De parte de ANRed April 15, 2023 117 puntos de vista

Tras la cancelaci贸n del concierto previsto para el pr贸ximo 28 de mayo en Frankfurt por parte de autoridades locales, Roger Waters present贸 una demanda legal y mantiene firme su idea de concretar esa fecha mientras contin煤a su gira europea. Hace unos d铆as se lanz贸 una petici贸n para apoyar la realizaci贸n del concierto. Artistas como Brian Eno, Peter Gabriel, Tom Morello de Rage Against The Machine y el propio Nick Mason, baterista de Pink Floyd, apoyaron al artista. Por Ramiro Giganti (ANRed).

芦El otro d铆a una amigo alem谩n que me visit贸 cuando estuve en Amstedam hace unos d铆as me dijo que un integrante del partido verde que hace una semana era parte de la coalici贸n de gobierno en Frankfurt tratando de cancelar mi show, de repente cambi贸 su postura milagrosamente. Es interesante como hay gente que puede cambiar su postura en cosas como esta. Creo que se insiste en un objetivo, como lo estoy haciendo, quiz谩s muchas personas tengan otra postura. De hecho quieren cancelar el concierto porque me acusan de antisemita por criticar al gobierno de Israel禄, coment贸 Waters en una reciente entrevista con la periodista y cineasta jud铆a estadounidense Katie Halper. Halper hab铆a sido despedida en octubre del a帽o pasado por el medio de comunicaci贸n estadounidense de propiedad corporativa The Hill por referirse a Israel como un r茅gimen de apartheid.

La misma Katie Halper laz贸 hace unos d铆as una petici贸n para que se le permita a Roger Waters actuar en Frankfurt. La misma ya super贸 las 30.000 firmas y conto con el apoyo de artistas como Brian Eno, Peter Gabriel Tom Morello de Rage Against The Machine y el propio Nick Mason, baterista de Pink Floyd, adem谩s de otras personalidades como Susan Sarandon, Julie Christie, y el director de cine Ken Loach, por solo mencionar a algunas adhesiones.

En la entrevista tambi茅n se record贸 lo absurdo de considerar antisemita a quien perdi贸 a su padre en la segunda guerra mundial mientras combat铆a contra los nazis. Esa p茅rdida fue de gran inspiraci贸n para la creaci贸n de sus dos 煤ltimos trabajos como integrante de Pink Floyd: The Wall y The Final Cut. Tambi茅n aclar贸 que no tiene pensada una alternativa de utilizar esa fecha para dar un concierto en otra ciudad y que mantiene su iniciativa de darlo en Frankfurt el pr贸ximo 28 de mayo.

Al momento de cerrar esta nota, Roger Waters contin煤a su gira por Europa a minutos de comentar un concierto en la capital sueca Estocolmo, en un estadio con capacidad para 45000 personas donde solo quedaban 80 entradas disponibles que se estima se agoten a minutos del inicio. El concierto en Frankfurt contin煤a en cartelera y al momento solo quedan 97 entradas disponibles en un aforo de 13500 personas, pese al anuncio de cancelaci贸n.

La petici贸n contra la cancelaci贸n del concierto se puede firmar ac谩.