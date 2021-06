–

De parte de Indymedia Argentina

Las y los docentes de la Ciudad de Buenos Aires agremiados en Ademys denuncian las intolerables condiciones de trabajo y estudio que sufren en aulas con ventanas abiertas y sin calefacción en plena ola polar. Responsabilizan al gobierno de Larreta y Acuña por forzar la presencialidad “como parte de la campaña electoral y de una política aperturista donde la salud y la vida de lxs trabajadores no importan”.

Desde el sindicato docente porteño señalaron que, lejos de priorizar la educación como propagandiza el marketing del gobierno de la Ciudad, “siguen sin invertir un sólo peso en las escuelas: no garantizan la calefacción en las escuelas, no realizan un refuerzo en la entrega de calefactores extra y no dan desayuno a lxs estudiantes”.

Compartimos el comunicado completo de Ademys:

En medio de una nueva ola polar docentes y estudiantes ya no sólo somos sometidxs a los contagios sino a soportar condiciones de trabajo y estudio intolerables. La necesidad de ventilación de las aulas producto del Covid las convierte en verdaderas heladeras, lxs chicos sufren el frío al igual que lxs docentes. No alcanza la ropa para paliar la situación.

A esto se suma la cantidad de escuelas sin calefacción, incluso en aquellas que tienen algún tipo de calefacción la misma resulta completamente insuficiente. Al mismo tiempo, la tremenda crisis económica que golpea los bolsillos de las familias trabajadoras y afecta la alimentación y la posibilidad de abrigo de nuestrxs estudiantes.

Frente a esta situación, el gobierno de Larreta y Acuña, sigue dando la espalda al reclamo de la docencia del pase inmediato a la virtualidad. Como venimos denunciando, mantienen la presencialidad como parte de la campaña electoral y de una política aperturista donde la salud y la vida de lxs trabajadores no importan. Tampoco importa la educación como pregonan, y es por esto que tienen el cinismo de enviar recomendaciones para paliar el frío donde entre otras cosas recomiendan a las familias llevar frazadas. Aún en su plan perverso de mantener la presencialidad, siguen sin invertir un sólo peso en las escuelas: no garantizan la calefacción en las escuelas, no realizan un refuerzo en la entrega de calefactores extra y no dan desayuno a lxs estudiantes.

Al mismo tiempo los niveles de contagio en la Ciudad superan lo establecido en los índices internacionales y de la Sociedad Argentina de Pediatría que regulan la presencialidad en las escuelas. A esto se suma la amenaza de nuevas variantes y un esquema de vacunación incompleto en la docencia y muy deficitario (sin siquiera una dosis) para la población. Además, lxs docentes con enfermedades de riesgo y embarazadas son obligadas a la presencialidad luego de tener una sola dosis de la vacuna, poniendo en riesgo sus vidas.

Este elemento atenta además contra los miles de niñxs y jóvenes exceptuados de la presencialidad que son dejados a la deriva por el gobierno ya que se sigue negando a nombrar docentes especialmente para el seguimiento de esxs estudiantes. Así, sin docentes dispensadxs y sin suplentes, miles de estudiantes exceptuadxs se quedan sin educación virtual.

Desde Ademys venimos señalando que los problemas que afrontamos en la Ciudad de Bs. As. se replican a lo largo y a lo ancho del país. La situación sanitaria que atraviesa nuestro país, la presencialidad en las escuelas como parte de una política aperturista, los graves problemas de infraestructura en las escuelas, la falta de inversión, el levantamiento de las dispensas a trabajadores con enfermedades de riesgo con una dosis de la vacuna son parte de una política nacional que también lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández y todos los gobernadores, por esto desde Ademys seguimos exigiendo la vacunación masiva y expropiación de vacunas que se producen en el país y el no pago de la deuda externa para que la plata vaya a enfrentar la pandemia del covid y la pandemia económica.

SUSPENSIÓN DE LA PRESENCIALIDAD

QUE SE COMPLETE EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN URGENTE. VACUNAS PARA TODXS

PLATA PARA SALUD Y EDUCACIÓN NO PARA EL FMI