El anarquismo en el Reino Unido es una broma . En un tiempo simbolizaba duras luchas por la libertad, y ahora el t茅rmino se ha revelado como un veh铆culo para las angustiadas pol铆ticas de identidad, divisionistas y de odio por parte de activistas de clase media deseosos/as de proteger sus propios privilegios. Escribimos este folleto para reclamar el anarquismo a estos pol铆ticos de la identidad.

Escribimos como personas que se identifican como anarquistas que encuentran sus ra铆ces en las luchas pol铆ticas del pasado. Somos antifascistas, antirracistas, feministas. Queremos ver el fin de todas las opresiones y participamos activamente en esas luchas. Sin embargo, nuestro punto de partida no es el denso lenguaje de los acad茅micos liberales de izquierdas, sino el del anarquismo y sus principios: libertad, cooperaci贸n, apoyo , solidaridad e igualdad para todos, sin distinciones. Las jerarqu铆as y el poder, da igual c贸mo se manifiesten, son nuestros enemigos.

La pol铆tica de identidad es parte de la sociedad que queremos destruir.

La pol铆tica de identidad no es liberadora, sino reformista. No son m谩s que una plataforma para aspirantes de clase media a pol铆ticos de las identidades. Su visi贸n a largo plazo es la incorporaci贸n total de grupos tradicionalmente oprimidos al sistema social jer谩rquico y competitivo que supone el capitalismo, en lugar de la destrucci贸n de ese sistema. El objetivo final es un Capitalismo Arcoiris, una forma m谩s eficiente y sofisticada de control social donde todo el mundo tiene la oportunidad de participar. Confinados en el 鈥渆spacio seguro鈥 de otras personas como ellas, las y los pol铆ticos de las identidades se alejan cada vez m谩s del mundo real.

Un buen ejemplo es la teor铆a queer y c贸mo se ha vendido a los amos corporativos. El concepto de queer era, no hace mucho tiempo, algo subversivo, sugiriendo una sexualidad indefinible, un deseo de escapar de los intentos de la sociedad de definir, estudiar y diagnosticarlo todo, desde nuestra salud mental hasta nuestra sexualidad. Sin embargo, con una gran falta de cr铆tica de clase, las y los pol铆ticos y acad茅micos de la identidad se apropiaron f谩cilmente del concepto para crear otra etiqueta exclusiva para una camarilla guay que, ir贸nicamente, es cualquier cosa menos liberadora. Cada vez m谩s, lo queer es una bonita etiqueta adoptada por algunos para pretender que tambi茅n est谩n oprimidos, y evitar que sus acciones sean calificadas como la mierda que son: pol铆ticas burguesas.

No queremos oir hablar de la pr贸xima convocatoria autogestionada, velada queer o festival de okupas que excluye a todo el mundo excepto a quienes adoptan el lenguaje, el c贸digo de vestimenta o los c铆rculos sociales correctos. Volved cuando teng谩is algo genuinamente significativo, subversivo y peligroso para el status quo.

La pol铆tica de identidad es estrecha, exclusiva y divisora. En un momento en que necesitamos m谩s que nunca llegar m谩s all谩 de nuestros peque帽os c铆rculos, la pol铆tica de identidad trata de mirar hacia adentro. Probablemente no sea una coincidencia. Si bien afirma que se centra en la inclusi贸n, es altamente excluyente, dividiendo el mundo en dos grandes grupos: el Incuestionablemente Oprimido y el Innatamente Privilegiado. Hay pocas 谩reas grises permitidas en la pr谩ctica y el conflicto se aviva continuamente entre estos dos grupos.

Lo entendemos, no se trata solo de clase, pero si no podemos unirnos para siquiera reconocer qui茅n realmente tiene el poder, entonces no tenemos ninguna esperanza de llegar a ninguna parte. Si su punto de vista fuera realmente la liberaci贸n para todos, entonces la suya no ser铆a una pol铆tica de divisi贸n, constantemente enfrentando a un grupo contra el otro 鈥 como hacen de manera parecida el capitalismo y el nacionalismo. Habitualmente son ignoradas por los pol铆ticos de la identidad cuestiones que enturbian el simple c贸digo binario de 鈥渙primido vs. privilegiado鈥, como son las experiencias de vida personal o los traumas (que no pueden resumirse claramente mediante la identidad de un individuo como miembro de un grupo oprimido), o cosas de las que la gente no se sienta c贸moda hablando, como la salud mental o la clase,

Queda, por supuesto, la cuesti贸n m谩s evidente: que los problemas a los que nos enfrentamos van mucho m谩s all谩 de la queerfobia o la transfobia: es el maldito sistema de esclavitud, destrucci贸n, explotaci贸n y encarcelamiento de escala planetaria. No queremos ver a nadie en el sistema penitenciario, ya sean mujeres trans negras o hombres blancos cis (que, por cierto, constituyen la gran mayor铆a de las personas encarceladas en el Reino Unido). No es sorprendente que la pol铆tica basada en tal exclusividad resulte en constantes choques internos y se vean unos a otros como el enemigo, particularmente dada su vulnerabilidad a la explotaci贸n por parte de los gerentes de la identidad de clase media.

Las pol铆ticas de identidad es una herramienta de las clases medias. Los representantes del grupo, articulados y con estudios, la utilizan de manera flagrante y maltratadora para afianzar y mantener su propio poder a trav茅s de la pol铆tica, el dogma y la intimidaci贸n. Los c贸modos or铆genes de estos activistas son evidenciados no solo por el uso del lenguaje acad茅mico, sino tambi茅n porque se creen en el derecho de utilizar el tiempo y la energ铆a de otros activistas para cambiar el enfoque hacia ellos y sus sentimientos. De hecho, la falta de 茅tica de trabajo, una cierta fragilidad y una preocupaci贸n por la seguridad y el lenguaje en lugar de las condiciones materiales y el cambio significativo son otros aspectos que revelan los antecedentes de clase de muchos pol铆ticos de identidad.

Vemos esto con la facilidad de que estos individuos llamen la atenci贸n a otras personas a la menor desviaci贸n del c贸digo de pr谩ctica que impusieron unilateralmente, asumiendo que todos deber铆an pensar como lo hacen o tener tiempo para dedicarse a aprenderlo. Ignorando as铆 la realidad de la lucha de clases diaria.

Existe una falsa equivalencia entre pertenecer a los Indiscutiblemente Oprimidos y ser de clase trabajadora. Por el contrario, muchos de los Indiscutiblemente Oprimidos defienden incuestionablemente valores liberales enraizados en la ideolog铆a capitalista en lugar de otros verdaderamente liberadores.

Una pol铆tica basada en tener el lenguaje correcto y conocimiento del tono y los c贸digos correctos es una herramienta inherente de opresi贸n. Ciertamente no es ser representativo de aquellos sectores de quienes dice hablar en su nombre, los que est谩n en lo m谩s bajo de la sociedad. Un an谩lisis anarquista reconoce que, aunque alguien puede pertenecer a un grupo oprimido, su pol铆tica o las demandas hechas en nombre de los Indiscutiblemente Oprimidos pueden ser netamente liberales, burguesas y pro capitalistas.

La pol铆tica de identidad es jer谩rquica. Al consolidar el poder y el estatus de los pol铆ticos mezquinos de clase media, la pol铆tica de identidad es jer谩rquica. M谩s all谩 del enga帽o, la imposici贸n de ciertos dogmas tambi茅n permite que este poder quede sin ser cuestionado. Estas incluyen: jerarqu铆as impl铆citas de opresi贸n; la creaci贸n y el uso de t茅rminos destinados a provocar una respuesta emocional (鈥榙esencadenante鈥, 鈥榮entirse inseguro鈥, 鈥楾erf鈥, 鈥榝ascista鈥); a aquellos que no son miembros de grupos espec铆ficos se les niega una opini贸n sobre la pol铆tica m谩s amplia de estos grupos; la idea de que los miembros del grupo no deben, bajo ninguna circunstancia, hacer ning煤n 鈥渢rabajo鈥 para explicar sus pol铆ticas a los no miembros del grupo; tildando a los discursos alternativos como 鈥榲iolencia鈥.

Estos dogmas se utilizan para mantener las normas, ya sea en subculturas o en una sociedad m谩s amplia. Los y las anarquistas deben sospechar de cualquier tendencia que se base en principios incuestionables, particularmente aquellos que obviamente crean jerarqu铆as.

La pol铆tica de identidad a menudo explota el miedo, la inseguridad y la culpa. Es importante que lo reconozcamos en dos frentes. Uno, se utiliza para privar de derechos en lugar de empoderar realmente, tal como se afirma. Refuerza la idea de que las personas son v铆ctimas fr谩giles en lugar de agentes de cambio y, por lo tanto, necesitan aceptar l铆deres. Si bien los espacios y el lenguaje m谩s seguros son importantes, el grado de obsesi贸n con estas cosas no es un signo de fortaleza, sino de la perpetuaci贸n de la victimizaci贸n.

A trav茅s de la ansiedad social, culpa a todos los dem谩s de ser de alguna manera privilegiado y de ser completamente responsable de los gigantes sistemas de opresi贸n que en realidad solo benefician a unos pocos. Tambi茅n permite a aquellos dentro de los grupos minoritarios que se benefician de las estructuras estatales y capitalistas descolgarse de cualquier tipo de responsabilidad por sus acciones opresivas o comportamiento prejuiciado.

Un an谩lisis anarquista significa que debemos reconocer que los miembros de grupos oprimidos tambi茅n pueden tener posiciones de 茅lite y represivas, y deben ser desafiados por igual, y no solo darles cobardemente la raz贸n

La pol铆tica de identidad ha contagiado los espacios anarquistas.

Tristemente, el anarquismo se est谩 vaciando apresuradamente buscando una 鈥榤uestra de virtud鈥, el ser 鈥榖uenos aliados鈥. El 鈥榮er aliado鈥 se promulga con demasiada frecuencia como una aceptaci贸n ciega de la pol铆tica de aquellos que son, Incuestionablemente Oprimidos, o que afirman serlo, sin importar c贸mo de mala sea su pol铆tica o su comportamiento personal. Es una sumisi贸n voluntaria a la pol铆tica de los dem谩s, la posici贸n menos anarquista que se puede adoptar y que muestra una terrible ausencia de car谩cter.

No debemos dar un altavoz a los autoproclamados l铆deres que no est谩n de acuerdo con nuestra pol铆tica. Entonces, es ir贸nico que hayamos permitido que grupos con poca o ninguna pol铆tica radical ingresen en nuestros espacios y acallen el debate, y que afirmen que cualquier cosa que no est茅 de acuerdo con su punto de vista es 鈥榝ascista鈥. No hace falta decir que el fascismo no es algo que deba trivializarse de esta manera.

Tambi茅n nos sorprende que no se vean paralelismos obvios con la pol铆tica de la derecha, como cuando esta califica a las feministas de 鈥榝eminazis鈥. Las activistas por los derechos trans utilizan del mismo modo el t茅rmino 鈥榝ascista鈥 contra las feministas radicales, as铆 como esos esl贸ganes cada vez m谩s habituales que invitan a matar 鈥榯erfs鈥 que tambi茅n est谩n presentes en espacios anarquistas tanto en la red como en el mundo real. Es desconcertante que la violencia de esta misoginia sea celebrada, no condenada.

El anarquismo va contra los dioses. 驴Hay alguna frase que resuma el anarquismo mejor que 鈥榥i dios, ni amo鈥? Tal jerarqu铆a y exclusividad son antit茅ticas al anarquismo. Sol铆amos asesinar a pol铆ticos, e innumerables compa帽eros dieron su vida por la lucha contra el poder. Todav铆a rechazamos a los pol铆ticos de todo tipo, ya sean conservadores, laboristas o aquellos que se ven a s铆 mismos como l铆deres de movimientos basados 鈥嬧媏n la identidad. Es contra los principios m谩s b谩sicos del anarquismo aceptar el liderazgo de otros, porque creemos que todos somos iguales. Del mismo modo, no aceptamos la idea de que no podemos cuestionar las posiciones mantenidas por otros activistas o quienes se llaman a s铆 mismos anarquistas -algo en lo que, desafortunadamente, la pol铆tica de identidad insiste con demasiada frecuencia.

El anarquismo no apoya las religiones patriarcales y los anarquistas tienen una larga historia de conflicto con ellos. Es una verg眉enza ver la forma en la que gran parte de lo que pasa por anarquismo en el Reino Unido actual act煤a como apologista para aquellos que quieren evitar cualquier desaf铆o a su propio sexismo y patriarcado o incluso continuar con sus religiones opresivas, simplemente porque los conservadores reaccionarios los tratan como chivos expiatorios.

Nota: En el pr贸ximo p谩rrafo se refieren a la Feria del Libro Anarquista de Londres. En su edici贸n de 2017 un grupo de activistas por los derechos trans mont贸 un gran jaleo (llegando a activar la alarma contra incendios) para expulsar a una mujer a la que acusaban de TERF (feminista que excluye a las transexuales). Esto desenboc贸 en varios manifiestos con listas de quejas contra la organizaci贸n del evento (poca presencia de ponentes racializados, espacio no accesible a minusv谩lidos,鈥). La organizaci贸n respondi贸 dando explicaciones y mostrando su disgusto por no haber recibido las cr铆ticas en privado y mucho menos propuestas de colaboraci贸n para ayudar a solventar los problemas que se se帽alaban, rehus贸 a trabajar en la pr贸xima feria y ofreci贸 su organizaci贸n al colectivo que lo quisiera. El resultado de todo este l铆o fue que en 2018 no se ha realizado Feria del Libro Anarquista en Londres. M谩s informaci贸n de lo sucedido a lo largo de este hilo del foro.

La destrucci贸n de proyectos anarquistas se lleva a cabo y se celebra en nombre de la pol铆tica de identidad, simplemente para apaciguar a aquellos que no tienen inter茅s en el anarquismo en s铆. Y si alguien se pone de pie y lo desaf铆a, se enfrentan con el abuso o incluso con un ataque f铆sico, comportamiento que sol铆a ser desafiado pero que ahora est谩 condonado porque proviene de aquellos que se consideran oprimidos. Aqu铆 m谩s que en cualquier lugar, el fracaso total de la pol铆tica anarquista por parte de quienes supuestamente lo representan es de lo m谩s obvio. Comencemos nombrando a Freedom News para empezar, cuyo apoyo acr铆tico a grupos que poco tienen en com煤n con el anarquismo es vergonzoso.

El anarquismo no es identidad pol铆tica. El anarquismo no es otra identidad, como a algunos les gusta afirmar. Esta es una respuesta burda y perezosa de los pol铆ticos de identidad, y una forma de evitar responder a problemas pol铆ticos reales. Tambi茅n muestra c贸mo se utiliza la pol铆tica de identidad para manipular y subvertir los espacios anarquistas en beneficio de agendas personales. Claro, lo 鈥榓narquista鈥 tambi茅n puede ser considerado como una identidad, y los anarquistas son propensos a la conductas endog谩micas (a menudo criticadas). Pero las similitudes terminan ah铆.

A diferencia de los/as pol铆ticos de identidad o del SWP [NOTA: Socialist Workers Party, partido trotskista brit谩nico que ha solido encabezar la izquierda extraparlamentaria en las 煤ltimas d茅cadas], la mayor铆a de los anarquistas no tratan de reclutar seguidores, sino que intentan difundir ideas que ayuden a las comunidades a luchar por s铆 mismas de una manera que no sean recuperables por el sistema. Nuestra agenda es radicalmente diferente y especial en la medida en que nuestra pol铆tica central no trata de promover nuestro propio poder y estatus personal. El anarquismo alienta a las personas a cuestionarlo todo, incluso lo que nosotros mismos tengamos que decir.

A diferencia de las caracter铆sticas inherentes y exclusivas de las pol铆ticas de identidad con sus grupos internos y externos, el anarquismo es para nosotros un conjunto de 茅tica que gu铆a c贸mo entendemos y reaccionamos ante el mundo. Est谩 abierto a cualquiera que mire o escuche algo que cualquiera puede sentir, sin importar de qu茅 origen provenga. A menudo, los resultados ser谩n diversos, ya que las personas lo combinan con sus personalidades individuales, experiencias de vida y otros aspectos de sus identidades.

Uno no necesita conocer la palabra anarqu铆a para sentirla dentro. Es un conjunto de ideas simple y consistente que puede actuar como una gu铆a en un conflicto particular, hasta la fundaci贸n de sociedades futuras. Para referirse a los principios anarquistas, entonces, cuando hay un conflicto sobre la pol铆tica de identidad, tiene sentido cuando supuestamente estamos unidos por estos principios.

Ser gay o tener la piel oscura da lugar a experiencias similares para aquellos que comparten estas caracter铆sticas, y obviamente significa que es probable que tengas v铆nculos sociales, empat铆a o un sentido de pertenencia a estos grupo. Sin embargo, la vida vivida es en realidad mucho m谩s compleja y es posible que tengas tanto o m谩s en com煤n con una mujer queer blanca cualquiera que con un hombre cis de piel oscura.

La pol铆tica de identidad a veces refleja el mismo chovinismo del nacionalismo, pero con diferentes grupos que buscan forjar sus propios dominios de poder seg煤n categor铆as derivadas del orden capitalista. Nosotros, por otro lado, somos internacionalistas que creemos en la justicia para todos. El anarquismo busca levantar todas las voces, no solo las de los grupos minoritarios. La noci贸n de que la opresi贸n solo afecta a las minor铆as en lugar de a las masas es el producto de una pol铆tica burguesa que nunca tuvo ning煤n inter茅s en el cambio revolucionario.

La pol铆tica de identidad est谩 alimentando a la extrema derecha. Como nota final, vale la pena enfatizar cu谩ntas pol铆tica de identidad juegan en las manos de la extrema derecha. En el mejor de los casos, estas pol铆ticas hacen que la pol铆tica 鈥榬adical鈥 parezca cada d铆a m谩s irrelevante para mucha gente. En el peor de los casos, los pol铆ticos de identidad de la clase media est谩n haciendo un excelente trabajo al alienar a las personas de raza blanca ya despose铆das, que constituyen la gran mayor铆a de las personas del Reino Unido y que est谩n gravitando cada vez m谩s hacia la derecha.

Ignorar este hecho y continuar participando en luchas internas sobre la pol铆tica de identidad ser铆a el colmo de la arrogancia. Sin embargo, en un momento en que vemos que los movimientos fascistas se multiplican, los anarquistas todav铆a est谩n distra铆dos por la pol铆tica de la divisi贸n. Para demasiados, la pol铆tica de la identidad es simplemente un juego, su tolerancia lleva a la perturbaci贸n constante en los c铆rculos activistas.

Nota final Para nosotros el anarquismo es cooperaci贸n, apoyo mutuo, solidaridad y lucha contra los verdaderos centros de poder. Los espacios anarquistas no deber铆an ser para aquellos que simplemente quieren luchar contra quienes los rodean. Tenemos una bella historia de internacionalismo y diversidad, por lo que reclamemos nuestra pol铆tica para un futuro verdaderamente inclusivo.

