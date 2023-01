–

De parte de ANRed January 20, 2023 300 puntos de vista

Este jueves 19 de enero, brigadistas de Parques Nacionales que combaten los incendios forestales y participan de rescates, iniciaron un paro por 72 horas en reclamo al ministro de Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, de salarios dignos y pase a planta permanente. La medida se da junto a administrativos y guardaparques de la Administración de Parques Nacionales. Hoy una persona brigadista ingresante que arriesga su vida en tareas de alto riesgo cobra apenas $72.674,74 pesos. También reclaman que su trabajo sea reconocido como insalubre, el pago de viáticos adeudados, equipo técnico adecuado, contar con seguros diferenciales, sumar personal a las brigadas y jubilación anticipada acorde, entre otras demandas. El paro por tres días se extiende a los parques nacionales Los Glaciares, Los Alerces, Perito Moreno, Lanín, Quebrada del Condorito, Islas de Santa Fe, Pre Delta, Campos del Tuyú y Ciervo de los Pantanos, entre otros. Por ANRed.

Hoy se cumple el segundo día de paro por 72 horas que llevan adelante trabajadores y trabajadoras brigadistas de todo el país que combaten incendios forestales y participan de rescates en diferentes parques nacionales, en reclamo de salarios dignos (hoy una persona brigadista ingresante que arriesga su vida en tareas de alto riesgo cobra un sueldo incial de $72.674,74), mejoras laborales, pase a planta permanente y una jubilación acorde con los riesgos que su tarea implica.

El paro por tres días se extiende a los parques nacionales Los Glaciares, Los Alerces, Perito Moreno, Lanín, Quebrada del Condorito, Islas de Santa Fe, Pre Delta, Campos del Tuyú y Ciervo de los Pantanos, entre otros.

Como reclamos generales, también demandan que su trabajo sea reconocido como insalubre, el pago de viáticos adeudados, equipo técnico adecuado, contar con seguros diferenciales, sumar personal a las brigadas y jubilación anticipada acorde, entre otras demandas. Luego, en cada parque nacional hay necesidades específicas.

Durante el primer día del paro por 72 horas, es decir, este jueves 19, en la localidad de Esquel (Chubut) los y las trabajadoras brigadistas del Parque Nacional Los Alerces realizaron una movilización y panfleteada para visibilizar sus reclamos: «vamos a trabajar si hay un incendio, pero también necesitamos respuesta de los funcionarios«, expresaron en declaraciones a Radio 3, en referencia al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, sobre el que agregaron: «necesitamos que se siente y nos convoquen a paritarias, necesitamos llegar a fin de mes porque estamos más cerca de la línea de pobreza que de la canasta básica«.

En el caso de la localidad chubutense de El Hoyo, que fue afectado en estos días por nuevos focos de incendios forestales, los y las combatientes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego en Chubut anunciaron el paro por 72 horas luego de que Juan Cabandié visitara la zona afectada pero no la sede de la Brigada Nacional del Sur para conocer el estado del edificio, la situación del personal y los recursos de los que disponen.

En declaraciones a RN Radio, Diego Varga, combatiente de la Brigada Nacional Sur e integrante de ATE Comarca Andina, recalcó: «el personal está muy molesto. Tenemos móviles que no están al 100%, no contamos con elementos de protección, como camisas, pantalones o bocegos para combatir el fuego. Cabandié estuvo en la zona y al día siguiente inauguró una nueva subcentral en el parque Lanín. Nosotros estamos desde el año 96′ en una instalación prestada del Inta, en un estado catastrófico. En invierno se nos llueve el edificio. Salimos todos los días a arriesgar su vida y el sueldo está muy por debajo de la canasta básica. El personal que recién empieza no llega a los tres dígitos. Estamos expuestos a situaciones muy extremas, pero no se ve reflejado en los sueldos», destacó.

En tanto, hoy, durante el segundo días de paro, en declaraciones a winfo.ar, Andrea Torres, una de las brigadistas que lleva adelante el reclamo y que cuenta con 10 años de antiguedad en El Chaltén, ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, explica las demandas: «necesitamos 10 brigadistas más, 6 para el ICE y 4 para Sendas, para poder dar respuestas a la cantidad de visitas que tenemos». También destaca el reclamo a la intendencia de equipamiento para los brigadistas de sendas: «no tienen carpas, no tienen bolsas de dormir, todos elementos que son de gestión, por eso le exigimos a la intendencia gestión para poder dar respuestas a las necesidades de esta área protegida».

Otros de los brigadistas consultados por el medio local, cuenta que el salario para un brigadista ingresante es de $72.674,74, muy por debajo de la Canasta Básica que fija el INDEC en $139.000. Asimismo, en cuanto a la jubilación, agrega: «ahora nos estamos jubilando a los 64 años de edad, y eso también atenta contra la renovación del personal. Tanto como que un brigadista a esa edad ya tiene más dificultades para, por ejemplo, iniciar un rescate, llevar una camilla y trasladar a una persona que sufrió un accidente».

También, La Izquierda Diario informó que también se sumaron al reclamo brigadistas del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que en estos días estuvieron combatiendo incendios junto a brigadistas de Islas de Santa Fé, Campos del Tuyú y Pre-Delta, que se manifestaron mediante fotos con reclamos laborales en el marco del paro 72 declarado por ATE (Asociación trabajadores del Estado).

En este marco, Florencia Silva, delegada de ATE por parte de la Agrupacion Marrón Clasista, del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, declaró a ID: «trabajadoras y trabajadores de Parques, junto a las brigadas nacionales del Sistema Nacional de Manejo del Fuego; continuamos con un plan de lucha por soluciones reales y concretas a nuestras demandas. Realizamos un paro de actividades de 24 horas en Noviembre, de 48 horas en Diciembre, y ahora un paro total de actividades por 72 hs, el 19, 20 y 21 de Enero; hasta tanto se comiencen a resolver las cuestiones de fondo y las más importantes, salario y planta permanente». Y agregó: «cómo tercer eje de los reclamos, necesitamos que se apruebe en el congreso la Ley de Jubilación anticipada por tareas de riesgo, con la salvedad de algunos cambios en el proyecto de ley, que expresamos en actas de asamblea de las áreas protegidas, en esto les pedimos a las y los legisladores, que nos reciban para escuchar nuestra voz, de quienes serían los afectados por esa ley, ya que hasta ahora no logramos que nos den audiencia».

