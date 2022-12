–

De parte de CNT December 22, 2022

Contin├║an las concentraciones frente a la Pasteler├şa La Antigua Merced (Jerez de la Frontera), en protesta por el despido de nuestro compa├▒ero pastelero que era delegado de la secci├│n sindical de CNT en dicha empresa.

Desde el 17 de Diciembre pasado venimos concentr├índonos a las puertas de la Pasteler├şa, para recordarle que no puede pisotear tan impunemente la libertad sindical y los derechos laborales. Al mismo tiempo informamos a los clientes de las sucias pr├ícticas de esta empresa, que tiene ┬źdulces pasteles, pero situaciones laborales amargas┬╗.

El pasado 21 tuvo lugar el acto de conciliaci├│n en el CEMAC, peno no hubo acuerdo, puesto que los patrones no se bajaban del burro, y no estaban dispuestos a admitir la readmisi├│n del compa├▒ero.

As├ş que seguiremos manifest├índonos frente a La Antigua Merced el tiempo que haga falta, y especialmente en estos d├şas de fiestas navide├▒as en que aumenta el consumo de pasteles y productos de confiter├şa.

¡Solidaridad obrera!