin consume actualmente menos de 100 TWh al a帽o, en el momento de escribir este art铆culo (agosto de 2021). Actualmente, el 铆ndice de consumo el茅ctrico de Bitcoin de Cambridge es de 87,15 TWh al a帽o.

La Universidad de Cambridge estim贸 que el mayor consumo de electricidad de Bitcoin, en toda su historia, se registr贸 en mayo de este a帽o, con un valor anual estimado de 132 TWh.



132.13 TWh registrado el 13 de Mayo de 2021 鈥 Universidad de Cambridge

Por otro lado, el consumo de energ铆a a nivel mundial en 2019 se estim贸 en 173.340 TWh, seg煤n Our World in Data (fundada por investigadores de la Universidad de Oxford, Inglaterra).

鈥 Our World in Data Consumo mundial de energ铆a primaria por fuente

Al comparar la informaci贸n proporcionada por ambas organizaciones, (teniendo en cuenta el mayor consumo de energ铆a de Bitcoin registrado hasta ahora y el consumo de energ铆a a nivel mundial en 2019) la energ铆a utilizada por toda la Red Bitcoin representa el 0,08% del consumo de energ铆a mundial.

Y si lo comparamos con el consumo energ茅tico actual de Bitcoin (87,15 TW/h), esta cifra se situar铆a en el 0,05% del consumo energ茅tico mundial.

De lo anterior se concluye que el consumo energ茅tico de Bitcoin no es tan alto como mencionan las cifras p煤blicas y los distintos medios de comunicaci贸n, sino que es inferior al 0,1% de toda la energ铆a que se consume en el mundo anualmente. Seg煤n un estudio de la Universidad de Cambridge de septiembre de 2020, m谩s de 100 millones de personas en todo el mundo utilizan Bitcoin.

Si el n煤mero de usuarios de Bitcoin llegara a ser de miles de millones de personas, la investigadora Lyn Alden estima que su consumo de energ铆a seguir铆a siendo inferior al 1%. Esto se debe a que el uso de energ铆a de la red no superar谩 su utilidad a largo plazo, ofrecida por Bitcoin a sus usuarios.

Alden a帽ade que la 煤nica preocupaci贸n seria en torno al uso de energ铆a de Bitcoin no es cu谩nto consume, sino lo siguiente: 芦Cualquier analista serio que entienda el algoritmo de Bitcoin estar铆a en realidad m谩s preocupado por la posibilidad de que un d铆a Bitcoin no utilice suficiente energ铆a para garantizar su seguridad en alg煤n momento en el futuro, cuando dependa principalmente de las comisiones por transacci贸n, en lugar de consumir demasiada energ铆a禄.

Parker Lewis, jefe de desarrollo de negocio de Unchained Capital, explica que toda la energ铆a que consume Bitcoin est谩 justificada, y esto se entiende una vez que se comprende cu谩l es el problema que resuelve Bitcoin.

Como se ha mostrado anteriormente, Bitcoin no consume ni de lejos la energ铆a suficiente para constituir un 芦desastre medioambiental禄 como afirman muchos medios de comunicaci贸n y personajes p煤blicos. Incluso si esto fuera cierto, no ser铆a un problema.

驴Por qu茅? Cada vatio consumido en Bitcoin no es energ铆a desperdiciada, es energ铆a que se utiliza para apoyar el mejor sistema monetario actual, algo que muchos argumentar铆an que puede ser uno de los usos m谩s importantes de la energ铆a.

驴No est谩s de acuerdo? Echemos un vistazo al impacto medioambiental del actual sistema monetario mundial para comparar.

Cuando se compara Bitcoin con otros sistemas monetarios, en el panorama general de las cosas, utiliza much铆sima menos energ铆a que los bancos, la miner铆a de oro y la impresi贸n de papel moneda.

驴Son sucias las operaciones actuales de miner铆a de Bitcoin?

Las noticias m谩s sensacionalistas sobre el 芦elevado禄 consumo energ茅tico de Bitcoin van acompa帽adas de una supuesta 芦destrucci贸n medioambiental禄, por las grandes cantidades de di贸xido de carbono que emite la miner铆a de bitcoins.

Sin embargo, como explica la doctora Katrina Kelly-Pitou, experta en sistemas energ茅ticos y desarrollo econ贸mico, 芦no todos los tipos de generaci贸n de energ铆a son iguales en su impacto sobre el medio ambiente, ni el mundo depende uniformemente de los mismos tipos de generaci贸n en todos los estados y mercados禄.

Por ejemplo, el 100% del consumo energ茅tico de Islandia depende de las energ铆as renovables. Gracias al abundante suministro de energ铆a geot茅rmica e hidroel茅ctrica del pa铆s, esto har铆a que la demanda de energ铆a de la miner铆a de Bitcoin fuera barata y casi irrelevante.

El 73% de la electricidad de Islandia procede de centrales hidroel茅ctricas y el 26,8% de la energ铆a geot茅rmica, lo que supone m谩s del 99% del consumo total de electricidad 鈥 VisitIceland

Esto nos lleva al siguiente aspecto importante a tener en cuenta: que un alto consumo de energ铆a no implica necesariamente un alto impacto en el medio ambiente.

En palabras de Nic Carter, socio de Castle Island Ventures, 芦aunque determinar el consumo de energ铆a es relativamente sencillo, no se pueden extrapolar las emisiones de carbono asociadas sin conocer el surtido energ茅tico exacto, es decir, la composici贸n de las diferentes fuentes de energ铆a utilizadas por los equipos que extraen Bitcoin. Por ejemplo, una unidad de energ铆a hidroel茅ctrica tendr谩 un impacto medioambiental mucho menor que la misma unidad de energ铆a alimentada con carb贸n禄.

As铆 que en lugar de discutir el consumo de energ铆a de Bitcoin, el punto de discusi贸n deber铆a ser las fuentes de energ铆a que se utilizan para suministrar electricidad a los centros de operaci贸n minera.

驴C贸mo incentiva la miner铆a de Bitcoin a la energ铆a verde?

Bitcoin no desperdicia energ铆a, Bitcoin capitaliza la energ铆a desperdiciada.

Esto se debe a que Bitcoin, m谩s all谩 de fomentar un tipo espec铆fico de energ铆a, m谩s bien fomenta el uso de energ铆a abundante, barata y desperdiciada.

Una parte considerable de la miner铆a de Bitcoin se alimenta de energ铆a perdida y desperdiciada.

Mike Colyer, director general de una empresa de equipos de miner铆a, Foundry, explica: 芦Los mineros de todo el mundo buscan energ铆a varada que sea renovable. Ese ser谩 siempre su coste m谩s bajo. En resumidas cuentas, esto ser谩 una gran victoria para la huella de carbono de bitcoin禄.

Una compa帽铆a comenz贸 a desplegar generadores de energ铆a en los pozos de Wyoming para capturar el gas natural varado y utilizarlo para la miner铆a de bitcoin 鈥 Casper Star Tribune

Como industria de car谩cter itinerante, los mineros de Bitcoin tienen una oportunidad que otras industrias no tienen: trasladarse a zonas remotas e inaccesibles donde la fuente de energ铆a es tan abundante que supera la demanda local y nadie m谩s la utiliza.

Un ejemplo de esto es la producci贸n de electricidad a partir de plantas hidroel茅ctricas: al ser abundante es tambi茅n muy econ贸mica, lo que la hace conveniente para los mineros de Bitcoin.

Por esta raz贸n, esta forma de energ铆a renovable se ha utilizado para minar bitcoins, y no es que Bitcoin consuma energ铆a que de otro modo podr铆a utilizarse para dar electricidad a un pa铆s. El hecho es que antes de que llegaran los mineros, esa energ铆a se desperdiciaba.

El 65% de toda la energ铆a utilizada para generar y distribuir electricidad en Estados Unidos se pierde o se desperdicia 鈥 Bitcoin Mining Council

Aldyn destaca adem谩s que el c谩lculo del consumo energ茅tico de Bitcoin con respecto al consumo energ茅tico global, 芦es un error de redondeo禄. Esto se debe a que los mineros de Bitcoin son consumidores de recursos energ茅ticos que ninguna otra industria aprovecha.

El autor de El Patr贸n Bitcoin, Saifedean Ammous, explica que 芦Bitcoin no 鈥榗onsumir谩 la mayor parte de nuestra energ铆a鈥. La energ铆a no es un recurso finito que vayamos a agotar. La energ铆a es un recurso que producimos, y Bitcoin est谩 proporcionando un enorme incentivo econ贸mico para producir m谩s energ铆a y, en particular, m谩s barata禄.

El Consejo de Miner铆a de Bitcoin reiter贸 este punto el pasado mes de julio con una investigaci贸n que mostraba que la miner铆a de Bitcoin utiliza actualmente el 0,4% de la energ铆a total que se desperdicia en el mundo.

De este modo, los mineros de Bitcoin se convierten en usuarios finales innovadores en el punto de producci贸n de energ铆a. De lo contrario, esta energ铆a podr铆a perderse por falta de tecnolog铆a para su almacenamiento o por no poder ser transportada a otros lugares, ya sea por ser poco pr谩ctica o muy cara de transportar.

Un ejemplo notable de esto ha sido la miner铆a de Bitcoin en zonas de China donde el potencial hidroel茅ctrico es abundante.

La central hidroel茅ctrica de Baihetan (China), considerada la segunda mayor presa hidroel茅ctrica del mundo, cost贸 unos 34.000 millones de d贸lares y tiene una capacidad de generaci贸n de 16.000 MW.

Otra forma notable en que la miner铆a de Bitcoin aprovecha los residuos es mediante el uso de gas natural, el cual es principalmente metano. Este combustible f贸sil se considera 芦relativamente limpio禄 en comparaci贸n con el carb贸n y otros combustibles f贸siles para la producci贸n de energ铆a, seg煤n la Administraci贸n de Informaci贸n Energ茅tica de Estados Unidos (EIA), ya que produce menos emisiones contaminantes.

El exceso de gas natural procedente de la extracci贸n de petr贸leo suele quemarse por razones de seguridad en las plantas, ya que no hay otra forma de aprovecharlo y transportarlo ser铆a caro.

Seg煤n la EIA, las industrias queman el gas in situ transformando el metano en di贸xido de carbono en lugar de liberarlo directamente como metano a la atm贸sfera, ya que esto ser铆a mucho m谩s contaminante.

Sin embargo, la quema tambi茅n es perjudicial para el medio ambiente: 芦En las zonas en las que se produce gas natural en pozos petrol铆feros, pero no es econ贸mico transportarlo para su venta o contiene altas concentraciones de sulfuro de hidr贸geno (un gas t贸xico), se quema (quema en antorcha, flaring) en los emplazamientos de los pozos. La quema de gas natural produce di贸xido de carbono, mon贸xido de carbono, di贸xido de azufre, 贸xidos de nitr贸geno y muchos otros compuestos, dependiendo de la composici贸n qu铆mica del gas natural y de lo bien que se queme el gas natural en la antorcha禄.

Cuando los mineros de Bitcoin utilizan el gas natural que se desprende del petr贸leo, no s贸lo est谩n aprovechando los residuos, sino que est谩n atrapando un contaminante del aire y convirti茅ndolo en riqueza.

Esta es probablemente una de las formas m谩s que obvias en las que Bitcoin es un sistema respetuoso con el medio ambiente.

B谩sicamente, los mineros de Bitcoin se han convertido en un almac茅n de esta fuente de energ铆a no renovable que, de otro modo, se pierde y que, de ser expulsada al medio ambiente, aumentar铆a el nivel de contaminaci贸n.

Will Reese, uno de los fundadores de Highwire Energy Partners, se帽al贸: 芦Creo que 茅sa es una de las bellezas de Bitcoin, que la propia red puede monetizar la energ铆a que ahora mismo no podemos comercializar ni utilizar de forma eficiente禄. Al igual que la empresa de Reese, varias otras compa帽铆as, incluidas las petroleras como Equinor, tienen planes para minar BTC con gas natural, o ya lo est谩n haciendo.

驴Qu茅 porcentaje de toda la miner铆a es verde?

La electricidad que alimenta los equipos de miner铆a de Bitcoin en todo el mundo proviene de diversas fuentes de energ铆a, incluyendo los combustibles f贸siles, que sin duda han sido esenciales para el avance y desarrollo tecnol贸gico de la humanidad.

Diversas investigaciones han informado que los mineros de Bitcoin utilizan combinaciones de energ铆a, que incluyen tanto fuentes no renovables como renovables, donde la m谩s utilizada es la renovable.

En diciembre de 2019, la firma CoinShares Research comparti贸 los resultados de su estudio 芦The Bitcoin Mining Network: Tendencias, costes medios de creaci贸n, consumo de electricidad y fuentes芦.

En el documento, los investigadores concluyeron lo siguiente:

Demostramos que la miner铆a de Bitcoin se localiza principalmente en regiones globales donde hay un amplio suministro de electricidad renovable disponible. Y, por 煤ltimo, calculamos que la penetraci贸n de las energ铆as renovables en el suministro de energ铆a de la red de miner铆a de Bitcoin es del 73%, lo que hace que la miner铆a de Bitcoin est茅 m谩s impulsada por las energ铆as renovables que casi cualquier otra industria a gran escala del mundo.

Por otro lado, seg煤n el 3er Estudio Global de Benchmarking de Criptoactivos de la Universidad de Cambridge, de septiembre de 2020, en el que participaron empresas de miner铆a de Bitcoin de 59 pa铆ses, el 62% de los mineros afirm贸 que utilizaba energ铆a hidroel茅ctrica como parte de su mix energ茅tico, y cerca del 80% dijo que utilizaba fuentes de energ铆a renovables para minar bitcoins.

El informe de la Universidad se帽al贸 que la fuente m谩s com煤n entre los mineros de Bitcoin es la renovable: 芦La energ铆a hidr谩ulica aparece como la fuente de energ铆a n煤mero uno, ya que el 62% de los mineros encuestados indica que sus operaciones de miner铆a se alimentan de energ铆a hidroel茅ctrica禄.

El informe tambi茅n menciona que 芦otros tipos de energ铆as limpias (por ejemplo, la e贸lica y la solar) se sit煤an m谩s abajo, por detr谩s del carb贸n y el gas natural, que representan respectivamente el 38% y el 36% de las fuentes de energ铆a de los encuestados禄. Los resultados se muestran a continuaci贸n: Adem谩s, en julio de 2021, el Consejo de Miner铆a de Bitcoin inform贸 que el 56% de los mineros de Bitcoin utilizan energ铆a de fuentes sostenibles.

Esta organizaci贸n formada por 23 empresas mineras de Estados Unidos, que concentran el 32% de la potencia de c谩lculo de la red, afirm贸 que el 67,6% de sus miembros utilizan una mezcla de energ铆a sostenible como energ铆a primaria, e infiri贸 que, en el caso de la miner铆a mundial, este porcentaje es del 56%.

Combinaci贸n de energ铆a primaria y sostenible 鈥 Bitcoin Mining Council

El Consejo de Miner铆a de Bitcoin tambi茅n expuso que la miner铆a de Bitcoin 芦se est谩 volviendo r谩pidamente m谩s eficiente, y se alimenta de una mezcla m谩s alta de energ铆a sostenible que cualquier pa铆s o industria importante禄.

驴La prueba de participaci贸n resuelve el debate sobre la energ铆a?

El algoritmo prueba de trabajo es el mecanismo que se utiliza en Bitcoin para la miner铆a. Este sistema requiere que cada participante o minero contribuya con potencia de procesamiento para resolver una funci贸n hash.

Para ello, Bitcoin requiere energ铆a para alimentar a las entidades que se encargan de realizar dichas operaciones iterativas hasta encontrar una soluci贸n a la funci贸n.

Una vez que un minero ha encontrado la soluci贸n, propone un bloque lleno de transacciones a la red. Este bloque es verificado por los nodos completos para evitar el doble gasto y, a cambio, el minero recibir谩 una recompensa en forma de BTC reci茅n creadas.

En caso de que el minero intente atacar la red, se expone a ser rechazado por el consenso de los nodos completos.

As铆 es como funciona la seguridad de Bitcoin: evitando comportamientos no deseados porque el que m谩s perder谩 ser谩 el minero que intente romper las reglas.

La prueba de trabajo hace que un ataque inform谩tico contra Bitcoin sea pr谩cticamente inviable. De hecho, con un hashrate de casi 126.000 PH/s, cuesta casi dos millones de d贸lares atacar a Bitcoin durante s贸lo una hora, y en ese tiempo s贸lo se podr铆an reescribir 6 bloques, cuando la cadena tiene casi 700.000 bloques.

Sin embargo, la prueba de trabajo por s铆 sola no asegura una red en todos los sentidos.

El Consenso Nakamoto, actualmente la 煤nica soluci贸n que existe al Problema de los Generales Bizantinos, es lo que hace posible que los participantes independientes de una red inform谩tica funcionen sobre la base del consenso, y as铆 prescindir de la dependencia de una autoridad central.

Desde su creaci贸n, Bitcoin ha conseguido funcionar de forma ininterrumpida, segura y sin hackeos. De entre las voces que atacan a la prueba de trabajo por su consumo energ茅tico, se ha ofrecido como soluci贸n el uso de la prueba de participaci贸n.

A pesar de ser m谩s 芦eficiente energ茅ticamente禄, la PdP centraliza naturalmente una red al elegir a los interesados de la criptodivisa para validar las transacciones.

Mediante un proceso de sorteo, los titulares de la moneda necesitan apostar sus fichas para participar. Cuantas m谩s fichas apuesten, m谩s posibilidades tendr谩n de ganar la loter铆a y validar un bloque.

Este sistema PdP favorece naturalmente a las entidades con una mayor cantidad de fichas, incentivando la centralizaci贸n a trav茅s de la concentraci贸n de la riqueza, creando una plutocracia. La criptomoneda Ethereum est谩 pasando actualmente de un sistema PdT a uno PdP y se han planteado muchas preocupaciones sobre la futura equidad de este sistema.

En el caso de PdT y Bitcoin, no importa cu谩ntas bitcoins tengas. S贸lo con ejecutar un nodo completo de Bitcoin, eres capaz de validar las transacciones, manteniendo as铆 un sistema sin confianza y tendiendo cada vez m谩s a una mayor descentralizaci贸n.

Pensamientos finales

Por todo lo anterior, se puede concluir que la miner铆a de Bitcoin no consume tanta energ铆a como suelen argumentar los que intentan prohibir Bitcoin o la prueba de trabajo. Los resultados de las investigaciones actuales nos permiten estimar libremente que est谩 por debajo del 0,1% del consumo mundial de energ铆a.

Adem谩s, como menciona Lyn Alden, los c谩lculos actuales son errores de redondeo, ya que los mineros utilizan en gran medida la energ铆a que nadie m谩s utiliza, que es abundante, barata y, varada.

Adem谩s de que el consumo de energ铆a no es significativo, es incorrecto hacer una relaci贸n directamente proporcional con el impacto en el medio ambiente.

No todas las fuentes de energ铆a tienen el mismo impacto medioambiental y los mineros de Bitcoin utilizan combinaciones de energ铆a. Dichas combinaciones incluyen fuentes renovables, siendo la hidroel茅ctrica la m谩s presente.

La miner铆a de Bitcoin tambi茅n se alimenta de electricidad producida a partir de gas natural, lo que la convierte en una opci贸n innovadora para las empresas que no tienen otra alternativa que quemar gas natural. As铆, la miner铆a de Bitcoin demuestra que contribuye al medio ambiente capturando un contaminante atmosf茅rico para producir riqueza.

El consumo energ茅tico de Bitcoin se justifica por el problema que resuelve este sistema y todo lo que implica para la humanidad.

Bitcoin es la 煤nica alternativa que tenemos frente al dinero emitido sin l铆mites por las autoridades centrales. Ante la devaluaci贸n de los salarios, los ahorros, el tiempo y el trabajo de los ciudadanos. Ante la destrucci贸n de la calidad de vida. Frente al violento colonialismo monetario que existe en todo el mundo: Bitcoin ofrece una soluci贸n.

En pocas palabras, con Bitcoin, cada persona puede controlar y proteger su dinero de las violaciones de la confianza.

Para conseguirlo, Bitcoin no necesita guerras ni sangre, s贸lo necesita consenso y energ铆a. Y eso, en lugar de un problema, es una soluci贸n pac铆fica. Una soluci贸n respetuosa con el medio ambiente. Una propuesta de nuevo centro minero que El Salvador pretende construir junto con su proveedor de energ铆a geot茅rmica, utilizando los volcanes como fuente de energ铆a.

Art铆culo extra铆do del blog Teor铆a Bitcoin.





