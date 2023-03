–

Newroz Ehmed, una de las comandantes generales de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), habló con la agencia de noticias ANF sobre el cuarto aniversario de la victoria enla aldea de Baghouz contra el Estado Islámico (ISIS).

Ehmed afirmó que las FDS se involucraron en una lucha más efectiva contra el ISIS después de la derrota del grupo terrorista en el noreste de Siria. “No importa cuánto intente el Estado turco evitar nuestra lucha, las FDS continuarán su lucha hasta que libere las áreas ocupadas donde se encuentran los miembros del ISIS, hasta que sea completamente derrotado”, remarcó.

-Estamos en el cuarto año de la victoria de Baghouz, el 23 de marzo de 2019, cuando terminó la integridad territorial de ISIS en la región. ¿Qué te gustaría decir al respecto?

-Estamos pasando por un proceso importante, por supuesto. El califato de ISIS terminó en esta fecha. Al principio, fue principalmente gracias a nuestra gente en la región, que había sufrido mucho por los ataques y las violaciones. Esta victoria, en la primavera, creó una nueva primavera. También fue un día muy importante para el mundo. Esta victoria no sólo preocupaba a la gente de la región, ya que ISIS representaba un peligro para el mundo entero. Conmemoramos a aquellos que contribuyeron a esta victoria y pagaron un precio.

Este “estado de Califato” llegó a su fin tras la victoria de Baghouz. Sin embargo, como dijimos antes, la ideología de ISIS prevalece. Muchas personas de los países vecinos y de muchos países del mundo, se vieron afectadas por la presencia de ISIS. Amaban a ISIS. Todavía existen células durmientes de ISIS en la región. Después de la derrota en Baghouz, los miembros y simpatizantes de ISIS se mezclaron con los civiles y se escondieron en las áreas circundantes. Por esta razón, dijimos en su momento que continuarían las operaciones contra las células secretas de ISIS. Y hemos logrado mucho. Después de Baghouz, varios líderes de ISIS que lideraban estas células principales, fueron capturados y nuestras operaciones aún continúan.

-Después de Baghouz, ¿en qué etapa entró la lucha contra ISIS? ¿Qué pasó durante este proceso? ¿Cuál es la última situación con respecto a las operaciones contra ISIS?

-En los últimos años se han llevado a cabo operaciones a gran escala contra las células durmientes y las áreas donde tienen influencia. En algunos lugares, se impidieron los ataques de ISIS. Nuestra lucha nunca se ha detenido desde Baghouz, y ha continuado de varias maneras. Nuestro balance de operaciones de estos años así lo muestra claramente. El peligro no ha terminado.La presencia de ISIS en la región y sus intentos de reorganización y los ataques a los prisioneros de ISIS y sus familias aún continúan. Grandes luchas se están dando por el control de estas regiones. La lucha conjunta de las FDS y las Fuerzas de Seguridad Interna continúa bajo el liderazgo de nuestras fuerzas de inteligencia.

Según la información de inteligencia que obtuvimos, se llevaron a cabo docenas de operaciones en muchas regiones, incluidos el campamento de Al Hol, TilBerak, TilHemîs, Raqqa, DeirEzzor, Tabqa, Sirîn, donde ISIS se reorganizó. Especialmente, después de los ataques (turcos)a Serêkaniyê y GirêSpî, los mercenarios de ISIS llevaron a cabo varios ataques importantes en la región, incluso en las prisiones de Sinaa y Raqqa. Durante este período, hubo 352 ataques terroristas por parte de ISIS. Como resultado de las operaciones realizadas con la Coalición Internacional y las Fuerzas de Seguridad Interna, fueron capturados 2.323 miembros de ISIS que organizaban ataques y ayudaban a grupos mercenarios, de los cuales 397 resultaron muertos. El interrogatorio de los miembros arrestados de ISIS aún está en curso.

-Con las últimas detenciones, ¿cuántos miembros de ISIS en la región han sido arrestados? ¿Cuál es la situación de los miembros de ISIS arrestados? ¿Con quiénes trabajan en sociedad para la seguridad de prisiones y campos? ¿Qué han hecho lasFDS al respecto?

-Con las últimas operaciones que hemos realizado, el número de miembros de ISIS arrestados en nuestras regiones supera los 10 mil. Los capturados en Baghouz siguen detenidos en prisiones. Hay presos de 60 países. Llevamos a cabo varias operaciones importantes en 2023, cuando recibimos información de que habría intentos de liberar a los miembros de ISIS detenidos. Muchas razones, como la presencia de otras fuerzas en la región y la situación económica, aumentan el riesgo de un resurgimiento de ISIS.

Como FDS y Administración Autónoma (AANES), nuestra mayor carga son los miembros de ISIS detenidos. Las cárceles de la región no eran muy seguras antes, y los presos están dispersos por toda la región debido a la situación actual. Los gastos de salud, vestimenta, seguridad, etc. de los miembros de ISIS detenidos no han sido transferidos. La Coalición Internacional anti-ISIS ha tomado solo el 10 por ciento de esta carga, el resto nos queda a nosotros. Aunque las organizaciones internacionales han llegado a la región, especialmente después del ataque a la prisión de Sinaa, en Hesekê, este apoyo solo cubre una parte muy pequeña de las necesidades actuales. En realidad, cada país debería haber recuperado a sus propios nacionales. Sin embargo, esto a menudo no ha sucedido. Los procesos contra los criminales de ISIS en la región no son fáciles de llevar a cabo, por eso debe establecerse un tribunal internacional. Sin embargo, no se ha dado ningún paso al respecto. La mayoría de los miembros de ISIS arrestados y sus familiares son ciudadanos iraquíes. Hay negociaciones muy duras con el gobierno iraquí sobre su transferencia. De acuerdo con la situación de nuestra región, estos detenidos son una gran carga para nosotros. Nuestra región es constantemente bombardeada por aviones y con artillería. La carga de estos prisioneros no la podemos llevar nosotros solos, porque son un peligro para el mundo entero.

-¿Qué aporte ha hecho la sociedad y otras instituciones y organizaciones de la región a esta lucha?

-Nuestra lucha exitosa contra ISIS es gracias a nuestros mártires y a la gente de la región que ha pagado un alto precio. ISIS ha cometido muchas masacres, matando a muchos civiles. Hemos sacado nuestra fuerza y resiliencia del hecho de que la sociedad, con todos sus componentes, está detrás de nosotros. La Administración Autónoma, con todas sus instituciones, también nos ha apoyado fuertemente en todos los sentidos. Existe un fuerte consenso en la sociedad para defenderse. Como resultado de la lucha conjunta de todas las instituciones sociales y militares, nuestra lucha se fortalece y la atención colectiva previene ataques.

-¿Cuál es la contribución de la Coalición Internacional liderada por Estados Unidos?

-En el proceso que comenzó en Kobane y continuó hasta Baghouz, la lucha conjunta se llevó a cabo al más alto nivel. Las fuerzas de la Coalición Internacional también desempeñaron un papel en nuestras victorias. Después de la batalla de Baghouz, muchos se sintieron aliviados. Pero el pensamiento de que el peligro ya no era el mismo de antes, hizo que aflorara la debilidad. Algunas fuerzas quieren cumplir con sus deberes en este punto, pero es necesario tomar una acción conjunta más fuerte junto con la Coalición Internacional. Miles de detenidos de 60 países y sus familiares son un grave peligro, sobre todo si no se resuelve su situación. Se están realizando algunos trabajos conjuntos de inteligencia y operativos. Sin embargo, la mayor parte de la carga recae sobre nosotros. Se están llevando a cabo muchas conversaciones sobre el regreso de los miembros detenidos de ISIS a sus países, pero esto no es suficiente.

-Se ha informado que las FDS también desempeñaron un papel en las operaciones dirigidas por Estados Unidos contra los líderes de ISIS en Idlib. ¿Cómo contribuyenlas FDS a las operaciones contra ISIS fuera de sus propias áreas?

-Estamos trabajando con la Coalición Internacional para identificar la red que proporciona municiones y apoyo financiero a los mercenarios de ISIS en la región. También hay esfuerzos conjuntos para tomar medidas enérgicas contra los principales líderes de ISIS y sus seguidores. Estamos interrogando a los mercenarios arrestados y sus familias, en base a la información que hemos recibido. Estamos comprometidos en una lucha intensa para desmantelar completamente a ISIS, y también estamos involucrados en un trabajo conjunto con este fin.

-¿Cuál es el mayor obstáculo en la lucha contra ISIS? Siempre se habla de la cooperación del Estado turco con ISIS. Hasta ahora, ¿qué documentos e información tiene sobre esto?

-El ejemplo más visible de esto es el asesinato del líder de ISIS Abu Bakr al-Baghdadi en la frontera con Turquía y en el territorio controlado por Turquía. La cooperación del Estado turco con ISIS es bien conocida. Los mercenarios que arrestamos admitieron en sus interrogatorios que fueron enviados a la región por la inteligencia turca, después de haber sido entrenados en Turquía. El hecho de que sus rutas de escape también pasen por Turquía demuestra aún más este apoyo. Reciben sus instrucciones del Estado turco. Es obvio que los mercenarios de ISIS también aparecen organizados bajo diferentes nombres en los territorios ocupados por Turquía.

En los territorios ocupados cometen todo tipo de atentados contra la sociedad, como secuestros, encarcelamientos y asesinatos. Estos ataques están especialmente dirigidos contra las mujeres y no se diferencian en lo más mínimo de la idea y la práctica de ISIS. Una de las principales tareas de las FDS, que luchan por toda Siria y sus pueblos, es la liberación de estos territorios ocupados. Seguimos trabajando en muchas áreas, incluida la militar, para liberar los territorios ocupados y permitir que la gente regrese a su tierra.

-¿Quieres añadir algo para concluir?

-Han pasado cuatro años desde la victoria de Baghouz. Se han hecho grandes progresos y nuestra lucha continúa todos los días. Mientras exista la idea de ISIS y haya intentos de crear razones para su reactivación, continuaremos nuestra lucha contra el deseo de otras potencias que quieren hacer lo mismo que ISIS con nuestro pueblo en el norte y el este de Siria. Seguiremos luchando para evitar que surja un nuevo peligro para el mundo entero. Como FDS, cumpliremos nuestra promesa a nuestra gente y a las familias de los mártires.

FUENTE: Mustafa Coban / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

