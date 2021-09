–

Tras la muerte de Franco en 1975, la oposici贸n democr谩tica, liderada por el Partido Comunista y los sindicatos, fue lo suficientemente fuerte como para bloquear los intentos iniciales de preservar la dictadura, ya que lanz贸 una ola de movilizaciones y huelgas. Sin embargo, incapaz de derribar el r茅gimen y alegando una posible intervenci贸n militar de los generales de l铆nea dura, la izquierda lleg贸 a la conclusi贸n de que la democratizaci贸n se producir铆a a trav茅s de una reforma negociada del sistema existente y no como una ruptura con el mismo.

En este sentido, el PSOE y el Partido Comunista [PCE] se comprometieron en una serie de acuerdos nacionales con el gobierno de transici贸n de Adolfo Su谩rez, antiguo ministro franquista, que aseguraron el reconocimiento legal de las libertades pol铆ticas y sociales, pero que tambi茅n garantizaron la continuidad de las 茅lites econ贸micas y estatales existentes.

芦Mi hermano fue asesinado en una protesta proamnist铆a el 23 de enero de 1977 [por vigilantes de extrema derecha vinculados a las fuerzas de seguridad]禄, cuenta Manuel Ruiz Garc铆a a Tribuna. 芦脡l hac铆a campa帽a por la liberaci贸n de los presos pol铆ticos, pero (鈥) la Ley de Amnist铆a acab贸 siendo utilizada para proteger legalmente a los torturadores y a los implicados en la dictadura. Hoy esta ley es uno de los obst谩culos para los que exigimos justicia禄.

La Ley de Amnist铆a tambi茅n sustent贸 el llamado 芦pacto de olvido禄 que, en nombre de la reconciliaci贸n nacional y mirando al futuro, vio c贸mo la Guerra Civil y sus secuelas quedaban pr谩cticamente ausentes del debate pol铆tico en las d茅cadas posteriores. Solo a partir del a帽o 2000 se ha producido una renovada tracci贸n en torno a las demandas de justicia transicional con la aparici贸n de asociaciones de base de memoria hist贸rica y v铆ctimas, como la Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica [ARMH] y el Foro por la Memoria.

Ahora que el proyecto de la Ley de Memoria Democr谩tica est谩 a punto de iniciar su tramitaci贸n parlamentaria en septiembre, los supervivientes y las familias de las v铆ctimas del franquismo advierten que representa su 煤ltima oportunidad de ver justicia en su vida. El socio de coalici贸n del PSOE, Unidos Podemos, ha puesto sus miras en un cambio de 煤ltima hora en el proyecto de ley que modifique la Ley de Amnist铆a (o la deje sin efecto, como recomend贸 De Greiff). Al necesitar los votos de los partidos catalanes y vascos, junto con los de Unidas Podemos, el PSOE se ver谩 presionado para ceder en este sentido.

El partido Izquierda Republicana de Catalunya tambi茅n est谩 decidido a que sus diputados voten en contra de la ley a menos que, adem谩s de eliminar las condenas pol铆ticas de la 茅poca de Franco, la legislaci贸n tambi茅n declare ilegales los tribunales pol铆ticos de la dictadura. El proyecto actual solo los define como 芦ileg铆timos禄, pero los cr铆ticos argumentan que esto acepta mansamente que los tribunales (tan absurdos como el Tribunal Especial para la Represi贸n de la Masoner铆a y el Comunismo) eran injustos pero esencialmente legales. Por extensi贸n, se corre el riesgo de reforzar la l铆nea de sucesi贸n t谩cita entre la actual democracia judicial espa帽ola y la dictadura franquista, en lugar de la Segunda Rep煤blica espa帽ola constitucional que 茅sta derroc贸 con un golpe de Estado.

Sin embargo, el PSOE no est谩 dispuesto a tocar elementos fundamentales del acuerdo constitucional vigente, como la Ley de Amnist铆a, aunque eso ponga a Espa帽a en contradicci贸n con el derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, solo el a帽o pasado dos expresidentes de gobierno del PSOE firmaron cartas de apoyo a Villa contra los intentos de enjuiciarlo en Argentina, lo que demuestra una vez m谩s el grado de incorporaci贸n del partido a los circuitos dominantes de poder y patrocinio desde los a帽os ochenta. Como dice Manuel Ruiz Garc铆a: 芦El PSOE no va a hacer nada. Ha tenido mayor铆as absolutas en el pasado y no ha actuado鈥 En definitiva, forman parte del r茅gimen del 78 y no van a tocar la transici贸n禄.

芦La impunidad 鈥攃ontin煤a鈥 es terrible porque conduce al olvido de los verdaderos padres de la democracia; la gente que luch贸 y muri贸 en las calles para traer la democracia a Espa帽a. Y por eso, a corto plazo, soy bastante pesimista. Pero la memoria es como el agua: si la bloqueas en un sitio, saldr谩 en otro. Un d铆a, los j贸venes se preguntar谩n por qu茅 no se les explicaron estas cosas禄.

