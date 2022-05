–

La investigaci贸n policial revela c贸mo los investigados contactaron con un empresario para pedirle que inflara en cinco millones el coste de sus test Covid, poco despu茅s de que este informara del producto al consejero de Presidencia de la Junta de Andaluc铆a.

La investigaci贸n policial sobre c贸mo unos intermediarios y un asesor del consejero de Salud de la Junta de Andaluc铆a intentaron cobrar una mordida de m谩s de cinco millones de euros sobre un contrato de 19 millones es abundante en detalles. El empresario que quer铆a vender su producto (cien maletines con kits de detecci贸n de Covid-19, que seg煤n los t茅cnicos no serv铆an) registr贸 llamadas, reuniones y correos electr贸nicos que ha aportado a los investigadores, y que estos han transcrito en sus atestados para reconstruir el caso.

Los tres informes policiales, que elDiario.es Andaluc铆a ha venido desgranando, dan cuenta de un descarado modus operandi: de forma aparentemente espont谩nea, los tres principales investigados (el empresario gaditano Manuel Garc铆a Gallardo, su hermana Ana Mar铆a y Mar铆a Cristina Romero 鈥搎ue trabajaba para ellos鈥) se ponen en contacto con el empresario biofarmac茅utico F茅lix Guerrero para decirle que, si quiere vender sus kits, debe hacerlo con ellos y con sus condiciones.

Esgrimen que van de la mano de Guillermo Gonz谩lez, a quien presentan como jefe de gabinete del consejero de Salud Jes煤s Aguirre (en realidad, era asesor), y aseguran que 茅l 鈥渘o est谩 solo en este invento鈥. A cambio de comprar las mochilas, Gonz谩lez quiere 鈥渦n incentivo para ellos鈥: cinco millones de euros, que el empresario F茅lix Guerrero deb铆a sumar a su factura.

Este es el relato de c贸mo se urdi贸 este intento de cobrar cinco millones en comisiones a la Junta de Andaluc铆a. El intento no cuaj贸 despu茅s de que el empresario, que por ahora prefiere mantener silencio, denunciara los hechos. El producto, presentado sin el alza de cinco millones, fue rechazado en fase t茅cnica. Meses m谩s tarde y tras una investigaci贸n interna, la Junta llev贸 el caso a la Fiscal铆a.

Septiembre de 2020: contacto con la esposa de El铆as Bendodo

El empresario asturiano F茅lix Guerrero conoce a El铆as Bendodo y su familia porque eran vecinos en sus casas de veraneo en Marbella. En agosto de 2020, cuando las administraciones se afanaban en conseguir suministros de material sanitario, Guerrero decide utilizar ese contacto para presentar su producto por una v铆a no reglamentaria: remite un correo electr贸nico a una cuenta de correo personal de la esposa de Bendodo, la periodista Isabel Naranjo.

鈥淏uenos d铆as, Isa. Como se acab贸 el verano y no me gusta mezclar temas, adjunto la documentaci贸n de los Test Covid 19鈥, le dice el 7 de septiembre. 鈥淓l SAS podr铆a tener inter茅s en nuestro test r谩pido de anticuerpos, test r谩pidos de ant铆genos y PCR r谩pida鈥.

鈥淵a le he pasado a El铆as toda la info y los correos鈥 dice que tienes su tel茅fono en cualquier caso para llamarle cuando quieras!!! Le echar谩 un vistazo y comentar谩 con la gente de la Consejer铆a de Salud鈥, responde Naranjo por WhatsApp el mismo d铆a.

鈥淐uando la gente le solicita algo en relaci贸n a su marido, el procedimiento que siguen es que la informan a ella, y ella lo deriva a su marido, haciendo de mecanismo de transmisi贸n鈥, se lee en la transcripci贸n de la declaraci贸n de Naranjo ante los investigadores. La UDEF considera que este mecanismo serv铆a para 鈥渁tajar鈥 el camino hacia quienes deb铆an aprobar o no la compra. 鈥淣o puede ser considerado una irregularidad en s铆鈥, dice la UDEF, aunque califica esta v铆a de 鈥渁n贸mala鈥.

Aparecen los comisionistas

El producto que tiene Guerrero se denomina Speedy bag. Cien maletines con reactivos para hacer 100 test cada uno, que pueden rellenarse tantas veces como se quiera. Permitir铆an obtener los resultados de forma r谩pida y sencilla en centros de atenci贸n primaria, sin necesidad de acudir a un laboratorio. 鈥淯n PCR lowcost de m谩xima calidad鈥, dice su vendedor, que lo califica como 鈥減roducto diferenciador en el mercado鈥. El malet铆n se vende acompa帽ado de los reactivos y distintos consumibles.

Un d铆a despu茅s de enviar la informaci贸n del producto a la esposa de Bendodo, Ana Mar铆a Garc铆a Gallardo contacta con Guerrero, seg煤n explica el empresario, y le comenta que 鈥渢en铆an un mandato de la Junta de Andaluc铆a para suministrar Test Covid y para saber si su empresa ten铆a disponibilidad de productos鈥. De este contacto no existe constancia documental, porque Guerrero a煤n no hab铆a empezado a grabar las llamadas.

La aparici贸n en escena de estas personas es llamativa por el momento en que ocurre. La empresa de Manuel Garc铆a Gallardo hab铆a mantenido una relaci贸n comercial previa con la empresa en la que previamente trabajaba Guerrero. En ese momento (abril de 2020), F茅lix Guerrero hab铆a advertido a su antiguo jefe de las malas referencias sobre Manuel Garc铆a Gallardo, y asegura que nunca lleg贸 a tratar con 茅l. Sin embargo, cree le llamaron por ese contacto previo. La Polic铆a tiene dudas. 鈥淣o se ha podido averiguar de manera directa c贸mo aparecen estas personas interesadas en el producto ofertado, y c贸mo han tenido noticia del producto鈥, dicen los investigadores, que en otro momento del atestado parecen decantarse por otra hip贸tesis: que se sumaran a la operaci贸n 鈥渁visado por Guillermo Gonz谩lez鈥, el asesor del consejero de Sanidad, para lucrarse 鈥渄e manera desmesurada鈥.

Los primeros contactos de la trama y el empresario son telef贸nicos, pero el 14 de septiembre, Ana Mar铆a Gallardo informa por correo electr贸nico del resultado de sus primeras gestiones ante la Junta de Andaluc铆a: una reuni贸n por videoconferencia con la gerente del Hospital Valme, Mar铆a Jes煤s Pareja, encargada de evaluar t茅cnicamente el producto. Dos d铆as despu茅s se produce la reuni贸n.

鈥淟o que este chico quiere es un incentivo para ellos鈥

El 19 de septiembre, Guerrero recibe un whatsapp de Cristina Romero. 鈥淧arece que el contrato va y nos piden presupuesto para el lunes por la ma帽ana鈥. Para prepararlo, los comisionistas y Guerrero celebran una videoconferencia que queda registrada. Cuando llega el momento de hablar de dinero, Manuel Garc铆a Gallardo asume el peso de la conversaci贸n. Dice que su contacto es Guillermo Gonz谩lez y apunta: 鈥淓sta gente lo que nos dicen, no tienen, no tienen鈥 un presupuesto asignado para esto porque esto es una compra urgente, la van a desbloquear sin tener que hacer concurso ni nada, 驴vale?鈥.

A continuaci贸n, lanza el 贸rdago: 鈥淟o que si鈥 este chico, lo que quiere es un incentivo para ellos, 驴vale? Esto no lo gestiona鈥 evidentemente no lo鈥 茅l no est谩 solo en el invento, 驴vale? Nosotros ya le hemos hecho alguna operaci贸n, le vendimos los otros test que ten铆amos鈥︹.

Manuel Garc铆a Gallardo pide a Guerrero que le env铆e la oferta sin comisi贸n. Ellos la reenviar铆an a su contacto en la Junta de Andaluc铆a para que decida el volumen de esa comisi贸n. El empresario asume el pacto sin conocer a cu谩nto ascender铆a la mordida. Pero Manuel Garc铆a Gallardo le prepara: 鈥淐onociendo lo que nos hizo en el test, eh鈥 mmm. El t铆o fue una pasada, 驴vale? (鈥) el caso es que el t铆o lo subi贸 casi el doble鈥. 鈥淓ntiendo que lo hace con autorizaci贸n de alguien de arriba, porque tiene鈥 tiene bastante poder, el chaval鈥.

Gonz谩lez ha declarado ante el juez que su funci贸n era sobre todo protocolaria, y que a veces recib铆a en su correo las ofertas que llegaban a la Consejer铆a, a las que luego daba el tr谩mite correspondiente.

La mordida de cinco millones y la reacci贸n del empresario

El 21 de septiembre, F茅lix Guerrero env铆a a Manuel Garc铆a Gallardo el precio de sus productos, negociado con los fabricantes coreanos: 19.454.430 euros. Y un d铆a despu茅s, este le contesta, tambi茅n por correo: 鈥淓stimado F茅lix. Hemos estado trabajando la oferta de los Speedy Bag para la Junta de Andaluc铆a y habr铆a que presentarla con los siguientes cambios鈥. El fundamental, el nuevo precio: 24.457.125 euros. El mismo d铆a, el empresario llama a Cristina Romero, que ya intuye el motivo: 鈥淪e han pasado, lo s茅, lo s茅鈥.

鈥淒铆selo a Manuel鈥 no hay por d贸nde cogerlo鈥, protesta Guerrero. 鈥淵o creo que al final no s茅 este Guillermo qu茅 pretende, pero esto es un acto delictivo鈥. El empresario ya anticipa que no pasar谩 por el aro: 鈥淣o deber铆amos entrar en el juego de alguien, de alguien鈥 yo te digo, de usurero, que quiere estafar en un problema de la Junta de Andaluc铆a, de Espa帽a, con lo mal que lo est谩 pasando la gente, que alguien se lucre con cinco millones de euros鈥. E intenta tirar del hilo: 鈥淓ntiendo que el Guillermo este, 驴tanto poder tiene en la Junta?鈥. 鈥淣o es que鈥 las cosas son a repartir鈥 de varios de all铆, supongo鈥, le replican. 鈥溌縌ue no sab茅is qui茅nes son?鈥. 鈥淓s que por tel茅fono鈥 por eso te llamo muchas veces por Whatsapp (r铆e)鈥.

El 23 de septiembre, Guerrero y Cristina Romero vuelven a hablar. La conversaci贸n est谩 trufada de frases con las que ella le intenta convencer de la operaci贸n, porque ser铆a algo habitual. 鈥淗ay temas en los que aceptas o te quedas fuera. La decisi贸n es muy sencilla鈥. 鈥淭enemos dos opciones, mirarlo desde fuera o mirarlo desde dentro鈥. Tambi茅n le insiste: hay otros implicados. 鈥淟o que s铆 sabemos que cuando te piden es porque tienen que compartir, 驴eh? Que tienen que compartir y no te van a decir nunca con qui茅n鈥. 鈥淭enemos que pasar por caja porque si no somos nosotros ser谩n otros y todos van pasando por caja鈥.

Ese mismo d铆a, Guerrero env铆a su oferta, incrementada sin llegar a las cantidades que le solicitaron: 21.072.000, un incremento de 1.617.570 euros. Ante la Polic铆a, descart贸 que fuera una comisi贸n de menor envergadura y explic贸 que es el resultado del diferente 鈥渆scalado鈥 de los productos que pidi贸 al proveedor.

Llamada a Bendodo: el caso en manos de la Junta

Ese mismo d铆a, 23 de septiembre, Guerrero llama tambi茅n a El铆as Bendodo, consejero de Presidencia, para denunciar la situaci贸n, y comienza entonces una nueva fase del caso: Antonio Sanz (viceconsejero) recibe el encargo de investigar qu茅 ha ocurrido, una labor que realiza 鈥渘o del modo m谩s inequ铆voco鈥, seg煤n los investigadores. Por ejemplo, llama al investigado Guillermo Gonz谩lez 16 veces en pocos d铆as, y antes incluso de ponerse en contacto con el denunciante; lo pone en alerta (como se deduce del borrado masivo de correos); vuelve a ofrecer una oportunidad al producto, que ya hab铆a sido rechazado supuestamente por motivos t茅cnicos; y tarda dos meses y medio en abrir una investigaci贸n formal, y tres meses m谩s en llevar el caso a Fiscal铆a.

La Polic铆a cree que la operaci贸n fracas贸 por dos motivos. Uno, que el empresario no acept贸 la mordida; y dos, que el producto no serv铆a y fue descartado por los expertos que lo examinaron. Los agentes llaman la atenci贸n sobre que el empresario denunciante minti贸 sobre este extremo en algunas de las conversaciones con responsables de la Junta, al asegurar que sus maletines para la detecci贸n del Covid estaban validados, 鈥渃uando en realidad hab铆a sucedido exactamente lo contrario鈥.

Los agentes tambi茅n llaman la atenci贸n sobre que sus contactos en la Junta le permitieron conseguir un segundo an谩lisis de su producto. Fue, de nuevo, negativo. Sus maletines para hacer test no val铆an.

Por ahora, la UDEF apunta a Manuel y Ana Garc铆a Gallardo, Cristina Romero y Guillermo Gonz谩lez por presuntos delitos contra la administraci贸n p煤blica por revelaci贸n de secretos y de cohecho o corrupci贸n privada. Sanz, Bendodo, Aguirre y los dem谩s mencionados en esta informaci贸n han declarado como testigos en la causa, que tramita el juzgado de instrucci贸n 2 de Sevilla.

