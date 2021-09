Afirmem que cap anunci pol铆tic assegura, ara per ara, que l鈥檃mpliaci贸 de l鈥檃eroport del Prat s鈥檃turi indefinidament i, per tant, 茅s imperatiu seguir lluitant per defensar el Delta del Llobregat i per revertir el model de creixement, que s鈥檋a demostrat insostenible.

Constatem que la mobilitzaci贸 social ha provocat una crisi en el si de diferents governs (Barcelona, Generalitat i Estat) i partits. I considerem que l鈥檃nunci d鈥檃hir del govern espanyol no deixa de ser un moviment t脿ctic enmig de la total irresponsabilitat dels governants, que, en plena emerg猫ncia clim脿tica i ambiental, es dediquen a jugar amb inversions ecocides i catastr貌fiques.

Les cinc demandes exposades per les entitats el passat 7 de setembre en roda de premsa segueixen vigents. Per tant renovem la crida a moviments socials i ecologistes i a les lluites del territori a sortir al carrer el 19S per exigir la paralitzaci贸 indefinida de qualsevol ampliaci贸 d鈥檃ctivitat o d鈥檌nfraestructures aeroportu脿ries i sumar-nos a les lluites contra les ampliacions dels aeroports de Palma, Madrid, Reus i Girona. Aquesta lluita va molt m茅s enll脿: 茅s el moment d鈥檃bordar d鈥檜na vegada noves pol铆tiques que transformin l鈥檃ctual model econ貌mic especulatiu i injust en un model que cobreixi les necessitats b脿siques del conjunt de la poblaci贸 i respecti el territori i els l铆mits biof铆sics del planeta.

Per aix貌, ens trobarem el pr貌xim diumenge 19 de setembre a les 12:00 h. al carrer Tarragona de Barcelona, per exigir que s鈥檃bordin de forma urgent les 5 demandes (reprodu茂des a continuaci贸) que la concentraci贸 planteja en resposta a la profunda crisi social, econ貌mica i ambiental que estem vivint: