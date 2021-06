Contra Bolsonaro, izquierda y derecha del Brasil atacan a la Anarquía

Contra Bolsonaro, izquierda y derecha del Brasil atacan a la Anarqu铆a

A todxs

El 23 de mayo de 2021, Eduardo Pazuello, general del asqueroso ej茅rcito brasile帽o y mat贸n del psic贸pata genocida Jair Bolsonaro, particip贸 de acto pol铆tico p煤blico en la ciudad de R铆o de Janeiro junto al psic贸pata. Delante de una platea de fascistas, Pazuello lo alab贸 y predic贸 apoyo a 茅l.

Seg煤n las reglas internas de las repelentes fuerzas armadas brasile帽as, milicos de la activa son prohibidos de participar de actos pol铆ticos. Al desacatar, Pazuello estaba sujeto a sanciones disciplinares pero el psic贸pata Bolsonaro amenaz贸 el comando del ej茅rcito, los generales aceptaran la afrenta y Pazuello qued贸 impune, lo que abre camino para los milicos brasile帽os de la activa entrometerse en la pol铆tica. Teniendo en cuenta que las fuerzas armadas brasile帽as estan entre las m谩s reaccionarias, fascistas, racistas, machistas, hom贸fobas y serviciales al imperialismo USA en el mundo, podemos prever la consecuencia de eso.

Pero no estamos preocupados con la quiebra de la jerarqu铆a militar, el riesgo a la 鈥渄emocracia鈥 burguesa y los ataques que vendr谩n a los pol铆ticos peque帽oburgueses de la izquierda reformista. Lo que nos incomoda es la actitud de sectores que usaran el vocablo 鈥渁narqu铆a鈥 de manera peyorativa para la quiebra de la jerarqu铆a militar: algunos medios empresariales y 鈥減rogresistas鈥, periodistas como la derechista Cristina Serra y los izquerdistas Jo茫o Paulo Charleaux, Leandro Fortes e Kiko Nogueira, y politicastros como el general fascista Hamilton Mour茫o (vicepresidente de Bolsonaro), los diputados federales Joice Hasselmann (reaccionaria del partido de extrema derecha PSL y aliada de Bolsonaro hasta poco tiempo) y Ivan Valente (reformista del partido izquierdista peque帽oburgu茅s PSOL), y Gilberto Maringoni, dirigente del PSOL. Como ejemplo, Joice habl贸 que los actos del psic贸pata ser铆an 鈥渋ncentivo a la anarqu铆a鈥, Valente, Maringoni y Charleaux hablaran 鈥渁narqu铆a militar鈥 y Fortes y Nogueira dijeron que el ej茅rcito brasile帽o se queda 鈥渞umbo a la anarqu铆a鈥.

Si ellos supieran lo que es Anarqu铆a sabr铆an que nuestra ideolog铆a abomina toda y cualquier manera de militarismo, as铆 no hablaban tonter铆as como 鈥渁narqu铆a militar鈥. Ese es el resultado del trabajo inmundo de los capitalistas y fascistas de demonizaci贸n de la Anarqu铆a asoci谩ndola a la confusi贸n y jarana. No nos sorprende fascistas como Joice y el general Mour茫o hablar eso. Pero cuando izquierdistas repeten esa idea, queda f谩cil notar porque el campo popular en el territorio ocupado por el Brasil colecciona derrotas y capitulaciones delante de la reacci贸n: dirigentes y formadores de opini贸n de tan bajo nivel de conocimiento s贸lo pueden conducir el pueblo para una derrota segura.

Como si no fueran suficientes los delincuentes de derechas que en un insulto a la Anarqu铆a se dicen 鈥渁ncaps鈥, anarcocapitalistas.

Hacer cr铆ticas pol铆ticas a la Anarqu铆a es v谩lido, pero calumnias son inaceptables. Por eso hacemos una solicitaci贸n a lxs odiadorxs de la Anarqu铆a: respeten el Movimiento Anarquista y nuestra ideolog铆a. Tengan un poco de respeto y estudien lo que es Anarqu铆a en lugar de lanzar calumnias contra nuestra ideolog铆a.

Agradecemos la atenci贸n.

隆ANARQU脥A NO ES JARANA NI CONFUSI脫N, ES LA SALIDA PARA LA HUMANIDAD!

隆VIVA LA ANARQU脥A!

NOS 鈥 N脷CLEO DE OPOSICI脫N AL SISTEMA

Contra Bolsonaro, esquerda e direita do Brasil atacam a Anarquia

A todxs

Em 23 de maio de 2021, Eduardo Pazuello, general do asqueroso ex茅rcito brasileiro e capanga do psicopata genocida Jair Bolsonaro, participou de ato pol铆tico p煤blico na cidade do Rio de Janeiro ao lado do psicopata. Diante de uma plateia de fascistas, Pazuello o elogiou e pregou apoio a ele.

Conforme os normativos internos das repulsivas for莽as armadas brasileiras, milicos da ativa s茫o proibidos de participar de atos pol铆ticos. Ao desobedecer, Pazuello estava sujeito a san莽玫es disciplinares mas o psicopata Bolsonaro amea莽ou o comando do ex茅rcito, os generais aceitaram a afronta e Pazuello ficou impune, o que abre caminho para que os milicos brasileiros da ativa se intrometam na pol铆tica. Considerando-se que as for莽as armadas brasileiras est茫o entre as mais reacion谩rias, fascistas, racistas, machistas, homof贸bicas e servi莽ais ao imperialismo USA no mundo, podemos prever o resultado disso.

Mas n茫o estamos preocupados com a quebra da hierarquia militar, o risco 脿 鈥渄emocracia鈥 burguesa e os ataques que vir茫o aos pol铆ticos pequeno-burgueses da esquerda reformista. O que nos incomoda 茅 a postura de setores que usaram o termo 鈥渁narquia鈥 de forma pejorativa para a quebra da hierarquia militar: algumas m铆dias empresariais e 鈥減rogressistas鈥, jornalistas como a direitista Cristina Serra e os esquerdistas Jo茫o Paulo Charleaux, Leandro Fortes e Kiko Nogueira, e politiqueiros como o general fascista Hamilton Mour茫o (vice presidente de Bolsonaro), os deputados federais Joice Hasselmann (reacion谩ria do partido de extrema direita PSL e aliada de Bolsonaro at茅 pouco tempo) e Ivan Valente (reformista do partido esquerdista pequeno-burgu锚s PSOL), e Gilberto Maringoni, dirigente do PSOL. Como exemplo, Joice falou que os atos do psicopata seriam 鈥渋ncentivo 脿 anarquia鈥, Valente, Maringoni e Charleaux falaram em 鈥渁narquia militar鈥, e Fortes e Nogueira disseram que o ex茅rcito brasileiro est谩 鈥渞umo 脿 anarquia鈥.

Se eles soubessem o que 茅 Anarquia saberiam que nossa ideologia abomina toda e qualquer forma de militarismo, assim n茫o diriam asneiras como 鈥渁narquia militar鈥. Esse 茅 o resultado do trabalho imundo dos capitalistas e fascistas de demoniza莽茫o da Anarquia associando-a 脿 confus茫o e baderna. N茫o nos surpreende fascistas como Joice e o general Mour茫o dizer isso. Mas quando esquerdistas repetem esse discurso, fica f谩cil ver porque o campo popular no territ贸rio ocupado pelo Brasil coleciona derrotas e capitula莽玫es diante da rea莽茫o: dirigentes e formadores de opini茫o de t茫o baixo n铆vel de conhecimento s贸 conseguem conduzir o povo para uma derrota segura.

Como se j谩 n茫o nos bastassem os delinquentes de direita que num insulto 脿 Anarquia se intitulam 鈥渁ncaps鈥, anarcocapitalistas.

Fazer cr铆ticas pol铆ticas 脿 Anarquia 茅 v谩lido, mas cal煤nias s茫o inaceit谩veis. Por isso fazemos uma solicita莽茫o para xs detratorxs da Anarquia: respeitem o Movimento Anarquista e nossa ideologia. Tenham um m铆nimo de respeito e estudem o que 茅 Anarquia em vez de lan莽ar cal煤nias contra nossa ideologia.

Agradecemos a aten莽茫o.

ANARQUIA N脙O 脡 BADERNA NEM CONFUS脙O, 脡 A SA脥DA PARA A HUMANIDADE!

VIVA A ANARQUIA!

NOS 鈥 N脷CLEO DE OPOSI脟脙O AO SISTEMA