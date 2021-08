–

De parte de ANRed August 15, 2021 66 puntos de vista

A mediados del siglo XIX, un facultativo de Viena descubri贸 c贸mo reducir la mortalidad posterior al parto. La 茅lite cient铆fica europea lo despreci贸. Por Eduardo P茅rez (El Salto)

Cuando Mar铆a entr贸 en la Cl铆nica Primera de la Maternidad del Hospital de Viena, intent贸 tranquilizarse. No estaba nerviosa por el parto en s铆 mismo. Era su tercer parto y ten铆a facilidad para controlar el dolor. El problema era el lugar. La Cl铆nica Primera, de las dos que hab铆a, ten铆a muy mala fama entre las mujeres vienesas. No era nada raro entrar para dar a luz y no salir jam谩s. Muchas de sus amigas hab铆an desarrollado estratagemas, como parir en la calle 鈥榠nvoluntariamente鈥 para poder cobrar las ayudas p煤blicas correspondientes sin llegar a entrar en la cl铆nica, o dilataban el parto para conseguir ser atendidas en el segundo pabell贸n. La propia Mar铆a hab铆a enfermado en la cl铆nica tras dar vida por segunda vez, pero afortunadamente se repuso en unos d铆as.

El parto fue r谩pido. Tras un par de horas ingresada, una preciosa ni帽a sali贸 de su interior. No obstante, al d铆a siguiente se empez贸 a sentir mal, y por la tarde la fiebre se le dispar贸. Cuatro d铆as despu茅s, Mar铆a y su ni帽a, que hab铆a desarrollado s铆ntomas similares, eran enterradas en un cementerio de la capital austriaca. Era enero de 1866.

Ning煤n m茅dico del hospital sab铆a a ciencia cierta qu茅 le hab铆a ocurrido. Quien s铆 hubiera podido salvar a Mar铆a era Ignaz Semmelweis, un especialista que hab铆a trabajado en el hospital vien茅s a帽os atr谩s. Pero Semmelweis tambi茅n hab铆a muerto. El verano anterior hab铆a fallecido en un sanatorio para enfermos mentales, presumiblemente tras la infecci贸n de las heridas causadas por los golpes de los guardias.

El misterio de la fiebre puerperal

A mediados del siglo XIX las diferencias en cuanto a mortalidad entre las dos cl铆nicas de la maternidad eran llamativas. En la primera, la tasa rondaba el 10% de las mujeres, mientras que en la segunda los fallecimientos eran seis puntos m谩s bajos. Nadie ten铆a explicaci贸n, y las hip贸tesis que se manejaban iban desde un mayor hacinamiento a las diferencias en las pr谩cticas religiosas entre ambos centros.

En julio de 1846, Semmelweis, un joven m茅dico de Budapest, fue contratado en la Cl铆nica Primera. Intrigado por la alt铆sima mortalidad, trat贸 de examinar las causas que hasta entonces se manejaban, que le resultaron muy poco convincentes. El origen del problema deb铆a de estar en la principal disparidad entre ambos lugares: mientras que el primer pabell贸n estaba dedicado a la ense帽anza de estudiantes de medicina, el segundo se dedicaba a la preparaci贸n de matronas. 驴Ser铆a, como algunos colegas argumentaban, que los estudiantes eran m谩s bruscos durante la atenci贸n al parto? A Semmelweis tampoco le convenc铆a la explicaci贸n.

Las teor铆as de Semmelweis se encontraron con un rechazo mayoritario por parte de la 茅lite m茅dica vienesa, incluidos sus superiores en el hospital

El m茅dico vio la luz cuando un amigo m茅dico falleci贸 tras cortarse un dedo durante una autopsia. El an谩lisis post mortem era similar al de las parturientas fallecidas. En el hospital, los estudiantes estaban en contacto cotidiano con cad谩veres, mientras que las matronas no. Por lo tanto, concluy贸 Semmelweis, eran los estudiantes quienes infectaban a las mujeres al atenderlas.

La teor铆a era puramente observacional, ya que a煤n no se hab铆a desarrollado la teor铆a de la infecci贸n por g茅rmenes. Semmelweis cambi贸 la pol铆tica de higiene. Entre autopsias y atenci贸n obst茅trica, los estudiantes deb铆an lavarse las manos cuidadosamente con hipoclorito c谩lcico. El 茅xito fue absoluto. La tasa de mortalidad se redujo radicalmente, llegando a cero cuatro meses despu茅s de la implantaci贸n del nuevo protocolo.

La frustraci贸n del h茅roe

Quien est茅 leyendo estas l铆neas pensar谩 que aqu铆 se acaba la historia y que posiblemente las ideas del m茅dico h煤ngaro se extendieron velozmente por todo el planeta, salvando a miles de mujeres de una muerte precoz, quiz谩 con Semmelweis recogiendo prestigiosos premios a diestro y siniestro.

Nada m谩s lejos de la realidad. Las teor铆as de Semmelweis se encontraron con un rechazo mayoritario por parte de la 茅lite m茅dica vienesa, incluidos sus superiores en el hospital. Consideraban ultrajante la hip贸tesis de que era la propia pr谩ctica m茅dica la causante de tanta enfermedad y muerte. Harto de ellos, el h煤ngaro regres贸 a Budapest. En el peque帽o hospital St. Rochus de nuevo logr贸 eliminar virtualmente la enfermedad: entre 1851 y 1855 solo fallecieron ocho pacientes de 933 partos. Sin embargo, el establishment m茅dico de la ciudad tambi茅n se negaba a asumir sus puntos de vista.

Semmelweis y sus escasos seguidores m茅dicos insistieron, sin 茅xito, durante a帽os con cartas y trabajos en diversas publicaciones europeas especializadas. La cerraz贸n a la que hac铆a frente el doctor h煤ngaro le fue haciendo mella y, desesperado, fue elevando el tono, lo que tampoco facilitaba una mayor receptividad de su gremio, como se refleja en este fragmento de su Carta abierta a todos los profesores de obstetricia:

鈥淟lamo asesinos a todos los que se oponen a las normas que he prescrito para evitar la fiebre puerperal. Contra ellos, me levanto como resuelto adversario, 隆tal como debe uno alzarse contra los partidarios de un crimen! Para m铆 no hay otra forma de tratarles que como asesinos. 隆Y todos los que tengan el coraz贸n en su sitio pensar谩n como yo! No es necesario cerrar las salas de maternidad para que cesen los desastres que deploramos, sino que conviene echar a los toc贸logos, ya que son ellos los que se comportan como aut茅nticas epidemias鈥︹

Mientras las medidas para limitar la mortalidad por fiebre puerperal segu铆an sin implantarse a nivel general, la frustraci贸n de Semmelweis fue deteriorando su salud mental, adoptando cada vez m谩s comportamientos sociales embarazosos e irritantes. Convencido mediante enga帽os para que ingresase en una instituci贸n psiqui谩trica, dos semanas despu茅s, el 13 de agosto de 1865, el m茅dico fallec铆a. Hoy, frente a la cl铆nica de mujeres de W盲hring de Viena, se alza una estatua del doctor h煤ngaro. En ella se lee: 鈥淚gnaz Semmelweis, el salvador de madres鈥.