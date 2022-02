–

por Martin Wolf (Financial Times)

2 de febrero de 2022

A diferencia de la Unión Soviética, EEUU y sus aliados tienen que cooperar y competir con una potencia en ascenso.

¿Cómo debería responder Estados Unidos a una China en ascenso? Esta es una de las preguntas más importantes que enfrenta la nueva administración estadounidense. Muchos estadounidenses argumentan que una forma de contención es factible. De hecho, este es uno de los pocos puntos en los que la administración de Joe Biden y su predecesor tienden a estar de acuerdo. También se puede ver la ventaja política: los enemigos comunes pueden unificar un país dividido. Pero, ¿es esta realmente una política factible? Creo que la respuesta es no.

Tal visión esencialmente de suma cero de la relación entre Estados Unidos y China está contenida en The World Turned Upside Down (El mundo del revés) de Clyde Prestowitz. Insiste en que: “No hay competencia entre el pueblo chino y el de Estados Unidos”. Su objeción es más bien contra el Partido Comunista. Una visión similar infunde The Longer Telegram: Toward A New American China Strategy, escrito por un “ex alto funcionario del gobierno” anónimo (en referencia al célebre telegrama largo de George Kennan de febrero de 1946, que proponía la contención de la Unión Soviética). Esto también establece que: “El desafío más importante que enfrenta Estados Unidos en el siglo XXI es el surgimiento de una China cada vez más autoritaria bajo su presidente… Xi Jinping”. El desafío, argumenta, no es China sino su estado despótico.

China ya tiene la economía más grande del mundo en paridad de poder adquisitivo

Simpatizo con la ansiedad que infunden estas publicaciones. Las acciones de China en Xinjiang Hong Kong subrayan su desprecio por los derechos humanos y los acuerdos internacionales. Beijing amenaza la autonomía de facto de Taiwán y está expandiendo su dominio sobre el Mar de China Meridional . En resumen, China se comporta cada vez más como una gran potencia en ascenso gobernada por un déspota despiadado y eficaz. En Longer Telegram se argumenta que la amenaza del intento de China de lograr el dominio global debe enfrentarse defendiendo una larga lista de intereses vitales de EEUU: conservar la superioridad económica y tecnológica colectiva; proteger el estatus global del dólar estadounidense; mantener una abrumadora disuasión militar; prevenir la expansión territorial china, especialmente la reunificación forzosa con Taiwán; consolidar y expandir alianzas y asociaciones; y defender (y, según sea necesario, reformar) el orden internacional liberal basado en reglas. Sin embargo, al mismo tiempo, el documento pide abordar las amenazas globales compartidas, en particular el cambio climático.

Es probable que China tenga la economía más grande del mundo a precios de mercado muy pronto

¿Es todo esto alcanzable? No, no lo creo. Primero, China es un adversario mucho más poderoso que la Unión Soviética. Tiene una economía mucho más exitosa, un sector tecnológico más dinámico, una población mucho más grande, una política más cohesionada y un gobierno mucho más competente. El desempeño económico relativo de China ha sido asombroso. Más importante aún es su potencial. China se enfrenta a enormes desafíos económicos. Pero no es necesario administrarlos tan bien para tener la economía más grande del mundo. En la actualidad, la producción per cápita de China (en paridad de poder adquisitivo) es un tercio de la de EEUU (frente al 8% en 2000) y la mitad de la de la UE. Supongamos que esto aumenta a solo la mitad del nivel de EEUU para 2050. La economía de China sería entonces tan grande como la de EEUU y la UE juntas. El aumento en la producción per cápita de China aún puede tener un largo camino por recorrer En segundo lugar, la economía de China está altamente integrada internacionalmente. Si bien esta es una fuente de vulnerabilidad para China, también es una fuente de influencia. El mercado chino ejerce una atracción magnética sobre una gran cantidad de países de todo el mundo. Como subraya el académico singapurense Kishore Mahbubani , la mayoría de los países quieren buenas relaciones tanto con EEUU como con China. No elegirán voluntariamente a EEUU sobre China. “el mundo no puede dejar de ver la presidencia de Trump”, especialmente su vergonzoso final. Peor aún, ese aspecto de los Estados Unidos evidentemente todavía está vivo. EEUU solía hablar de la necesidad de que China sea una “parte interesada responsable”. Pero tras la arrogancia del Finalmente, durante las últimas dos décadas y especialmente los últimos cuatro años, Estados Unidos ha demolido su reputación de sensatez, decencia, confiabilidad e incluso adhesión a las normas democráticas básicas. Esto importa, porque sus aliados serán cruciales en la contienda prevista. Como afirma Jonathan Kirshner en Foreign Affair s,, especialmente su vergonzoso final. Peor aún, ese aspecto de los Estados Unidos evidentemente todavía está vivo. EEUU solía hablar de la necesidad de que China sea una. Pero tras la arrogancia del “momento unipolar” , la guerra de Irak, la crisis financiera y la presidencia de Donald Trump, ¿es Estados Unidos una parte interesada responsable?

La participación de China en la población mundial caerá, pero seguirá superando a la de EE. UU. y sus aliados