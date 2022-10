–

En la segunda jornada de marcha que iniciaron las comunidades originarias del Chaco salteno nucleadas en la Uni贸n Aut贸noma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, dialogamos con Leonardo Pantoja referente de la comunidad wichi de El Tr谩fico quien explic贸 que arribaron a la ciudad de Urundel en Salta y est谩n a la espera que llegue una comitiva de funcionarios del gobierno provincial de Gustavo S谩enz. Desde las comunidades manifestaron que solo esperan respuestas concretas al petitorio que han presentado a las autoridades hace dos a帽os. 芦Les hemos pedido que vengan con respuestas concretas, no queremos charla. Porque han tenido dos a帽os para tomar decisiones concretas sobre el petitorio que les presentamos禄 dijo Pantoja y agreg贸 芦seg煤n lo que nos digan se har谩 una nueva asamblea y vamos a seguir caminando, si es posible seguiremos hasta Buenos Aires. Porque si no nos traen respuestas quiere decir que esta provincia ignora nuestros derechos禄. Por ANRed

Comunidades originarias del Chaco salte帽o nucleadas en la Uni贸n Aut贸noma de Comunidades Originarias del Pilcomayo realizaron un corte de la Ruta 34 a la altura del Pichanal para exigirle al gobernador Gustavo S谩enz que cumpla con un petitorio en el que se compromet铆a a garantizarles el derecho a servicios b谩sicos como el acceso al agua potable, entre otros. Al no recibir respuestas iniciaron ayer una caminata con la intenci贸n de llegar a Salta capital. Hoy arribaron a la ciudad de Urundel en Salta y est谩n esperando que alguna autoridad de la provincia se acerque para comunicar las respuetas al petitorio.

En di谩logo con ANRed Leonardo Pantoja, presidente de la Comisi贸n Nacional de Investigaci贸n del Genocidio para el Resarcimiento Hist贸rico de los Pueblos Originarios de Argentina y referente de la comunidad wichi de El Tr谩fico quien explic贸: 芦estamos en una ciudad peque帽a que se llama Urundel, esperando a las autoridades de la provincia que estar铆an llegando y queremos ver que nos traen. Les hemos pedido que vengan con respuestas concretas, no queremos charla. Porque han tenido dos a帽os para tomar decisiones concretas sobre el petitorio que les presentamos禄.

Agreg贸 芦por el momento no lleg贸 nadie del gabinete del gobierno provincial. Estamos muy atentos las hermanas y hermanos, somos alrededor de 350. Tambi茅n los hermanos de Jujuy estan atentos a cualquier decisi贸n que tomen las comunidades y estan dispuestos a caminar con nosotros, ante cualquier respuesta negativa que nos taiga el gobierno. Eso se habl贸 en la asamblea. No vamos a discutir solo esperamos respuestas concretas, queremos ver que traen芦.

Pantoja coment贸 que en caso que no haya una respuesta concreta a las demandas urgentes de las comunidades en materia de salud, vivienda, educaci贸n y acceso al agua potable seguir谩n marchando hasta llegar a Buenos Aires. 芦Hace una semana que estamos manifest谩ndonos. El gobernador lo sabe, el gabinete del ministerio tambi茅n y tuvieron mucho tiempo para trabajar sobre el petitorio que les hemos hecho. Hoy la decisi贸n de la asamblea es esperarlos y que tengan respuestas positivas, por ejemplo el tema de las viviendas. Que venga y nos digan hay 2000 viviendas y nos entreguen el compromiso, que sea decretado para que despu茅s se cumpla. Sino hay un compromiso real no les podemos creer. Seg煤n lo que nos digan se har谩 una nueva asamblea y vamos a seguir caminando, si es posible seguiremos hasta Buenos Aires. Porque si no nos traen respuestas quiere decir que esta provincia ignora nuestros derechos禄 finaliz贸.