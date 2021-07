–

De parte de CGT Transportes Madrid July 22, 2021 7 puntos de vista

El 22 de julio de 2021 la CGT ha presentado ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional demanda de impugnaci贸n del Convenio Colectivo, en relaci贸n con el contrato de obra.

CGT solicit贸 en la primera reuni贸n de negociaci贸n del convenio del a帽o 2021 una reuni贸n extraordinaria y monogr谩fica sobre la situaci贸n de los contratos de obra y servicio. Esta petici贸n ven铆a derivada de que, por fin, los jueces hab铆an entendido que no pod铆a continuar el modelo de contrataci贸n de las subcontratas, una de las cuestiones que m谩s despidos y precariedad han creado en el telemarketing en los 煤ltimos 25 a帽os.

El cambio de doctrina del Tribunal Supremo producido en diciembre de 2020, aplicado a este sector, ven铆a a sostener que que no se puede justificar que las teleoperadoras y los teleoperadores de las empresas de telemarketing tengamos contratos temporales de obra o servicio con la excusa de que los contratos mercantiles de las empresas tienen fechas de fin.

La reuni贸n solicitada por la CGT se realiz贸 el pasado 12 de marzo de 2021 y, al margen de observar que CCOO y UGT nos daban la raz贸n y se desdicen de lo que llevaban 20 a帽os firmando, no tuvimos ning煤n resultado de la parte patronal. Hubo que esperar a que el 19 de abril de 2021 los empresarios del sector nos dijeran, en otra reuni贸n sobre el tema que, aunque en parte ten铆amos raz贸n y se aventuraron en que hab铆a que cambiar el convenio colectivo, en realidad, sus propuestas para el VII convenio supon铆an una nueva vuelta de tuerca a la precariedad estructural del telemarketing, perpetuando el modelo de alta temporalidad a trav茅s de cambiar algunas cosas y que, en realidad, no cambiar谩 nada. Las empresas, sin ponerse coloradas, quer铆an introducir en el convenio nuevos art铆culos que admitieran la posibilidad de que cuando un servicio sea adjudicado a una empresa, 茅sta pueda hacer contratos de obra que duren 禄2 o 3 a帽os鈥鈥 o propuestas como que 芦la finalizaci贸n de un servicio sea causa de despido objetivo tanto para contratos indefinidos como de obra sin tener que negociar ni justificar nada禄 (Un ERE Expres). Estas propuestas patronales fueron rechazadas por toda la mesa del convenio porque era obvio que quer铆an nuevas ilegalidades para sustituir las ya existentes. Pero no s贸lo ped铆an esto, las empresas solicitaron la creaci贸n de un contrato espec铆fico fijo-discontinuo de caracter铆sticas especiales a煤n 芦no descritas禄; adem谩s de 禄adaptar禄 algunos de los art铆culos existentes en el convenio (14-17-18鈥) a estas nuevas circunstancias, teniendo siempre presente el sacrosanto mantra de la Asociaci贸n CEX: FLEXIBILIDAD.

CGT despu茅s de todo esto entend铆a que era posible que desde la Inspecci贸n de Trabajo se publicar谩 antes del verano un Criterio T茅cnico de Contrataci贸n Temporal para proceder conforme al criterio del Tribunal Supremo y de oficio se actuar谩 por un fraude de ley generalizado, y adem谩s sab铆amos que estaba en ciernes la prometida reforma laboral para acabar con la alta temporalidad del estado, que pudiera ser concretar谩 de una vez la desaparici贸n del contrato de obra, pero esto no se ha producido. Finalmente hemos interpuesto demanda dada la claridad de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea de 24 de junio de 2021 que dice, entre otras cosas que 鈥渓a renovaci贸n de contratos o relaciones laborales de duraci贸n determinada para cubrir necesidades que, de hecho, no tienen car谩cter provisional, sino permanente y estable, no est谩 justificada (鈥) que tal utilizaci贸n de contratos o relaciones laborales de duraci贸n determinada se opone directamente a la premisa de que los contratos de trabajo de duraci贸n indefinida constituyen la forma m谩s com煤n de relaci贸n laboral. M谩s claro, el agua.

Desde CGT, dado que estamos en verano, os pedimos un breve juego de agudeza visual.

Hace 22 a帽os, en nuestro primer convenio, CCOO, UGT y la patronal firmaron:

鈥溾l contrato por obra o servicio determinado ser谩 el m谩s normalizado. A tales efectos se entender谩 que tienen sustantividad propia todas las campa帽as o servicios contratados por un tercero para la realizaci贸n de actividades o funciones cuya ejecuci贸n en el tiempo es, en principio, de duraci贸n incierta y cuyo mantenimiento permanece hasta la finalizaci贸n de la campa帽a o cumplimiento del servicio objeto del contrato. (鈥) Se entender谩 que la campa帽a o servicio no ha finalizado, si se producen sucesivas renovaciones sin interrupci贸n del contrato mercantil con la misma empresa de telemarketing que da origen a la campa帽a o servicio鈥︹

En 2017, el 煤ltimo convenio firmado, que est谩 en vigor, dice:

鈥淐ontrato por obra o servicio determinado. Esta modalidad de contrataci贸n ser谩 la m谩s normalizada dentro del personal de operaciones. A tales efectos se entender谩 que tienen sustantividad propia todas las campa帽as o servicios contratados por un tercero para la realizaci贸n de actividades o funciones de Contact Center cuya ejecuci贸n en el tiempo es, en principio de duraci贸n incierta, y cuyo mantenimiento permanece hasta la finalizaci贸n de la campa帽a o cumplimiento del servicio objeto del contrato. Los contratos por obra o servicio determinado, se extender谩n por escrito, y tendr谩n, en principio, la misma duraci贸n que la campa帽a o servicio contratado con un tercero, debiendo coincidir su extinci贸n con la fecha de la finalizaci贸n de la campa帽a o servicio que se contrat贸鈥

Seguro que observ谩is los pocos cambios de un art铆culo tan nefasto como el art铆culo 14.

Os contamos que CCOO que tambi茅n ha demandado ante el mismo tribunal la anulaci贸n de esta parte del convenio por ILEGAL. Nos parece bien. UGT ni siquiera ha demandado, debe ser que quieren que el trabajo se lo hagan otros, para algo que s铆 importa y mucho en este sector. Todas los sindicatos presentes en el sector deber铆an poner a trabajar sus equipos jur铆dicos para acabar con este contrato tan pernicioso. Lo dem谩s es ruido.

CGT, que busca mejorar las condiciones laborales, no firm贸 el convenio de este sector ni en 1999, ni en 2002, ni en 2005, ni en 2007, ni en 2012 ni en 2017, y una de las cuestiones fundamentales de nuestra hist贸rica oposici贸n ha sido el vergonzoso modelo precario de contrataci贸n que ha permitido centenares de miles de despidos estos 21 a帽os. Con otro modelo de contrataci贸n, el que llevamos pidiendo convenio a convenio, en defensa de quien trabajamos en este sector, no se hubiera producido. El pr贸ximo 7 de septiembre de 2021 se celebrar谩 el juicio en primera instancia en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Os mantendremos informados.

Comparte esto: