Aunque, por ahora, la ofensiva azer铆 se centre en las fronteras orientales de Armenia, Baku ha mantenido un hostigamiento constante a la debilitada Rep煤blica de Artsakh, a la que arrebat贸 dos tercios de su territorio.

Seg煤n inform贸 la corresponsal de Diario Armenia, Betty Arslanian: 鈥淓n la ma帽ana del mi茅rcoles 14 de septiembre reanudaron los bombardeos de Azerbaiy谩n sobre Verin Shorja, Vardenis (Gegharkunik) y Goris (Syunik). Drones de ataque en Jermuk. Territorio soberano de Armenia鈥. Con lo que todo parece indicar que la d茅bil tregua alcanzada el d铆a anterior, con la mediaci贸n rusa, ha sido papel mojado para los planes del dictador Aliyev, que persiste en su ataque a las fronteras orientales de Armenia, algo que ha sido confirmado tambi茅n por el secretario de prensa del Ministerio de Defensa de Armenia, Aram Torosyan. Tambi茅n hay informes de combates en el 谩rea de Ishkhanasar, en Sisian, donde el ej茅rcito azer铆 abri贸 fuego en direcci贸n a un hospital militar y contra infraestructuras civiles. Adem谩s, se pudieron escuchar explosiones en Goris.

Desde su cuenta de twitter (@BettyArslanian), la periodista argentina se帽alaba que 鈥渆l primer ministro Nikol Pashiny谩n afirmaba que hay 105 soldados muertos. Tambi茅n manifest贸 que apel贸 a la OTSC sobre el art铆culo 4, es decir en busca de ayuda, incluso militar, para restaurar la integridad territorial de Armenia y garantizar la retirada de las fuerzas armadas de Azerbaiy谩n鈥.

鈥淎 pesar de que no se registraron incidentes significativos en las otras direcciones de la agresi贸n desatada el d铆a anterior, hoy, a partir de las 08:00 horas, el enemigo, utilizando artiller铆a, morteros y fusiles de grueso calibre, reanud贸 las operaciones preofensivas, particularmente en las direcciones de Jermuk y Verin Shorzha. Las Fuerzas Armadas de Armenia emprenden acciones de represalia adecuadas y contin煤an cumpliendo plenamente las tareas de combate que se les han encomendado鈥, afirm贸 Torosyan.

Recordamos que la ofensiva azer铆 comenz贸 en la medianoche del lunes 12 de septiembre, con ataques de artiller铆a, morteros y drones de combate desde Sotk, Vardenis y Kut en las orillas del lago Sevan hasta Goris y Kapan, m谩s cerca de la frontera iran铆.

Aunque la agresi贸n del ej茅rcito de Azerbaiy谩n parece ser parte de una estrategia dise帽ada con bastante antelaci贸n, dado el alcance de la operaci贸n militar y de los frentes abiertos, hay dos factores que han sido determinantes para que lo hayan lanzado justo ahora. El primero: el viaje de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisi贸n Europea, a mediados de julio a Baku, en el que defini贸 al r茅gimen de Aliyev como 鈥渟ocio energ茅tico crucial鈥, firmando un importante acuerdo en materia energ茅tica, por lo que Azerbaiy谩n duplicar谩 el env铆o de gas a Europa. Los cacareados derechos humanos que utiliza la Uni贸n Europea para suministrar armamento a Ucrania son ignorados con respecto a la dictadura azer铆, como sucede tambi茅n con la monarqu铆a saud铆.

El segundo de los factores es el repliegue ruso en alguno de los frentes abiertos en territorio ucraniano, un conflicto prioritario para el Kremlin, para el que, ahora mismo, lo que se juega en el C谩ucaso es secundario.

Aunque, por ahora, la ofensiva azer铆 se centre en las fronteras orientales de Armenia, Baku ha mantenido un hostigamiento constante a la debilitada Rep煤blica de Artsakh, a la que arrebat贸 dos tercios de su territorio, y su segunda ciudad m谩s importante, Shushi, como se帽ala Karena Avedissian, en EVN Report: 鈥淒urante los 煤ltimos dos a帽os, Azerbaiy谩n tambi茅n ha seguido una pol铆tica de limpieza 茅tnica progresiva, no solo a trav茅s de la violencia intermitente, atacando peri贸dicamente a los pueblos y civiles armenios, avanzando posiciones y tomando nuevos territorios. Tambi茅n lo hace a trav茅s de otros medios, como cortar el gas de Artsakh en el invierno, con el objetivo de hacer la vida tan miserable que expulse a los armenios sin disparar un solo tiro鈥.

La periodista de EVN Report hace un llamamiento a los medios internacionales: 鈥淟as salas de redacci贸n y los actores internacionales deben reconocer que los armenios est谩n siendo objeto de una limpieza 茅tnica y un borrado cultural sistem谩tico por parte de Azerbaiy谩n, bien documentado por Caucasus Heritage Watch y reconocido por la CIJ. Deben informar a sus audiencias sobre la violencia, qui茅n la inici贸, contra qui茅n fue y usar un lenguaje activo en lugar de pasivo鈥.

Por otra parte, la Defensora del Pueblo armenia, Kristine Grigoryan, inform贸 que son miles los civiles evacuados de las zonas pr贸ximas a la ofensiva azer铆, en el este y sur del pa铆s: 鈥淎l menos 2.570 personas han sido evacuadas de sus viviendas en las zonas de Sotk, Norabak, Kut, Azat, Airk, Tretuk, Tutakavan y Gegharkunik, en el este, as铆 como en Chakaten, Shikahogh, Srashen, Ajitu y Akner, entre otros鈥.

Acusando al gobierno azer铆 y a sus medios de comunicaci贸n de 鈥渁rmenofobia鈥, algo que no ha dudado en calificar de 鈥減eligroso dada la experiencia del pa铆s en el pasado y el alto peligro de que el Ej茅rcito de Azerbaiy谩n lleve a cabo cr铆menes de guerra鈥.

El desaf铆o de Aliyev no va solo contra Armenia, sino que tambi茅n busca echarle un pulso a Rusia, y no ha dudado en atacar veh铆culos del Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) en Verin Shorzha, regi贸n de Gegharkunik, que se encontraban llevando ayuda humanitaria, as铆 como un puesto de las fuerzas fronterizas rusas, cuyo personal se vio obligado a evacuar el lugar. Baku parece muy confiado en que el Kremlin no est谩 en condiciones de intervenir en el C谩ucaso, ni tan siquiera como fuerza de paz.

A lo largo del d铆a, a la par de los movimientos militares en la frontera, se han producido movimientos internos en la capital armenia, Erev谩n. El primer ministro Nikol Pashiny谩n ha se帽alado que tiene encima de la mesa la promulgaci贸n de la ley marcial, a la vez que asegur贸 que firmar铆a un documento que por el cual podr谩 ser criticado, e incluso derrocado, si esto supone 鈥渓a paz duradera y la seguridad de los 28.800 kil贸metros cuadrados de Armenia鈥, algo que muchos ciudadanos armenios han interpretado como un eventual reconocimiento de la soberan铆a azer铆 sobre Artsakh. Para gran parte de esa ciudadan铆a armenia, eso ser铆a traspasar una l铆nea roja, que no podr铆an admitir.

Al conocerse estas declaraciones, miles de armenios -se habla de 50.000- se han concentrado a las puertas de la Asamblea Nacional para manifestar su oposici贸n a esa eventual entrega de Artsakh, y se ha convocado a los diputados para forzar una moci贸n de censura contra el primer ministro.

Desde su cuenta de Facebook, el primer ministro armenio ha declarado: 鈥淓s necesario resolver los problemas. He asumido la responsabilidad de tomar decisiones dif铆ciles por el bien de la paz, pero no significan decisiones contrarias a los intereses estatales de la Rep煤blica de Armenia. Debemos acudir a esas decisiones para garantizar la seguridad, la estabilidad duradera y la paz de la Rep煤blica de Armenia鈥.

Un par de horas m谩s tarde, Nikol Pashiny谩n insist铆a: 鈥淣o se ha firmado ning煤n documento y no se va a firmar. Es un sabotaje informativo dirigido por fuerzas externas hostiles para romper la resistencia del pa铆s鈥.

