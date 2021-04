–

April 9, 2021

Trabajadores ferroviarios tercerizados denuncian su situación de precarización laboral. Explican que se encuentran encuadrados bajo un convenio ajeno al de la Unión Ferroviaria, percibiendo salarios distintos a los enmarcados en su actividad. Denuncian descuentos irracionales, condiciones sanitarias deficientes, no tienen sala de descanso acorde a la ley de seguridad e higiene, además de sufrir amenazas constantes de ser despedidos de Trenes Argentinos. Luego de una asamblea decidieron convocar a una movilización para el 17 abril junto a otros trabajadores tercerizados. Por ANRed



En diálogo con ANRed, Yamil trabajador ferroviario explicó: «en la asamblea acordamos algunas medidas y ahora estamos proyectando marchar con una columna de trabajadores tercerizados en contra de la precarización laboral para el 17 de abril, estamos acordando como organizarla. Mientras tanto, acompañamos a los compañeros que sufrieron descuentos exorbitantes en sus sueldos, descuentos que rondan entre los 6000 y 3000 pesos, es decir descontaron mas de lo que vale un día de trabajo, supuestamente por movilizarse 3 horas en el hall, cuando ficharon y se presentaron a sus puestos de trabajo. Estamos planeando una medida de fuerza, siempre tratando de no perjudicar a los usuarios».

Agreggó «no hemos recibido respuestas de la gerencia. Hemos enviado los respectivos comunicados para ver si se habría alguna mesa de negociación, no ha sucedido. Lo que pedimos nosotros es el pase a planta permanente. Los puestos de trabajo ya los estamos ocupando, no es que tiene que abrir puestos nuevos, sino pedimos que los formalicen, que nuestros sueldos vayan directamente a nuestras cajas de ahorro y no a una empresa tercerizada que genera descuentos y nos reduce un 50% de nuestro sueldo. Deberíamos de percibir alrededor de 60 mil pesos y recibimos 30 mil o 40 mil pesos, según la cantidad de horas que haga el compañero. Trenes Argentinos, empresa estatal deposita el sueldo correspondiente por cada uno de nosotros, pero al llegar a MCM Security, ahi comienzan los descuentos y terminamos percibiendo mucho menos que lo que nos depositó la empresa».

Los trabajadores tercerizados intentarán lograr una Mesa de diálogo con las autoridades competentes para exigir que correspondan a sus reclamos.