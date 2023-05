–



La

enfermedad m谩s com煤n es el diagn贸stico

Karl

Kraus

Pron贸stico,

diagn贸stico y otras profec铆as

Importa,

a prop贸sito de la lucha contra la enfermedad y contra su cura,

entender lo 铆ntimo de las relaciones entre el conocimiento de la

realidad y la previsi贸n de lo por venir. Pues, en general, se cree

que se practica el conocimiento de lo que hay como medio para e fin

de modificarlo y subsanarlo; pero eso viene del error de concebir el

tiempo como dotado de una flecha de sentido que va de lo pasado a lo

futuro, pasando por este momento en el que hablamos de lo uno y de lo

otro; pero en verdad eso no es as铆: al tiempo igual puede tom谩rselo

como una flecha de sentido inverso, el fin est谩 ya inscrito en los

medios con que se le persigue, y el conocimiento te贸rico de la

realidad est谩 necesariamente deformado y falsificado por la

aplicaci贸n supuestamente pr谩ctica a la que apunta; y el resultado

de esa confusi贸n es sencillamente la paralizaci贸n de lo que est谩

pasando o se est谩 haciendo y la confirmaci贸n de la realidad y, por

tanto, de la muerte siempre futura desde la que esta realidad se

constituye.

As铆,

se cree que el diagn贸stico de una enfermedad en un enfermo es un

acto de conocimiento de una realidad que ya de por si est谩 dada, y

que ese conocimiento va a servir para el tratamiento y posible cura

de la enfermedad en el futuro. Esa creencia es tan falsa para

cualquier pensamiento desprevenido como necesaria para el

mantenimiento de la realidad, de la que la enfermedad de los

individuos (y en ocasiones pestes de masas de individuos) es, como se

sabe, desde la expulsi贸n del Para铆so, un constituyente

indispensable. Lo que el sentido com煤n declara es que el pron贸stico

est谩 ya en el diagn贸stico y lo est谩, desde el futuro,

determinando.

Descr铆base

鈥渄iagn贸stico鈥, seg煤n recomiendan los usos habituales del

t茅rmino, como 鈥渄ecisi贸n, a partir de una cierta colecci贸n de

s铆ntomas, por la atribuci贸n al caso del nombre conocido de una

enfermedad鈥; por ejemplo, se compila 鈥渇luidez nasal鈥, 鈥渄olor

de cabeza鈥, 鈥渇iebre ligera鈥, 鈥渇recuencia de estornudos鈥,

鈥渟ensaci贸n penosa de articulaciones鈥 y, sacando el total, se

declara 鈥済ripe鈥 (o 鈥渋nfluenza鈥, 鈥渇lu鈥, o el nombre que

m谩s satisfactorio parezca en un estado social determinado).

Pues

bien, es de sentido com煤n hacer al respecto un par de observaciones:

una, que la determinaci贸n de los s铆ntomas que forman el conjunto

elegido (y la exclusi贸n de los otros no pertinentes) est谩 ya

condicionada por el 鈥渄iccionario鈥 previamente establecido, esto

es, por el hecho de que se cuenta entre los 铆tems de este

vocabulario con un t茅rmino, 鈥済ripe鈥, el cual ya est谩

constituido por una colecci贸n de notas o rasgos que lo definen (y

que no se dispone ni siquiera de otros 铆tems como 鈥渟ubgripe鈥,

鈥渟emigripe鈥, 鈥減luscuamgripe鈥, ni otros que pudieran hacerle

competencia y sembrar la duda en el diagn贸stico, cosa que ya

demasiado hacen otros vulgares, como 鈥渞esfriado鈥, 鈥渃atarro鈥,

鈥渃onstipado鈥, que tanto trabajo dan cuando se les introduce y se

pretende distinguir en el diagn贸stico entre un simple resfriado y

una verdadera gripe). Y otra, que el curso posterior que se atribuye

a la enfermedad del nombre elegido para ese caso por la decisi贸n,

est谩 ya conocido por la experiencia con otros casos (tal vez incluso

estad铆sticamente evaluada), es decir, que ese curso posterior, hasta

sus diversas 煤ltimas consecuencias, forma parte del nombre y

conocimiento de la enfermedad, y por tanto al paciente diagnosticado

se le suministra ya un pron贸stico sin m谩s en el diagn贸stico mismo,

que s贸lo gracias a lo consabido del pron贸stico pudo formularse.

Y

esto se hace as铆 necesariamente, en contra del honesto desenga帽o

que ya en el hipocr谩tico 鈥渘o hay enfermedades sino enfermos鈥

toma voz. C贸mo el nombre, esto es, la idea de las enfermedades

determina la realidad se puede investigar por m煤ltiples caminos: uno

es el 4 de la presi贸n social, en cuanto la pronunciaci贸n misma del

diagn贸stico por el m茅dico, cargado con toda la autoridad de la

ciencia oficial, religiosamente reconocido por la mayor铆a y cargado

sobre todo de la fe, integra y sin resquebrajaduras, del propio

m茅dico, representante en eso de la fe dominante de la mayor铆a,

influye sin duda y configura los flujos org谩nicos y movimientos

involuntarios del paciente; pues nadie con sentido com煤n puede

hacerse la ilusi贸n de que el mal y la idea que el diagn贸stico han

lanzado sobre un cuerpo estaban ya de por s铆 en 茅l como cosa 鈥渄e

la naturaleza鈥, y que el diagn贸stico no ha hecho m谩s que

descubrirlos; que, en fin, la realidad est谩 ah铆 sin que hagan falta

sus nombres e ideas, o, mejor dicho, como si los nombres o ideas

fuesen tambi茅n 鈥渄e la naturaleza鈥, cuando hace tanto que se ha

descubierto que la realidad es ideal y no hay m谩s cosas ni

enfermedades que las que est谩n ya nombradas.

No

se nos habr谩 olvidado hasta qu茅 punto el que los pr贸jimos lo

consideren a uno, por ejemplo, idiota, lo vuelve realmente idiota, de

manera m谩s o menos definitiva, como en el caso del tonto del pueblo

de anta帽o, en el que la enfermedad del deficiente mental o imb茅cil

aparec铆a pl谩sticamente producida por la ideaci贸n conjunta de los

normales y responsables del lugar. Pero la otra v铆a, que por un lado

dir铆amos m谩s indirecta y por otro m谩s directa, es la que pasa a

trav茅s de la comunicaci贸n del diagn贸stico al enfermo por v铆a

consciente y verbal, aunque m谩s bien acompa帽ada de una serie de

gestos y pr谩cticas que al enfermo han de resultarle m谩s o menos

elocuentes (an谩lisis, consulta a la m谩s alta autoridad del

especialista, internamiento en centros caracterizados por t铆tulos y

letreros).

Esa

comunicaci贸n del diagn贸stico al paciente a trav茅s de su

consciencia significa la persuasi贸n o imposici贸n de la fe, la del

m茅dico y la sociedad mayoritaria, de modo que sea el paciente mismo

el que se haga cargo de esa fe: una fe que no puede menos de ser a la

vez esperanza o desesperanza, optimismo o pesimismo, puesto que el

pron贸stico, el futuro, est谩 ya, como dec铆amos, en el diagn贸stico.

Quien entiende as铆 la pr谩ctica del diagn贸stico en medicina se

acerca a volver a dar con un recuerdo com煤n que est谩 latiendo por

debajo que la enfermedad en s铆 es un hecho no s贸lo humano (pues en

los animales no humanizados no hay enfermedad), sino hist贸rico

(desde la expulsi贸n del Para铆so), y consiste precisamente en la

conciencia.

La

enfermedad es la operaci贸n del alma (del yo real) que toma

conciencia de aquello desconocido a lo que, desde entonces, llama

鈥渃uerpo鈥, y el tomar conciencia de ello lo corrompe con la idea

de futuro (con su temor y esperanza) en la que ella vive, esto es,

vive la muerte. Ya est谩 previsto, claro, que ante todo esto se nos

arguya que, al menos con el progreso de la Bioqu铆mica y el

microscopio, tenemos una clase de datos que denuncian de manera

fehaciente la enfermedad y justifican la aplicaci贸n de su etiqueta:

a saber, la presencia de bacilos o de virus. Pero es justamente esa

pretensi贸n de encontrar un fundamento no ideado, externo al nombre,

para el diagn贸stico lo que m谩s claramente nos revela, en su actual

fracaso, la idea y fe que el diagn贸stico necesita.

La

condici贸n ideal de las enfermedades era tal vez m谩s dif铆cil de

percibir en algunas enfermedades tradicionales, que parec铆an ofrecer

caracteres sensitivos tan fijos y precisos, como aquellas que se

refer铆an especialmente a los ni帽os: el sarampi贸n, las paperas o la

escarlatina; aunque, por otro lado, 驴qui茅n no se asombra de que un

nombre como 鈥減este鈥 pudiera funcionar (como en la Atenas o la de

Europa en el siglo XIV) con tanto desconcierto de s铆ntomas precisos,

salvo el de la propia amenaza de muerte segura? Pero, en todo caso,

con el progreso de la Historia, los casos de enfermedades m谩s

frecuente -y seriamente- diagnosticadas han venido a darnos muestras

ilustres para este descubrimiento: ya 鈥渃谩ncer鈥 era un caso

notable, y lo sigue siendo cada vez m谩s, as铆 por la vehemencia con

que se han buscado causas 鈥渘aturales鈥, esto es, ajenas a su

nombre (incluida hasta la presencia del virus), como por la

preeminencia del pron贸stico mort铆fero, como constituyente del

diagn贸stico.

Pero,

todav铆a mejor, en este 煤ltimo decenio, con el sida, un nombre de

tan tremendo 茅xito, y no, por cierto, en su forma desarrollada

(porque 鈥渟铆ndrome de inmunodeficiencia adquirida鈥 era en verdad

demasiado vago y tentativo, casi no designaba nada), sino

precisamente en la constituci贸n de su sigla o abreviatura como

nombre; pues es casi inestimable (aunque tal vez cada d铆a se declara

m谩s descaradamente) hasta el punto de que el sida ha constituido en

un diagn贸stico (cargado de pron贸stico) desde su primera invenci贸n

con pron贸stico de muerte inevitable y a corto plazo (azote de Dios,

restaurador de las purgaciones y resucitador del preservativo), hasta

sus formas insidiosas y ramificadas, que han permitido hasta la

constituci贸n de los grandes grupos de marginados de sidosos. Se

cuenta que algunos diagnosticados de 鈥渟ida鈥 y hasta algunos

diagnosticados de 鈥渃谩ncer鈥 han escapado a la condena impl铆cita

en la diagnosis gracias a la falta de fe, gracias a haber acertado,

no se sabe quiz谩s por qu茅 谩ngeles, a no creer en nombre ni, por

tanto, a aceptar la cadena de cuidados terap茅uticos asociada con el

nombre.

Puede

(y ojal谩) que sea algo de verdad en ello. En todo caso y por lo

pronto, visto en qu茅 consisten las enfermedades, la falta de fe es

lo m谩s sano de que disponemos en este mundo, no en cuanto que

prometa curarnos de los males, pero s铆 en que al menos, con suerte,

algunas veces, m谩s o menos, puede poner dificultades al

establecimiento y progreso de la enfermedad.

La

gravedad del diagn贸stico

El

diagn贸stico constituye la puerta de ingreso en la enfermedad.

Gracias a 茅l el mundo se divide en 鈥渁煤n no-enfermos鈥 y

鈥渆nfermos鈥; mejor dicho se constituye una de las principales

causas de que las personas enfermen, puesto que ella misma se

convierte en pat贸gena, porque provoca ese tipo de enfermedades

denominadas 鈥渋atrog茅nicas鈥 y, sobre todo, porque es la manera

por la que se destruye la capacidad de los individuos de hacerse

cargo de su propia vida, imponiendo la interferencia del m茅dico que

en muy pocos casos es ben茅fica. Hoy incluso la medicina 鈥渃reyente鈥,

por no decir oficial, admite la relaci贸n directa y causal entre

informaci贸n (diagnosis) y enfermedad.

No

hay m谩s que leer el estudio 鈥渉eterodoxo鈥 de los m茅dicos Petr

Skrabanek y James McCormick 1 para darnos cuenta del potencial

negativo del diagn贸stico, incluso desde el interior de la 鈥渃iencia鈥

m茅dica, porque obviamente un error taxon贸mico puede convertirse

inmediatamente en algo muy serio. Los m茅dicos m谩s honestos

reconocen que s贸lo la menos parte de las veces consiguen hacer un

diagn贸stico preciso, es decir, capaz de explicar detalladamente los

s铆ntomas de los pacientes, aunque, seg煤n parece, una actitud clara

y segura por parte del m茅dico parece ser 煤til desde el punto de

vista terap茅utico, independientemente del tratamiento.

En

medicina, el diagn贸stico es important铆simo porque de 茅l depende el

futuro (terapia y pron贸stico) del 鈥減aciente鈥 -mejor dicho, de

alg煤n modo hace que el 鈥減aciente鈥 sea proyectado en un 鈥渇uturo鈥

de 鈥渃uraci贸n鈥 o 鈥渕uerte鈥, que para el caso es lo mismo, y

que a partir de ese momento 茅ste viva en funci贸n de ese 鈥渇uturo鈥

y se encuentre en manos de las 煤nicas personas, los m茅dicos, con

capacidad jur铆dica y cient铆fica para legitimar ese estado

patol贸gico.

El

diagn贸stico m茅dico suele emitirse en base a la probabilidad de

hallarse ante una determinada enfermedad. Este juicio se basa a su

vez en la propia experiencia del m茅dico, en los datos objeti- 6 vos

(an谩lisis, etc.) y en las convicciones, los razonamientos y los

procedimientos l贸gicos que 茅ste acumula y realiza previamente, y

que de ser equivocados pueden comportar un diagn贸stico err贸neo. El

segundo cap铆tulo del citado estudio de Skrabanek y MacCormick

examina una parte importante de los errores de diagn贸stico en que

pueden caer los m茅dicos a causa de prejuicios sociales o personales

(incluso inconscientes), los deseos de que las cosas vayan de una

determinada manera, la preselecci贸n de los datos y las quimeras,

para defenderse de los cuales los autores recomiendan 鈥渁prender a

identificar las m谩s m铆nimas se帽ales de convicciones personales

presentadas bajo el aspecto de verdad鈥 2 .

Los

errores de diagn贸stico por parte de los m茅dicos suelen ser de dos

tipos: a) el diagn贸stico es una enfermedad inexistente y b) el hecho

de no diagnosticar una enfermedad verdaderamente existente. Algunos

autores han clasificado los errores de tipo a) en diversas

categor铆as. Por ejemplo, Dudley Hart clasifica las enfermedades

inexistentes en: anat贸micas, cl铆nicas, derivadas de ex谩menes de

laboratorio, derivadas de f谩rmacos y psiqui谩tricas 3 . Estas

煤ltimas constituyen un importante cap铆tulo de los errores de

diagn贸stico, dado que una etiqueta de 鈥渆nfermo mental鈥 suele

tener consecuencias individuales y sociales mucho mayores que las de

una enfermedad f铆sica y dada, por otra parte, la 铆ntima relaci贸n

existente entre enfermedades f铆sicas y problemas ps铆quicos, pese a

que nos sea advertida por la mayor铆a de los m茅dicos 鈥渇铆sicos鈥.

En

la mayor parte de los casos, el hecho de etiquetar al paciente hace

que este empiece a sentir algunos de los s铆ntomas de esta

enfermedad, a pesar de no padecerla (v茅ase el caso de los efectos de

la hipertensi贸n). Andr茅 Gorz 4 recoge la conclusi贸n a la que

llegaron los m茅dicos Audy y Dunn despu茅s de examinar a las 4.000

personas sanas, seg煤n la cual 鈥渂astaba con informar a las personas

sanas de su cuadro cl铆nico ara transformar al 90% de ellas en

pacientes y provocar en la mayor parte de ellas la aparici贸n o

empeoramiento de s铆ntomas que hab铆an ignorado hasta entonces鈥.

Se

ha comprobado que un mayor asente铆smo laboral est谩 relacionado de

forma clara con el hecho de comunicar un diagn贸stico de hipertensi贸n

5 . Al parecer, los hipertensos a los que se suministra una terapia

est谩n m谩s deprimidos y sienten m谩s s铆ntomas que los que no la

reciben 6 .

La

mayor铆a de los 鈥渆tiquetados鈥 presentan mayor n煤mero de s铆ntomas

y mayor incapacidad para gozar de la vida. Y quien no tiene a un

amigo al que el m茅dico de turno le haya diagnosticado, pongamos, una

hepatitis B y, entre impresionado y deprimido, al poco ande ya

d谩ndole vueltas al problema de su relaci贸n con los dem谩s a causa

de la posible infecci贸n y, sobre todo, a su futuro de enfermo y a un

no lejano de muerto, no sin antes tener que pasar un calvario o,

peor, un infierno de curaci贸n y asistencia f谩rmaco-hospitalaria, en

la que se sentir谩 m谩s un conejillo de indias en manos de estos

鈥渆xpertos鈥 de nuestra salud, que aprovechar谩n para inocularle ni

dios sabe qu茅 en sus venas, que una persona a la que atender en sus

dolencias.

驴Para qu茅 sirve, pues, diagnosticar enfermedades que la medicina no

cura sino que incluso agrava? 驴Para qu茅 sirve, por ejemplo, hacer

pasar un infierno a personas que padecen enfermedades incurables, a

sabiendas que permanecer谩n como personas sanas las dos terceras

partes del tiempo que les queda de vida? Le sirve 鈥渟贸lo鈥 a la

ciencia y a la tecnolog铆a m茅dicas como uno de los umbrales -quiz谩s

el m谩s importante- por el que a los seres humanos modernos se nos

somete y condena a la 鈥渕edicalizaci贸n de nuestras vidas鈥.

鈥淓l

hombre moderno -escrib铆a Gorz- nacido en el hospital, atendido en el

hospital cuando est谩 enfermo, examinado en el hospital para

comprobar si est谩 sano, es devuelto al hospital para morir en regla.

As铆 se ve despose铆do de uno de los 煤ltimos fundamentos de su

soberan铆a en provecho de las mismas megainstituciones y megam谩quinas

que regulan el resto de su vida.鈥

El

diagn贸stico constituye sobre todo una necesidad de esa rama de lo

que Illich llama N茅mesis industrial, que es precisamente la N茅mesis

m茅dica que constituye una atrofia de la organizaci贸n social por la

cual la medicina deja de ser un medio para obtener la salud y pasa a

convertirse en un agente patol贸gico.

Isabel

Escudero, Rossend Arqu茅s y Agust铆n Garc铆a Calvo

Revista

Amor y Rabia n.潞 37, 1997