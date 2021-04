–

De parte de Vamos Hacia La Vida April 12, 2021 78 puntos de vista

Difundimos la siguiente traducci贸n que nos lleg贸 desde Suiza del texto 鈥淐ontornos de la comuna mundial鈥 del grupo Freundinnen und Freunde der Klassenlosen Gesellschaft (Amigas y Amigos de la Sociedad sin Clases) de Berl铆n, el cual fue publicado en la revista 鈥淜osmoprolet鈥 N掳 5 en el a帽o 2018 y ha sido acogido con gran inter茅s por diferentes revolucionari@s en los pa铆ses de habla alemana. Alentamos su difusi贸n, cr铆tica y discusi贸n.

芦Sin embargo, el desaf铆o principal, que dif铆cilmente puede ser sobrestimado, es ir m谩s all谩 del apropiamiento y de la distribuci贸n de bienes y reiniciar la producci贸n sobre una nueva base. Las personas que mejor conocen el funcionamiento de su propia empresa son los trabajadores de la misma, sin cuya colaboraci贸n nada funcionar铆a (ni siquiera en la era de la tecnolog铆a avanzada). Con el apoyo de todos los interesados, podr铆an comenzar inmediatamente a adaptar los procesos a sus necesidades, convertir la producci贸n y adaptarla a los requisitos del movimiento si fuera necesario y donar sus productos a la comunidad embrionaria. No obstante, es necesario mantener en mente que incluso la revoluci贸n social en Espa帽a en 1936/37 enfrent贸 un problema de suma importancia: la dependencia econ贸mica de otras regiones que no se encontraban en revuelta. La actual divisi贸n mundial del trabajo imposibilita cualquier intento de revoluci贸n localmente limitado. Esto no quiere decir que la revoluci贸n deba estallar el mismo d铆a en todo el mundo, pero sin una r谩pida expansi贸n, no ser谩 posible satisfacer todas las necesidades b谩sicas. El catalizador de esa expansi贸n podr铆a ser una grave crisis que afecte a muchos pa铆ses simult谩neamente.

El rumbo que tomar铆a un movimiento de este tipo depender铆a, por supuesto, en gran medida de la reacci贸n de los poderosos. Si estos tratan de acabar con los centros de la insurrecci贸n militarmente 鈥揺n un remake de la semana sangrienta de 1871, o, como la renuncia de los viejos bur贸cratas del este en 1989, cansados y resignados, ser铆a, por supuesto, una diferencia abismal. Lo que en cualquier caso ser铆a importante, es tratar de 鈥渄ividir las fuerzas armadas entorno a la posici贸n de clases鈥 y debilitar el aparato militar 鈥渘egando bienes y servicios importantes鈥 (Angry Workers of the World). Aunque lo conquistado probablemente tendr铆a que ser defendido por la fuerza, la fuerza decisiva del movimiento revolucionario ser铆a su capacidad de satisfacer las necesidades materiales y hacer emerger durante el levantamiento mismo nuevas relaciones humanas. Lo primordial ser铆an ambas cuestiones, de tal manera que, para las masas populares, a pesar de todos los riesgos, el desertar del orden existente parezca algo completamente evidente. Si los asalariados deciden no mantener en pie el orden existente, no habr谩 tanque alguno que pueda hacer algo al respecto.

Lo importante es entender que el aparato de producci贸n global en su forma actual, cualquiera que sea el potencial tenga, constituye un punto de partida terriblemente desfavorable para la revoluci贸n. Entre el estado actual y la posible Comuna se abre un enorme abismo y el salto sobre este abismo que aqu铆 describimos, tiene innegablemente ciertos rasgos aventureros. Pol铆ticamente esta situaci贸n se refleja, por un lado, en el mencionado giro hacia los bienes comunes locales y en un neo-anarquismo que ve en 鈥渓a infraestructura鈥 al enemigo y sabotea sin rumbo las l铆neas de ferrocarril; y, por otro lado, en la creencia de que el Estado es indispensable: al parecer el mundo se ha vuelto tan complejo que el Estado es imprescindible para la transici贸n a la sociedad postcapitalista. No es dif铆cil demostrar la falsedad de estas dos posiciones extremas 鈥搇a primera capitula sin m谩s ante la gran tarea de la reapropiaci贸n, la segunda se equivoca en cuanto a la controlabilidad de la econom铆a capitalista. Sabemos que hoy en d铆a es dif铆cil elaborar un concepto alternativo que no parezca loco y ajeno al mundo. Pero precisamente porque la Comuna no est谩 predeterminada por el curso objetivo de la historia, sus contornos deben ser discutidos desde ya. Cuanto m谩s se pongan de acuerdo los asalariados a nivel internacional, cuanto m谩s claro sea ante sus ojos la posible utop铆a, es decir, aquello completamente diferente, m谩s posibilidades habr谩 de que nazca un movimiento revolucionario despu茅s de todo禄.

Link de descarga del texto completo:

https://www.mediafire.com/鈥/Contornos+de+la+Comuna鈥/file