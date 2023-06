–

Se mantienen en Jujuy las manifestaciones en rutas provinciales y nacionales de la provincia. Hubo tambi茅n masivas movilizaciones en San Salvador de Jujuy, encabezadas por docentes, trabajadores estatales y de la salud, y comunidades ind铆genas. En tanto, este jueves por la noche fueron liberadas 38 personas, que denunciaron los golpes y amenazas recibidos al momento de las detenciones y durante las horas de encierro. Quedan a煤n 8 privadxs de su libertad en el Penal de Alto Comedero. Por Red Eco Alternativo.

(Red Eco) 鈥 A una semana de la aprobaci贸n de la Reforma Constitucional de manera expr茅s, este viernes se mantienen alrededor de 15 cortes de ruta en toda la provincia, el m谩s numeroso sigue siendo el de Purmamarca, encabezada por los pueblos originarios que aseguran que se mantendr谩n la lucha hasta que Gerardo Morales renuncie a la gobernaci贸n.

Las calles de Jujuy permanecen movilizadas. La masiva marcha que realizaron el jueves a la tarde docentes, estatales, trabajadores de la salud, entre otros, llev贸 a que el gobernador, el mismo que se negaba a dialogar, que amenazara con descontar los d铆as de paro, hiciera una nueva oferta salarial a los maestros, propuesta que volvi贸 a ser rechazada.

El jueves, pero ya por la noche, comenzaron a ser liberadas las personas que permanec铆an detenidas en el Penal de Alto Comedero desde hac铆a m谩s de 48 horas. Al salir confirmaban las violaciones a los derechos humanos que hab铆an sufrido tanto al momento de la represi贸n como dentro de la c谩rcel. Pudo verse c贸mo uno de los detenidos debi贸 ser trasladado en andas porque no pod铆a caminar.

En este marco, tambi茅n fue liberado N茅stor Mendoza, integrante de H.I.J.O.S. Jujuy, quien al salir relat贸 c贸mo fue el momento de su detenci贸n: 鈥淓staba con mi compa帽era, est谩bamos manifest谩ndonos de forma pac铆fica, dijimos que 茅ramos de organismos de derechos humanos y ah铆 nos empezaron a pegar m谩s. (鈥) Me pegaron una patada en la cabeza y cuanto m谩s le dec铆a que era de los organismos, m谩s me pegaban. Fueron cuatro cuadras de amenazas constantes y golpes por parte de polic铆as uniformados, de civil鈥.

Al ser consultado sobre c贸mo ve铆a la situaci贸n en la provincia, respondi贸 que entre 鈥渁ngustia y esperanza鈥: 鈥淐uando cre铆an que 铆bamos a ser un pueblo callado, la paz del cementerio que buscan a veces unos sectores del poder no la est谩n obteniendo, se est谩 encontrando una uni贸n verdadera entre hermanos y hermanas, defender lo que se conquist贸 con lucha, ac谩 todo se conquist贸 con lucha. Esperanzado en que no vamos a dejar que los gobiernos antidemocr谩ticos sigan, vamos a pelear por la democracia y de una manera pac铆fica como siempre lo hicimos, aunque ellos digan que no鈥.

Tambi茅n trascendi贸 que Nelson Mamani, el hombre que recibi贸 un impacto de granada de gas en la cabeza durante la represi贸n del martes, evoluciona favorablemente y estar铆a ya fuera de peligro.

En tanto, en la ma帽ana de este viernes, integrantes de la Misi贸n de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Argentina, conformada por organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos, dio una conferencia de prensa para informar su llegada a la provincia y que comenzar谩 a relevar testimonios de las personas heridas y detenidas durante la represi贸n.

Para ello abrir谩n centros de denuncias para que se acerquen a brindar informaci贸n, pero tambi茅n visitar谩n a heridxs, detenidxs y liberadxs 鈥淪abemos que hay temor, sabemos que hay personas infiltradas, pero queremos dar garant铆a que los reclamos y las denuncias van a ser o铆das y atendidas por distintas personas de las organizaciones que vamos a relevar y transmitir a quienes correspondan鈥, explic贸 Florencia, de una organizaci贸n de Mendoza, quien a su vez record贸 que no es primera vez que viajan a Jujuy para constatar hechos de violaci贸n a los derechos humanos: 鈥淓n 2022 hicimos una misi贸n ante casos de allanamientos ilegales y represi贸n que el mismo gobernador llevaba adelante contra las organizaciones sociales鈥.

Amanda, integrante de la Coordinadora Argentina por Derechos Humanos, agreg贸 que uno de los objetivos de la misi贸n es escuchar testimonios, acompa帽ar y dar las garant铆as de que las denuncias cursar谩n las v铆as legales que correspondan: 鈥淭ambi茅n queremos visualizar a nivel nacional cu谩les son los objetivos de los gobiernos de derecha, que es infundir miedo, temor鈥.

Lorena de Correpi se帽al贸 que de esta manera se har谩n visibles las torturas y detenciones arbitrarias que se cometieron: 鈥淟o que nosotros decimos siempre es que no nos pueden parar con el miedo, tenemos que hacerlo visible, es la 煤nica forma de que esto pare, que esta Constituci贸n sea bajada鈥.

En este punto, denunciaron adem谩s que uno de los periodistas que integra la delegaci贸n sufri贸 una intimidaci贸n por parte de personas que circulaban en una camioneta blanca, las mismas que fueron registradas sin patente llevando personas detenidas durante la represi贸n de los 煤ltimos d铆as.

La Misi贸n dar谩 a conocer el lunes un informe preliminar con los datos recabados que ser谩 remitido a todos los organismos nacionales e internacionales competentes, adem谩s de acompa帽ar la realizaci贸n de las denuncias en las sedes judiciales correspondientes.

鈥淓s la voz del pueblo juje帽o la que hablar谩 en el informe final, no queremos dejar de se帽alar que toda la lectura medi谩tica y del gobernador Morales pretende subordinar el conflicto a una disputa partidaria, apelando a cuestiones de grietas como si esto fuera un problema con el kirchnerismo, con la izquierda, ac谩 hay pueblos originarios que no responden a nadie que est谩n planteando sus reclamos hist贸ricos, sus derechos, para no ser avasallados ni despojados de sus tierras, ni los recursos naturales que son bienes de ellos y de toda la comunidad鈥, expresaron desde la Misi贸n.

La misma voz del pueblo juje帽o que sigue movilizada y en lucha en las calles y rutas de toda la provincia.

