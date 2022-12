–

Castellano | Galego

Continúa la huelga en el Consorcio IeB

Este diciembre continúa el paro en el Consorcio, del 12 al 23. Como es habitual, el paro irá acompañado de acciones centradas en los actos públicos de los políticos que quieren decidir nuestro futuro sin tenernos en cuenta.

La presión continúa, porque lo principal aún está por ganar, y porque lo logrado hasta ahora puede desaparecer. Sin presión se pueden dar pasos hacia atrás.

La huelga en el Consorcio continúa a pesar de que la intentan ahogar con servicios mínimos abusivos; a pesar de que los sindicatos en la mesa general de negociación aceptan cualquier documento presentado por la Función Pública… y los que votan en contra no salen a la calle a protestar. Función Pública ya se sentó con nosotros y no logró desmovilizarnos; y ya sabemos el camino para conseguir que vuelva a sentarse.

Las acciones, como en periodos de huelga anteriores, serán diarias y la colaboración siempre es bienvenida. Ayer mismo el presidente Rueda enfrentó dos escraches en un mismo día. Si quieres dar un paso más en la defensa de tu trabajo y participar en las acciones, solo tienes que enviar un correo electrónico a sindical@cnt.gal con el asunto «Colaboro en la HUELGA» y en el cuerpo del correo : Nombre, teléfono y ciudad.

Si no puedes asistir, apoya en las redes!!

¡Apoya con el bono de la huelga en el Consorcio!

En decembro continúa a folga no Consorcio IeB

Neste mes de decembro continúa a folga no Consorcio, dende o día 12 ata o día 23. Como é habitual a folga irá acompañada de accións centradas nos actos públicos dos políticos que queren decidir o noso futuro sen ternos en conta.

A presión continúa, porque aínda queda o principal por gañar, e porque o conseguido ata agora pode desaparecer, sen presión pódense dar pasos cara a atrás.

A folga no Consorcio continúa a pesar de que a intentan afogar cuns servizos mínimos abusivos; a pesar de que os sindicatos da mesa xeral de negociación admiten calquera documento presentado por Función Pública… e os que votan en contra non pisan a rúa para protestar. Función pública xa se sentou con nós e non puido conseguir desmovilizarnos; e xa sabemos o camiño para que se volte sentar.

As accións, como nos anteriores periodos de folga, serán diarias e a colaboración sempre é ben recibida. Onte mesmo o presidente Rueda enfrentouse a dous escraches na mesma xornada. Se queres dar un paso máis na defensa do teu posto de traballo e participar das accións so tes que enviar un correo a sindical@cnt.gal co asunto “Eu colaboro na FOLGA” e no corpo do mail: Nome, teléfono e localidade.

Se non podes asistir apoia nas redes!!

Apoia co bono da folga no Consorcio!