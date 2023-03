–

Compartimos el acceso a un texto de la Academia de Modernidad Democr谩tica, titulado: 鈥淥portunidades y peligros de la Tercera Guerra Mundial鈥. El texto fue escrito en ingl茅s y est谩 disponible en varios idiomas.

La relaci贸n entre el conocimiento cr铆tico, riguroso, consciente y sustentado de un contexto y sus tendencias, mucho m谩s all谩 de opiniones, o a partir y de vuelta siempre a estas, pero desafiadas, cuestionadas, confrontadas y sustentadas, no s贸lo con argumentos inteligentes o desde el poder y las vocer铆as que son reconocidas como expertxs para expresarlas y por ende para negar a quienes no lo son: no excluyentes sino convocantes y en todos los 谩mbitos es un derecho de todxs y una responsabilidad vital.

Basta con recordar m铆nimamente nuestra propia experiencia de vida o la historia que conocemos, para saber que lo que llamamos historia est谩 hecha desde el poder y para quienes lo controlan. Que no reconocer esta realidad y no salir de esta trampa nos ha llevado una y otra vez a desastres, manipulaciones, conquistas y guerras de exterminio para beneficio una y otra vez de 茅lites y proyectos de acumulaci贸n y despojo criminales.

Basta con enterarnos de, por ejemplo, los beneficiarios de la pandemia del COVID-19, y, en ese mismo sentido, del incremento global de los precios de alimentos, para que nos estalle en la cara la manera en que nos manipulan, nos mienten, nos fabrican verdades dominantes y nos someten al hambre y sus consecuencias a partir de versiones fabricadas que son mentiras y que nos tragamos obedientemente sin siquiera hacer consciencia de que estamos obedeciendo.

Basta con leer Engordar con el Hambre, de Silvia Ribeiro, y Beneficiarse del Sufrimiento, el Informe OXFAM de mayo de 2022, que son apenas dos entre muchos ejemplos. El documento que compartimos abajo se帽ala la guerra prolongada de baja intensidad, las guerras econ贸micas, las alianzas flexibles, los medios de comunicaci贸n como arma ideol贸gica, y la guerra biol贸gica, como guerras y armas de esta tercera guerra total en curso. Compartimos el texto no para que sea aceptado ni memorizado. Todo lo contrario. Creemos que merece la pena para ser cuestionado, discutido, complementado y en todos los 谩mbitos posibles.

Si fuera cierto y asumimos que lo es, que estamos en un contexto de guerra total cuyo prop贸sito es la eliminaci贸n de excedentes de capital y de poblaci贸n (y su sometimiento) y la captura y dominio de recursos escasos para la acumulaci贸n de capital y poder, en un contexto en el que la hegemon铆a de los Estados Unidos es desafiada de modo que echa mano y prioriza su poder militar (las m煤ltiples OTAN en expansi贸n) ante desaf铆os en todos los 谩mbitos, no s贸lo de y desde otras potencias (China, Rusia y bloques de pa铆ses) sino de otros poderes supra-nacionales (no por ello extra-nacionales) como los 鈥済lobalistas鈥 como Elon Musk, Hariri, el sector financiero y otros bloques transnacionales.

Para decirlo con fuerza y desde la consciencia de lo que vivimos: o nos metemos a entender el contexto, desde nuestros contextos y experiencias y frente a los poderes que necesitan razonablemente meternos en esta guerra total, o seguimos dentro de la guerra, cumpliendo con lo que nos imponen y con lo que viene y hacemos, o seguimos haciendo la guerra (otra vez, pero como nunca antes) sin siquiera darnos cuenta para exterminar a quienes sobramos, para someternos a intereses cada vez m谩s poderosos y minoritarios y para que unos pocos acaben de quedarse con todo a costa de todxs y de la vida que asumen como su propiedad y derecho, o la reconocemos y a todxs en todas partes dentro de la misma y nos organizamos en resistencias-alternativas y mentalidades otras para liberarnos con la Madre Tierra. En otras palabras, liberarnos con los territorios de nuestrxs cuerpxs, de nuestrxs imaginarios, con los territorios y la Madre Tierra de todo el poder colonial, patriarcal, capitalista en su guerra contra la vida para someternos, o seguir sometidxs a este pensamiento, a esta mentalidad 煤nica, al fascismo unificante que nos recluta.

De nuestra resistencia organizada y rebeli贸n consciente a la sumisi贸n al Estado, de las movilizaciones y las rebeld铆as a los cargos, las elecciones y los proyectos, de la organizaci贸n para la libertad y la vida contra el patriarcado-capitalista-estatal frente a la captura pragmatista, de aprender y no dejar solxs a quienes no se rinden, no claudican y no se venden y nos reclaman tejernos depende la vida. Nos est谩n comprando, enga帽ando, sometiendo en todos los espacios y mientras lo hacen de manera cada vez m谩s personalizada y com煤n con prop贸sitos perversos y poderes sofisticados sin precedentes, nos han robado la capacidad, la necesidad, el derecho de entender, de priorizar, de compartir desde la diversidad causas comunes, de construir nuestros horizontes, de defendernos y de generar alternativas, m谩s all谩 y mucho m谩s ac谩 de esta Guerra Mundial Total en la que estamos y a cuya destrucci贸n aportamos por no hacer el esfuerzo de ayudarnos a entender, a liberar los territorios de nuestros imaginarios. Este es un llamado a organizarnos en resistencia ahora mismo. Es la Vida toda, la que est谩 en riesgo y basta con lo que ya se sabe sobre la certeza de la muerte consecuencia de la codicia organizada que no podemos seguir aceptando como inevitable.

Oportunidades y peligros de la Tercera Guerra Mundial

La Tercera Guerra Mundial est谩 dando forma a nuestro mundo actual. Existen desaf铆os para comprender los acontecimientos pol铆ticos y encontrar una respuesta eficaz como fuerzas democr谩ticas en regiones locales, pa铆ses, continentes, y en todo el mundo. A continuaci贸n, intentaremos presentar las motivaciones b谩sicas y los conflictos de las fuerzas de la modernidad capitalista en la Tercera Guerra Mundial, definir sus caracter铆sticas espec铆ficas y su distinci贸n de las anteriores guerras mundiales. Tambi茅n mostraremos v铆as para que las fuerzas democr谩ticas del mundo utilicen su inevitable participaci贸n en esta guerra para construir una alternativa a la modernidad capitalista y resolver los enormes problemas sociales del siglo XXI.

Para leer el ensayo completo, click aquí

FUENTE: Academia de Modernidad Democr谩tica / Pueblos en Camino

