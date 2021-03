–

Hace m谩s de 5 a帽os, el 22 de enero de 2016, la patronal acudi贸 a la reuni贸n de negociaci贸n del 煤ltimo convenio, que vers贸 acerca de la clasificaci贸n y la promoci贸n profesional, sin hacer propuesta alguna. Su excusa barata es que ten铆a que elegir a un nuevo presidente de la patronal, debido a la dimisi贸n de la anterior y no sab铆an si deb铆an o no mantener las posturas que ven铆an defendiendo hasta ese momento. Tambi茅n reconocieron que esa reuni贸n no la llevaban preparada. En ese a帽o la patronal no trajo propuesta, y d铆as despu茅s eligieron a I帽igo Arribalzaga como presidente de la patronal, al que hace 5 meses, en noviembre de 2020 volvieron a votar 鈥渁 la b煤lgara鈥 con el 100% de los apoyos de las empresas de la asociaci贸n que representa a las empresas de contact center.

Tocaba volver a hablar de la clasificaci贸n y la promoci贸n profesional, para el futuro convenio, con la patronal con una junta directiva arropada. Pues bien, en esta reuni贸n, como en 2016, celebrada el 26 de marzo de 2021 la CGT ha propuesto establecer un sistema de clasificaci贸n y promoci贸n profesional digno para este sector, donde se reconozcan los cambios vividos en las dos 煤ltimas d茅cadas y las tareas que desempe帽amos en 2021 y, lo que es m谩s importante, las que desempe帽aremos en los pr贸ximos a帽os. Queremos y defendemos un sistema de promoci贸n, ascensos y clasificaci贸n profesional que nos sirva para crecer en nuestro trabajo e ilusionarnos con nuestro futuro laboral. Necesitamos dignificar esta profesi贸n.

CGT ha propuesto que se acceda a las empresas con la categor铆a de teleoperad@r y que, aprendiendo nuevas funciones y capacidades, con formaci贸n t茅cnica, se vaya avanzando en una clasificaci贸n profesional en la que vayamos promocionando a teleoperador@ especialista, despu茅s a gest@r y en un primer nivel de gest@r especialista. Estableciendo plazos y capacidades de cada una de las personas profesionales que desempe帽emos el trabajo base de este sector, reconociendo la especializaci贸n que tenemos y valorando de una vez la polivalencia de nuestras funciones.

Tambi茅n hemos insistido en la necesidad de crear la categor铆a de Gest@r Profesional de Atenci贸n, Gesti贸n y Coordinaci贸n de emergencias, que deber铆an ser las personas cualificadas con una titulaci贸n espec铆fica conforme al RD 1553/2011, la norma que estableci贸 la profesi贸n de teleoperador/a profesional de atenci贸n, gesti贸n y coordinaci贸n de emergencias proponiendo desde CGT para estas compa帽eras y compa帽eros un salario equivalente al de un puesto de titulado/a medio/a.

Pues bien, un lustro despu茅s de la 煤ltima negociaci贸n de convenio la Asociaci贸n Patronal NO HA PROPUESTO ABSOLUTAMENTE NADA. Adem谩s, por distintas razones, los portavoces habituales no estaban en la reuni贸n y nos ha parecido que lo de hoy era una partida de front贸n, donde los sindicatos lanz谩bamos la propuesta y la patronal nos la devolv铆a sin ni siquiera leerla. Ha sido una reuni贸n frustrante que demuestra lo poco que le interesa a esta patronal y a nuestras empresas el futuro de la actividad del Contact Center. Solo quieren especializar las maquinas, las personas, que son las que atendemos de una u otra forma a los clientes, nos clasifican y promocionan como en el siglo pasado.

Mientras esto pasa, las empresas siguen enfrentadas, rob谩ndose negocio, entre ellas y no aprovechan la oportunidad que tienen de cambiar este sector. Eso s铆, la patronal cambia de nombre peri贸dicamente, porque se les queda obsoleto, pero si quieren dignificar nuestra profesi贸n. CGT lees pide que se lean nuestra plataforma, que hagan una valoraci贸n de lo que supone lo que proponemos y que al menos en el futuro nos indiquen algo sobre todo ello. Si no lo hacen es porque no se creen su trabajo y, adem谩s porque no hacen sus deberes. El sector tiene futuro, tiene un trabajo cada d铆a m谩s profesional, m谩s t茅cnico y especializado. Necesitamos alguien nos ponga en valor , el futuro de Contact Center depende de ello.

