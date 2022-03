–

De parte de ANRed March 22, 2022

Trabajadores y trabajadoras del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires se encuentran en estado de alerta y movilización ya que denuncian «ataques a sus derechos laborales», afectando de ésta manera a las políticas públicas de niñez. «Durante enero y febrero circularon documentos que, de manera informal, especifican las restricciones a la jubilación especial y cambios en las bonificaciones que significan un recorte salarial y una estrategia de división entre trabajadores. Mientras, recortaron los plus de horas extras que son utilizadas para cubrir gastos cotidianos de las instituciones, las trabajadoras becarias no tienen asegurada su continuidad laboral, y varios dispositivos no tienen sede para su funcionamiento» explicaron mediante un comunicado. Por ANRed

Desde ésta mañana trabajadores y trabajadoras del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron para denunciar la situación de precarización laboral que vienen sufriendo.

«Desde el mes de diciembre del 2021 se vienen realizando modificaciones que limitan el acceso a la jubilación anticipada derecho conquistado por los trabajadores en el año 2013 y justificado en el desgaste prematuro. Durante enero y febrero circularon documentos que, de manera informal, especifican las restricciones a la jubilación especial y cambios en las bonificaciones que significan un recorte salarial y una estrategia de división entre trabajadores. Mientras, recortaron los plus de horas extras que son utilizadas para cubrir gastos cotidianos de las instituciones, las trabajadoras becarias no tienen asegurada su continuidad laboral, y varios dispositivos no tienen sede para su funcionamiento» explicaron mediante un comunicado.

Agregaron «esto sucede en el marco de un plan de ajuste provincial que ya se viene ejecutando en otros sectores con las mismas herramientas: quita de bonificaciones, ampliación de régimen horario. Fueron todos los gremios, inclusive la dirección provincial de ATE Provincia, quienes sin ningún mecanismo de consulta (ni informativo) a los y las trabajadoras (ni siquiera a delegados), aceptaron este terrible ataque sin precedentes a nuestros derecho; por eso los trabajadores nos organizamos desde abajo para enfrentarlo».

Entre las principales exigencias solicitan el rechazo al nuevo régimen de bonificaciones, la defensa a la jubilación especial y el pase a planta para todos sus trabajadores. Además repudian la precarización en el Organismo de Niñez.