De parte de Valladolor June 27, 2023 204 puntos de vista

La catedral de Valladolid celebra este a帽o un “a帽o jubilar” por la instalaci贸n hace 100 del Sagrado coraz贸n de Jes煤s en la torre derecha de la misma (esa estatua cuya proporci贸n es a todas luces desmesurada si tomamos en cuenta la altura de la torre y el sentido est茅tico de un arquitecto y no de un creyente sin gusto).

Se celebra este a帽o “jubilar” por petici贸n de la di贸cesis y concesi贸n del papa Francisco… Dicho a帽o jubilar comenz贸 el otro d铆a y, como no pod铆a ser menos, ya en su primer momento provoc贸 la aparici贸n de los exaltados del nacionalcatolicismo que se enfrentaron (al menos verbalmente) a un pasacalles organizado por la Fundaci贸n Tri谩ngulo y que, frente a aquellos, contaba con los debidos permisos. Pero claro, esta gente considera que todo es suyo por derecho …

Reproducimos a continuaci贸n un texto repartido por el COMIT脡 DE SOLIDARIDAD DE LOS TRABAJADORES en la noche de San Juan en la playa de las Moreras que, aunque parece hablar de otras fechas, tal y como demuestran los hechos relatados, es una acertada denuncia del FANATISMO creciente de una parte de la Iglesia Cat贸lica, digna heredera de la iglesia -fascista- de la 茅poca de Franco, y del peligro de la REACCI脫N que la acompa帽a y a la que sirve.





TOMAR

LA CIUDAD EN

VALLADOLID

La

semana del 3 al 9 de abril se volvi贸 a repetir:

El

centro de nuestra ciudad fue tomado. Calles cortadas, veh铆culos

desplazados y multados, ruidos ensordecedores, manifestaciones sacras

(llamadas procesiones). En fin, se ha conmemorado una vez m谩s el

aut茅ntico carnaval anual de los fan谩ticos integristas cat贸licos,

emulando la m谩s est煤pida parafernalia del Ku-Kus-Klan.

Muchos

de ellos son los mismos que en un sectario fanatismo acusan a otros

de no ser tolerantes, pero en su prepotencia nunca reconocen que

intolerantes son y siempre fueron ellos mismos, pues directamente

imponen sus criterios y sus rid铆culas farsas.

Son

los mismos intolerantes que protestan furibundos y exasperados cuando

se intenta conmemorar el carnaval l煤dico, las ferias y fiestas de

toda la ciudad o cuando por un reducido recorrido transcurre una

manifestaci贸n de obreros reivindicando mejoras salariales, menos

explotaci贸n, o la readmisi贸n de compa帽eros despedidos de una

empresa a quienes 茅sta les ha dejado en la miseria.

Son

los mismos que siempre apelan a su libertad de expresi贸n pero que no

aceptan la de los dem谩s y pretenden que se castigue a quienes les

critican, pues les denuncian aduciendo que hieren sus sentimientos

religiosos, y nunca admiten que con sus actitudes de palabra y de

obra, ellos continuamente hieren los sentimientos de quienes no son

fan谩ticos cat贸licos.

Son

los descerebrados que conmemoran la pretendida muerte de su mal

fundamentado Dios, pero que incluso teniendo como mandamiento no

matar谩s, est谩n a favor de la tortura y la muerte. (claro, solo para

quien ellos quieren). Son los mismos inmorales que se autodenominan

pro-vida ante el aborto terap茅utico o el derecho a una muerte digna;

que dicen estar contra la guerra, pero que apoyan y defienden a

partidos y genocidas que siempre invocando la paz fabrican y venden

armas o directamente nos meten en esas guerras y cruzadas,

propiciando con ello la matanza de miles y miles de personas

inocentes.

Estos

carcamales mentalmente castrados, prehist贸ricos, salvajes y

fan谩ticos que tienen el apoyo de la Corporaci贸n Municipal y de

algunos pol铆ticos consiguieron en su d铆a que el real de las ferias

de nuestra ciudad se desplazara a Parquesol, que la conmemoraci贸n

del Solsticio

de Verano

que han denominado 鈥渘oche de San Juan鈥 驴? Se intentar谩 tambi茅n

en el 2000 ser desplazado a Parquesol y que si esto 煤ltimo no lo

consiguieron fue a base de lucha y sangre contra su intolerancia y

sus fuerzas represivas.

Con

apoyo econ贸mico e institucional, han conseguido que sus

manifestaciones sacras transcurran por donde ellos quieren, cuando

quieren y en las condiciones que ellos imponen. Estos falsos

penitentes no se plantean ni quieren hacer su penitencia en

Parquesol.

隆Ya

est谩 bien! Seamos equitativos; o todos tolerantes o todos

intolerantes, mientras tanto, que utilicen sus iglesias o que empujen

sus id贸latras estatuas hasta Parquesol y que se queden all铆 dando

vueltas al recinto ferial como si quieren un mes, pero que no nos

tomen el centro de la ciudad ni nos llenen el mismo de altavoces, ni

nos den la matraca con sus sermones, sus c谩nticos y su aburrida

m煤sica sacra, que no nos destrocen los nervios ni los t铆mpanos con

la m煤sica de tambores y cornetas en plan deprimente o con marchas

militares. 隆Por favor! Que se vayan鈥 a Parquesol o 隆a la mierda!,

nos da lo mismo con tal de que desaparezcan.

LA

IGLESIA CAT脫LICA muestra de este modo cada a帽o su poder. Pero no es

el 煤nico modo. En los 煤ltimos tiempos estamos asistiendo a una

ofensiva ultra y reaccionaria comandada por los sectores m谩s

extremistas de la iglesia: desde los Legionarios de Cristo, el OPUS,

NEOS, los neocatecumenales, a las continuas denuncias de los

鈥淎bogados Cristianos鈥 (la nueva inquisici贸n), o las maniobras de

鈥淓l Yunque鈥 dentro y fuera de la iglesia para hacerse con el

control de cada vez m谩s sectores sociales y pol铆ticos, y el auge y

crecimiento de VOX que da cabida en su seno a buena parte del

franquismo sociol贸gico y de la extrema derecha 鈥 son hechos que

demuestran una radicalizaci贸n cada vez mayor de los sectores

ultracat贸licos.

Esta

reacci贸n protofascista se fundamenta en esos sectores, que se unen

para hacer frente a la evoluci贸n social, con su ideolog铆a

nacionalcatolicista y pretenden, con la toma progresiva de los medios

de comunicaci贸n y de las estructuras del poder (judicatura,

gobiernos鈥), dar marcha atr谩s en la progresiva p茅rdida de fieles

y practicantes.

Todas

las armas son v谩lidas para esta ofensiva ultra: Desde la cara

鈥渟ocial鈥 de la iglesia, con sus campa帽as a favor de la 鈥淴鈥

en la declaraci贸n de hacienda, el lavado de cara que realizan las

ONGS cat贸licas o C脕RITAS presenta a la iglesia como una

organizaci贸n 鈥渟ocial鈥 a favor de los pobres, etc., cuando la

realidad es la contraria: la iglesia cat贸lica defiende los

privilegios de la propia jerarqu铆a eclesi谩stica as铆 como a las

clases privilegiadas y pudientes. Frente a la iglesia 鈥渟ocial鈥

鈥揾umanista y cristiana- la iglesia dominante es clasista, racista,

xen贸foba y machista a m谩s no poder. No hay m谩s que recordar el

papel de la iglesia en la situaci贸n que ha vivido la mujer a lo

largo de la historia en nuestras sociedades. Y qu茅 decir del IBI, el

concordato y todos los privilegios de la iglesia a nivel econ贸mico

que han hecho de ella un verdadero poder y el centro de la reacci贸n.

Las

creencias individuales pueden ser muy respetables, pero desde el

momento en que las creencias religiosas se imponen y se usan contra

otros dejan de ser creencias para convertirse en la base de una

ideolog铆a de dominaci贸n. Esta ideolog铆a de dominaci贸n,

autoritaria, es la que ha caracterizado a la iglesia cat贸lica a lo

largo de su historia. Frente a lo que dec铆a el pelele de Feij贸o (鈥渘unca un cristiano ha matado a nadie por sus creencias鈥) en

unas declaraciones xen贸fobas recientes, la iglesia cat贸lica naci贸

y se desarroll贸 A SANGRE Y FUEGO: a sangre y fuego acabaron con los

templos, los libros, los teatros del mundo antiguo; a sangre y fuego

convirtieron a los ind铆genas de Am茅rica y a los paganos, jud铆os y

conversos de Castilla; a sangre y fuego exterminaron a los disidentes

y heterodoxos en Europa; a sangre y fuego impusieron su moral, la

inquisici贸n, la contrarreforma, etc. A SANGRE Y FUEGO la iglesia del

franquismo realiz贸 SU CRUZADA en la guerra civil espa帽ola, siendo

parte ejecutora, c贸mplice y culpable de los miles de desaparecidos,

fusilados, paseados y asesinados de la guerra y la posguerra.

Esta

es la realidad y el presente: la iglesia cat贸lica, su jerarqu铆a y

su estructura, son una de las organizaciones m谩s criminales de la

historia. Y como tal la debemos combatir.

Junio 2023 – Comit茅

de Solidaridad de los Trabajadores.